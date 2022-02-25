Пользователи банков, попавших под санкции, жалуются на сбои

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
В работе нескольких российских банков произошел сбой Фото:

В работе трех российских банков произошел сбой, два из которых попали под санкции западных стран из-за военной спецоперации РФ на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сильные сбои наблюдаются в работе банка ВТБ и Сбербанка. Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств. На сбои жалуются также пользователи Райффайзен банка и компании Ростелеком.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В работе трех российских банков произошел сбой, два из которых попали под санкции западных стран из-за военной спецоперации РФ на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Сильные сбои наблюдаются в работе банка ВТБ и Сбербанка. Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств. На сбои жалуются также пользователи Райффайзен банка и компании Ростелеком. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...