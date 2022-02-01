Правительство решит проблему «утечки мозгов» за счет мигрантов

Лучшим иностранцам предложат особые условия

01 февраля 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

Правительство выделит гранты для талантивых иностранцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство выделит из потока мигрантов перспективную молодежь. Ей будет оказана грантовая поддержка на время учебы в российских вузах, доложил Михаилу Мишустину вице-премьер Алексей Оверчук на совещании кабмина по реализации инициатив социально-экономического развития России 1 февраля. Это принесет пользу экономике РФ и поможет продвигать интересы страны за рубежом, считают эксперты. Мотивировать талантливых иностранных студентов остаться в России будут в рамках инициативы «Россия — привлекательная для учебы и работы страна», пояснил Алексей Оверчук. Правда на этом пути есть проблемы, заметил он. «Число носителей нашего языка сейчас сокращается, поэтому проект нацелен на поддержку изучения русского языка и увеличение числа российских педагогов, работающих за рубежом», — уточнил вице-премьер. Чаще всего в российские вузы стремятся попасть студенты из стран Средней Азии и Закавказья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы иностранные студенты могли освоить русский язык и в дальнейшем получать высшее образование в России, правительство взялось обеспечить деятельность российских учителей в иностранных государствах. Судя по инфографике, продемонстрированной премьер-министру Мишутину, к концу 2022 года таких учителей должно быть не менее 414 человек, а к 2024 году — 1035. «Русский язык является цементирующим элементом и общим языком стран и народов на постсоветском пространстве», — подчеркнул Оверчук. Гранты станут главным инструментом для «закрепления» иностранных студентов в России, следует из выступления вице-премьера. До конца текущего года число получателей грантов должно вырасти до 8,5 тысячи, а в 2024 году — до 10 тысяч. «В мире идет конкуренция за привлечение талантов. Хорошо учащиеся в России студенты если и хотели продолжить работать в нашей стране, до сих пор не имели государственной поддержки. Мы их готовим, а они часто уезжают в другие страны», — посетовал он. Михаил Мишустин назвал привлечение талантливых иностранцев для учебы и работы в России важной задачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В правительстве планируют, что к 2024 году не менее 20 тысяч «ответственных и добросовестных слушателей российских вузов» останутся работать в России, а к 2030 году их число возрастет до 50 тысяч. Привлечение в экономику РФ «талантливых и трудолюбивых» мигрантов позволит «сформировать лучшие условия для дополнительного прироста ВВП». «Это внесет дополнительный вклад в экономику и улучшит восприятие России в мире как страны, привлекательной для учебы и работы», — заключил Оверчук. Мишустин назвал привлечение талантливых иностранцев для учебы и работы в России «существенной задачей», решение которой поможет «продвижению интересов страны на постсоветском пространстве». Тем самым премьер очертил общий круг потенциальных получателей образовательных грантов — это граждане стран ближнего зарубежья. Чаще всего в российские вузы стремятся попасть студенты из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, рассказала URA.RU директор «Межнационального информационного центра» Нурзида Бенсгиер. Привлекать в Россию квалифицированных специалистов — это хорошая идея, говорят эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эксперт отметила, что вопреки всплескам национализма, огромное число родителей в странах Средней Азии заинтересованы в обучении своих детей русскому языку. «Конкурс в школы, где преподавание ведется на русском языке, в некоторых случаях доходит до 20-30 человек на место, по сути это считается элитным образованием», — говорит Бенсгиер. Большую работу на этом направлении уже ведет Россотрудничество, но если число российских учителей в зарубежных школах вырастет — им будет чем заняться, уверена она. У себя на родине в таких школах дети участвуют в олимпиадах по русскому языку и даже сдают ЕГЭ, программа экзамена ничем не отличается. «Русский язык и его носители там — это ценность, язык хотят учить все, и само собой те, кто собирается поступать в российский вуз», — заметила общественница. Доцент факультета экономических наук ВШЭ Елена Вакуленко назвала «каплей в море» гранты для 8-10 тысяч иностранных студентов в год. По ее мнению, талантливых и мотивированных к учебе людей среди граждан стран ближнего зарубежья гораздо больше, а если правительству удастся удержать их в России, то экономика РФ от этого однозначно выиграет. Статья по теме Путин определил самые перспективные специальности для молодежи Вакуленко и Бенсгиер отметили, что помимо русского языка молодежь из кавказских и среднеазиатских стран охотно учит английский язык. Нередко после получения образования в России