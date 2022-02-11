Власти стран Запада и СМИ сговорились для обострения ситуации вокруг Украины, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Власти и СМИ Запада развернули масштабную дезинформационную кампанию против России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«В конце 2021 — начале 2022 годов мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой — убедить мировую общественность в том, что Российская Федерация готовит вторжение на территорию Украины. СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями», — говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве сделали вывод, что западные медиа выполняли политические заказы своих правительств, публикуя недостоверные материалы, тем самым принимая участие в полномасштабной информационной войне. Дипломаты обвинили СМИ США, ФРГ, Великобритании, Швейцарии, Канады, Франции, Бельгии, Евросоюза, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и многих других стран в распространении ложной информации. Среди них издания Bloomberg, Daily Express, телеканал CNN, журнал Bild, газета The Washington Post.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве обвинили и официальные лица западных стран в участии в дезинформационной кампании против России. «Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым, по сути, подтверждая свою причастность к „фейкам“ и вбросам», — заявили в МИД РФ.

Дипломаты отметили, что кампания Запада создана для того, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действия. «Таким образом, можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины», — резюмировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что представитель МИД РФ Мария Захарова назвала извращенцами тех, кто пускает слухи о «вторжении России на Украину». В Кремле обвинили Bloomberg в публикациях фейков.

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