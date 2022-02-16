Путин ответил на давление США по Украине

Россия расширит свое присутствие в Америке

16 февраля 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Россия намерена расширить свое присутствие в Бразилии: президент РФ Владимир Путин рассказал, как это будет сделано Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия укрепляет свои позиции в Латинской Америке, которую США считают своим условным «задним двором». Встреча президента РФ Владимира Путина с бразильским лидером Жаиром Болсонаро 16 февраля показала, что для этого будут использоваться только экономические методы, отмечают эксперты URA.RU. Однако, по их мнению, наращивание сотрудничества России с латиноамериканскими странами в целом уже способно вызвать напряжение у Соединенных Штатов. Двусторонние отношения России и Бразилии были установлены в 1997 году. Обе страны являются членами торгово-экономического союза БРИКС. Однако, отметил президент РФ, отчасти контакты были прерваны во время пандемии коронавируса. Сейчас связи вновь восстанавливаются. «По вашему указанию, — обратился Путин к Болсонаро, — в Москве побывали ведущие министры вашего правительства, а сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате „два плюс два“. Мы работаем активно и на международных площадках. И, несмотря на все ограничения, у нас рост товарооборота составил 87%». Встреча президентов России и Бразилии проходила в обычном формате, без антиковидной дистанции Фото: официальный сайт президента РФ Путин подчеркнул, что «Бразилия является одним из ведущих, можно даже сказать, ведущим торгово-экономическим партнером [России] в Латинской Америке». И это очень важно, добавил президент РФ. Свой настрой на переговоры и отношения с Россией бразильский лидер продемонстрировал буквально с первых минут встречи. «Мы испытываем чувство солидарности с Россией. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в области обороны, нефти и газа, сельского хозяйства. Я уверен, что этот мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста», — подчеркнул Болсонаро. Президент Бразилии Жаир Болсонаро заверил российского лидера в солидарности с РФ Фото: официальный сайт президента РФ Отношения России с латиноамериканскими странами стали углубляться в последние несколько месяцев. В январе во время своего выступления в Госдуме глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Латинская Америка рассматривается «в качестве серьезного самостоятельного центра формирующегося многополярного мира, близкого России по духу». Президент Путин провел телефонные переговоры с лидерами Никарагуа, Венесуэлы и Кубы (16 февраля в эти страны начался визит вице-премьера РФ Юрия Борисова, курирующего в правительстве России промышленный и оборонный комплекс). Неделю назад Путин принимал в Москве президента Аргентины Альберто Фернандеса, а в апреле ожидается визит лидера Эквадора Гильермо Лассо. Власти США отговаривали президента Бразилии от визита в Москву Фото: unsplash.com США отговаривали Болсонаро от встречи с Путиным. И в американском Госдепе решение бразильского президента поехать в Москву вызвало недовольство, отметил научный руководитель института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов. При этом стоит учитывать, что Бразилия имеет «серьезные отношения с военно-промышленным комплексом США». «То, что Болсонаро приехал в Москву, — это предвестник серьезных отношений на обозримую перспективу между Россией и Бразилией», — убежден Давыдов. Отношения с Россией, как сказал сам Болсонаро, будут развиваться в том числе в оборонной сфере. И это то, на что так или иначе не смогут не обратить внимание США, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. «На «заднем дворе» США складывается особая ситуация: Россия наращивает военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки. Это как форма возможного предупреждения США о том, что постоянная напряженность по периметру ближнего зарубежья в условиях современного глобального мира распространяется и на США. Уязвимость этих периметров существует не только в Евразии, но и в Америке, применительно к США», — пояснил Васильев. Президенты России и Бразилии стоят на идеологически близких позициях, отмечают эксперты Фото: Николай Бастриков © URA.RU При этом стоит учитывать, что по своим взглядам Путин и Болсонаро довольно близки, отмечают эксперты: оба отстаивают принципы национального суверенитета, доминирования национальных интересов по отношению к глобальным, разрешение споров дипломатическим путем. «Встреча с Путиным показывает, что Бразилия не будет идти в кильватере американской политики. И этот пример будет заразителен для других стран Латинской Америки. Это совместное противодействие идеологическому давлению США, такой достаточно чувствительный щелчок по носу американцам, которые могут посмотреть сквозь пальцы на Аргентину, но на Бразилию так не посмотришь», — считает политолог Васильев. США наверняка беспокоит то, что Россия усиливает свои политические и экономические контакты со странами Латинской Америки, — такой интенсивности контактов до сих пор не было, отмечает ведущий научный сотрудник Институт Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец. Однако для РФ не все так просто. «Россия и Бразилия входят в БРИКС — уникальное интеграционное объединение. Но надо понимать, что Россия не сможет вытеснить США с латиноамериканского рынка — ниши заняты. Однако потеснить США мы можем, и делаем это успешно, например, в нефтегазовой области, как в Венесуэле, в атомной энергетике», — отметил Хейфец. И Россия, и Бразилия заинтересованы в сотрудничестве в аграрной сфере, в частности, РФ — в поставках бразильской говядины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для России важно развивать отношения с Бразилией прежде всего по торгово-экономической линии, считает директор Центра БРИКС Института международных исследований МГИМО Людмила Окунева. «Торгово-экономические вопросы представляют наибольший интерес. Например, в сфере сельского хозяйства это поставки бразильского мяса в Россию и поставки химических удобрений из России в Бразилию», — резюмировала Окунева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия укрепляет свои позиции в Латинской Америке, которую США считают своим условным «задним двором». Встреча президента РФ Владимира Путина с бразильским лидером Жаиром Болсонаро 16 февраля показала, что для этого будут использоваться только экономические методы, отмечают эксперты URA.RU. Однако, по их мнению, наращивание сотрудничества России с латиноамериканскими странами в целом уже способно вызвать напряжение у Соединенных Штатов. Двусторонние отношения России и Бразилии были установлены в 1997 году. Обе страны являются членами торгово-экономического союза БРИКС. Однако, отметил президент РФ, отчасти контакты были прерваны во время пандемии коронавируса. Сейчас связи вновь восстанавливаются. «По вашему указанию, — обратился Путин к Болсонаро, — в Москве побывали ведущие министры вашего правительства, а сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате „два плюс два“. Мы работаем активно и на международных площадках. И, несмотря на все ограничения, у нас рост товарооборота составил 87%». Путин подчеркнул, что «Бразилия является одним из ведущих, можно даже сказать, ведущим торгово-экономическим партнером [России] в Латинской Америке». И это очень важно, добавил президент РФ. Свой настрой на переговоры и отношения с Россией бразильский лидер продемонстрировал буквально с первых минут встречи. «Мы испытываем чувство солидарности с Россией. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в области обороны, нефти и газа, сельского хозяйства. Я уверен, что этот мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста», — подчеркнул Болсонаро. Отношения России с латиноамериканскими странами стали углубляться в последние несколько месяцев. В январе во время своего выступления в Госдуме глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Латинская Америка рассматривается «в качестве серьезного самостоятельного центра формирующегося многополярного мира, близкого России по духу». Президент Путин провел телефонные переговоры с лидерами Никарагуа, Венесуэлы и Кубы (16 февраля в эти страны начался визит вице-премьера РФ Юрия Борисова, курирующего в правительстве России промышленный и оборонный комплекс). Неделю назад Путин принимал в Москве президента Аргентины Альберто Фернандеса, а в апреле ожидается визит лидера Эквадора Гильермо Лассо. США отговаривали Болсонаро от встречи с Путиным. И в американском Госдепе решение бразильского президента поехать в Москву вызвало недовольство, отметил научный руководитель института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов. При этом стоит учитывать, что Бразилия имеет «серьезные отношения с военно-промышленным комплексом США». «То, что Болсонаро приехал в Москву, — это предвестник серьезных отношений на обозримую перспективу между Россией и Бразилией», — убежден Давыдов. Отношения с Россией, как сказал сам Болсонаро, будут развиваться в том числе в оборонной сфере. И это то, на что так или иначе не смогут не обратить внимание США, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. «На «заднем дворе» США складывается особая ситуация: Россия наращивает военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки. Это как форма возможного предупреждения США о том, что постоянная напряженность по периметру ближнего зарубежья в условиях современного глобального мира распространяется и на США. Уязвимость этих периметров существует не только в Евразии, но и в Америке, применительно к США», — пояснил Васильев. При этом стоит учитывать, что по своим взглядам Путин и Болсонаро довольно близки, отмечают эксперты: оба отстаивают принципы национального суверенитета, доминирования национальных интересов по отношению к глобальным, разрешение споров дипломатическим путем. «Встреча с Путиным показывает, что Бразилия не будет идти в кильватере американской политики. И этот пример будет заразителен для других стран Латинской Америки. Это совместное противодействие идеологическому давлению США, такой достаточно чувствительный щелчок по носу американцам, которые могут посмотреть сквозь пальцы на Аргентину, но на Бразилию так не посмотришь», — считает политолог Васильев. США наверняка беспокоит то, что Россия усиливает свои политические и экономические контакты со странами Латинской Америки, — такой интенсивности контактов до сих пор не было, отмечает ведущий научный сотрудник Институт Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец. Однако для РФ не все так просто. «Россия и Бразилия входят в БРИКС — уникальное интеграционное объединение. Но надо понимать, что Россия не сможет вытеснить США с латиноамериканского рынка — ниши заняты. Однако потеснить США мы можем, и делаем это успешно, например, в нефтегазовой области, как в Венесуэле, в атомной энергетике», — отметил Хейфец. Для России важно развивать отношения с Бразилией прежде всего по торгово-экономической линии, считает директор Центра БРИКС Института международных исследований МГИМО Людмила Окунева. «Торгово-экономические вопросы представляют наибольший интерес. Например, в сфере сельского хозяйства это поставки бразильского мяса в Россию и поставки химических удобрений из России в Бразилию», — резюмировала Окунева.