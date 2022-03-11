Как близ Мариуполя началась денацификация Украины

В освобождаемых районах ищут агентов, опасаются партизан и дают пессимистические прогнозы

11 марта 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

К украинскому флагу в ДНР особое отношение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силовики Донбасса направлены в пригороды Мариуполя для установления власти на освобожденной от украинских националистов территориях. В деревне Талаковка, которую милиция ДНР отбила несколько дней назад, действует подполье, скрываются сотрудники СБУ. Ожидаются сложности, о которых рассказывают собеседники URA.RU. Им до сих пор приходится прочесывать пустые дома и подвалы, а перед входом давать предупредительную очередь. Почему пример Талаковки является показательным — в репортаже агентства. «Они тебе улыбаются, а могут нож в спину всадить» В селех Талаковка формируется новая власть Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Разбитая военной техникой дорога, по обеим сторонам которой — минные поля. На торце бетонной автобусной остановки надпись «Слава Украине» — лозунг, фактически ставший основным маркером процветающего на Украине национализма. Наш путь лежит в село Талаковка — это один из ближайших пригородов Мариуполя. Село, восемь лет находившееся под контролем ВСУ, сейчас лежит в руинах, а люди до сих пор не отошли от шока после обстрелов, длившихся тут почти всю неделю с 24 февраля. Наводить законный порядок здесь приходится сотрудникам полиции ДНР. Однако работа эта сопряжена с риском постоянных диверсий и провокаций со стороны украинских военных, которые сейчас скрываются в домах местных жителей. За годы восьмилетней войны, люди в Талаковке оказались отрезаны от внешнего мира и ничего не знали о происходящем в ДНР и в России, кроме того, что им давали СМИ официального Киева. «Наша основная задача здесь — это охрана правопорядка. Мы вынуждены пресекать мародерства и другие преступления, которые стали здесь нормой после хаоса, устроенного обстрелами украинской армии. За неделю, что мы находимся в Талаковке, нам в целом удалось наладить контакт с местными. На первый взгляд они настроены доброжелательно, хоть и напуганы. За последние годы людям внушили, что Россия и ДНР — это враги. Мы же пытаемся донести до них, что мы не какие-то карательные отряды, а просто необходимы, чтобы в селе установился хоть какой-то закон и порядок. С приходом ДНР жизнь у местных ведь действительно станет проще. Никто теперь их не будет душить бешеными ценами на газ. Здесь ведь газ стоил дороже в 12 раз, чем в ДНР. Из местных выкачивали последнее. Были случаи, что пенсионеры просто умирали от холода, потому что у них не было средств платить за газ. В первые дни местные были шокированы бесплатной раздачей гуманитарной помощи. На Украине они ничего не получали бесплатно. Наша задача закон и порядок на этой земле, а это наша земля», — говорит руководитель расквартированных в Талаковке сотрудников полиции ДНР Александр Шульженко. Недавний обстрел был совершен по наводке местных жителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Он 25 лет жизни отдал службе в полиции Украины, но в 2014 году без каких-либо сомнений принял присягу на верность ДНР и продолжил службу в органах правопорядка республики. Охраной порядка в Талаковке сейчас занимаются семь сотрудников во главе с Александром Шульженко. Еще около 15 человек распределены по другим селам в округе. Но именно в Талаковке сосредоточен основной контингент из-за большой территории, которую занимает населенный пункт. До начала военной операции России здесь проживало около 4 тысяч человек, но с началом боевых действий две трети села сбежали в Мариуполь, где оказались фактически в заложниках у оккупировавших город националистах. Александр Жульченко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Важно понимать, что на первый взгляд местные настроены к нам благоприятно. Они тебе улыбаются, машут, но чуть что могут и нож в спину воткнуть. Здесь большинство работало в Мариуполе, у многих сейчас там заперты родственники. Люди в отчаянии могут пойти на любые поступки. Поэтому мы ввели