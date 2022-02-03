Окружение Куйвашева создало угрозу перед его встречей с Путиным

В битве за бюджеты чиновники забыли про шефа, но заготовили красивые цифры

03 февраля 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Встречу Евгения Куйвашева (на фото) с Владимиром Путиным переносили несколько раз, пять лет назад глава государства назначил его врио только в апреле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии старта кампании по переизбранию стал заложником своего окружения, которое, готовясь к освоению бюджетов, забыло про создание позитивного информационного фона. Отсюда и тревога вокруг встречи Куйвашева с президентом РФ Владимиром Путиным, сходятся опрошенные URA.RU собеседники в региональной власти. Однако у пиарщиков губернатора, возможно, есть чем крыть. Осенью 2022 года губернаторские выборы пройдут в 14 регионах, включая Средний Урал. Одновременно в политкругах предчувствуют скорый «губернаторопад» — досрочную замену целого ряда руководителей. В списке возможных «отставников» значатся глава Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, лидер Марий Эл Александр Евстифеев и еще полдюжины их коллег. Судьба каждого из них определится по итогам встреч с Путиным. Сейчас Евгений Куйвашев встречается с федеральными аудиторами Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Куйвашева, которому прочат новый пятилетний срок, такого разговора еще не было. Аудиенцию переносили уже несколько раз. По данным агентства, готовясь к ней, глава региона защищает промежуточные итоги своей работы перед директорами федеральных центров и ведомств, оценивающих эффективность топ-чиновников на местах. Едва ли не каждый отъезд губернатора в Москву (большинство собеседований проходят в столице) порождает вопросы у депутатов и чиновников средней руки: «Ну что, согласовали?» Других тем нет, отсутствие Куйвашева в Екатеринбурге ничем не заполняется. Пресс-конференция губернатора, прошедшая сразу после праздников, не дала поводов говорить о чем-то другом — позитивном, масштабном, с заделом на будущее. От пресс-конференции Евгения Куйвашева ждали, если не объявления о выдвижении, то хотя бы якорной темы, но ее не было Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Из постов в Instagram Куйвашева, публикаций в СМИ, возникает устойчивое впечатление, что областная власть, кроме штабов по борьбе с пандемией, ничем не занимается», — разводит руками региональный чиновник. Похожей оценкой с корреспондентом поделился директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков: «Да, коронавирус по объективным причинам вытесняет из повестки другие темы, но действительно есть и позитивные поводы. Например, визит [депутата Госдумы Павла] Крашенинникова, который сказал, что Свердлвоская область будет пилотным регионом по внедрению нового федерального законодательства, 300-летие Екатеринбурга… У меня нет ответа на вопрос, почему они не отрабатываются». За продвижение Куйвашева в его команде отвечают в основном три человека — директор департамента информационной политики (ДИП) Юлия Хусаинова, директор департамента внутренней политики (ДВП) Антон Третьяков, и неформальный советник Куйвашева, политтехнолог Ринат Хазеев, автор последних крупных избирательных кампаний в регионе. Их называют соратниками. Статья по теме Куйвашев ждет оценки от кремлевских аудиторов Собеседники агентства расходятся в описании причин их бездействия. Одни категорично называют их непрофессионалами. Другие уверены, что в этом кроется и осознанная тактика по завоеванию электоральных бюджетов. Еще осенью 2021-го URA.RU анонсировало, что новый вице-губернатор Олег Чемезов постарается отстранить аппаратчиков, проваливших выборы в Госдуму и Заксобрание, от реальной работы и, вероятно, привезет в регион технологов, не связанных с Хазеевым, — например, Евгения Минченко, своего давнего товарища, имеющего прочную репутацию в администрации президента (АП). «Естественно, Хазеев настроен этому помешать. Конструируя информационный вакуум, они [Хазеев, Хусаинова и Третьяков] нагнетают, создают у шефа иллюзию осажденной крепости, выход из которой знают только они», — констатирует один из источников. Осенью 2021-го Антону Третьякову предрекали отставку, но топ-чиновник сохранился Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Его версия отчасти подтверждается постами в telegram-канале «Россельбан», который сейчас связывают с Хазеевым, а до того — с Хусаиновой (она категорически отрицала причастность). Публикации на площадке возобновились 14 января — после четырех месяцев затишья. В частности, в