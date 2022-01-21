Пермские VIP превратили регион в центр российского мошенничества

URA.RU раскрыло бизнес-схему, которую не могли ликвидировать силовики

21 января 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

В Пермской крае берет начало сеть мошеннических компаний Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермские бизнесмены и политики со спортивно-криминальным бэкграундом организовали бизнес-империю из более чем десятка компаний, специализирующихся на обмане пенсионеров. О разгроме части этого скользкого бизнеса в декабре — после расследования URA.RU — отчиталось МВД РФ. Сегодня наше агентство выпускает продолжение расследования — о том, как видные пермяки зарабатывают на наивных пенсионерах. Банда лжеэлектриков, орудовавшая в Екатеринбурге, оказалась связана с авторитетными пермскими бизнесменами, учредившими в крае ряд спортивных федераций и популярный гандбольный клуб. Друг ныне осужденного экс-депутата Владимира Нелюбина Сергей Лобаев построил бизнес-империю, которая работала от Перми и Ижевска до Калининграда. Об этом говорят данные из открытых источников. Владелец условной франшизы на технологию агрессивных продаж обосновался Прикамье. Франшиза для жуликов Пенсионерам устанавливали копеечные автоматы по завышенным в десятки раз ценам Фото: Дмитрий Григорьев В одной из публикаций URA.RU, посвященной мошеннической группе лжеэлектриков, действовавших в нескольких городах России, мы раскрыли основные юридические лица, под которыми действовали мошенники. Лжеэлектрики, обманывая пенсионеров, часто прикрывались именем некоего Алексея Левицкого, который является директором, либо учредителем сразу нескольких предприятий. Одна из компаний, где Левицкий был директором — это ООО «Вертикаль», зарегистрированная в Екатеринбурге по адресу Блюхера, 58. По этому адресу располагался головной офис лжеэлектриков в Екатеринбурге, в декабре разгромленный силовиками. По данным бизнес-справочника СБИС, учредителем «Вертикали» в 2019 году стал, предположительно, сын Сергея Лобаева — Алексей, который спустя полтора года вышел из состава учредителей и передал все бразды правления юридическим лицом Алексею Левицкому. В разное время Алексей Лобаев был учредителем и руководителем ряда других юридических лиц — ООО «Рем Сервис», ООО «Эко-М-Систем» и ООО «РТС Пермь». Все они, так или иначе, связаны с деятельностью сомнительных организаций, занимавшихся заменой газо- и водо- счетчиков, а также ремонтом пластиковых окон. Например, «Эко-М-Систем» в 2019 году попадала в публикации пермских СМИ после жалоб жителей города Чайковский, утверждавших, что от имени этой компании к ним приходили молодые люди и навязывали установку счетчиков по завышенным ценам. Пострадали от дельцов и жители Екатеринбурга. Однако наиболее интересная компания в списке — это ООО «РТС Пермь». Среди основных видов деятельности юрлица указаны торговля косметикой, электроникой, ремонт бытовой техники и даже денежное посредничество. Интересно, что телефонный номер, указанный в карточке компании, также используется компанией «Рем Сервис». Она позиционирует себя, как служба оконного сервиса. Напомним, что мошенники, арестованные в Перми декабре 2021 года, в разное время приходили к потенциальным жертвам именно и под предлогом ремонта пластиковых окон. Компании Лобаева были замечены в нескольких сомнительных схемах продаж Скриншот Текущим руководителем «РТС Пермь» значится Сергей Лобаев. Данные СБИС говорят о том, что на его имя учреждены несколько торговых компаний — ООО «Чистый Дом» и ООО «Чистый Дом-Пермь», специализирующиеся на оптовой торговле и строительстве. Фактически же обе компании более 10 лет занимались продажей пылесосов Kirby на территории Пермского края и Свердловской области. Так, в 2012 году «Чистый Дом» судилась с издательским домом «Компаньон», которому принадлежит пермская газета «Пятница». Предметом судебного иска стала публикация в колонке «Лохотрон», где говорилось о том, что «Чистый Дом» было наказано пермским УФАС за рекламу пылесосов Kirby. В 2016 году Свердловский областной суд обязал ООО «Чистый дом» вернуть более 91 тыс. рублей за пылесос Kirby, который был навязан в кредит пенсионерке из свердловского города Артемовский. По словам пострадавшей, продавец пять часов прибирал ее квартиру, пока ей не стало плохо, и она не согласилась заключить сделку. Легкая добыча — пенсионер Жертвами в основном становились пенсионеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Схожая история произошла в Березниках, где пенсионерка смогла вернуть более 100 тысяч рублей за навязанный ей пылесос Kirby. Продавцы также добились заключения сделки обманным путем, уверяя, что техника стоит 68 тысяч рублей. Однако же за пылесос она отдала на порядок больше, поскольку не могла прочесть договор из-за проблем со зрением. В документе стоимость техники отсутствовала вовсе. Мошенники действовали от имени ныне ликвидированного ООО «Будущее», учрежденного Валерием Вагановым. Компания также отметилась продажей дорогостоящих фильтров для воды в Березниках. Во всех случаях продавцы пылесосов и фильтров для воды использовали схему продажи аналогичную той, к которой прибегали лжеэлектрики, пойманные полицией. Несмотря на полный разгром секты лжеэлектриков правоохранительными органами, в Перми и Екатеринбурге продолжают действовать предприятия, связанные с юридическими лицами мошенников общими контактными данными. Так, у ООО «Вертикаль», связанной с Сергеем Лобаевым, и компании империя красоты «Ламерель» общий электронный почтовый адрес — Ryazanovatn.dom@mail.ru. По данным СБИС, «Ламерель» занимается предоставлением парикмахерских услуг и розничной торговлей косметикой и одеждой. Учредителями этой компании значатся некая Галина Хрущева и Владимир Ваганов, на которого также зарегистрированы еще две организации — ООО «Чистый дом» в Березниках и ООО «Имидж» в Екатеринбурге. Последняя компания, судя по отзывам в сети, занимается продажей чудо-фильтров для воды Silver Filter. Работают также в основном с пенсионерами и навязывают им копеечное оборудование за большие деньги. Такие фильтры для воды мошенники устанавливали за десятки тысяч рублей Pikabu.ru По словам молодого человека, которому удалось несколько дней отработать в ООО «Имидж», перед пожилыми людьми разыгрывали целый спектакль. Схема очень похожа на ту, что использовали арестованные лжеэлектрики. Чудо-фильтры презентовали пенсионерам, как решение их проблем с плохим качеством воды, обещали рассрочку. После презентации в дело вступали другие люди — «директор» и «установщик фильтра». После долгой обработки пенсионеры были готовы подписать любые договора. В результате за фильтры они платили десятки тысяч рублей и даже брали под покупку кредиты. По телефону, который указан у «Эко-М-Систем» в качестве контактного можно найти уже ликвидированную косметическую компанию Vero-Nika и некий салон косметологии Eleon, отзывы о котором весьма не лестные. Интернет пестрит отзывам клиентов о том, что эта компания агрессивно продает различные косметические услуги и навязывает кредиты на оплату товаров. Корреспондент URA.RU позвонил по телефонному номеру компании и убедился, что она успешно работает. Кроме этого «Эко-М-Систем» принадлежит салон косметики Lamerel, зарегистрированный в Перми по адресу Ленина, 92. Фактически из открытых источников становится понятно, что сразу в нескольких регионах России работает, и в разные годы работало более десятка компаний, занимающихся бизнесом по навязыванию услуг и товаров по завышенной стоимости. Причем, в основном жертвами таких продавцов становятся пенсионеры, что и показало ноябрьское расследование URA.RU. Все эти компании, так или иначе, завязаны на Сергея Лобаева, который ко всему прочему является учредителем общественной организации «Федерация греко-римской борьбы Пермского края» и клуба единоборств «Пермские Медведи». Друг депутата О Сергее Лобаеве известно немного. Источники URA.RU, говорят