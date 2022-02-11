Россия предложила Украине вариант решения проблемы Донбасса

Для этого Киеву нужно вернуться к инициативе Медведчука

11 февраля 2022 в 23:06 Размер текста - 17 +

Украине предложили мирно решить проблему Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Война на Украине Украину призвали не допустить военного решения проблемы Донбасса. На международной конференции «Конфликт на Украине: выход из тупика» 11 февраля ей предложили вернуться в структуру, которая создавалась для мирного урегулирования ситуации в ДНР и ЛНР. Эксперты считают, что это мероприятие поможет европейским политикам склонить Киев к реализации Минских соглашений. Инициатором мероприятия стал лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Он был инициатором Парламентского измерения «нормандского формата», поддержанное Госдумой РФ и рядом европейских парламентариев с целью парламентской поддержки переговоров «нормандского формата». Инициатором конференции выступил Виктор Медведчук Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Со стороны России в конференции участвовали, председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, его заместитель Андрей Климов, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Запад представляли президент Ассоциации Жан Моне, экс-президент Европейского социального и экономического совета Анри Малос, сенатор от французской партии фракции «Республиканцев» Себастьян Моран, депутат Национальной Ассамблеи от французской партии «Демократическое движение» Фредерик Пети. Целью конференции стала попытка вернуть парламент Украины к переговорам по Минским соглашениям. Минские соглашения стали частью международного права, нельзя двигаться дальше пока они не будут приняты, заявил Климов. Сделать это должен парламент Украины, отметил он. Сенатор подчеркнул, что военного решения вопроса быть не может. Сенатор Андрей Климов считает, что Киев должен сосредоточить усилия на Минских соглашениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Я бы предложил сконцентрировать усилия, чтобы добиться от коллег в Киеве тех вопросов, которые названы в Минских соглашениях. Наша задача помочь украинским коллегам реализовать этот вопрос, что невозможно сделать без решения киевского парламента. Выход из тупика находится в полном выполнении Минских соглашений, мяч на стороне Киева», — отметил Климов. Это мероприятие прошло тогда, когда физически чувствуется напряжение вокруг украинского конфликта не только на юго-востоке Украины, но и во всей восточной Европе, поделился с URA.RU Климов после конференции. «Наши украинские коллеги из ОПЗЖ, находящиеся в сложном положении, получили моральную поддержку, обратили на себя внимание в Берлине и в Париже как здравая сила, которая пытается найти мирный выход из ситуации. Это первое мероприятие такого рода. И то, что оно прошло, уже является сенсацией», — подчеркнул политик. Эксперты надеются на благоразумие депутатов Верховной Рады Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Минские соглашения в тупике, Европа сильно обеспокоена ситуацией на юго-востоке Украины, а конференция покажет внешним наблюдателям, что возможно сделать, заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Если в Верховной Раде есть фракция, способная участвовать в такой конференции, это может стать заявкой на то, что на Украине есть политические силы, имеющие предложение по урегулированию кризиса. Это создает [для Запада] адекватное представление, о том, что в Киеве есть не только те, кто „морочат голову“, но и люди, отдающие себе отчет в том, насколько опасно такое развитие событий в Донбассе. И их можно услышать за рубежом», — считает политолог. Статья по теме Путин нашел партнера в Европе для предотвращения войны на Украине Военный конфликт на юго-востоке Украины разгорелся в 2014 году, после смены власти в стране, когда Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости — они стали называться Донецкой и Луганской народными республиками. Киев ввел войска на эти территории. Лидеры России, Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Петр Порошенко в ходе переговоров в Минске разработали пакет документов для урегулирования конфликта в Донбассе. Они получили название Минские соглашения и были подписаны в сентября 2014 года, а затем дополнены в феврале 2015 года. Парламентское измерение «нормандского формата» создано для парламентской поддержки переговоров «нормандского формата». Верховная Рада Украины