них говорится о создании Евгением Минченко некоего «антигубернаторского информационного пула», интригах Чемезова и крупных ФПГ против губернатора. «Хотя всем известно, что крупный бизнес уже заверил Куйвашева в своей поддержке. Конечно, это можно было бы использовать в интересах начальника. Но триумвирату это невыгодно», — констатирует третий собеседник в истеблишменте. Если верить последним слухам, лично Хазееву эта игра пока приносит очки. Поговаривают, что технологом от АП будет не Минченко, а дружественный Хазееву Глеб Кузнецов из прокремлевского Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Уточнить правда ли это, не удалось — Кузнецов не ответил на звонок корреспондента. Он уже присматривал за губернаторскими выборами в Свердловской области — в 2017 году. Но деятельного участия в них, по воспоминаниям свидетелей, не принимал. Кстати, та предвыборная кампания Куйвашева строилась иначе. Путин назначил его временно исполняющим обязанности только в апреле, но это не мешало его подчиненным плавно входить в важный политический сезон, рекламировать «Пятилетку развития» — губернаторскую программу, итоговый вариант которой презентовали в июне. Основными действующими лицами тогда были первый вице-губернатор Владимир Тунгусов (в сентябре 2018-го оказался в опале и покинул пост), его подчиненные Александр Иванов (ДИП) и Третьяков. В 2017-м программой Евгения Куйвашева была «Пятилетка развития», ее пиарили с начала года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Будет ли у Куйвашева фундаментальная программа в этот раз, доподлинно не известно. Говорят, Хазеев якобы выступает против систематизации планов. На выборах-2021, где Куйвашев был лицом списков «Единой России», он применил аналогичный подход (за что, по слухам, был раскритикован функционерами администрации президента и ЦИК «ЕР»). Это не принесло результат: партия в регионе набрала сильно меньше, чем планировалось, — 34,73% на выборах в ГД и 35,56% на выборах в Заксобрание. Еще один источник URA.RU, равноудаленный от интригующих групп в резиденции губернатора, но погруженный в предвыборный расклад, отмечает, что в действительности подготовительная работа Третьяковым, Хусаиновой и Хазеевым ведется. Но предметной она станет только после отмашки от президента. «Активная кампания намечена на апрель—май, перед внутрипартийными праймериз „ЕР“», — анонсирует инсайдер. Он также транслирует, что Куйвашеву нет нужды рано начинать кампанию и работать с избирателями. Недавняя социология, проведенная по заказу областных властей, якобы показывает, что его узнаваемость — 73% (выше, чем у первого губернатора Эдуарда Росселя), а рейтинг — в районе 45%. В департамент информполитики региона направлен запрос на пояснения по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит. Ринат Хазеев отказывается от комментариев СМИ. 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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии старта кампании по переизбранию стал заложником своего окружения, которое, готовясь к освоению бюджетов, забыло про создание позитивного информационного фона. Отсюда и тревога вокруг встречи Куйвашева с президентом РФ Владимиром Путиным, сходятся опрошенные URA.RU собеседники в региональной власти. Однако у пиарщиков губернатора, возможно, есть чем крыть. Осенью 2022 года губернаторские выборы пройдут в 14 регионах, включая Средний Урал. Одновременно в политкругах предчувствуют скорый «губернаторопад» — досрочную замену целого ряда руководителей. В списке возможных «отставников» значатся глава Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, лидер Марий Эл Александр Евстифеев и еще полдюжины их коллег. Судьба каждого из них определится по итогам встреч с Путиным. У Куйвашева, которому прочат новый пятилетний срок, такого разговора еще не было. Аудиенцию переносили уже несколько раз. По данным агентства, готовясь к ней, глава региона защищает промежуточные итоги своей работы перед директорами федеральных центров и ведомств, оценивающих эффективность топ-чиновников на местах. Едва ли не каждый отъезд губернатора в Москву (большинство собеседований проходят в столице) порождает вопросы у депутатов и чиновников средней руки: «Ну что, согласовали?» Других тем нет, отсутствие Куйвашева в Екатеринбурге ничем не заполняется. Пресс-конференция губернатора, прошедшая сразу после праздников, не дала поводов говорить о чем-то другом — позитивном, масштабном, с заделом на будущее. «Из постов в Instagram Куйвашева, публикаций в СМИ, возникает устойчивое впечатление, что областная власть, кроме штабов по борьбе с пандемией, ничем не занимается», — разводит руками региональный