Во власти Екатеринбурга — первый большой конфликт за год

Мэр и спикер думы бьются за контроль над аудиторами

13 января 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов — друг губернатора Евгения Куйвашева — работает на посту мэра с декабря 2020-го, и прежде не сталкивался с руководством думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Между мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и спикером гордумы Игорем Володиным разворачивается первый открытый конфликт. По данным URA.RU, политики расходятся во взглядах на то, кто должен контролировать городскую Счетную палату — орган, показавший эффективность в интригах прошлых лет. От исхода спора неожиданно зависит карьера бывшего главы свердловского избиркома Владимира Русинова, соратника замгубернатора Валерия Чайникова. Скорее всего, новый главный аудитор Екатеринбурга будет назначен на заседании гордумы 25 января. Перевыборы председателя вызваны изменениями федерального и областного законодательства о счетных палатах и, как следствие, городского положения. В частности, конце 2021-го первых лиц Счетной палаты Екатеринбурга наделили новыми функционалом и статусом: их должности теперь относятся к муниципальным должностям (ранее были должности муниципальной службы). Для опытных бюрократов разница очевидна. Андрей Парунин помогал спикеру думы в войне с предыдущей командой в мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С ноября 2018 года екатеринбургскую Счетную палату возглавляет Андрей Парунин, выходец из МВД, человек Володина. За время его работы Счетная палата запомнилась как минимум двумя резонансными кейсами. Например, материалы, добытые подчиненными Парунина, легли в основу уголовного дела против топ-менеджеров администрации Кировского района (среди прочих ФСБ допрашивала префекта Александра Лошакова) и обыскам в МАУ «Город». Последняя структура входила в ведение бывшего вице-мэра по политике и СМИ, соратницы экс-мэра Александра Высокинского Екатерины Куземки, с которой воевал Володин. Осенью 2021-го в окружении спикера были уверены — Парунина переназначат без проблем. К тому же у Орлова, говорят, не было своего кандидата. Но в конце декабря расклад скорректировался. Руководство региона приступило к поискам новой работы для Русинова, покинувшего избирком (его сменила Елена Клименко). Изначально ходили слухи, что Русинов войдет в руководство областной Счетной палаты. Однако не сложилось. И Орлов выдвинул его на пост председателя городской. По одной версии, градоначальник просто хочет контролировать работу аудиторов, ищущих бюджетные нарушения. По другой — за продвижением Русинова также стоит просьба Чайникова, с которым они в товарищеских отношениях. Владимира Русинова (на фото) связывают с замом губернатора Валерием Чайниковым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Звонка Володину с предупреждением о включении Русинова в списки кандидатов от Орлова якобы не было. И этому находят объяснение: в течение первого года работы на посту мэра он регулярно давал понять, что, в отличие от своего предшественника Александра Высокинского, с которым конфликтовало думское большинство и которому по этой причине нужно было оглядываться на депутатов, все решения в городе намерен принимать самостоятельно. Фронтмены думы такой порядок приняли — ведь в противном случае могут последовать санкции от резиденции губернатора. Но раздражение в депутатском корпусе, судя по частным разговорам, существует. По слухам (которые, правда, ни одна из сторон не подтверждает), впервые оно проявилось при назначении директора ЦПКиО (июнь 2021-го). Во второй раз — когда решалась судьба списочного мандата в гордуме от Орджоникидзевского района — территории, считающейся вотчиной Володина. Но за пределы кабинетов недопонимание не выходило. Потому интрига вокруг Счетной палаты беспрецедентна для нынешней политической конфигурации. Как и Орлов, Игорь Володин старается избегать открытых столкновений, но попытку оттеснить Парунина не стерпел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В этот раз Володин не готов уступать: Парунин и Русинов в одном списке (по неподтвержденной информации, там еще несколько спойлеров). Далее порядок такой: на следующей неделе рабочая группа изучит резюме претендентов, собеседует их, после чего вынесет на рассмотрение думы фамилию кандидата, показавшегося ей наиболее достойным. С одной стороны, состав рабочей группы указывает на то, что ее решение будет в пользу Парунина. В группу, по данным URA.RU, входят пять депутатов — сам Володин, его зам Виктор Тестов, Тимофей Жуков, глава комиссии по местному самоуправлению и думской фракции «Единой России» Ира Овчинникова и председатель бюджетной комиссии Елена Бондаренко. Все они в целом лояльны Володину. Но в то же время положение некоторых участников двояко. Развязка ожидается на следующей неделе, когда Игорь Володин вернется из отпуска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Например, Тестов и Жуков точно так же дружны с горадминистрацией и областными властями (Жуков вообще был одним из лиц прогубернаторской фракции на выборах в гордуму 2018 года). А покровитель Бондаренко (бизнесмен Валерий Савельев — прим. URA.RU) недавно с подачи Орлова сохранил пост секретаря Чкаловского отделения „Единой России“», — рассуждает источник в городских структурах власти. Для Овчинниковой дилеммы нет: она получает зарплату в представительном органе. Названные политики воздерживаются от высказываний на тему. Несмотря на близость Русинова к Чайникову, статусный чиновник или кто-то из других представителей окружения губернатора Евгения Куйвашева пока не вмешиваются, утверждает один из участников событий. «Иначе никаких баталий не было бы. Возникшая ситуация — вопрос отношений между Володиным и Орловым. Окей, даже если главу поставили перед фактом, что он должен трудоустроить Русинова, можно было это как-то обсудить. Хотя не исключаю, что подобный разговор еще произойдет — 17 января Володин возвращается из отпуска. Тогда все и станет ясно», — добавил собеседник URA.RU, знакомый с позицией Володина. Отвечая на вопрос корреспондента, Валерий