в селе комендантский час и после шести вечера запретили людям разгуливать по улице. Возможно всякое — диверсии, терракты, мародерство. Например, итогом вчерашнего обстрела стало точечное попадание по позициям военных ДНР. Снаряд прилетел именно в том место, где стояла техника с боеприпасами. Тут без вопросов навел кто-то из местных. По-другому и быть не может. Они здесь все знают тайные тропы до Мариуполя. Кроме того, нам совершенно точно известно, что у себя в домах прячут сотрудников ВСУ, не успевших отсюда сбежать после прихода армии ДНР», — рассказывает Александр Жульченко. В схроне ВСУ нашли нашивки, награды, обмундирование и боеприпасы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В день приезда корреспондентов URA.RU сотрудники полиции обнаружили в одном из жилых домов форму украинских военных, огромное количество нашивок, награды, документы и даже натовский бронежилет. Они уверены, что украинские военные успели переодеться и сейчас скрываются где-то у местных жителей. Жители Талаковки продолжают страдать от обстрелов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Когда шли обстрелы, ВСУшники прятались в подвалах у местных. Мы даже нашли их лежку. Бежать им сейчас некуда, они фактически окружены. Поэтому, рано или поздно, мы их все-таки найдем. Не исключено, что они сейчас просто взяли кого-то в заложники, и отсиживаются у них дома. Мужа держат под дулом автомата, жену отправляют за гуманитарной помощью и водой. Сегодня мы тоже нашли в одном из домов форму украинского военного. Жил в доме у местной жительницы. Переоделся и скрывается в поселке. За восемь лет они тут уже со многими построили тесные личные взаимоотношения. Женщина, кстати, тоже бесследно пропала. Не исключено, что ее просто убили, чтобы не сдала их местонахождение», — рассказывает один из полицейских Денис. Улицы патрулируют только вдвоем и с оружием Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Денис говорит, что в целях безопасности они не патрулируют улицы по одному. Выходят всегда минимум вдвоем и с оружием. «Сейчас в основном прочесываем подвалы в поиске оставшихся нациков и украинских военных. Перед входом в подвал приходится давать очередь, поскольку пулю можно словить запросто. Пресекаем мародерство. В первые дни обстрелов местные маргиналы повытаскивали все ценное из богатых домов, которых в селе в избытке. Мы смогли отыскать многих мародеров. Вернуть имущество на место. Сейчас замеченных в подобных преступлениях отправляем на уборку последствий обстрелов. Они у нас отрабатывают свои грехи уборкой улиц. Много преступлений помогли выявить местные жители. Но нам нужно сохранять осторожность и пока не заводить тесную дружбу с ними, поскольку ожидать можно всякого», — подчеркивает он. Новая власть Идя по разбитым улицам Талаковки можно заметить надписи «Живут люди». Здесь таким маркером специально метят дома, где остались их хозяева, чтобы туда не вселялись военные. Талаковка сейчас фактически тыл для основного контингента армии ДНР, который занят штурмом Мариуполя. Неподалеку отсюда в поле по позициям ВСУ в городе постоянно работает артиллерия ДНР, а резервисты регулярно прибывают сюда и занимают свободные от хозяев дома. Новый глава Талаковки тоже отдал свой дом под расположение сотрудников полиции. На входе в ухоженный двухэтажный коттедж лежит украинский флаг. Здесь его используют, чтобы вытереть ноги и не наследить в доме. К украинскому флагу у полицейских, наводящих порядок в Талаковке, особое отношение. Все они пережили ужас войны 2014—2015 годов. Кто-то потерял своих близких, поэтому теплые чувства к украинскому режиму они не испытывают. Денацификация Украины проходит с оружием в руках Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сейчас в освобожденных украинских селах начинает постепенно выстраиваться новая административная власть. В селах вокруг Мариуполя уже выбрали новых глав из числа наиболее активных местных жителей. В той же Талаковке главой стал местный предприниматель, занимавшийся торговлей и производством мяса. В разбитом от обстрелов селе формируется российская власть Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Сейчас мы назначили главу поселка. Одного из местных активистов. Пока всех