Активисты ЛДПР пишут донос Жириновскому на соратника из ХМАО

Они готовы отправить однопартийца за решетку из-за клановых войн

08 февраля 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

В Югорский скандал втягивают Владимира Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Война югорского и тюменского кланов в региональном отделении ЛДПР обострится из-за скандала с участием их координатора в Сургутском районе Алексея Волосухина. А о том, что партийный функционер мог оказывать платные услуги, прикрываясь фамилией Жириновского, доложат российскому лидеру ЛДПР. Инсайдеры URA.RU считают, что историей воспользуется группа партийцев под предводительством депутата Думы ХМАО Михаила Селюкова в борьбе за независимость регионального отделения от тюменских кураторов. «Волосухин на должность координатора ЛДПР Сургутского района был назначен в конце 2021 года. Он считается протеже депутата Тюменской областной Думы и куратора югорских либерал-демократов Артема Зайцева. Внутрипартийная оппозиция под предводительством Селюкова собирается изложить все факты произошедшего в письме на имя Владимира Жириновского, чтобы ослабить позиции Зайцева в глазах руководства партии. Параллельно югорские либерал-демократы взяли под крыло бизнесмена Анара Масимова, который и обвиняет Волосухина в том, что тот обманным путем получил у предпринимателя порядка миллиона рублей. Теперь они хотят, чтобы историей заинтересовались силовики», — сообщил инсайдер. Произошедший скандал может ударить по позиция координатора ЛДПР в ХМАО Артема Зайцева Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Масимов в разговоре с URA.RU подтвердил, что готовит обращение в прокуратуру. «Да, я хочу, чтобы во всем произошедшем разобрались правоохранительные органы. После того, как история вышла в публичное поле, со мной связывался Волосухин и обещал вернуть деньги. Но я ему не верю», — прокомментировал предприниматель. Собеседник URA.RU в рядах югорского отделения ЛДПР уверен, что скандал с координатором Сургутского района станет очередным кирпичиком в борьбе регионального отделения за независимость от тюменских кураторов. «До Нового года члены фракции ЛДПР в окружной Думе уже попытались сместить с позиции руководителя Виктора Сысуна. Тогда в этот процесс пришлось вмешаться высшему совету партии и отложить все кадровые ротации до осени», — сообщил инсайдер. Селюков в разговоре с журналистом агентства заявил, что не предпринимает усилий для того, чтобы федеральное руководство партии узнало про инцидент с Волосухиным. «Это кадровая работа текущего координатора и его руководителя. Волосухин был помощником у [руководителя фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Владимира] Сысоева, с треском вылетел, потому что судимость обнаружилась. Но это рабочая ситуация и точки над i мы поставим. Считаю, что в югорской ячейке [ЛДПР] нужно опираться на югорчан, на людей, которые что-то достигли в этой жизни, что-то сделали. Что касается руководителя фракции в окружной Думе: высшим советом партии было принято решение первый год работы назначить координатором Виктора Богдановича Сысуна и ввести подход ротационный. Чтобы у каждого члена фракции была возможность поработать на этой должности. Мы сейчас наблюдаем, справится ли Виктор Богданович с тяжелой ношей или не справится. Вы по мере сил будем ему помогать или поправлять, если потребуется», — прокомментировал Селюков. Координатор ЛДПР в Югре Артем Зайцев в разговоре с журналистом агентства заявил, что не владеет информацией о том, что инцидент с участием Волосухина может обсуждаться на уровне федерального руководства партии. «Объяснения от всех участвующих в конфликте сторон запрошены. Пока больше ничего прокомментировать не могу», — сказал Зайцев. Он также опроверг мнение насчет существования раскола в региональном отделении ЛДПР. В Югре идет борьба за пост координатора ЛДПР Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Политолог Александр Безделов в разговоре с журналистом агентства выразил мнение, что конфликт среди либерал-демократов будет только нарастать. «На наших глазах развивается тяжелый конфликт, который связан со столкновением двух фракций в партии. У Селюкова есть серьезные шансы перехватить руководство, однако позиции [депутата Госдумы от ЛДПР Евгения] Маркова и Сысоева в высшем совете партии весьма