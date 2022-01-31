Путин объявил войну криминалитету в России

Победить в ней поможет реформа колоний и тюрем

31 января 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин намерен изменить образ России, как криминальной страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин намерен изменить восприятие России, как страны с криминальными традициями. Для этого он одобрил реформу уголовно-исправительной системы, которую ему представил на встрече 31 января министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Эксперты считают, что перемены приведут к сокращению количества заключенных в России, и у властей появится возможность по-настоящему заняться их перевоспитанием. В начале встречи Чуйченко предложил две меры по сокращению количества осужденных. «Ежегодно из мест лишения свободы освобождается 100 тысяч человек. Зачастую эти люди не подготовлены к жизни на свободе. Высок рецидив — 44% возвращаются в места лишения свободы. Мы предлагаем создать службу во ФСИН, которая будет готовить людей к освобождению, заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией… Служба должна насчитывать 50 тысяч человек, эти люди будут обладать знаниями, в том числе по психологии… Мы уже подготовили соответствующий проект закона о пробации», — озвучил первую идею министр. Владимир Путин поддержал инициативы Константина Чуйченко по сокращению количества заключенных Фото: kremlin.ru Чуйченко также рассказал, что 180 тысяч из 350 тысяч осужденных в России имеют законное право на замену лишения свободы на принудительные работы. Однако в стране исправительные центры рассчитаны только на 15 тысяч мест. «К концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — продолжил глава Минюста. Путин идею поддержал. «Давайте так и сделаем. У нас за последние годы насколько уменьшилось количество людей, находящихся в местах лишения свободы?» — поинтересовался президент. Чуйченко привел статистику, что в 1913 году было 194 тысячи заключенных, но цифра может быть некорректной. «Во всяком случае, в 2000 году это уже точно — 1,06 миллиона, в 2021-м — 483 тысячи. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная», — обратил внимание Путин. Нынешняя уголовно-исправительная система не меняет людей, а только плодит преступников, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр уточнил, что в число 483 тысяч заключенных входят 109 тысяч человек, которые содержатся в СИЗО и еще не осуждены. «А в 2000-м было 1,06 миллиона», — еще раз подчеркнул Путин. «Да, то есть мы сократили более чем в два раза. А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тысяч», — озвучил планы Чуйченко. «Хорошо», — одобрил их Путин. Эксперты считают, что нынешняя система устроена так, что люди в колониях не перевоспитываются, а «становятся профессиональными преступниками», отсюда и такой «огромный уровень рецидива». «Одна из основных причин — надзорный состав администраций уголовно-исправительных учреждений не в состоянии побороть преступную субкультуру, обеспечить нормальный контроль за осужденным, ресоциализацию — чтобы человек после отбытия наказания выдел лучшим, чем вошел», — объясняет председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток», член СПЧ Игорь Каляпин. Сократить количество заключенных поможет создание исправительных центров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если заключенных станет меньше, а число сотрудников ФСИН сохранится, то они смогут больше уделять внимание осужденным, продолжает правозащитник. «Смогут индивидуально подходить, заниматься перевоспитанием. Как бы это не звучало правозащитным сюсюканьем, но у осужденных чаще всего проблемы с самоконтролем. Их не научили себя вести, они требуют не только кнута и решетки, но и работы психолога, педагога. Сейчас зачастую получается, что ничего кроме решетки, кнута, произвола и насилия им там продемонстрировать не могут. И осужденные выходят более озлобленными. Как они сами говорят, тюрьма — институт повышения квалификации», — добавил Каляпин. В России один из самых больших в мире коэффициентов по количеству осужденных на 100 тысяч населения, говорит председатель «Комитета за гражданские права» и комиссии СПЧ по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин. «Мы стремимся к европейскому коэффициенту, где на 100 тысяч человек примерно 280 заключенных, не 400, как у нас. В идеале должно быть 220-250 заключенных на 100 тысяч человек. Нынешнее количество осужденных — избыточное», — утверждает он. Закон о пробации должен сократить число рецидивистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России уже разработан закон о пробации, согласно которому с осужденными должны работать социологи, психологи, заранее должна составляться дорожная карта по его социализации после освобождения, сообщила член СПЧ и общественного совета при Минюсте Ева Меркачева. «У нас огромный рецидив. В СИЗО постоянно встречаю людей, которые только освободились. Для тех, кто провел в колонии 10 лет, все в диковинку — от банковских карт до Госуслуг. И они идут в привычный мир. Для Путина важно сократить число рецидивов, чтобы люди себя чувствовали спокойнее и чтобы он запомнился руководителем, при котором стало меньше