выбранных глав в окрестных селах назначает администрация Новоазовска. Фактически на время боевых действий, они будут административно относиться именно к Новоазовску. Всех выбранных глав окрестных сел накануне собрали в Новоазовске, проинструктировали, рассказали о том, чтобы не переживали. Рассказали о дальнейшем взаимодействии. Сейчас им необходимо собирать списки людей. В скором времени здесь возобновят работу магазины, будут отлажены контакты с поставщиками продуктов. Начнется восстановление инфраструктуры поселков. Пока расчет в магазинах идет в гривнах и рублях, но через пару месяцев здесь будут расчеты лишь в рублях. Банки ДНР по прописке местных жителям свободно меняют гривны на рубли», — рассказывает Александр Шульженко. Он же подчеркивает, что в работе по выявлению неблагонадежных элементов и пособниках украинских националистов помогают, в том числе и местные жители. «На данном этапе у нас не стоит задача вламываться к людям в поисках возможных террористов и пособников ВСУ. Сейчас мы работаем грамотно. Ориентируемся на информацию от местных. Если людям человек мешает, то они сами придут и расскажут о его преступлениях. Многие активно идут на сотрудничество. Армия сейчас работает здесь сама по себе, а мы сами по себе. Наша задача именно отвечать за порядок. Народ сейчас побаивается возможных репрессий со стороны ДНР, но в основном такие страхи есть лишь у тех, кто был замешан в каких-то преступлениях», — подчеркивает наш собеседник. «Зеленский обещал мир, а принес хаос» Зеленский обещал людям мир, а принес разрушения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из разговоров с местными жителями сложно понять, какую сторону они выбирают. Восемь лет жизни под контролем украинских военных внесли своих коррективы в их сознание. Ясно лишь то, что несмотря на восемь лет обстрелов Донбасса, война для них вновь стала неожиданностью. При этом те, у кого все эти годы сохранялись родственные связи с Донбассом и Россией, выражают пусть и не явную, но поддержку российской армии и решению Владимира Путина. Они хотят мира и лишь поэтому голосовали за Зеленского, а он принес им хаос и смерть. «Путин правильно делает. Мы 28 лет жили в мире с Россией. Но нашим властям все было мало — хотели в Европу и НАТО. Зеленский своими заявлениями о ядерном оружии просто похоронил нас как государство. На Донбасс явно готовилось нападение. Мы видели здесь войска ВСУ, их становилось все больше. Но мы никак не могли подумать, что украинская армия настолько бестолковая, что будет прятаться за людьми. Именно поэтому здесь многие отправили родственников в Мариуполь. Они ведь и здесь в Талаковке ставили свою артиллерию рядом с жилыми домами и палили по позициям ДНР. Потом сюда шла ответка. Они нас просто подставляли под огонь. А уж когда отступали тут начался настоящий ад. ВСУ стелили «Градами» и минами по всему поселку в надежде накрыть армию ДНР, а их здесь тогда еще даже не было. Они просто не вошли в село. Здесь до сих пор их солдаты были и также прятались по подвалам», — рассказывает нам местных житель Михаил, чей дом сейчас стоит разрушенным после обстрелов. Вспоминают жители Талаковки и события 2014 года. Тогда многие здесь восстали после прихода украинской армии, но бунт быстро подавили автоматными очередями. «В 2014 здесь против украинской армии поднялось все село. Мы не давали делать им блокпосты, но уже на второй день нас просто расстреливали и давили БТР. Нескольких активистов просто пристрелили и закопали рядом с блокпостом. На этом все кончилось», — рассказал местный житель Евгений. Так в Талаковке занимают очередь на бензин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Александр Шульженко отмечает, что несмотря на сложности наведения порядка в Талаковке и других селах близ Мариуполя, обстановка здесь вполне сносная. «Да, небольшая партизанщина здесь возможна, и то эти проблемы исходят лишь от тех недобитых украинских военных, кто не успел сбежать, да от некоторых антироссийски настроенных местных. Мы все равно их вычислим и возьмем за жабры. В дальнейшем будет проще, жизнь устаканится. Сложнее будет, когда начнем зачищать Мариуполь. А вот на западе Украины — в Ивано-Франковске, Тернополе наших солдат будет ждать