официально отказалась участвовать в этом процессе, поскольку тогда пришлось бы активно работать над законодательным воплощением минских договоренностей, что противоречит новому курсу Украины на саботаж минского процесса, считают эксперты. Цель конференции ОПЗЖ — придать новый импульс минским договоренностям и попытаться наладить российско-украинский межпарламентский диалог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украину призвали не допустить военного решения проблемы Донбасса. На международной конференции «Конфликт на Украине: выход из тупика» 11 февраля ей предложили вернуться в структуру, которая создавалась для мирного урегулирования ситуации в ДНР и ЛНР. Эксперты считают, что это мероприятие поможет европейским политикам склонить Киев к реализации Минских соглашений. Инициатором мероприятия стал лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Он был инициатором Парламентского измерения «нормандского формата», поддержанное Госдумой РФ и рядом европейских парламентариев с целью парламентской поддержки переговоров «нормандского формата». Со стороны России в конференции участвовали, председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, его заместитель Андрей Климов, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Запад представляли президент Ассоциации Жан Моне, экс-президент Европейского социального и экономического совета Анри Малос, сенатор от французской партии фракции «Республиканцев» Себастьян Моран, депутат Национальной Ассамблеи от французской партии «Демократическое движение» Фредерик Пети. Целью конференции стала попытка вернуть парламент Украины к переговорам по Минским соглашениям. Минские соглашения стали частью международного права, нельзя двигаться дальше пока они не будут приняты, заявил Климов. Сделать это должен парламент Украины, отметил он. Сенатор подчеркнул, что военного решения вопроса быть не может. «Я бы предложил сконцентрировать усилия, чтобы добиться от коллег в Киеве тех вопросов, которые названы в Минских соглашениях. Наша задача помочь украинским коллегам реализовать этот вопрос, что невозможно сделать без решения киевского парламента. Выход из тупика находится в полном выполнении Минских соглашений, мяч на стороне Киева», — отметил Климов. Это мероприятие прошло тогда, когда физически чувствуется напряжение вокруг украинского конфликта не только на юго-востоке Украины, но и во всей восточной Европе, поделился с URA.RU Климов после конференции. «Наши украинские коллеги из ОПЗЖ, находящиеся в сложном положении, получили моральную поддержку, обратили на себя внимание в Берлине и в Париже как здравая сила, которая пытается найти мирный выход из ситуации. Это первое мероприятие такого рода. И то, что оно прошло, уже является сенсацией», — подчеркнул политик. Минские соглашения в тупике, Европа сильно обеспокоена ситуацией на юго-востоке Украины, а конференция покажет внешним наблюдателям, что возможно сделать, заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Если в Верховной Раде есть фракция, способная участвовать в такой конференции, это может стать заявкой на то, что на Украине есть политические силы, имеющие предложение по урегулированию кризиса. Это создает [для Запада] адекватное представление, о том, что в Киеве есть не только те, кто „морочат голову“, но и люди, отдающие себе отчет в том, насколько опасно такое развитие событий в Донбассе. И их можно услышать за рубежом», — считает политолог. Военный конфликт на юго-востоке Украины разгорелся в 2014 году, после смены власти в стране, когда Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости — они стали называться Донецкой и Луганской народными республиками. Киев ввел войска на эти территории. Лидеры России, Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Петр Порошенко в ходе переговоров в Минске разработали пакет документов для урегулирования конфликта в Донбассе. Они получили название Минские соглашения и были подписаны в сентября 2014 года, а затем дополнены в феврале 2015 года. Парламентское измерение «нормандского формата» создано для парламентской поддержки переговоров «нормандского формата». Верховная Рада Украины официально отказалась участвовать в этом процессе, поскольку тогда пришлось бы активно работать над законодательным воплощением минских договоренностей, что противоречит новому курсу Украины на саботаж минского процесса, считают эксперты. Цель конференции ОПЗЖ — придать новый импульс минским договоренностям и попытаться наладить российско-украинский межпарламентский диалог.