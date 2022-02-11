Россия готовит ответ на новые западные санкции

Он позволит нивелировать ущерб

11 февраля 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

Отечественный хай-тек прикроет Россию от угрозы с Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство защитит самые уязвимые места российской экономики от санкций с помощью инвестиций в импортозамещение. Для этого будет открыта «Композитная долина» и налажен выпуск оборудования для заводов по сжижению природного газа (СПГ) — премьер-министр Михаил Мишустин назвал эти задачи приоритетными на совещании правительства 11 февраля. Так страны Запада не смогут навредить России, если решат запретить поставки своей высокотехнологичной продукции, объясняют эксперты. Мишустин поручил ученым и госкорпорациям наладить производство особо ценных материалов с уникальными характеристиками в рамках начатой в прошлом году работы над инициативами социально-экономического развития России. «Эти материалы нужны для современных лекарств, электроники, космических аппаратов, авиационной техники, кораблей. Самый яркий пример — это самолет МС-21, для которого в кратчайшие сроки были разработаны отечественные композитные материалы, не уступающие лучшим мировым образцам», — заявил Мишустин. Российские композитные технологии спасли самолет МС-21 от санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU На базе Тульского университета строится инновационный научно-технологический центр «Композитная долина», постановление о его создании Мишустин подписал еще в 2021 году. Там российские химики должны наладить производство мало- и среднетоннажной химии. «Это наиболее уязвимая отрасль химической промышленности с точки зрения обеспечения независимости от импорта. По некоторым продуктам мы находимся в острой импортозависимости. А по отдельным продуктам у нас нет российского производства вовсе», — пояснил куратор проекта вице-премьер Юрий Борисов. Планы правительства предусматривают, что доля отечественной продукции в СПГ-проектах должна достичь 25% к 2024 году, при этом речь идет о критически важных в этой области изделиях, таких как спиральновитые криогенные теплообменники, утилизаторы тепла газовых турбин и мощные центробежные насосы. Без них российский газ «из трубы» не получится превратить в СПГ и поставить морем на азиатский рынок, где готовы платить больше, чем на европейском. Дополнительно может заработать российская суперверфь «Звезда», где налаживают выпуск дорогостоящих газовозов арктического класса. Значение СПГ в мире растет, так что санкции могут коснуться и этого сектора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первые российские заводы по производству СПГ были построены полностью из импортного оборудования по американским, японским и европейским технологиям, а вывозят российский СПГ покупателям на танкерах, заказанных и собранных в Южной Корее, пояснил URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Юшков. Если всерьез не заняться импортозамещением, то в какой-то момент эти страны могут сговориться и нанести по экономике России удар, отказавшись продолжать сотрудничество, заметил эксперт. «Нашей стране много лет внушали, что ничего своего не нужно, все технологии можно купить, а лучше наймите на свое месторождение подрядчиков, они все сделают сами. В итоге в 2014—2015 годах ввели санкции как раз в тех сегментах, где Россия наиболее зависима от внешних игроков. Значение СПГ в мире растет, так что санкции могут коснуться и этого сектора. Угроза в том, что мы не сможем строить СПГ-заводы. А в целом смысл таких санкций в том, чтобы обескровить бюджет, снизить уровень жизни граждан и спровоцировать беспорядки», — сказал URA.RU Юшков. В основе производства критически важных вооружений, медикаментов и конструкционных материалов лежит химия Фото: Анна Майорова © URA.RU Что касается «Композитной долины», то она по планам властей должна стать кузницей кадров и позволить химикам выпускать образцы новых материалов для дальнейших испытаний. Участие в проекте подтвердили 38 компаний и организаций, среди которых Курчатовский институт, Роскосмос, Газпромнефть и Транснефть. Слова «химия» и «национальная безопасность» в документах правительства стоят рядом, потому что без современной химии экономика любой страны остановится в своем развитии, говорит доктор химических наук, профессор РАН, научный руководитель РХТУ им. Д. И. Менделеева, депутат Госдумы Александр Мажуга. «В начале производства критически важных вооружений, медикаментов, конструкционных материалов лежит химия. Химические технологии — сквозные, они лежат в основе всего, что нас окружает. Например, в углеродном волокне и сам композит, и связующее — это продукция химической промышленности. Вакцины — тоже химическая технология, вся фармацевтика, композитные материалы и многое другое относится к малотоннажной химии», — сказал профессор. Статья по теме Путин выступит арбитром в споре «Газпрома» и «Новатэка» «Глобально химическая промышленность распределена между США, Европой, Китаем и Россией. Но такая продукция используется во всем мире, если у страны нет собственного производства, она вынуждена покупать, в том числе и у нас. Надо думать не только о замещении импорта, но и об опережении, и у нас уже есть успехи. Технология углеродного волокна, из которого мы делаем крылья для самолета МС-21, сейчас лучшая в мире», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство защитит самые уязвимые места российской экономики от санкций с помощью инвестиций в импортозамещение. Для этого будет открыта «Композитная долина» и налажен выпуск оборудования для заводов по сжижению природного газа (СПГ) — премьер-министр Михаил Мишустин назвал эти задачи приоритетными на совещании правительства 11 февраля. Так страны Запада не смогут навредить России, если решат запретить поставки своей высокотехнологичной продукции, объясняют эксперты. Мишустин поручил ученым и госкорпорациям наладить производство особо ценных материалов с уникальными характеристиками в рамках начатой в прошлом году работы над инициативами социально-экономического развития России. «Эти материалы нужны для современных лекарств, электроники, космических аппаратов, авиационной техники, кораблей. Самый яркий пример — это самолет МС-21, для которого в кратчайшие сроки были разработаны отечественные композитные материалы, не уступающие лучшим мировым образцам», — заявил Мишустин. На базе Тульского университета строится инновационный научно-технологический центр «Композитная долина», постановление о его создании Мишустин подписал еще в 2021 году. Там российские химики должны наладить производство мало- и среднетоннажной химии. «Это наиболее уязвимая отрасль химической промышленности с точки зрения обеспечения независимости от импорта. По некоторым продуктам мы находимся в острой импортозависимости. А по отдельным продуктам у нас нет российского производства вовсе», — пояснил куратор проекта вице-премьер Юрий Борисов. Планы правительства предусматривают, что доля отечественной продукции в СПГ-проектах должна достичь 25% к 2024 году, при этом речь идет о критически важных в этой области изделиях, таких как спиральновитые криогенные теплообменники, утилизаторы тепла газовых турбин и мощные центробежные насосы. Без них российский газ «из трубы» не получится превратить в СПГ и поставить морем на азиатский рынок, где готовы платить больше, чем на европейском. Дополнительно может заработать российская суперверфь «Звезда», где налаживают выпуск дорогостоящих газовозов арктического класса. Первые российские заводы по производству СПГ были построены полностью из импортного оборудования по американским, японским и европейским технологиям, а вывозят российский СПГ покупателям на танкерах, заказанных и собранных в Южной Корее, пояснил URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Юшков. Если всерьез не заняться импортозамещением, то в какой-то момент эти страны могут сговориться и нанести по экономике России удар, отказавшись продолжать сотрудничество, заметил эксперт. «Нашей стране много лет внушали, что ничего своего не нужно, все технологии можно купить, а лучше наймите на свое месторождение подрядчиков, они все сделают сами. В итоге в 2014—2015 годах ввели санкции как раз в тех сегментах, где Россия наиболее зависима от внешних игроков. Значение СПГ в мире растет, так что санкции могут коснуться и этого сектора. Угроза в том, что мы не сможем строить СПГ-заводы. А в целом смысл таких санкций в том, чтобы обескровить бюджет, снизить уровень жизни граждан и спровоцировать беспорядки», — сказал URA.RU Юшков. Что касается «Композитной долины», то она по планам властей должна стать кузницей кадров и позволить химикам выпускать образцы новых материалов для дальнейших испытаний. Участие в проекте подтвердили 38 компаний и организаций, среди которых Курчатовский институт, Роскосмос, Газпромнефть и Транснефть. Слова «химия» и «национальная безопасность» в документах правительства стоят рядом, потому что без современной химии экономика любой страны остановится в своем развитии, говорит доктор химических наук, профессор РАН, научный руководитель РХТУ им. Д. И. Менделеева, депутат Госдумы Александр Мажуга. «В начале производства критически важных вооружений, медикаментов, конструкционных материалов лежит химия. Химические технологии — сквозные, они лежат в основе всего, что нас окружает. Например, в углеродном волокне и сам композит, и связующее — это продукция химической промышленности. Вакцины — тоже химическая технология, вся фармацевтика, композитные материалы и многое другое относится к малотоннажной химии», — сказал профессор. «Глобально химическая промышленность распределена между США, Европой, Китаем и Россией. Но такая продукция используется во всем мире, если у страны нет собственного производства, она вынуждена покупать, в том числе и у нас. Надо думать не только о замещении импорта, но и об опережении, и у нас уже есть успехи. Технология углеродного волокна, из которого мы делаем крылья для самолета МС-21, сейчас лучшая в мире», — заключил эксперт.