Мишустин изменил тактику борьбы с коронавирусом

Это позволит подготовить страну к пику заболеваемости

21 января 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание правительства Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Правительство меняет тактику борьбы с коронавирусом. В отличие от первых волн COVID-19, в этот раз российские власти сделают акцент на амбулаторной службе. На совещании правительства 21 января премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на лекарства от коронавируса и привлечении в медицину новых кадров. Эксперты объясняют эти решения тем, что «Омикрон» переносится легче, чем предыдущие штаммы. На заседании правительства Мишустин потребовал не допускать нехватки лекарств от коронавируса. На пополнение запасов препаратов он поручил выделить дополнительные средства. «Одна из особенностей нового штамма такова, что он не приводит к резкому росту госпитализаций. Однако увеличивается число заболевших, которые должны получать медицинскую помощь амбулаторно. Поэтому принято решение о выделении дополнительных средств на лекарства для таких пациентов. Сегодня на эти цели направим 5 млрд рублей», — сказал Мишустин. Мишустин поручил дополнительно закупить лекарства от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По его словам, еще 15 млрд рублей направят на централизованную закупку лекарств для региональных больниц и поликлиник, федеральных медорганизаций. «Прошу министерство здравоохранения согласовывать распределение централизованно закупаемых медикаментов с [премьер-министром РФ] Татьяной Голиковой, которая возглавила созданную по нашему решению оперативную рабочую группу. Надо очень внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить их нехватки», — добавил Мишустин. Амбулаторную службу усилят новыми кадрами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Премьер подчеркнул, что важно продолжать решение проблемы дефицита кадров. Так, российские власти рассчитывают, что в 2021 году в медучреждения придут 11 тысяч врачей и 13,5 тысячи медработников. Мишустин уточнил, что на оплату их труда в бюджет Федерального фонда ОМС направят 17,3 млрд рублей. «Не должно быть никаких задержек с выплатой им зарплат. Прошу региональные власти за этим строго следить. Пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер, другого медицинского персонала — один из самых значимых. И мы благодарны за все, что они делают для сохранения здоровья и спасения наших граждан», — уточнил премьер-министр. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отмечает, что в отличие от предыдущих волн в этот раз российские власти не вводят режим самоизоляции, а действуют в другом направлении — укрепляют первичное медицинское звено. «Локдауны при такой заболеваемости вряд ли помогут. Власти делают все, что могут. Сейчас увеличивают расходы на амбулаторную помощь, закупку зарубежных препаратов от коронавируса», — сказал Альтштейн. Статья по теме Мишустин дал губернаторам неделю на исправление ошибок по COVID Врач-терапевт Алексей Водовозов уверен, что ситуация с заболеваемостью в России будет развиваться также, как и в Европе, поэтому власти придерживаются правильной тактики. «Если предыдущие волны были испытанием на прочность стационаров, и они с честью выдержали несмотря на то, что пришлось развертывать дополнительные мощности, то эта волна, будет испытывать на прочность амбулаторное звено. С учетом симптомов „Омикрона“, основной удар примут именно терапевты. Именно им придется ходить на вызовы, брать мазки, мониторить состояние пациентов», — резюмировал Водовозов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство меняет тактику борьбы с коронавирусом. В отличие от первых волн COVID-19, в этот раз российские власти сделают акцент на амбулаторной службе. На совещании правительства 21 января премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на лекарства от коронавируса и привлечении в медицину новых кадров. Эксперты объясняют эти решения тем, что «Омикрон» переносится легче, чем предыдущие штаммы. На заседании правительства Мишустин потребовал не допускать нехватки лекарств от коронавируса. На пополнение запасов препаратов он поручил выделить дополнительные средства. «Одна из особенностей нового штамма такова, что он не приводит к резкому росту госпитализаций. Однако увеличивается число заболевших, которые должны получать медицинскую помощь амбулаторно. Поэтому принято решение о выделении дополнительных средств на лекарства для таких пациентов. Сегодня на эти цели направим 5 млрд рублей», — сказал Мишустин. По его словам, еще 15 млрд рублей направят на централизованную закупку лекарств для региональных больниц и поликлиник, федеральных медорганизаций. «Прошу министерство здравоохранения согласовывать распределение централизованно закупаемых медикаментов с [премьер-министром РФ] Татьяной Голиковой, которая возглавила созданную по нашему решению оперативную рабочую группу. Надо очень внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить их нехватки», — добавил Мишустин. Премьер подчеркнул, что важно продолжать решение проблемы дефицита кадров. Так, российские власти рассчитывают, что в 2021 году в медучреждения придут 11 тысяч врачей и 13,5 тысячи медработников. Мишустин уточнил, что на оплату их труда в бюджет Федерального фонда ОМС направят 17,3 млрд рублей. «Не должно быть никаких задержек с выплатой им зарплат. Прошу региональные власти за этим строго следить. Пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер, другого медицинского персонала — один из самых значимых. И мы благодарны за все, что они делают для сохранения здоровья и спасения наших граждан», — уточнил премьер-министр. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отмечает, что в отличие от предыдущих волн в этот раз российские власти не вводят режим самоизоляции, а действуют в другом направлении — укрепляют первичное медицинское звено. «Локдауны при такой заболеваемости вряд ли помогут. Власти делают все, что могут. Сейчас увеличивают расходы на амбулаторную помощь, закупку зарубежных препаратов от коронавируса», — сказал Альтштейн. Врач-терапевт Алексей Водовозов уверен, что ситуация с заболеваемостью в России будет развиваться также, как и в Европе, поэтому власти придерживаются правильной тактики. «Если предыдущие волны были испытанием на прочность стационаров, и они с честью выдержали несмотря на то, что пришлось развертывать дополнительные мощности, то эта волна, будет испытывать на прочность амбулаторное звено. С учетом симптомов „Омикрона“, основной удар примут именно терапевты. Именно им придется ходить на вызовы, брать мазки, мониторить состояние пациентов», — резюмировал Водовозов.