молодые специалисты уезжают, поэтому правительство не напрасно заботится об их «закреплении» в стране, особенно в тех случаях, когда высшее образование иностранцы получили за счет российского бюджета. «Привлекать в Россию из стран ближнего зарубежья не только простую рабочую силу, но и квалифицированных специалистов — это действительно очень хорошая идея, такие люди есть, и их немало», — подытожила Елена Вакуленко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство выделит из потока мигрантов перспективную молодежь. Ей будет оказана грантовая поддержка на время учебы в российских вузах, доложил Михаилу Мишустину вице-премьер Алексей Оверчук на совещании кабмина по реализации инициатив социально-экономического развития России 1 февраля. Это принесет пользу экономике РФ и поможет продвигать интересы страны за рубежом, считают эксперты. Мотивировать талантливых иностранных студентов остаться в России будут в рамках инициативы «Россия — привлекательная для учебы и работы страна», пояснил Алексей Оверчук. Правда на этом пути есть проблемы, заметил он. «Число носителей нашего языка сейчас сокращается, поэтому проект нацелен на поддержку изучения русского языка и увеличение числа российских педагогов, работающих за рубежом», — уточнил вице-премьер. Чтобы иностранные студенты могли освоить русский язык и в дальнейшем получать высшее образование в России, правительство взялось обеспечить деятельность российских учителей в иностранных государствах. Судя по инфографике, продемонстрированной премьер-министру Мишутину, к концу 2022 года таких учителей должно быть не менее 414 человек, а к 2024 году — 1035. «Русский язык является цементирующим элементом и общим языком стран и народов на постсоветском пространстве», — подчеркнул Оверчук. Гранты станут главным инструментом для «закрепления» иностранных студентов в России, следует из выступления вице-премьера. До конца текущего года число получателей грантов должно вырасти до 8,5 тысячи, а в 2024 году — до 10 тысяч. «В мире идет конкуренция за привлечение талантов. Хорошо учащиеся в России студенты если и хотели продолжить работать в нашей стране, до сих пор не имели государственной поддержки. Мы их готовим, а они часто уезжают в другие страны», — посетовал он. В правительстве планируют, что к 2024 году не менее 20 тысяч «ответственных и добросовестных слушателей российских вузов» останутся работать в России, а к 2030 году их число возрастет до 50 тысяч. Привлечение в экономику РФ «талантливых и трудолюбивых» мигрантов позволит «сформировать лучшие условия для дополнительного прироста ВВП». «Это внесет дополнительный вклад в экономику и улучшит восприятие России в мире как страны, привлекательной для учебы и работы», — заключил Оверчук. Мишустин назвал привлечение талантливых иностранцев для учебы и работы в России «существенной задачей», решение которой поможет «продвижению интересов страны на постсоветском пространстве». Тем самым премьер очертил общий круг потенциальных получателей образовательных грантов — это граждане стран ближнего зарубежья. Чаще всего в российские вузы стремятся попасть студенты из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, рассказала URA.RU директор «Межнационального информационного центра» Нурзида Бенсгиер. Эксперт отметила, что вопреки всплескам национализма, огромное число родителей в странах Средней Азии заинтересованы в обучении своих детей русскому языку. «Конкурс в школы, где преподавание ведется на русском языке, в некоторых случаях доходит до 20-30 человек на место, по сути это считается элитным образованием», — говорит Бенсгиер. Большую работу на этом направлении уже ведет Россотрудничество, но если число российских учителей в зарубежных школах вырастет — им будет чем заняться, уверена она. У себя на родине в таких школах дети участвуют в олимпиадах по русскому языку и даже сдают ЕГЭ, программа экзамена ничем не отличается. «Русский язык и его носители там — это ценность, язык хотят учить все, и само собой те, кто собирается поступать в российский вуз», — заметила общественница. Доцент факультета экономических наук ВШЭ Елена Вакуленко назвала «каплей в море» гранты для 8-10 тысяч иностранных студентов в год. По ее мнению, талантливых и мотивированных к учебе людей среди граждан стран ближнего зарубежья гораздо больше, а если правительству удастся удержать их в России, то экономика РФ от этого однозначно выиграет. Вакуленко и Бенсгиер отметили, что помимо русского языка молодежь из кавказских и среднеазиатских стран охотно учит английский язык. Нередко после получения образования в России молодые специалисты уезжают, поэтому правительство не напрасно заботится об их «закреплении» в стране, особенно в тех случаях, когда высшее образование иностранцы получили за счет российского бюджета. «Привлекать в Россию из стран ближнего зарубежья не только простую рабочую силу, но и квалифицированных специалистов — это действительно очень хорошая идея, такие люди есть, и их немало», — подытожила Елена Вакуленко.