о том, что он соратник и близкий друг известного в Прикамье спортсмена и экс-политика Владимира Нелюбина. Эту версию подтверждают и пермские СМИ, ранее писавшие, что именно Лобаев с партнером внесли за Нелюбина залог в суде на сумму 20 млн рублей в феврале 2018 года. На связь Сергея Лобаева и Владимира Нелюбина указывает и тот факт, что именно последний до возбуждения в отношении него уголовного дела руководил Федерацией греко-римской борьбы и клубом единоборств «Пермские Медведи», а также долгое время был в составе учредителей одноименного профессионального клуба по гандболу. Владимир Нелюбин известен в Пермском крае как влиятельный политик и бизнесмен, пик карьеры которого пришелся на 2010-е. В «нулевых» он был одним из основателей местного движения «Единство», которое впоследствии было преобразовано в «Единую Россию». По его же словам, партийным строительством он занимался при поддержке депутата Госдумы, олимпийского чемпиона и чемпиона мира по греко-римской борьбе Александра Карелина. Александр Карелин и Владимир Нелюбин в клубе единоборств «Пермские Медведи» Фото из соцсетей В 90-е годы Нелюбин был бизнес-партнером экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, а с 2007 по 2014 год владел контрольным пакетом акций ОАО АКБ «Экопромбанк». В 2012 году Владимир Нелюбин приобрел крупнейшие в крае дорожные предприятия — «Пермавтодор» и «Пермдорстрой». Однако в 2015 году оба актива были проданы чеченскому предпринимателю Рамзану Тарамову и московскому бизнесмену Сергею Крутикову. Спустя год оба предприятия попали в Реестр недобросовестных поставщиков. В 2014 году начались проблемы у «Экомпромбанка», принадлежавшего Владимиру Нелюбину — Центробанк отозвал лицензию у финансового учреждения. В 2016 году Нелюбину пришлось сложить полномочия депутата Законодательного собрания Пермского края, а его самого признали банкротом. В 2017 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о хищении 200 млн рублей «Экопромбанка». В мае 2019 года Владимира Нелюбина признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В пресс-службе Министерства культуры и спорта Пермского края, в ведомстве которого находится Федерация греко-римской борьбы, корреспонденту URA.RU ответили, что не имеют представления о личности Сергея Лобаева. URA.RU готово предоставить слово Сергею Лобаеву и другим лицам, упомянутым в публикации. Сергей Лобаев друг и бизнес-партнер известного в крае политики Владимира Нелюбина Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пермские бизнесмены и политики со спортивно-криминальным бэкграундом организовали бизнес-империю из более чем десятка компаний, специализирующихся на обмане пенсионеров. О разгроме части этого скользкого бизнеса в декабре — после расследования URA.RU — отчиталось МВД РФ. Сегодня наше агентство выпускает продолжение расследования — о том, как видные пермяки зарабатывают на наивных пенсионерах. Банда лжеэлектриков, орудовавшая в Екатеринбурге, оказалась связана с авторитетными пермскими бизнесменами, учредившими в крае ряд спортивных федераций и популярный гандбольный клуб. Друг ныне осужденного экс-депутата Владимира Нелюбина Сергей Лобаев построил бизнес-империю, которая работала от Перми и Ижевска до Калининграда. Об этом говорят данные из открытых источников. Владелец условной франшизы на технологию агрессивных продаж обосновался Прикамье. Франшиза для жуликов В одной из публикаций URA.RU, посвященной мошеннической группе лжеэлектриков, действовавших в нескольких городах России, мы раскрыли основные юридические лица, под которыми действовали мошенники. Лжеэлектрики, обманывая пенсионеров, часто прикрывались именем некоего Алексея Левицкого, который является директором, либо учредителем сразу нескольких предприятий. Одна из компаний, где Левицкий был директором — это ООО «Вертикаль», зарегистрированная в Екатеринбурге по адресу Блюхера, 58. По этому адресу располагался головной офис лжеэлектриков в Екатеринбурге, в декабре разгромленный силовиками. По данным