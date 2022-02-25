Пользователи банков, попавших под санкции, жалуются на сбои

25 февраля 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

В работе нескольких российских банков произошел сбой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В работе трех российских банков произошел сбой, два из которых попали под санкции западных стран из-за военной спецоперации РФ на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Сильные сбои наблюдаются в работе банка ВТБ и Сбербанка. Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств. На сбои жалуются также пользователи Райффайзен банка и компании Ростелеком. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В работе трех российских банков произошел сбой, два из которых попали под санкции западных стран из-за военной спецоперации РФ на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Сильные сбои наблюдаются в работе банка ВТБ и Сбербанка. Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств. На сбои жалуются также пользователи Райффайзен банка и компании Ростелеком. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».