Чайников дал понять, что о назначении Русинова никого не просил. «Профессионал всегда будет востребован», — сказал он. Игорь Володин на звонок не ответил. А пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян в разговоре с корреспондентом сказала, что информация о том, что Орлов предложил Русинова на пост главы Счетной палаты, к ней не поступала. Обновлено в 21:52: в материал добавлен комментарий Валерия Чайникова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Между мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и спикером гордумы Игорем Володиным разворачивается первый открытый конфликт. По данным URA.RU, политики расходятся во взглядах на то, кто должен контролировать городскую Счетную палату — орган, показавший эффективность в интригах прошлых лет. От исхода спора неожиданно зависит карьера бывшего главы свердловского избиркома Владимира Русинова, соратника замгубернатора Валерия Чайникова. Скорее всего, новый главный аудитор Екатеринбурга будет назначен на заседании гордумы 25 января. Перевыборы председателя вызваны изменениями федерального и областного законодательства о счетных палатах и, как следствие, городского положения. В частности, конце 2021-го первых лиц Счетной палаты Екатеринбурга наделили новыми функционалом и статусом: их должности теперь относятся к муниципальным должностям (ранее были должности муниципальной службы). Для опытных бюрократов разница очевидна. С ноября 2018 года екатеринбургскую Счетную палату возглавляет Андрей Парунин, выходец из МВД, человек Володина. За время его работы Счетная палата запомнилась как минимум двумя резонансными кейсами. Например, материалы, добытые подчиненными Парунина, легли в основу уголовного дела против топ-менеджеров администрации Кировского района (среди прочих ФСБ допрашивала префекта Александра Лошакова) и обыскам в МАУ «Город». Последняя структура входила в ведение бывшего вице-мэра по политике и СМИ, соратницы экс-мэра Александра Высокинского Екатерины Куземки, с которой воевал Володин. Осенью 2021-го в окружении спикера были уверены — Парунина переназначат без проблем. К тому же у Орлова, говорят, не было своего кандидата. Но в конце декабря расклад скорректировался. Руководство региона приступило к поискам новой работы для Русинова, покинувшего избирком (его сменила Елена Клименко). Изначально ходили слухи, что Русинов войдет в руководство областной Счетной палаты. Однако не сложилось. И Орлов выдвинул его на пост председателя городской. По одной версии, градоначальник просто хочет контролировать работу аудиторов, ищущих бюджетные нарушения. По другой — за продвижением Русинова также стоит просьба Чайникова, с которым они в товарищеских отношениях. Звонка Володину с предупреждением о включении Русинова в списки кандидатов от Орлова якобы не было. И этому находят объяснение: в течение первого года работы на посту мэра он регулярно давал понять, что, в отличие от своего предшественника Александра Высокинского, с которым конфликтовало думское большинство и которому по этой причине нужно было оглядываться на депутатов, все решения в городе намерен принимать самостоятельно. Фронтмены думы такой порядок приняли — ведь в противном случае могут последовать санкции от резиденции губернатора. Но раздражение в депутатском корпусе, судя по частным разговорам, существует. По слухам (которые, правда, ни одна из сторон не подтверждает), впервые оно проявилось при назначении директора ЦПКиО (июнь 2021-го). Во второй раз — когда решалась судьба списочного мандата в гордуме от Орджоникидзевского района — территории, считающейся вотчиной Володина. Но за пределы кабинетов недопонимание не выходило. Потому интрига вокруг Счетной палаты беспрецедентна для нынешней политической конфигурации. В этот раз Володин не готов уступать: Парунин и Русинов в одном списке (по неподтвержденной информации, там еще несколько спойлеров). Далее порядок такой: на следующей неделе рабочая группа изучит резюме претендентов, собеседует их, после чего вынесет на рассмотрение думы фамилию кандидата, показавшегося ей наиболее достойным. С одной стороны, состав рабочей группы указывает на то, что ее решение будет в пользу Парунина. В группу, по данным URA.RU, входят пять депутатов — сам Володин, его зам Виктор Тестов, Тимофей Жуков, глава комиссии по местному самоуправлению и думской фракции «Единой России» Ира Овчинникова и председатель бюджетной комиссии Елена Бондаренко. Все они в целом лояльны Володину. Но в то же время положение некоторых участников двояко. «Например, Тестов и Жуков точно так же дружны с горадминистрацией и областными властями (Жуков вообще был одним из лиц прогубернаторской фракции на выборах в гордуму 2018 года). А покровитель Бондаренко (бизнесмен Валерий Савельев — прим. URA.RU) недавно с подачи Орлова сохранил пост секретаря Чкаловского отделения „Единой России“», — рассуждает источник в городских структурах власти. Для Овчинниковой дилеммы нет: она получает зарплату в представительном органе. Названные политики воздерживаются от высказываний на тему. Несмотря на близость Русинова к Чайникову, статусный чиновник или кто-то из других представителей окружения губернатора Евгения Куйвашева пока не вмешиваются, утверждает один из участников событий. «Иначе никаких баталий не было бы. Возникшая ситуация — вопрос отношений между Володиным и Орловым. Окей, даже если главу поставили перед фактом, что он должен трудоустроить Русинова, можно было это как-то обсудить. Хотя не исключаю, что подобный разговор еще произойдет — 17 января Володин возвращается из отпуска. Тогда все и станет ясно», — добавил собеседник URA.RU, знакомый с позицией Володина. Отвечая на вопрос корреспондента, Валерий Чайников дал понять, что о назначении Русинова никого не просил. «Профессионал всегда будет востребован», — сказал он. Игорь Володин на звонок не ответил. А пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян в разговоре с корреспондентом сказала, что информация о том, что Орлов предложил Русинова на пост главы Счетной палаты, к ней не поступала. Обновлено в 21:52: в материал добавлен комментарий Валерия Чайникова