бизнес-справочника СБИС, учредителем «Вертикали» в 2019 году стал, предположительно, сын Сергея Лобаева — Алексей, который спустя полтора года вышел из состава учредителей и передал все бразды правления юридическим лицом Алексею Левицкому. В разное время Алексей Лобаев был учредителем и руководителем ряда других юридических лиц — ООО «Рем Сервис», ООО «Эко-М-Систем» и ООО «РТС Пермь». Все они, так или иначе, связаны с деятельностью сомнительных организаций, занимавшихся заменой газо- и водо- счетчиков, а также ремонтом пластиковых окон. Например, «Эко-М-Систем» в 2019 году попадала в публикации пермских СМИ после жалоб жителей города Чайковский, утверждавших, что от имени этой компании к ним приходили молодые люди и навязывали установку счетчиков по завышенным ценам. Пострадали от дельцов и жители Екатеринбурга. Однако наиболее интересная компания в списке — это ООО «РТС Пермь». Среди основных видов деятельности юрлица указаны торговля косметикой, электроникой, ремонт бытовой техники и даже денежное посредничество. Интересно, что телефонный номер, указанный в карточке компании, также используется компанией «Рем Сервис». Она позиционирует себя, как служба оконного сервиса. Напомним, что мошенники, арестованные в Перми декабре 2021 года, в разное время приходили к потенциальным жертвам именно и под предлогом ремонта пластиковых окон. Текущим руководителем «РТС Пермь» значится Сергей Лобаев. Данные СБИС говорят о том, что на его имя учреждены несколько торговых компаний — ООО «Чистый Дом» и ООО «Чистый Дом-Пермь», специализирующиеся на оптовой торговле и строительстве. Фактически же обе компании более 10 лет занимались продажей пылесосов Kirby на территории Пермского края и Свердловской области. Так, в 2012 году «Чистый Дом» судилась с издательским домом «Компаньон», которому принадлежит пермская газета «Пятница». Предметом судебного иска стала публикация в колонке «Лохотрон», где говорилось о том, что «Чистый Дом» было наказано пермским УФАС за рекламу пылесосов Kirby. В 2016 году Свердловский областной суд обязал ООО «Чистый дом» вернуть более 91 тыс. рублей за пылесос Kirby, который был навязан в кредит пенсионерке из свердловского города Артемовский. По словам пострадавшей, продавец пять часов прибирал ее квартиру, пока ей не стало плохо, и она не согласилась заключить сделку. Легкая добыча — пенсионер Схожая история произошла в Березниках, где пенсионерка смогла вернуть более 100 тысяч рублей за навязанный ей пылесос Kirby. Продавцы также добились заключения сделки обманным путем, уверяя, что техника стоит 68 тысяч рублей. Однако же за пылесос она отдала на порядок больше, поскольку не могла прочесть договор из-за проблем со зрением. В документе стоимость техники отсутствовала вовсе. Мошенники действовали от имени ныне ликвидированного ООО «Будущее», учрежденного Валерием Вагановым. Компания также отметилась продажей дорогостоящих фильтров для воды в Березниках. Во всех случаях продавцы пылесосов и фильтров для воды использовали схему продажи аналогичную той, к которой прибегали лжеэлектрики, пойманные полицией. Несмотря на полный разгром секты лжеэлектриков правоохранительными органами, в Перми и Екатеринбурге продолжают действовать предприятия, связанные с юридическими лицами мошенников общими контактными данными. Так, у ООО «Вертикаль», связанной с Сергеем Лобаевым, и компании империя красоты «Ламерель» общий электронный почтовый адрес — Ryazanovatn.dom@mail.ru. По данным СБИС, «Ламерель» занимается предоставлением парикмахерских услуг и розничной торговлей косметикой и одеждой. Учредителями этой компании значатся некая Галина Хрущева и Владимир Ваганов, на которого также зарегистрированы еще две организации — ООО «Чистый дом» в Березниках и ООО «Имидж» в Екатеринбурге. Последняя компания, судя по отзывам в сети, занимается продажей чудо-фильтров для воды Silver Filter. Работают также в основном с пенсионерами и навязывают им копеечное оборудование за большие деньги. По словам молодого человека, которому