настоящая партизанская война. Там этой бандеровщеной все пропитано. Будет сложно. Но мы доведем нашу работу по денацификации Украины до конца и восстановим мир на нашей земле», — уверен он. Покидаем Талаковку уже затемно. За спиной остаются полыхающие окраины Мариуполя, которые с находящейся на возвышенности проглядываются вполне отчетливо. Там сейчас идет настоящая бойня и сколько она продлится предсказать невозможно. Впрочем, как невозможно предсказать и количество лет, которые понадобятся России, чтобы превратить Украину в доброжелательного соседа. В разрушенной Талаковке люди хотят лишь мира Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вид на полыхающий Мариуполь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В отсутствие газа еду приходится готовить на костре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Силовики Донбасса направлены в пригороды Мариуполя для установления власти на освобожденной от украинских националистов территориях. В деревне Талаковка, которую милиция ДНР отбила несколько дней назад, действует подполье, скрываются сотрудники СБУ. Ожидаются сложности, о которых рассказывают собеседники URA.RU. Им до сих пор приходится прочесывать пустые дома и подвалы, а перед входом давать предупредительную очередь. Почему пример Талаковки является показательным — в репортаже агентства. «Они тебе улыбаются, а могут нож в спину всадить» Разбитая военной техникой дорога, по обеим сторонам которой — минные поля. На торце бетонной автобусной остановки надпись «Слава Украине» — лозунг, фактически ставший основным маркером процветающего на Украине национализма. Наш путь лежит в село Талаковка — это один из ближайших пригородов Мариуполя. Село, восемь лет находившееся под контролем ВСУ, сейчас лежит в руинах, а люди до сих пор не отошли от шока после обстрелов, длившихся тут почти всю неделю с 24 февраля. Наводить законный порядок здесь приходится сотрудникам полиции ДНР. Однако работа эта сопряжена с риском постоянных диверсий и провокаций со стороны украинских военных, которые сейчас скрываются в домах местных жителей. За годы восьмилетней войны, люди в Талаковке оказались отрезаны от внешнего мира и ничего не знали о происходящем в ДНР и в России, кроме того, что им давали СМИ официального Киева. «Наша основная задача здесь — это охрана правопорядка. Мы вынуждены пресекать мародерства и другие преступления, которые стали здесь нормой после хаоса, устроенного обстрелами украинской армии. За неделю, что мы находимся в Талаковке, нам в целом удалось наладить контакт с местными. На первый взгляд они настроены доброжелательно, хоть и напуганы. За последние годы людям внушили, что Россия и ДНР — это враги. Мы же пытаемся донести до них, что мы не какие-то карательные отряды, а просто необходимы, чтобы в селе установился хоть какой-то закон и порядок. С приходом ДНР жизнь у местных ведь действительно станет проще. Никто теперь их не будет душить бешеными ценами на газ. Здесь ведь газ стоил дороже в 12 раз, чем в ДНР. Из местных выкачивали последнее. Были случаи, что пенсионеры просто умирали от холода, потому что у них не было средств платить за газ. В первые дни местные были шокированы бесплатной раздачей гуманитарной помощи. На Украине они ничего не получали бесплатно. Наша задача закон и порядок на этой земле, а это наша земля», — говорит руководитель расквартированных в Талаковке сотрудников полиции ДНР Александр Шульженко. Он 25 лет жизни отдал службе в полиции Украины, но в 2014 году без каких-либо сомнений принял присягу на верность ДНР и продолжил службу в органах правопорядка республики. Охраной порядка в Талаковке сейчас занимаются семь сотрудников во главе с Александром Шульженко. Еще около 15 человек распределены по другим селам в округе. Но именно в Талаковке сосредоточен основной контингент из-за большой территории, которую занимает населенный пункт. До начала военной операции России здесь проживало около 4 тысяч человек, но с началом боевых действий две трети села сбежали в Мариуполь, где оказались фактически в заложниках у оккупировавших город националистах. «Важно понимать, что на первый взгляд местные настроены к нам благоприятно. Они тебе улыбаются, машут, но чуть что могут и нож