сильны. Поэтому говорить пока о смене координатора очень рано. Думаю, что конфликт будет только усиливаться. Обе группировки ищут друг на друга компромат. Ситуация будет развиваться и пока она не близка к завершению», — считает Безделов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Война югорского и тюменского кланов в региональном отделении ЛДПР обострится из-за скандала с участием их координатора в Сургутском районе Алексея Волосухина. А о том, что партийный функционер мог оказывать платные услуги, прикрываясь фамилией Жириновского, доложат российскому лидеру ЛДПР. Инсайдеры URA.RU считают, что историей воспользуется группа партийцев под предводительством депутата Думы ХМАО Михаила Селюкова в борьбе за независимость регионального отделения от тюменских кураторов. «Волосухин на должность координатора ЛДПР Сургутского района был назначен в конце 2021 года. Он считается протеже депутата Тюменской областной Думы и куратора югорских либерал-демократов Артема Зайцева. Внутрипартийная оппозиция под предводительством Селюкова собирается изложить все факты произошедшего в письме на имя Владимира Жириновского, чтобы ослабить позиции Зайцева в глазах руководства партии. Параллельно югорские либерал-демократы взяли под крыло бизнесмена Анара Масимова, который и обвиняет Волосухина в том, что тот обманным путем получил у предпринимателя порядка миллиона рублей. Теперь они хотят, чтобы историей заинтересовались силовики», — сообщил инсайдер. Масимов в разговоре с URA.RU подтвердил, что готовит обращение в прокуратуру. «Да, я хочу, чтобы во всем произошедшем разобрались правоохранительные органы. После того, как история вышла в публичное поле, со мной связывался Волосухин и обещал вернуть деньги. Но я ему не верю», — прокомментировал предприниматель. Собеседник URA.RU в рядах югорского отделения ЛДПР уверен, что скандал с координатором Сургутского района станет очередным кирпичиком в борьбе регионального отделения за независимость от тюменских кураторов. «До Нового года члены фракции ЛДПР в окружной Думе уже попытались сместить с позиции руководителя Виктора Сысуна. Тогда в этот процесс пришлось вмешаться высшему совету партии и отложить все кадровые ротации до осени», — сообщил инсайдер. Селюков в разговоре с журналистом агентства заявил, что не предпринимает усилий для того, чтобы федеральное руководство партии узнало про инцидент с Волосухиным. «Это кадровая работа текущего координатора и его руководителя. Волосухин был помощником у [руководителя фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Владимира] Сысоева, с треском вылетел, потому что судимость обнаружилась. Но это рабочая ситуация и точки над i мы поставим. Считаю, что в югорской ячейке [ЛДПР] нужно опираться на югорчан, на людей, которые что-то достигли в этой жизни, что-то сделали. Что касается руководителя фракции в окружной Думе: высшим советом партии было принято решение первый год работы назначить координатором Виктора Богдановича Сысуна и ввести подход ротационный. Чтобы у каждого члена фракции была возможность поработать на этой должности. Мы сейчас наблюдаем, справится ли Виктор Богданович с тяжелой ношей или не справится. Вы по мере сил будем ему помогать или поправлять, если потребуется», — прокомментировал Селюков. Координатор ЛДПР в Югре Артем Зайцев в разговоре с журналистом агентства заявил, что не владеет информацией о том, что инцидент с участием Волосухина может обсуждаться на уровне федерального руководства партии. «Объяснения от всех участвующих в конфликте сторон запрошены. Пока больше ничего прокомментировать не могу», — сказал Зайцев. Он также опроверг мнение насчет существования раскола в региональном отделении ЛДПР. Политолог Александр Безделов в разговоре с журналистом агентства выразил мнение, что конфликт среди либерал-демократов будет только нарастать. «На наших глазах развивается тяжелый конфликт, который связан со столкновением двух фракций в партии. У Селюкова есть серьезные шансы перехватить руководство, однако позиции [депутата Госдумы от ЛДПР Евгения] Маркова и Сысоева в высшем совете партии весьма сильны. Поэтому говорить пока о смене координатора очень рано. Думаю, что конфликт будет только усиливаться. Обе группировки ищут друг на друга компромат. Ситуация будет развиваться и пока она не близка к завершению», — считает Безделов.