Пользователи банков, попавших под санкции, жалуются на сбои

В работе трех российских банков произошел сбой, два из которых попали под санкции западных стран из-за военной спецоперации РФ на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Сильные сбои наблюдаются в работе банка ВТБ и Сбербанка. Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств. На сбои жалуются также пользователи Райффайзен банка и компании Ростелеком.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».
В работе трех российских банков произошел сбой, два из которых попали под санкции западных стран из-за военной спецоперации РФ на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Сильные сбои наблюдаются в работе банка ВТБ и Сбербанка. Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств. На сбои жалуются также пользователи Райффайзен банка и компании Ростелеком. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Он отметил, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».