чиновник. Похожей оценкой с корреспондентом поделился директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков: «Да, коронавирус по объективным причинам вытесняет из повестки другие темы, но действительно есть и позитивные поводы. Например, визит [депутата Госдумы Павла] Крашенинникова, который сказал, что Свердлвоская область будет пилотным регионом по внедрению нового федерального законодательства, 300-летие Екатеринбурга… У меня нет ответа на вопрос, почему они не отрабатываются». За продвижение Куйвашева в его команде отвечают в основном три человека — директор департамента информационной политики (ДИП) Юлия Хусаинова, директор департамента внутренней политики (ДВП) Антон Третьяков, и неформальный советник Куйвашева, политтехнолог Ринат Хазеев, автор последних крупных избирательных кампаний в регионе. Их называют соратниками. Собеседники агентства расходятся в описании причин их бездействия. Одни категорично называют их непрофессионалами. Другие уверены, что в этом кроется и осознанная тактика по завоеванию электоральных бюджетов. Еще осенью 2021-го URA.RU анонсировало, что новый вице-губернатор Олег Чемезов постарается отстранить аппаратчиков, проваливших выборы в Госдуму и Заксобрание, от реальной работы и, вероятно, привезет в регион технологов, не связанных с Хазеевым, — например, Евгения Минченко, своего давнего товарища, имеющего прочную репутацию в администрации президента (АП). «Естественно, Хазеев настроен этому помешать. Конструируя информационный вакуум, они [Хазеев, Хусаинова и Третьяков] нагнетают, создают у шефа иллюзию осажденной крепости, выход из которой знают только они», — констатирует один из источников. Его версия отчасти подтверждается постами в telegram-канале «Россельбан», который сейчас связывают с Хазеевым, а до того — с Хусаиновой (она категорически отрицала причастность). Публикации на площадке возобновились 14 января — после четырех месяцев затишья. В частности, в них говорится о создании Евгением Минченко некоего «антигубернаторского информационного пула», интригах Чемезова и крупных ФПГ против губернатора. «Хотя всем известно, что крупный бизнес уже заверил Куйвашева в своей поддержке. Конечно, это можно было бы использовать в интересах начальника. Но триумвирату это невыгодно», — констатирует третий собеседник в истеблишменте. Если верить последним слухам, лично Хазееву эта игра пока приносит очки. Поговаривают, что технологом от АП будет не Минченко, а дружественный Хазееву Глеб Кузнецов из прокремлевского Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Уточнить правда ли это, не удалось — Кузнецов не ответил на звонок корреспондента. Он уже присматривал за губернаторскими выборами в Свердловской области — в 2017 году. Но деятельного участия в них, по воспоминаниям свидетелей, не принимал. Кстати, та предвыборная кампания Куйвашева строилась иначе. Путин назначил его временно исполняющим обязанности только в апреле, но это не мешало его подчиненным плавно входить в важный политический сезон, рекламировать «Пятилетку развития» — губернаторскую программу, итоговый вариант которой презентовали в июне. Основными действующими лицами тогда были первый вице-губернатор Владимир Тунгусов (в сентябре 2018-го оказался в опале и покинул пост), его подчиненные Александр Иванов (ДИП) и Третьяков. Будет ли у Куйвашева фундаментальная программа в этот раз, доподлинно не известно. Говорят, Хазеев якобы выступает против систематизации планов. На выборах-2021, где Куйвашев был лицом списков «Единой России», он применил аналогичный подход (за что, по слухам, был раскритикован функционерами администрации президента и ЦИК «ЕР»). Это не принесло результат: партия в регионе набрала сильно меньше, чем планировалось, — 34,73% на выборах в ГД и 35,56% на выборах в Заксобрание. Еще один источник URA.RU, равноудаленный от интригующих групп в резиденции губернатора, но погруженный в предвыборный расклад, отмечает, что в действительности подготовительная работа Третьяковым, Хусаиновой и Хазеевым ведется. Но предметной она станет только после отмашки от президента. «Активная кампания намечена на апрель—май, перед внутрипартийными праймериз „ЕР“», — анонсирует инсайдер. Он также транслирует, что Куйвашеву нет нужды рано начинать кампанию и работать с избирателями. Недавняя социология, проведенная по заказу областных властей, якобы показывает, что его узнаваемость — 73% (выше, чем у первого губернатора Эдуарда Росселя), а рейтинг — в районе 45%. В департамент информполитики региона направлен запрос на пояснения по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит. Ринат Хазеев отказывается от комментариев СМИ.