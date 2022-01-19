Путин расширил коалицию против США

Новым союзником России и Китая стала страна, желающая войти в «ядерный клуб»

19 января 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин расширил антиамериканскую коалицию: в нее вступил Иран, желающий стать еще и членом «ядерного клуба» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин расширяет антиамериканскую коалицию. Еще одним ее участником стал Иран, говорят эксперты. На двусторонней встрече с его лидером Эбрахимом Раиси 19 января Путин заявил, что Россия готова строить долгосрочные отношения. Но его волнует развитие иранской ядерной программы — РФ готова работать только по мирному атому. По другим направлениям, в том числе военного сотрудничества, коалиция имеет все шансы состояться, считают политологи. Переговоры Путина и Раиси прошли в Кремле. Из-за пандемийных ограничений лидеры вынуждены были сидеть вдалеке друг от друга — их разделял огромный стол. Впрочем, как заметил российский лидер, важен даже такой формат — личное общение не заменят никакие телефонные переговоры и видеоконференции. Президент РФ Владимир Путин и иранский лидер Эбрахим Раиси из-за пандемийных ограничений вели переговоры на солидном расстоянии друг от друга Фото: официальный сайт президента РФ Путин подвел итоги двустороннего товарооборота: в 2020 году он вырос более чем на 6%, в 2021 году — на 38%. Россия и Иран реализуют совместные проекты и «очень плотно» сотрудничают «на международной арене». «Благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом. И вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. На основе временного соглашения развиваются отношения Ирана с Евразэс, и мы активно работаем для того, чтобы создать долгосрочную основу, зону свободной торговли между Ираном и нашим объединением. Иран активно в качестве наблюдателя работает и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», — отметил Путин. Президент РФ сделал акцент на Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД), подписанным в 2015 году. «Мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД. У нас очень большая повестка. Я очень рад вас видеть», — сказал Путин, приветствуя иранского коллегу. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что готов на стратегическое и долгосрочное сотрудничество с РФ и противостояние давлению США Фото: официальный сайт президента РФ Эбрахим Раиси поблагодарил президента Путина «за содействие в том, чтобы Иран стал полноценным членом ШОС». По его словам, Иран настроен на то, чтобы «углублять и укрупнять» двусторонние связи в том числе в военной сфере, в вопросах безопасности. «Мы хотим, чтобы отношения с дружественной нам Российской Федерацией были устойчивыми и всесторонними. Мы можем развивать наши отношения по всем направлениям, которые выгодны нашим странам. И эти отношения будут стратегическими. В нынешних условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет противостоим американцам. Мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз», — заявил Раиси. Для иранского лидера это первый визит в Россию после его избрания президентом в августе 2021 года. За это время лидеры трижды общались по телефону. Личная встреча для России и ее президента — это попытка перезагрузить отношения с Ираном, возможность ввести его в «антиамериканскую коалицию», отмечают эксперты. Бороться против давления США Россия вместе с Ираном готова Фото: miliman/pickupimage.com Развитие позитивных отношений между Россией и Ираном намечалось еще в 2015 году, когда РФ, США, Китай, Великобритания, Франция (все являются членами «ядерного клуба» — странами, имеющими ядерное оружие) и Германия подписали политическое соглашение, о котором сегодня говорил Путин, — СВПД. Согласно документу, Иран должен был прекратить работы по обогащению урана и созданию ядерного оружия. Однако, вопреки ожиданиям России, Иран и политически, и экономически больше сориентировался на европейские страны, пояснил директор Института политических исследований Сергей Марков. Только в 2018 году, когда США в одностороннем порядке вышли из договора и ввели санкции, Иран стал искать новых союзников. Одним из них должна стать Россия. «К этому союзу стороны постараются сделать большие шаги. Для России сближение с Ираном важно и по политическим, и по экономическим, и по военно-техническим аспектам. Россия понимает, что нужно создавать коалицию с теми, кого американцы считают своими врагами, против кого используют санкции. Такая коалиция формируется естественным образом», — считает Марков. Россия, Иран и Китай объявили о совместных военных учениях Фото: Анна Майорова © URA.RU Антиамериканская коалиция России и ее партнеров, к которой примыкает Иран, действительно не только военная, но и экономическая, подчеркнул старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. «Иран переориентируется на Россию, поскольку с США у него давний конфликт и противостояние. Со стороны России идет направленная политика — расширение связей со странами незапада, а Иран является важной составляющей этого незападного мира», — пояснил эксперт. Помогать Ирану стать одиннадцатой ядерной державой в мире Россия вряд ли будет, считают эксперты Фото: depositphotos.com Иран ранее наладил отношения с одним из союзников России — Китаем (стороны заключили 25-летнее соглашение о сотрудничестве). На днях стало известно о проведении совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая. Под