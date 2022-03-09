Ученый: «Биолаборатории — одна из трех угроз от Украины»

Бывший член комиссии ООН по разоружению назвал задачи, которые Пентагон ставил Киеву

09 марта 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

Биологические лаборатории на Украине представляют опасность для России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наличие на Украине американских лабораторий, которые разрабатывают биологическое оружие, подтверждает слова президента РФ Владимира Путина о том, что США пытались использовать эту страну для агрессии против России. Об этом заявил в интервью URA.RU бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. По его мнению, всего существует три угрозы с территории Украины: биологическая, террористическая и ядерная. Именно на их ликвидацию нацелена спецоперация российских войск. Минобороны России 6 марта обнародовало документы, указывающие на разработку компонентов биологического оружия в украинских биолабораториях в непосредственной близости от России. Их наличие 9 марта подтвердила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. МИД Китая потребовал от США опубликовать все данные о военных биолабораториях на Украине и вирусах, которые там исследовались. — Президент России Владимир Путин перед началом спецоперации заявлял, что США и НАТО пытались использовать Украину для агрессии против нашей страны. Информация о наличии биологического оружия подтверждает тезис президента? Владимир Путин заявлял, что США пытались использовать Украину для агрессии против России. Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Да, получается так. Существует минимум три угрозы со стороны Украины: ядерная, биологическая и террористическая. Задача российских военных — устранить все три угрозы. — Во время спецоперации Путина нужно что-то делать с этими лабораториями или лучше их не трогать? — Я думаю, мы должны их все закрыть, а те, которые не сможем, нужно уничтожить точечными ударами. — Существует ли угроза утечки вирусов из этих лабораторий? К созданию лабораторий причастен директор ЦРУ Джордж Тенет, возглавлявший спецслужбу с 1997 по 2004 годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU — В 2009 году в Тернополе из лаборатории утекли вирусы переносчики геморрагической пневмонии. Потом, как установила комиссия Украины, из здания лаборатории вентиляция шла прямо в детское дошкольное учреждение, так что среди погибших были и дети. Можно сказать, что американцы решили проверить свои наработки на детях украинских. После этого правительство Юлии Тимошенко закупило у США вакцину от геморрагической пневмонии на 120 млн долларов. — Замгоссекретаря США Виктория Нуланд опасается, что образцы вирусов попадут в руки российских экспертов. Если это произойдет, то будет подтверждено нарушение Украиной и США конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Что за этим может последовать? — Если это произойдет, то должны последовать какие-то международные санкции. Не знаю, удастся ли их распространить на США, но Украина точно может под них подпасть. — Сколько, по вашей информации, биологических лабораторий на Украине? Эксперт: одна из целей американских лабораторий на Украине — создание биологического оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Сейчас их уже 30, а два года назад было 16. Они растут, как грибы — Вам известно, какие задачи стоят перед этим лабораториями? — Первая задача — оценка санэпидимического состояния тех объектов, на которых планируется расквартировать части НАТО. Это значит, что изучаются бактерии и вирусы, находящиеся в той или иной местности, их природные очаги, сбор этих вирусов и оценка. Вторая задача — изучение генотипа славян. У каждой национальной группы есть отличие в геноме, чаще всего на уровне ферментов. Например, у северных народов отсутствует фермент расщепляющий алкоголь. Одни и те же микробы действуют на разных людей по-разному, для кого-то они смертельные, а для кого-то абсолютно нормальные. В Африке малярию местные жители переносят достаточно легко, а приехавший туда укушенный малярийным комаром белый человек может погибнуть. С 1999 года у американцев существует программа по созданию этнически-специфического биооружия. США пытались использовать Украину для агрессии против России Фото: miliman/pickupimage.com Эту задачу перед американскими военными поставил тогдашний директор ЦРУ Джордж Тэннет (возглавлял ЦРУ С 1997 по 2004 год). На эти цели США тратят порядка двух миллиардов долларов в год. За 20 с лишним лет они потратили более 40 млрд. Говорить о том, что это несерьезно или не имеет значения не приходится. — Для чего американским военным изучать генотип славян? — Чтобы сделать биологическое оружие, чтобы ослабить своих геополитических