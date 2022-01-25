Путин определил самые перспективные специальности для молодежи

Они помогут выиграть гонку за космос и компьютерные технологии

25 января 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Математика и информатика будут самыми перспективными специальностями ближайшего будущего, завил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Математика и информатика станут самыми перспективными направлениями для российской молодежи. Именно поэтому с учащимися вузов по данным специальностям президент Владимир Путин встретился 25 января, в День российского студенчества, считают эксперты. По их мнению, глава государства не только показал разворот страны в сторону усиления молодежной политики, но и в условиях международного давления продемонстрировал «миротворческую объединяющую повестку». В этом году 25 января Путин по видеосвязи пообщался со студентами из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска, победителями математических и IT-олимпиад и чемпионатов мира. Президент поздравил не только их, но и ординаторов, аспирантов, школьников и выпускников вузов. «Благодаря связи поколений Россия идет вперед, совершает научные, технологические прорывы», — заметил Путин. Владимир Путин по видеосвязи связался со студентами из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска Фото: kremlin.ru По словам президента, победы на всероссийских и международных турнирах по математике и информатике одержаны за счет «уникальных методик преподавания». Они «десятилетиями развивались в отечественных физико-математических школах». «Формирование целостной системы таких учебных заведений началось еще в советское время благодаря усилиям выдающихся ученых и педагогов Александрова, Колмогорова, Лаврентьева, Овчинникова, Петрашеня. Наши физматы и школы и сейчас обеспечивают превосходство России в математике и информатике. Физико-математические школы — целая сеть была создана в свое время в Советском Союзе. И ваши победы, триумфы российских школьных и студенческих команд — подтверждение, что это было правильное решение в свое время», — обозначил связь поколений и роль традиций Путин. Математика — наука будущего, говорит президент Владимир Путин Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент отметил, что математика — это «наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей». «Поэтому наша принципиальная задача — обеспечить доступность подготовки по математике и информатике с самых юных лет, чтобы любой школьник мог углубленно изучать эти предметы… Мы продолжим реализацию научных и технологических проектов, в том числе во взаимодействии с ведущими специалистами из разных стран», — добавил Путин. И пригласил всех на Международный математический конгрессе, который летом пройдет в Санкт-Петербурге. Путин этой встречей со студентами показал, что государство совершило разворот в сторону усиления молодежной политики, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Причина разворота — в личной заинтересованности и вовлеченности президента, который понимает, что Россия может достичь глобальных прорывных целей только если уже сейчас вовлекать в их достижение молодежь. Путин любит такой формат общения с молодежью — он заряжается от нее, а сами молодые люди заряжаются от президента», — говорит политолог. Встреча со студентами — это и демонстрация «миротворческой объединяющей повестки», обращает внимание декан факультета госуправления МГУ, зампред комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов. Владимир Путин видит Россию научным центром мира Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU «Пока все мировые СМИ и политики трубят о предстоящей российской агрессии на Украину и обсуждают перспективы наших предложений по вопросам безопасности, Путин говорит о мирных вещах, подчеркивает, что Россия выступает за широкое международное сотрудничество во всех областях, за обмен молодыми учеными», — отмечает собеседник. По словам Никонова, президент хочет сделать Россию центром научного мира. «В стране в последние годы растет число молодых ученых. Путин хочет повернуть вспять утечку мозгов. Огромное количество наших ученых, в том числе молодых, составили гордость мировой науки. Но, к сожалению, за пределами нашей страны. Поэтому дополнительное внимание к молодым ученым, повышение зарплаты преподавателям и ученым, создание научных мегапроектов и мегагрантов нацелены на решение этой задачи», — добавил депутат. Нынешние школьники будут развивать цифровизацию страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На встрече с Путиным были студенты-математики и информатики, потому что эти специальности помогут в конкуренции за космос, в военной промышленности и других производствах, считает главред «Учительской газеты», член общественного совета при министерстве просвещения РФ Арслан Хасавов. «Есть тенденция к импортозамещению, использованию программного обеспечения и так называемого „железа“ отечественного производства — от компьютеров до военной и космической промышленности. Поэтому данные специальности будут наиболее востребованы рынком труда и дадут рост экономики», — уверен он. Цифровизация страны, которой будут заниматься математики и