давлением США и их союзников Россия, Китай и Иран формируют «единую оборонительную ось с единым экономическим фундаментном», пояснил китаевед Николай Вавилов. «Более понятный культурный код и географическая близость РФ толкает Иран на тесное политическое сотрудничество с Россией, поэтому у нашей страны при должном уровне реализации этого потенциала возрастает возможность влиять на обстановку на Ближнем Востоке, сбалансировать присутствие Пекина с минимальными ресурсами», — резюмировал Вавилов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин расширяет антиамериканскую коалицию. Еще одним ее участником стал Иран, говорят эксперты. На двусторонней встрече с его лидером Эбрахимом Раиси 19 января Путин заявил, что Россия готова строить долгосрочные отношения. Но его волнует развитие иранской ядерной программы — РФ готова работать только по мирному атому. По другим направлениям, в том числе военного сотрудничества, коалиция имеет все шансы состояться, считают политологи. Переговоры Путина и Раиси прошли в Кремле. Из-за пандемийных ограничений лидеры вынуждены были сидеть вдалеке друг от друга — их разделял огромный стол. Впрочем, как заметил российский лидер, важен даже такой формат — личное общение не заменят никакие телефонные переговоры и видеоконференции. Путин подвел итоги двустороннего товарооборота: в 2020 году он вырос более чем на 6%, в 2021 году — на 38%. Россия и Иран реализуют совместные проекты и «очень плотно» сотрудничают «на международной арене». «Благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом. И вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. На основе временного соглашения развиваются отношения Ирана с Евразэс, и мы активно работаем для того, чтобы создать долгосрочную основу, зону свободной торговли между Ираном и нашим объединением. Иран активно в качестве наблюдателя работает и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», — отметил Путин. Президент РФ сделал акцент на Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД), подписанным в 2015 году. «Мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД. У нас очень большая повестка. Я очень рад вас видеть», — сказал Путин, приветствуя иранского коллегу. Эбрахим Раиси поблагодарил президента Путина «за содействие в том, чтобы Иран стал полноценным членом ШОС». По его словам, Иран настроен на то, чтобы «углублять и укрупнять» двусторонние связи в том числе в военной сфере, в вопросах безопасности. «Мы хотим, чтобы отношения с дружественной нам Российской Федерацией были устойчивыми и всесторонними. Мы можем развивать наши отношения по всем направлениям, которые выгодны нашим странам. И эти отношения будут стратегическими. В нынешних условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет противостоим американцам. Мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз», — заявил Раиси. Для иранского лидера это первый визит в Россию после его избрания президентом в августе 2021 года. За это время лидеры трижды общались по телефону. Личная встреча для России и ее президента — это попытка перезагрузить отношения с Ираном, возможность ввести его в «антиамериканскую коалицию», отмечают эксперты. Развитие позитивных отношений между Россией и Ираном намечалось еще в 2015 году, когда РФ, США, Китай, Великобритания, Франция (все являются членами «ядерного клуба» — странами, имеющими ядерное оружие) и Германия подписали политическое соглашение, о котором сегодня говорил Путин, — СВПД. Согласно документу, Иран должен был прекратить работы по обогащению урана и созданию ядерного оружия. Однако, вопреки ожиданиям России, Иран и политически, и экономически больше сориентировался на европейские страны, пояснил директор Института политических исследований Сергей Марков. Только в 2018 году, когда США в одностороннем порядке вышли из договора и ввели санкции, Иран стал искать новых союзников. Одним из них должна стать Россия. «К этому союзу стороны постараются сделать большие шаги. Для России сближение с Ираном важно и по политическим, и по экономическим, и по военно-техническим аспектам. Россия понимает, что нужно создавать коалицию с теми, кого американцы считают своими врагами, против кого используют санкции. Такая коалиция формируется естественным образом», — считает Марков. Антиамериканская коалиция России и ее партнеров, к которой примыкает Иран, действительно не только военная, но и экономическая, подчеркнул старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. «Иран переориентируется на Россию, поскольку с США у него давний конфликт и противостояние. Со стороны России идет направленная политика — расширение связей со странами незапада, а Иран является важной составляющей этого незападного мира», — пояснил эксперт. Иран ранее наладил отношения с одним из союзников России — Китаем (стороны заключили 25-летнее соглашение о сотрудничестве). На днях стало известно о проведении совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая. Под давлением США и их союзников Россия, Китай и Иран формируют «единую оборонительную ось с единым экономическим фундаментном», пояснил китаевед Николай Вавилов. «Более понятный культурный код и географическая близость РФ толкает Иран на тесное политическое сотрудничество с Россией, поэтому у нашей страны при должном уровне реализации этого потенциала возрастает возможность влиять на обстановку на Ближнем Востоке, сбалансировать присутствие Пекина с минимальными ресурсами», — резюмировал Вавилов.