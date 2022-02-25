Кремль: Россия не испытает принципиальных проблем от санкций

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия во многом достигла целей по импортозамещению, отметил Дмитрий Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Благодаря развитому импортозамещению Россия не испытает принципиальных проблем от введения новых санкций со стороны Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых санкций, была в том, чтобы обеспечить полное самообеспечение и импортозамещение. Во многом эта цель достигнута. Там, где она достигнута не полностью, есть потенциал для ускоренного достижения. Безусловно проблемы будут, но они не носят принципиальный характер», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого страны Евросоюза и США ввели против России новые экономические санкции, пишет «Дни.ру». Под санкции Запада попали крупнейшие банки России, отмечает телеканал 360. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции ЕС ударят по ключевых госкомпаниям России, сообщает агентство Nation News. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что в условиях новых санкция Россия будет развивать торгово-экономические отношения со странами Азии.

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Благодаря развитому импортозамещению Россия не испытает принципиальных проблем от введения новых санкций со стороны Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых санкций, была в том, чтобы обеспечить полное самообеспечение и импортозамещение. Во многом эта цель достигнута. Там, где она достигнута не полностью, есть потенциал для ускоренного достижения. Безусловно проблемы будут, но они не носят принципиальный характер», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого страны Евросоюза и США ввели против России новые экономические санкции, пишет «Дни.ру». Под санкции Запада попали крупнейшие банки России, отмечает телеканал 360. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции ЕС ударят по ключевых госкомпаниям России, сообщает агентство Nation News. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что в условиях новых санкция Россия будет развивать торгово-экономические отношения со странами Азии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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