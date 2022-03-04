Аналитики: закрытие H&M и IKEA ударит по их владельцам

Закрытие западных ритейлеров приведет к большим потерям у их владельцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Закрытие в России таких западных ритейлеров, как H&M, Mango и IKEA приведет к серьезным финансовым потерям у их владельцев. Такой прогноз сделали российские аналитики и бизнесмены. Эксперты сомневаются, что многие международные сети настроены полностью покинуть Россию.

«Полный уход из страны крупных сетей сопряжен с серьезными финансовыми потерями из-за штрафов по арендным платежам и выплаты персоналу при сокращении», — заявил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов в беседе с «Коммерсантом» . Дополняя его слова, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин называет расторжение договоров аренды непростой процедурой. Далеко не все ритейлеры могут из них безболезненно выйти в одностороннем порядке. «Если речь идет о расторжении в суде, следует предварительно направить собственнику предложение о расторжении договора за один месяц», — поясняет он.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что многие международные сети настроены полностью покинуть Россию. «Сейчас они руководствуются общественным мнением за рубежом, стимулирующим их таким образом выступить против боевых действий», — рассуждает он. По его мнению, работа сетей может вскоре возобновиться, если активная фаза спецоперации на Украине завершится до конца марта

При этом, у владельцев российских торговых центров не будет проблем со сдачей опустевших помещений. «Они [западные ритейлеры] традиционно занимают лучшие площади в торгцентрах, на которые всегда найдется альтернативный арендатор», — считает управляющий партнер RedStone Индира Шафикова. По ее мнению, в будущем на смену западным брендам могут прийти российские производители: «в частности Brusnika, 12storeez, Akhmadullina Dream, но они пока небольшие».

Шведская компания IKEA приостановила продажи в России и Беларуси из-за спецоперации войск РФ на Украине. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS. Экспорт в России приостановили и зарубежные автомобильные концерты, в числе которых Audi, Volkswagen, Skoda и Porsche. Ограничения в отношении России начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине.

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