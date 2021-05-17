Путин поддержал главного конкурента «Газпрома»

Владимир Путин дал НОВАТЭКу шанс в спорах с «Газпромом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поддержал главу НОВАТЭКа Леонида Михельсона в его споре с «Газпромом» за одно из крупнейших газовых месторождений — Тамбейскую группу (на Ямале). Так представители отрасли интерпретировали встречу главы государства и бизнесмена 17 мая. Если переговоры двух газовых гигантов закончатся удачно для НОВАТЭКа, то взамен компания обеспечит развитие регионов, Северного морского пути и снизит зависимость от покупателей топлива на Западе, считают эксперты.

Путин принял Михельсона (5 место в рейтинге Forbes-2021) в Кремле. Бизнесмен рассказал о результатах компании за 2020 год и ее проектах. Президент в самом начале продемонстрировал серьезный интерес к НОВАТЭКу. «Все важно», — ответил Путин Михельсону, начавшему перечислять возможные темы для разговора. В первую очередь Путин поздравил бизнесмена с результатами работы флагманского проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ», который «показывает 114% от проектной мощности» и выпускает 5% от мирового производства сжиженного природного газа. «Ваш, можно сказать, личный успех», — обратился Путин к топ-менеджеру.

Владимир Путин во время встречи несколько раз хвалил главу НОВАТЭКа Фото: Kremlin.ru

Еще одним предметом для похвалы со стороны президента стало создание НОВАТЭКом СПГ-заправок на трассе Санкт-Петербург — Челябинск и в Европе. «Это отлично, потому что это серьезный вклад в развитие „зеленой“ энергетики», — подчеркнул глава государства.

Затем бизнесмен сообщил, что движение грузовых судов по Северному морскому пути может стать круглогодичным в 2024 году, и что в 2022—2023 годах будут запущены перевалочные пункты на Камчатке и в Мурманске. Строительство судов для транспортировки СПГ обеспечивает работу для 19 тысяч человек.

Бизнесмен сообщил, что в планах у НОВАТЭКа на 2024—2030 годы открыть еще четыре линии сжижения газа общей мощностью более 26 млн тонн, создать 80 тысяч рабочих мест и обеспечить судостроительную верфь «Звезда» заказами на 26-30 танкеров (по пять в год). «Прикинули: где-то 0,15% ВВП ежегодно будет приносить только эта стройка», — подытожил Михельсон.

По данным СМИ, «Газпром» не намерен продавать НОВАТЭКу месторождения Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Положительный тон встречи Путина и Михельсона — «позитивный сигнал для НОВАТЭКа», считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Дело в том, что компания пытается получить от «Газпрома» гигантскую Тамбейскую группу месторождений с запасами 7,3 трлн кубометров газа, которое может удвоить запасы НОВАТЭКа. По данным « Коммерсанта », в апреле Михельсон убедил президента, что газ Тамбейского месторождения стратегически выгоднее направлять на сжижение, чем сбывать по трубопроводу. Затем бизнесмен якобы вел переговоры о продаже кластера с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, но тот был против сделки.

«НОВАТЭК активно реализует СПГ-проекты, с опережением графика создает «Арктик СПГ 2», производство «Ямал СПГ» идет с превышением. Но если НОВАТЭК не получит новые месторождения, у него не будет дополнительных объемов.

Путин напрямую не обязывает «Газпром» провести сделку, чтобы не нарушать баланс между группами влияния. Но выступает в качестве посредника, дает сигнал, что вопрос нужно решить на взаимовыгодных условиях», — объяснил Юшков.

Дискуссии о пользе от развития СПГ в отрасли еще продолжаются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«То, что Путин встречается лично с Михельсоном и выражает позитивную оценку деятельности — это плюс до НОВАТЭКа, компания получает поддержку президента», — подтвердил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Аргументов у НОВАТЭКа в пользу продажи ему Тамбейской группы сразу несколько, добавил собеседник URA.RU.

«Считается, что производство СПГ дает большой синергетический эффект. Государство получает новые технологии, связанные со сжижением газа и с транспортировкой. Создаются рабочие места, стимулируется развитие регионов. Например, если бы не проекты-СПГ, не было бы Сабетты [самый молодой арктический порт в ЯНАО]. Появляется стимул развивать Северный морской путь, который может стать конкурентом Суэцкого канала и в перспективе приносить прибыль от транзита грузовых судов.

Плюс, поставки СПГ [осуществляются грузовым транспортом], в отличие от продажи природного газа по трубопроводу [строит только «Газпром»], не привязаны к конкретному покупателю. Это обеспечивает определенную независимость — если поругались с одной страной, то можно начать поставки в другую», — добавил Митрахович.

В то же время ставить точку в споре за Тамбейскую группу месторождений еще рано, считает директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин. «Сжиженный природный газ сейчас преимущественно продается на Запад и таким образом вступает в конкуренцию с трубопроводным газом. Возникает вопрос: если один газ вытесняет другой, то не теряет ли от этого российский бюджет?» — сказал Кулагин.