в спину воткнуть. Здесь большинство работало в Мариуполе, у многих сейчас там заперты родственники. Люди в отчаянии могут пойти на любые поступки. Поэтому мы ввели в селе комендантский час и после шести вечера запретили людям разгуливать по улице. Возможно всякое — диверсии, терракты, мародерство. Например, итогом вчерашнего обстрела стало точечное попадание по позициям военных ДНР. Снаряд прилетел именно в том место, где стояла техника с боеприпасами. Тут без вопросов навел кто-то из местных. По-другому и быть не может. Они здесь все знают тайные тропы до Мариуполя. Кроме того, нам совершенно точно известно, что у себя в домах прячут сотрудников ВСУ, не успевших отсюда сбежать после прихода армии ДНР», — рассказывает Александр Жульченко. В день приезда корреспондентов URA.RU сотрудники полиции обнаружили в одном из жилых домов форму украинских военных, огромное количество нашивок, награды, документы и даже натовский бронежилет. Они уверены, что украинские военные успели переодеться и сейчас скрываются где-то у местных жителей. «Когда шли обстрелы, ВСУшники прятались в подвалах у местных. Мы даже нашли их лежку. Бежать им сейчас некуда, они фактически окружены. Поэтому, рано или поздно, мы их все-таки найдем. Не исключено, что они сейчас просто взяли кого-то в заложники, и отсиживаются у них дома. Мужа держат под дулом автомата, жену отправляют за гуманитарной помощью и водой. Сегодня мы тоже нашли в одном из домов форму украинского военного. Жил в доме у местной жительницы. Переоделся и скрывается в поселке. За восемь лет они тут уже со многими построили тесные личные взаимоотношения. Женщина, кстати, тоже бесследно пропала. Не исключено, что ее просто убили, чтобы не сдала их местонахождение», — рассказывает один из полицейских Денис. Денис говорит, что в целях безопасности они не патрулируют улицы по одному. Выходят всегда минимум вдвоем и с оружием. «Сейчас в основном прочесываем подвалы в поиске оставшихся нациков и украинских военных. Перед входом в подвал приходится давать очередь, поскольку пулю можно словить запросто. Пресекаем мародерство. В первые дни обстрелов местные маргиналы повытаскивали все ценное из богатых домов, которых в селе в избытке. Мы смогли отыскать многих мародеров. Вернуть имущество на место. Сейчас замеченных в подобных преступлениях отправляем на уборку последствий обстрелов. Они у нас отрабатывают свои грехи уборкой улиц. Много преступлений помогли выявить местные жители. Но нам нужно сохранять осторожность и пока не заводить тесную дружбу с ними, поскольку ожидать можно всякого», — подчеркивает он. Новая власть Идя по разбитым улицам Талаковки можно заметить надписи «Живут люди». Здесь таким маркером специально метят дома, где остались их хозяева, чтобы туда не вселялись военные. Талаковка сейчас фактически тыл для основного контингента армии ДНР, который занят штурмом Мариуполя. Неподалеку отсюда в поле по позициям ВСУ в городе постоянно работает артиллерия ДНР, а резервисты регулярно прибывают сюда и занимают свободные от хозяев дома. Новый глава Талаковки тоже отдал свой дом под расположение сотрудников полиции. На входе в ухоженный двухэтажный коттедж лежит украинский флаг. Здесь его используют, чтобы вытереть ноги и не наследить в доме. К украинскому флагу у полицейских, наводящих порядок в Талаковке, особое отношение. Все они пережили ужас войны 2014—2015 годов. Кто-то потерял своих близких, поэтому теплые чувства к украинскому режиму они не испытывают. Сейчас в освобожденных украинских селах начинает постепенно выстраиваться новая административная власть. В селах вокруг Мариуполя уже выбрали новых глав из числа наиболее активных местных жителей. В той же Талаковке главой стал местный предприниматель, занимавшийся торговлей и производством мяса. «Сейчас мы назначили главу поселка. Одного из местных активистов. Пока всех выбранных глав в окрестных селах назначает администрация Новоазовска. Фактически на время боевых действий, они будут административно относиться именно к Новоазовску. Всех выбранных глав окрестных сел накануне собрали в Новоазовске, проинструктировали, рассказали о том, чтобы не переживали. Рассказали о дальнейшем взаимодействии. Сейчас им необходимо собирать