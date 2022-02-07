Путин нашел партнера в Европе для предотвращения войны на Украине

Этот тандем уже показал свою эффективность в 2008 году

07 февраля 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин встречей с лидером Франции Эмманюэлем Макроном подтвердил, что Россия настроена на конструктивный диалог Фото: Владимир Андреев © URA.RU У России нашелся партнер в ЕС, который может приблизить разрешение «украинского кризиса» и вывести переговоры по европейской безопасности на новый уровень. Эксперты интерпретируют встречу президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона 7 февраля как попытку наладить конструктивный диалог между Россией и Западом. Перспективы у этого диалога есть, уверены политологи: Франция уже выступала в роли посредника во время войны в Южной Осетии в 2008 году. Несмотря на то, что Путин и Макрон из-за ковидных ограничений общались на приличном расстоянии за большим столом, обращались друг к другу президенты на «ты». Путин подметил, что за два пандемийных года им не пришлось встретиться лично, но по телефону они общались регулярно (только в этом году прошло три разговора). Постоянно был контакт и по линии дипломатических, военных и других ведомств. «Это создает хорошую атмосферу, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами», — заметил Путин. С французским коллегой Эмманюэлем Макроном президент РФ Владимир Путин общался по-дружески — на «ты» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Однако «общая озабоченность» двух лидеров связана в тем, «что происходит в сфере безопасности в Европе», отметил российский лидер. При этом Путин напомнил, что встреча проходит в день, когда Россия и Франция, ровно 30 лет назад, подписали договор об особых отношениях. «Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности. Это делали и твои предшественники, — обратился Путин к Макрону. — Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить и кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу, и решить вопросы, которые тесно связаны с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны». Макрон поддержал настрой Путина на диалог. Он подчеркнул, что в сложившейся «критической ситуации важно, чтобы все вели себя ответственно». «Я думаю, что этот диалог необходим, потому что это стабильность и безопасность на европейском континенте. Думаю, сегодняшний разговор может начать путь, по которому мы должны пойти, — это деэскалация [конфликта на Украине]. Думаю, мы сможем дать коллективный полезный ответ для России и всей Европы, который позволит избежать войну и построить стабильность и доверие для всех», — заявил Макрон. После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, 8 февраля, французский лидер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским (на фото) Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU Ожидать, что после этих переговоров ситуация поменяется кардинальным образом не стоит, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Но, учитывая сегодняшний статус Макрона, важен уже сам факт таких переговоров. «Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то переломов в ходе одной встречи. Но важно, что Франция — одна из лидирующих стран в ЕС и председательствует в ЕС», — отметил Песков. Накануне своего визита в Россию Макрон в интервью изданию Journal du Dimanche заявил, что цель РФ — «уточнение правил [взаимодействия] с НАТО и ЕС», а не Украина. Французский лидер также подчеркнул, что Европа «очень нуждается» в новом миропорядке, который «основан на фундаментальном принципе суверенного равенства между государствами». Эти слова Макрона созвучны принятому 4 февраля совместному заявлению России и Китая о международных отношениях и глобальном устойчивом развитии. В 2008 году Франция уже выступала международным посредником в разрешении вооруженного конфликта, когда Грузия напала на Южную Осетию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Переговоры России с Францией — это фактически повторение ситуации 2008 года, когда разгорелся Грузино-Осетинский конфликт, отмечает эксперт по внешней политике Центр политической конъюнктуры (ЦПК) Евгения Войко. Тогда Франция тоже была председателем в ЕС, а ее президент Николя Саркози «выступал в роли миротворца». «Тогда это помогло стабилизировать ситуацию, вовлечь в переговорный процесс европейские структуры и тем самым легитимизировать его. Похожим образом ситуация развивается и сейчас. Для России важно послать сигнал во вне о том, что на Западе есть игроки первого порядка, которые готовы