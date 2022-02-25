Мишустин дал понять, что будет с курсом рубля

И как это коснется россиян

25 февраля 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Власти намерены сдержать колебания рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти намерены сдержать колебания курса рубля. Для этого они будут помогать банкам, заявил на совещании правительства по экономической ситуации 25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты считают, что власти учли ошибки 2014 года и уже были готовы к новым санкциям Запада. В начале совещания Мишустин напомнил о решениях, которые были приняты накануне на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане. «Встреча в Нур-Султане подтвердила единство государств союза и общий настрой на нашу совместную работу. У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции. Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы», — пояснил Мишустин. Минфин и Центробанк будут оказывать любую поддержку финансовым организациям, пообещал глава правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU За финансовую стабильность в России отвечают Минфин и Центробанк, напомнил глава правительства. «Они находятся в тесном взаимодействии и будут оказывать любую необходимую поддержку, в том числе кредитным организациям, которые попали под санкции», — добавил Мишустин. Банк России приступил к валютным интервенциям для стабилизации рынка, подтвердил слова премьера первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Он уточнил, что средства клиентов защищены и не находятся под санкциями. «У нас серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности. Это и наши золотовалютные резервы, и меры по минимизации рисков, которые накоплены кредитными организациями. И сейчас как раз тот момент, когда мы этот ресурс должны задействовать», — сказал Чистюхин. Банки заранее разработали планы для обеспечения непрерывной работы, уточнил первый зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам первого зампреда ЦБ, будет сделано все, чтобы банки перестроились в режим работы под санкциями. «Все они заблаговременно разработали планы по обеспечению непрерывности деятельности. Средства клиентов защищены, находятся в сохранности. Санкции на них не влияют. И Банк России готов оказывать банкам поддержку ликвидностью при необходимости», — уточнил Чистюхин. Россиянам не следует переоценивать влияние санкций и поддаваться панике, порекомендовал глава Минфина России Антон Силуанов. «Колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер. Это нужно учитывать при управлении сбережениями и не принимать поспешных решений. Банки обеспечиваются ликвидностью, в том числе наличными средствами как в рублях, так и в валюте. Снятие наличных и переводы в рублях и валюте осуществляются в прежнем режиме», — заявил министр. Экономическому блоку правительства удалось удержать курс рубля в приемлемых границах благодаря большим запасам валюты и решимости ими воспользоваться, объясняет профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Властям удалось удержать курс рубля в приемлемых границах, считает эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Они многое сделали, чтобы стабилизировать курс. Правда, надо признать, что все ждали от Байдена более жестких санкций и боялись за судьбу „Сбера“, а под самые жесткие санкции он не попал, так что все выдохнули», — сказал эксперт. Биржевой курс рубля начал падать 22 февраля на фоне новостей о признании Россией ДНР и ЛНР: доллар держался выше психологической отметки в 80 рублей. 23 февраля курс держался на том же уровне. Утром 24 февраля, после заявления о спецоперации на Украине, курс доллара достиг 85 рублей, а к вечеру повысился до 89,6 рубля. 25 февраля на фоне начала интервенций ЦБ курс доллара снизился до 83,1 рубля на 20:13 по мск. У властей есть инструменты для укрепления рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россию могут ждать новые санкции, предупредил Коган. На этот случай у властей есть такие инструменты реагирования, как повышение ключевой ставки и изменение норм резервирования, благодаря которым рубль можно укрепить. «Без всякого сомнения, эти инструменты будут задействованы, если будет необходимость. Кроме того, пока у России нет никаких проблем с внешним и внутренним долгом. На новые выпуски долговых бумаг санкции распространяются, а на старые — нет. Это тоже способствует стабильности рубля, так что нет никаких причин опасаться за рублевые вклады, а валютные без особых проблем можно положить в банки, которые под санкции не попали», — добавил профессор. Россияне по-прежнему могут пользоваться услугами попавших под санкции отечественных банков, считает эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. «Группе ВТБ запретили валютные операции. Если бы Центробанк не контролировал ситуацию на валютном рынке, то наблюдались бы очень сильные внутридневные колебания рубля», — пояснил собеседник. Статья по теме Мишустин нашел способ снизить цены в условиях санкций Накопленных государством резервов хватит, чтобы стабилизировать ситуацию в банковском секторе, но негативный эффект от санкций невозможно полностью преодолеть, уверен директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Центробанк