информатики, изменит качество управления в России, добавляет член группы разработчиков ЕГЭ по математике, директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич. «Не секрет, что в России все хорошо, но с управлением плохо, как с математической задачей. И цифровизационные решения позволяют нивелировать этот дефект — сделать управление качественным и эффективным. И математика здесь — ключевой момент», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Математика и информатика станут самыми перспективными направлениями для российской молодежи. Именно поэтому с учащимися вузов по данным специальностям президент Владимир Путин встретился 25 января, в День российского студенчества, считают эксперты. По их мнению, глава государства не только показал разворот страны в сторону усиления молодежной политики, но и в условиях международного давления продемонстрировал «миротворческую объединяющую повестку». В этом году 25 января Путин по видеосвязи пообщался со студентами из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска, победителями математических и IT-олимпиад и чемпионатов мира. Президент поздравил не только их, но и ординаторов, аспирантов, школьников и выпускников вузов. «Благодаря связи поколений Россия идет вперед, совершает научные, технологические прорывы», — заметил Путин. По словам президента, победы на всероссийских и международных турнирах по математике и информатике одержаны за счет «уникальных методик преподавания». Они «десятилетиями развивались в отечественных физико-математических школах». «Формирование целостной системы таких учебных заведений началось еще в советское время благодаря усилиям выдающихся ученых и педагогов Александрова, Колмогорова, Лаврентьева, Овчинникова, Петрашеня. Наши физматы и школы и сейчас обеспечивают превосходство России в математике и информатике. Физико-математические школы — целая сеть была создана в свое время в Советском Союзе. И ваши победы, триумфы российских школьных и студенческих команд — подтверждение, что это было правильное решение в свое время», — обозначил связь поколений и роль традиций Путин. Президент отметил, что математика — это «наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей». «Поэтому наша принципиальная задача — обеспечить доступность подготовки по математике и информатике с самых юных лет, чтобы любой школьник мог углубленно изучать эти предметы… Мы продолжим реализацию научных и технологических проектов, в том числе во взаимодействии с ведущими специалистами из разных стран», — добавил Путин. И пригласил всех на Международный математический конгрессе, который летом пройдет в Санкт-Петербурге. Путин этой встречей со студентами показал, что государство совершило разворот в сторону усиления молодежной политики, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Причина разворота — в личной заинтересованности и вовлеченности президента, который понимает, что Россия может достичь глобальных прорывных целей только если уже сейчас вовлекать в их достижение молодежь. Путин любит такой формат общения с молодежью — он заряжается от нее, а сами молодые люди заряжаются от президента», — говорит политолог. Встреча со студентами — это и демонстрация «миротворческой объединяющей повестки», обращает внимание декан факультета госуправления МГУ, зампред комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов. «Пока все мировые СМИ и политики трубят о предстоящей российской агрессии на Украину и обсуждают перспективы наших предложений по вопросам безопасности, Путин говорит о мирных вещах, подчеркивает, что Россия выступает за широкое международное сотрудничество во всех областях, за обмен молодыми учеными», — отмечает собеседник. По словам Никонова, президент хочет сделать Россию центром научного мира. «В стране в последние годы растет число молодых ученых. Путин хочет повернуть вспять утечку мозгов. Огромное количество наших ученых, в том числе молодых, составили гордость мировой науки. Но, к сожалению, за пределами нашей страны. Поэтому дополнительное внимание к молодым ученым, повышение зарплаты преподавателям и ученым, создание научных мегапроектов и мегагрантов нацелены на решение этой задачи», — добавил депутат. На встрече с Путиным были студенты-математики и информатики, потому что эти специальности помогут в конкуренции за космос, в военной промышленности и других производствах, считает главред «Учительской газеты», член общественного совета при министерстве просвещения РФ Арслан Хасавов. «Есть тенденция к импортозамещению, использованию программного обеспечения и так называемого „железа“ отечественного производства — от компьютеров до военной и космической промышленности. Поэтому данные специальности будут наиболее востребованы рынком труда и дадут рост экономики», — уверен он. Цифровизация страны, которой будут заниматься математики и информатики, изменит качество управления в России, добавляет член группы разработчиков ЕГЭ по математике, директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич. «Не секрет, что в России все хорошо, но с управлением плохо, как с математической задачей. И цифровизационные решения позволяют нивелировать этот дефект — сделать управление качественным и эффективным. И математика здесь — ключевой момент», — резюмировал эксперт.