садиться за стол переговоров и выступать модератором конфликта «Россия—Украина», а в широком контексте — «Россия—Запад»», — пояснила Войко. России нужна конструктивная сила в ЕС, так как серия переговоров по линии Россия-США и Россия-НАТО о гарантиях безопасности зашла в тупик, подтверждает ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Максим Вилисов. И Путину важно показать, что переговоры с РФ возможны. «Франция для России выступает альтернативным западным партнером, который может иметь и готов отстаивать собственные геополитические интересы и видение политики в общей западной рамке. Франция — один из лидеров ЕС и член НАТО, причем со своими амбициями. Кроме того, Франция является членом „Нормандской четверки“ и соавтором „Минских соглашений“. Это все дает хороший задел для переговоров Путина и Макрона», — отметил политолог. Вести диалог для обеспечения общей безопасности необходимо сегодня всем ядерным державам, считает политолог Марат Баширов Фото: depositphotos.com Франция — один из членов «ядерного клуба», напоминает политтехнолог Марат Баширов. И вопросы, связанные с размещением ядерного оружия, «надо проговаривать со всеми странами, которые этим оружием обладают». «Здесь идет речь о ракетах, которые ставят США и НАТО все ближе к нашим границам. У Путина для Макрона есть аргументы, почему нельзя обеспечивать безопасность одной страны за счет другой: подрывать безопасность РФ, обеспечивая безопасность США, что очень спорно [учитывая расстояние]», — считает Баширов. При этом в Москве понимают, что у самой Франции нарастает напряженность в отношениях с США, отмечает политолог Евгения Войко. Достаточно вспомнить союз AUKUS (Австралия, Великобритания, США), который пролоббировали американцы и получили от Австралии заказ на строительство восьми подлодок, хотя ранее такая договоренность у «зеленого континента» была именно с Францией. В отношениях с США у Франции возникла напряженность, и этот факт Россия может использовать для продвижения диалога на высшем уровне по обеспечению безопасности в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кроме того, Макрон неоднократно высказывал недовольство действиями США в рамках НАТО. «Повестка [строительства многополярного мира], о которой говорили российский и китайский лидеры, становится все более громкой, но пока она не доминирует. Пока ограниченное количество стран осмеливается громко говорить о недопустимости однополярности мира. Для России Франция является одним из главных игроков, и у России есть возможность показать конструктивные силы в Европе», — отметила эксперт ЦПК. Россия еще раз показывает, что мир «вступил в многополярность, и нужно строить новую систему международных отношений», полагает профессор кафедры внешнеполитической деятельности РАНХиГС Сергей Фокин. «Макрон тоже понимает, что однополярность США уходит в прошлое. Они из Афганистана сбежали, скоро сбегут и из Украины», — убежден эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У России нашелся партнер в ЕС, который может приблизить разрешение «украинского кризиса» и вывести переговоры по европейской безопасности на новый уровень. Эксперты интерпретируют встречу президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона 7 февраля как попытку наладить конструктивный диалог между Россией и Западом. Перспективы у этого диалога есть, уверены политологи: Франция уже выступала в роли посредника во время войны в Южной Осетии в 2008 году. Несмотря на то, что Путин и Макрон из-за ковидных ограничений общались на приличном расстоянии за большим столом, обращались друг к другу президенты на «ты». Путин подметил, что за два пандемийных года им не пришлось встретиться лично, но по телефону они общались регулярно (только в этом году прошло три разговора). Постоянно был контакт и по линии дипломатических, военных и других ведомств. «Это создает хорошую атмосферу, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами», — заметил Путин. Однако «общая озабоченность» двух лидеров связана в тем, «что происходит в сфере безопасности в Европе», отметил российский лидер. При этом Путин напомнил, что встреча проходит в день, когда Россия и Франция, ровно 30 лет назад, подписали договор об особых отношениях. «Франция принимает самое активное участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности. Это делали и твои предшественники, — обратился Путин к Макрону. — Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить и кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу, и решить вопросы, которые тесно связаны с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны». Макрон