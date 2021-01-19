Путин дал сигнал о будущем «Газпрома»

Контракт Алексея Миллера истекает в мае Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин защитил главу «Газпрома» Алексея Миллера от информационной атаки. На фоне множащихся слухов о скорой отставке топ-менеджера глава государства 19 января провел с ним встречу, на которой поговорил о планах на ближайшее десятилетие. Собеседники URA.RU в экспертной среде полагают, что состоявшаяся беседа должна ограничить активность элит, заинтересованных в должности Миллера. Подобный ход был успешно опробован, чтобы пресечь информатаку на главу Сбербанка Германа Грефа.

В самом начали встречи, которая проходила по видеосвязи, Путин предложил Миллеру посвятить ее итогам 2020 года, который был «сложным для энергетики в целом». Но тут же президент отметил, что есть еще один вопрос, который может быть даже и «самый основной» — газификация регионов. «Знаю, что у компании планы большие в этом смысле. Вопросы газификации все время находятся в центре вашего внимания, тем не менее в какой-то момент темпы снизились, — сказал Путин. — Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России».

Владимир Путин общался с топ-менеджером по ВКС Фото: Kremlin.ru

Алексей Миллер с готовностью отчитался, что компания, следуя поручению президента, подписала 67 программ по газоснабжению регионов до 2025 года. За пять лет «Газпром» планирует инвестировать в газификацию 3632 населенных пунктов 526,1 млрд рублей. «К 2030 году будет на 100 процентов завершена технически возможная газификация в нашей стране», — добавил Миллер. Говоря об итогах 2020-го, топ-менеджер заверил президента, что рухнувшие с началом пандемии коронавируса мировые спрос и цены на газ начали восстанавливаться. А октябре 2020 года компания зафиксировала рекорд поставок в дальнее зарубежье — 17,4 миллиарда кубов газа.

Также Миллер привел оптимистичные показатели по открытому в 2019 году газопроводу «Сила Сибири»: «Поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств». Более того, «Газпром» уже готовится к строительству «Силы Сибири — 2»: «Уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный».

В политтусовке считают, что в элитах началась борьба за «Газпром» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Встреча Путина с Миллером проходила на фоне волны слухов о том, что топ-менеджер вскоре уйдет в отставку (в мае у него заканчивается контракт). В конце 2020 года «Коммерсант» сообщил, что повод для смены руководства — слабые финансовые показатели компании. После этого в медиа стали называться различные кандидаты на должность председателя правления «Газпрома», к примеру: глава компании «Сибур» Дмитрий Конов (по версии телеграм-канала The Moscow post — 49 тысяч подписчиков), глава «Газпром Инвеста» Вячеслав Тюрин (телеграм-канал «Brief@Незыгарь» — 90 тысяч подписчиков).

«Была и еще продолжается информационная атака на Алексея Миллера. Естественно, она подогревается приближающимся завершением контракта топ-менеджера. Думаю, что борьба ведется серьезная. Ее устроили игроки энергетической отрасли и участники „Политбюро 2.0“, которые захотели попасть в эту отрасль», — сказал URA.RU президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, отказавшись называть фамилии.

Аналогично о развернувшейся в элите борьбе за «Газпром» говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его мнению, крупнейшие игроки энергетического рынка заинтересованы в смене руководства «Газпрома», поскольку лоббируют большую реформу.

«Изменения могут послужить толчком к реструктуризации компании, которая приведет к масштабному делению ее активов между другими участниками отрасли», — считает эксперт.

Однако такой план вряд ли устраивает президента, заметил в разговоре с URA.RU директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин: «Путин еще в начале нулевых обозначил, что не допустит деления „Газпрома“, поскольку это базовая инфраструктура для развития страны».

Политолог Роман Ларионов констатировал, что беседа Путина и Миллера прошла в позитивном ключе и, что показательно, на ней ни разу не поднималась тема затянувшегося строительства «Северного потока-2»: «Очевидно, проект не обсуждался в публичной части, чтобы не множить слухи. Прозвучавшие итоги были позитивными, что говорит о том, что президент не хотел давать сигналов о приближающейся отставке».

Политолог Дмитрий Журавлев полагает, что таким образом Путин пресек спекуляции вокруг должности главы «Газпрома»: «Это сигнал о том, что в ближайшее время никаких оргвыводов делаться не будет. Это не значит, что ситуация не переменится, но сейчас Путин дал Миллеру спокойно работать, ведь бесконечные интриги требуют бесконечных ресурсов и отвлекают от глобальных задач, которые стоят перед компанией».

Журавлев добавил, что «Путин и Миллер могут встречаться лично в любое время», поэтому «такие публичные встречи не случаются просто так». К примеру, в 2020 году Путин аналогичным образом вставал на защиту главы Сбербанка Германа Грефа. Тогда волна негатива в адрес банкира поднялась после серии выпусков программы «Бесогон» Никиты Михалкова. В политтусовке считалось, что президент предупредил готовящуюся аппаратную атаку на банкира. «Разница лишь в том, что атака на Грефа была публичной, а здесь только слухи. Но в конечном счете логика та же», — добавил Журавлев.