противников изнутри, подорвать их экономику, сделать их слабыми и больными. — Может, вы сильно сгущаете краски, а исследования в этих лабораториях могли вестись в гуманитарных целях? Статья по теме Путин передал НАТО послание по Украине — Пентагон никаких гуманитарных целей не преследует, это не гуманитарная организация, а военная. Она выполняет задачи по организации доминирования США в мире. Все эти программы по созданию биологического оружия финансировались из бюджета Пентагона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наличие на Украине американских лабораторий, которые разрабатывают биологическое оружие, подтверждает слова президента РФ Владимира Путина о том, что США пытались использовать эту страну для агрессии против России. Об этом заявил в интервью URA.RU бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. По его мнению, всего существует три угрозы с территории Украины: биологическая, террористическая и ядерная. Именно на их ликвидацию нацелена спецоперация российских войск. Минобороны России 6 марта обнародовало документы, указывающие на разработку компонентов биологического оружия в украинских биолабораториях в непосредственной близости от России. Их наличие 9 марта подтвердила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. МИД Китая потребовал от США опубликовать все данные о военных биолабораториях на Украине и вирусах, которые там исследовались. — Президент России Владимир Путин перед началом спецоперации заявлял, что США и НАТО пытались использовать Украину для агрессии против нашей страны. Информация о наличии биологического оружия подтверждает тезис президента? — Да, получается так. Существует минимум три угрозы со стороны Украины: ядерная, биологическая и террористическая. Задача российских военных — устранить все три угрозы. — Во время спецоперации Путина нужно что-то делать с этими лабораториями или лучше их не трогать? — Я думаю, мы должны их все закрыть, а те, которые не сможем, нужно уничтожить точечными ударами. — Существует ли угроза утечки вирусов из этих лабораторий? — В 2009 году в Тернополе из лаборатории утекли вирусы переносчики геморрагической пневмонии. Потом, как установила комиссия Украины, из здания лаборатории вентиляция шла прямо в детское дошкольное учреждение, так что среди погибших были и дети. Можно сказать, что американцы решили проверить свои наработки на детях украинских. После этого правительство Юлии Тимошенко закупило у США вакцину от геморрагической пневмонии на 120 млн долларов. — Замгоссекретаря США Виктория Нуланд опасается, что образцы вирусов попадут в руки российских экспертов. Если это произойдет, то будет подтверждено нарушение Украиной и США конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Что за этим может последовать? — Если это произойдет, то должны последовать какие-то международные санкции. Не знаю, удастся ли их распространить на США, но Украина точно может под них подпасть. — Сколько, по вашей информации, биологических лабораторий на Украине? — Сейчас их уже 30, а два года назад было 16. Они растут, как грибы — Вам известно, какие задачи стоят перед этим лабораториями? — Первая задача — оценка санэпидимического состояния тех объектов, на которых планируется расквартировать части НАТО. Это значит, что изучаются бактерии и вирусы, находящиеся в той или иной местности, их природные очаги, сбор этих вирусов и оценка. Вторая задача — изучение генотипа славян. У каждой национальной группы есть отличие в геноме, чаще всего на уровне ферментов. Например, у северных народов отсутствует фермент расщепляющий алкоголь. Одни и те же микробы действуют на разных людей по-разному, для кого-то они смертельные, а для кого-то абсолютно нормальные. В Африке малярию местные жители переносят достаточно легко, а приехавший туда укушенный малярийным комаром белый человек может погибнуть. С 1999 года у американцев существует программа по созданию этнически-специфического биооружия. Эту задачу перед американскими военными поставил тогдашний директор ЦРУ Джордж Тэннет (возглавлял ЦРУ С 1997 по 2004 год). На эти цели США тратят порядка двух миллиардов долларов в год. За 20 с лишним лет они потратили более 40 млрд. Говорить о том, что это несерьезно или не имеет значения не приходится. — Для чего американским военным изучать генотип славян? — Чтобы сделать биологическое оружие, чтобы ослабить своих геополитических противников изнутри, подорвать их экономику, сделать их слабыми и больными. — Может, вы сильно сгущаете краски, а исследования в этих лабораториях могли вестись в гуманитарных целях? — Пентагон никаких гуманитарных целей не преследует, это не гуманитарная организация, а военная. Она выполняет задачи по организации доминирования США в мире. Все эти программы по созданию биологического оружия финансировались из бюджета Пентагона.