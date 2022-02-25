Кремль: Россия не испытает принципиальных проблем от санкций

25 февраля 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Благодаря развитому импортозамещению Россия не испытает принципиальных проблем от введения новых санкций со стороны Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых санкций, была в том, чтобы обеспечить полное самообеспечение и импортозамещение. Во многом эта цель достигнута. Там, где она достигнута не полностью, есть потенциал для ускоренного достижения. Безусловно проблемы будут, но они не носят принципиальный характер», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого страны Евросоюза и США ввели против России новые экономические санкции, пишет «Дни.ру». Под санкции Запада попали крупнейшие банки России, отмечает телеканал 360. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции ЕС ударят по ключевых госкомпаниям России, сообщает агентство Nation News. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что в условиях новых санкция Россия будет развивать торгово-экономические отношения со странами Азии.