списки людей. В скором времени здесь возобновят работу магазины, будут отлажены контакты с поставщиками продуктов. Начнется восстановление инфраструктуры поселков. Пока расчет в магазинах идет в гривнах и рублях, но через пару месяцев здесь будут расчеты лишь в рублях. Банки ДНР по прописке местных жителям свободно меняют гривны на рубли», — рассказывает Александр Шульженко. Он же подчеркивает, что в работе по выявлению неблагонадежных элементов и пособниках украинских националистов помогают, в том числе и местные жители. «На данном этапе у нас не стоит задача вламываться к людям в поисках возможных террористов и пособников ВСУ. Сейчас мы работаем грамотно. Ориентируемся на информацию от местных. Если людям человек мешает, то они сами придут и расскажут о его преступлениях. Многие активно идут на сотрудничество. Армия сейчас работает здесь сама по себе, а мы сами по себе. Наша задача именно отвечать за порядок. Народ сейчас побаивается возможных репрессий со стороны ДНР, но в основном такие страхи есть лишь у тех, кто был замешан в каких-то преступлениях», — подчеркивает наш собеседник. «Зеленский обещал мир, а принес хаос» Из разговоров с местными жителями сложно понять, какую сторону они выбирают. Восемь лет жизни под контролем украинских военных внесли своих коррективы в их сознание. Ясно лишь то, что несмотря на восемь лет обстрелов Донбасса, война для них вновь стала неожиданностью. При этом те, у кого все эти годы сохранялись родственные связи с Донбассом и Россией, выражают пусть и не явную, но поддержку российской армии и решению Владимира Путина. Они хотят мира и лишь поэтому голосовали за Зеленского, а он принес им хаос и смерть. «Путин правильно делает. Мы 28 лет жили в мире с Россией. Но нашим властям все было мало — хотели в Европу и НАТО. Зеленский своими заявлениями о ядерном оружии просто похоронил нас как государство. На Донбасс явно готовилось нападение. Мы видели здесь войска ВСУ, их становилось все больше. Но мы никак не могли подумать, что украинская армия настолько бестолковая, что будет прятаться за людьми. Именно поэтому здесь многие отправили родственников в Мариуполь. Они ведь и здесь в Талаковке ставили свою артиллерию рядом с жилыми домами и палили по позициям ДНР. Потом сюда шла ответка. Они нас просто подставляли под огонь. А уж когда отступали тут начался настоящий ад. ВСУ стелили «Градами» и минами по всему поселку в надежде накрыть армию ДНР, а их здесь тогда еще даже не было. Они просто не вошли в село. Здесь до сих пор их солдаты были и также прятались по подвалам», — рассказывает нам местных житель Михаил, чей дом сейчас стоит разрушенным после обстрелов. Вспоминают жители Талаковки и события 2014 года. Тогда многие здесь восстали после прихода украинской армии, но бунт быстро подавили автоматными очередями. «В 2014 здесь против украинской армии поднялось все село. Мы не давали делать им блокпосты, но уже на второй день нас просто расстреливали и давили БТР. Нескольких активистов просто пристрелили и закопали рядом с блокпостом. На этом все кончилось», — рассказал местный житель Евгений. Александр Шульженко отмечает, что несмотря на сложности наведения порядка в Талаковке и других селах близ Мариуполя, обстановка здесь вполне сносная. «Да, небольшая партизанщина здесь возможна, и то эти проблемы исходят лишь от тех недобитых украинских военных, кто не успел сбежать, да от некоторых антироссийски настроенных местных. Мы все равно их вычислим и возьмем за жабры. В дальнейшем будет проще, жизнь устаканится. Сложнее будет, когда начнем зачищать Мариуполь. А вот на западе Украины — в Ивано-Франковске, Тернополе наших солдат будет ждать настоящая партизанская война. Там этой бандеровщеной все пропитано. Будет сложно. Но мы доведем нашу работу по денацификации Украины до конца и восстановим мир на нашей земле», — уверен он. Покидаем Талаковку уже затемно. За спиной остаются полыхающие окраины Мариуполя, которые с находящейся на возвышенности проглядываются вполне отчетливо. Там сейчас идет настоящая бойня и сколько она продлится предсказать невозможно. Впрочем, как невозможно предсказать и количество лет, которые понадобятся России, чтобы превратить Украину в доброжелательного соседа.