последние два дня реализует несколько решений, включая валютные интервенции. Сейчас ЦБ продает валюту из своих резервов, чтобы удержать курс рубля. И снижение курса оказалось относительно небольшим. Но есть долгосрочные и краткосрочные эффекты от санкций. Могут быть точечные решения в отдельных секторах экономики, но полностью преодолеть негативный эффект от санкций невозможно», — резюмировал Салихов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти намерены сдержать колебания курса рубля. Для этого они будут помогать банкам, заявил на совещании правительства по экономической ситуации 25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты считают, что власти учли ошибки 2014 года и уже были готовы к новым санкциям Запада. В начале совещания Мишустин напомнил о решениях, которые были приняты накануне на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане. «Встреча в Нур-Султане подтвердила единство государств союза и общий настрой на нашу совместную работу. У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции. Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы», — пояснил Мишустин. За финансовую стабильность в России отвечают Минфин и Центробанк, напомнил глава правительства. «Они находятся в тесном взаимодействии и будут оказывать любую необходимую поддержку, в том числе кредитным организациям, которые попали под санкции», — добавил Мишустин. Банк России приступил к валютным интервенциям для стабилизации рынка, подтвердил слова премьера первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Он уточнил, что средства клиентов защищены и не находятся под санкциями. «У нас серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности. Это и наши золотовалютные резервы, и меры по минимизации рисков, которые накоплены кредитными организациями. И сейчас как раз тот момент, когда мы этот ресурс должны задействовать», — сказал Чистюхин. По словам первого зампреда ЦБ, будет сделано все, чтобы банки перестроились в режим работы под санкциями. «Все они заблаговременно разработали планы по обеспечению непрерывности деятельности. Средства клиентов защищены, находятся в сохранности. Санкции на них не влияют. И Банк России готов оказывать банкам поддержку ликвидностью при необходимости», — уточнил Чистюхин. Россиянам не следует переоценивать влияние санкций и поддаваться панике, порекомендовал глава Минфина России Антон Силуанов. «Колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер. Это нужно учитывать при управлении сбережениями и не принимать поспешных решений. Банки обеспечиваются ликвидностью, в том числе наличными средствами как в рублях, так и в валюте. Снятие наличных и переводы в рублях и валюте осуществляются в прежнем режиме», — заявил министр. Экономическому блоку правительства удалось удержать курс рубля в приемлемых границах благодаря большим запасам валюты и решимости ими воспользоваться, объясняет профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. «Они многое сделали, чтобы стабилизировать курс. Правда, надо признать, что все ждали от Байдена более жестких санкций и боялись за судьбу „Сбера“, а под самые жесткие санкции он не попал, так что все выдохнули», — сказал эксперт. Биржевой курс рубля начал падать 22 февраля на фоне новостей о признании Россией ДНР и ЛНР: доллар держался выше психологической отметки в 80 рублей. 23 февраля курс держался на том же уровне. Утром 24 февраля, после заявления о спецоперации на Украине, курс доллара достиг 85 рублей, а к вечеру повысился до 89,6 рубля. 25 февраля на фоне начала интервенций ЦБ курс доллара снизился до 83,1 рубля на 20:13 по мск. Россию могут ждать новые санкции, предупредил Коган. На этот случай у властей есть такие инструменты реагирования, как повышение ключевой ставки и изменение норм резервирования, благодаря которым рубль можно укрепить. «Без всякого сомнения, эти инструменты будут задействованы, если будет необходимость. Кроме того, пока у России нет никаких проблем с внешним и внутренним долгом. На новые выпуски долговых бумаг санкции распространяются, а на старые — нет. Это тоже способствует стабильности рубля, так что нет никаких причин опасаться за рублевые вклады, а валютные без особых проблем можно положить в банки, которые под санкции не попали», — добавил профессор. Россияне по-прежнему могут пользоваться услугами попавших под санкции отечественных банков, считает эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. «Группе ВТБ запретили валютные операции. Если бы Центробанк не контролировал ситуацию на валютном рынке, то наблюдались бы очень сильные внутридневные колебания рубля», — пояснил собеседник. Накопленных государством резервов хватит, чтобы стабилизировать ситуацию в банковском секторе, но негативный эффект от санкций невозможно полностью преодолеть, уверен директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Центробанк последние два дня реализует несколько решений, включая валютные интервенции. Сейчас ЦБ продает валюту из своих резервов, чтобы удержать курс рубля. И снижение курса оказалось относительно небольшим. Но есть долгосрочные и краткосрочные эффекты от санкций. Могут быть точечные решения в отдельных секторах экономики, но полностью преодолеть негативный эффект от санкций невозможно», — резюмировал Салихов.