осужденных. Закон о пробации, в разработке которого мы участвовали, позволит сократить число рецидивов», — отметила собеседница. Гуманизация уголовного кодекса позволит изменить отношение людей к государству, считает криминалист Михаил Игнатов. «Это покажет, что государство не репрессивное. Что есть другие методы, наказания. Многие поймут, оценят и к этому [преступности] не вернутся», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин намерен изменить восприятие России, как страны с криминальными традициями. Для этого он одобрил реформу уголовно-исправительной системы, которую ему представил на встрече 31 января министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Эксперты считают, что перемены приведут к сокращению количества заключенных в России, и у властей появится возможность по-настоящему заняться их перевоспитанием. В начале встречи Чуйченко предложил две меры по сокращению количества осужденных. «Ежегодно из мест лишения свободы освобождается 100 тысяч человек. Зачастую эти люди не подготовлены к жизни на свободе. Высок рецидив — 44% возвращаются в места лишения свободы. Мы предлагаем создать службу во ФСИН, которая будет готовить людей к освобождению, заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией… Служба должна насчитывать 50 тысяч человек, эти люди будут обладать знаниями, в том числе по психологии… Мы уже подготовили соответствующий проект закона о пробации», — озвучил первую идею министр. Чуйченко также рассказал, что 180 тысяч из 350 тысяч осужденных в России имеют законное право на замену лишения свободы на принудительные работы. Однако в стране исправительные центры рассчитаны только на 15 тысяч мест. «К концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — продолжил глава Минюста. Путин идею поддержал. «Давайте так и сделаем. У нас за последние годы насколько уменьшилось количество людей, находящихся в местах лишения свободы?» — поинтересовался президент. Чуйченко привел статистику, что в 1913 году было 194 тысячи заключенных, но цифра может быть некорректной. «Во всяком случае, в 2000 году это уже точно — 1,06 миллиона, в 2021-м — 483 тысячи. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная», — обратил внимание Путин. Министр уточнил, что в число 483 тысяч заключенных входят 109 тысяч человек, которые содержатся в СИЗО и еще не осуждены. «А в 2000-м было 1,06 миллиона», — еще раз подчеркнул Путин. «Да, то есть мы сократили более чем в два раза. А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тысяч», — озвучил планы Чуйченко. «Хорошо», — одобрил их Путин. Эксперты считают, что нынешняя система устроена так, что люди в колониях не перевоспитываются, а «становятся профессиональными преступниками», отсюда и такой «огромный уровень рецидива». «Одна из основных причин — надзорный состав администраций уголовно-исправительных учреждений не в состоянии побороть преступную субкультуру, обеспечить нормальный контроль за осужденным, ресоциализацию — чтобы человек после отбытия наказания выдел лучшим, чем вошел», — объясняет председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток», член СПЧ Игорь Каляпин. Если заключенных станет меньше, а число сотрудников ФСИН сохранится, то они смогут больше уделять внимание осужденным, продолжает правозащитник. «Смогут индивидуально подходить, заниматься перевоспитанием. Как бы это не звучало правозащитным сюсюканьем, но у осужденных чаще всего проблемы с самоконтролем. Их не научили себя вести, они требуют не только кнута и решетки, но и работы психолога, педагога. Сейчас зачастую получается, что ничего кроме решетки, кнута, произвола и насилия им там продемонстрировать не могут. И осужденные выходят более озлобленными. Как они сами говорят, тюрьма — институт повышения квалификации», — добавил Каляпин. В России один из самых больших в мире коэффициентов по количеству осужденных на 100 тысяч населения, говорит председатель «Комитета за гражданские права» и комиссии СПЧ по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин. «Мы стремимся к европейскому коэффициенту, где на 100 тысяч человек примерно 280 заключенных, не 400, как у нас. В идеале должно быть 220-250 заключенных на 100 тысяч человек. Нынешнее количество осужденных — избыточное», — утверждает он. В России уже разработан закон о пробации, согласно которому с осужденными должны работать социологи, психологи, заранее должна составляться дорожная карта по его социализации после освобождения, сообщила член СПЧ и общественного совета при Минюсте Ева Меркачева. «У нас огромный рецидив. В СИЗО постоянно встречаю людей, которые только освободились. Для тех, кто провел в колонии 10 лет, все в диковинку — от банковских карт до Госуслуг. И они идут в привычный мир. Для Путина важно сократить число рецидивов, чтобы люди себя чувствовали спокойнее и чтобы он запомнился руководителем, при котором стало меньше осужденных. Закон о пробации, в разработке которого мы участвовали, позволит сократить число рецидивов», — отметила собеседница. Гуманизация уголовного кодекса позволит изменить отношение людей к государству, считает криминалист Михаил Игнатов. «Это покажет, что государство не репрессивное. Что есть другие методы, наказания. Многие поймут, оценят и к этому [преступности] не вернутся», — резюмировал эксперт.