удалось несколько дней отработать в ООО «Имидж», перед пожилыми людьми разыгрывали целый спектакль. Схема очень похожа на ту, что использовали арестованные лжеэлектрики. Чудо-фильтры презентовали пенсионерам, как решение их проблем с плохим качеством воды, обещали рассрочку. После презентации в дело вступали другие люди — «директор» и «установщик фильтра». После долгой обработки пенсионеры были готовы подписать любые договора. В результате за фильтры они платили десятки тысяч рублей и даже брали под покупку кредиты. По телефону, который указан у «Эко-М-Систем» в качестве контактного можно найти уже ликвидированную косметическую компанию Vero-Nika и некий салон косметологии Eleon, отзывы о котором весьма не лестные. Интернет пестрит отзывам клиентов о том, что эта компания агрессивно продает различные косметические услуги и навязывает кредиты на оплату товаров. Корреспондент URA.RU позвонил по телефонному номеру компании и убедился, что она успешно работает. Кроме этого «Эко-М-Систем» принадлежит салон косметики Lamerel, зарегистрированный в Перми по адресу Ленина, 92. Фактически из открытых источников становится понятно, что сразу в нескольких регионах России работает, и в разные годы работало более десятка компаний, занимающихся бизнесом по навязыванию услуг и товаров по завышенной стоимости. Причем, в основном жертвами таких продавцов становятся пенсионеры, что и показало ноябрьское расследование URA.RU. Все эти компании, так или иначе, завязаны на Сергея Лобаева, который ко всему прочему является учредителем общественной организации «Федерация греко-римской борьбы Пермского края» и клуба единоборств «Пермские Медведи». Друг депутата О Сергее Лобаеве известно немного. Источники URA.RU, говорят о том, что он соратник и близкий друг известного в Прикамье спортсмена и экс-политика Владимира Нелюбина. Эту версию подтверждают и пермские СМИ, ранее писавшие, что именно Лобаев с партнером внесли за Нелюбина залог в суде на сумму 20 млн рублей в феврале 2018 года. На связь Сергея Лобаева и Владимира Нелюбина указывает и тот факт, что именно последний до возбуждения в отношении него уголовного дела руководил Федерацией греко-римской борьбы и клубом единоборств «Пермские Медведи», а также долгое время был в составе учредителей одноименного профессионального клуба по гандболу. Владимир Нелюбин известен в Пермском крае как влиятельный политик и бизнесмен, пик карьеры которого пришелся на 2010-е. В «нулевых» он был одним из основателей местного движения «Единство», которое впоследствии было преобразовано в «Единую Россию». По его же словам, партийным строительством он занимался при поддержке депутата Госдумы, олимпийского чемпиона и чемпиона мира по греко-римской борьбе Александра Карелина. В 90-е годы Нелюбин был бизнес-партнером экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, а с 2007 по 2014 год владел контрольным пакетом акций ОАО АКБ «Экопромбанк». В 2012 году Владимир Нелюбин приобрел крупнейшие в крае дорожные предприятия — «Пермавтодор» и «Пермдорстрой». Однако в 2015 году оба актива были проданы чеченскому предпринимателю Рамзану Тарамову и московскому бизнесмену Сергею Крутикову. Спустя год оба предприятия попали в Реестр недобросовестных поставщиков. В 2014 году начались проблемы у «Экомпромбанка», принадлежавшего Владимиру Нелюбину — Центробанк отозвал лицензию у финансового учреждения. В 2016 году Нелюбину пришлось сложить полномочия депутата Законодательного собрания Пермского края, а его самого признали банкротом. В 2017 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о хищении 200 млн рублей «Экопромбанка». В мае 2019 года Владимира Нелюбина признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В пресс-службе Министерства культуры и спорта Пермского края, в ведомстве которого находится Федерация греко-римской борьбы, корреспонденту URA.RU ответили, что не имеют представления о личности Сергея Лобаева. URA.RU готово предоставить слово Сергею Лобаеву и другим лицам, упомянутым в публикации.