поддержал настрой Путина на диалог. Он подчеркнул, что в сложившейся «критической ситуации важно, чтобы все вели себя ответственно». «Я думаю, что этот диалог необходим, потому что это стабильность и безопасность на европейском континенте. Думаю, сегодняшний разговор может начать путь, по которому мы должны пойти, — это деэскалация [конфликта на Украине]. Думаю, мы сможем дать коллективный полезный ответ для России и всей Европы, который позволит избежать войну и построить стабильность и доверие для всех», — заявил Макрон. Ожидать, что после этих переговоров ситуация поменяется кардинальным образом не стоит, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Но, учитывая сегодняшний статус Макрона, важен уже сам факт таких переговоров. «Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то переломов в ходе одной встречи. Но важно, что Франция — одна из лидирующих стран в ЕС и председательствует в ЕС», — отметил Песков. Накануне своего визита в Россию Макрон в интервью изданию Journal du Dimanche заявил, что цель РФ — «уточнение правил [взаимодействия] с НАТО и ЕС», а не Украина. Французский лидер также подчеркнул, что Европа «очень нуждается» в новом миропорядке, который «основан на фундаментальном принципе суверенного равенства между государствами». Эти слова Макрона созвучны принятому 4 февраля совместному заявлению России и Китая о международных отношениях и глобальном устойчивом развитии. Переговоры России с Францией — это фактически повторение ситуации 2008 года, когда разгорелся Грузино-Осетинский конфликт, отмечает эксперт по внешней политике Центр политической конъюнктуры (ЦПК) Евгения Войко. Тогда Франция тоже была председателем в ЕС, а ее президент Николя Саркози «выступал в роли миротворца». «Тогда это помогло стабилизировать ситуацию, вовлечь в переговорный процесс европейские структуры и тем самым легитимизировать его. Похожим образом ситуация развивается и сейчас. Для России важно послать сигнал во вне о том, что на Западе есть игроки первого порядка, которые готовы садиться за стол переговоров и выступать модератором конфликта «Россия—Украина», а в широком контексте — «Россия—Запад»», — пояснила Войко. России нужна конструктивная сила в ЕС, так как серия переговоров по линии Россия-США и Россия-НАТО о гарантиях безопасности зашла в тупик, подтверждает ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Максим Вилисов. И Путину важно показать, что переговоры с РФ возможны. «Франция для России выступает альтернативным западным партнером, который может иметь и готов отстаивать собственные геополитические интересы и видение политики в общей западной рамке. Франция — один из лидеров ЕС и член НАТО, причем со своими амбициями. Кроме того, Франция является членом „Нормандской четверки“ и соавтором „Минских соглашений“. Это все дает хороший задел для переговоров Путина и Макрона», — отметил политолог. Франция — один из членов «ядерного клуба», напоминает политтехнолог Марат Баширов. И вопросы, связанные с размещением ядерного оружия, «надо проговаривать со всеми странами, которые этим оружием обладают». «Здесь идет речь о ракетах, которые ставят США и НАТО все ближе к нашим границам. У Путина для Макрона есть аргументы, почему нельзя обеспечивать безопасность одной страны за счет другой: подрывать безопасность РФ, обеспечивая безопасность США, что очень спорно [учитывая расстояние]», — считает Баширов. При этом в Москве понимают, что у самой Франции нарастает напряженность в отношениях с США, отмечает политолог Евгения Войко. Достаточно вспомнить союз AUKUS (Австралия, Великобритания, США), который пролоббировали американцы и получили от Австралии заказ на строительство восьми подлодок, хотя ранее такая договоренность у «зеленого континента» была именно с Францией. Кроме того, Макрон неоднократно высказывал недовольство действиями США в рамках НАТО. «Повестка [строительства многополярного мира], о которой говорили российский и китайский лидеры, становится все более громкой, но пока она не доминирует. Пока ограниченное количество стран осмеливается громко говорить о недопустимости однополярности мира. Для России Франция является одним из главных игроков, и у России есть возможность показать конструктивные силы в Европе», — отметила эксперт ЦПК. Россия еще раз показывает, что мир «вступил в многополярность, и нужно строить новую систему международных отношений», полагает профессор кафедры внешнеполитической деятельности РАНХиГС Сергей Фокин. «Макрон тоже понимает, что однополярность США уходит в прошлое. Они из Афганистана сбежали, скоро сбегут и из Украины», — убежден эксперт.