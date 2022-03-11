Путин представил союзника по борьбе с санкциями США и Европы

Основой будущего блока станет конкурент ЕС

11 марта 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, с кем Россия будет выходить из-под западных санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия готова усилить экономический блок для противодействия санкциям США и ЕС. Президент РФ Владимир Путин 11 марта встретился с одним из его участников — лидером Белоруссии Александром Лукашенко. В отношении обеих стран Запад ввел серьезные санкции, поэтому «выплывать» придется вместе, поясняют эксперты. Этот союз может быть расширен за счет других постсоветских стран. С момента предыдущей встречи президентов России и Белоруссии прошло меньше месяца. Но тот разговор состоялся еще до начала спецоперации на Украине и до принятия США и ЕС двух жестких пакетов экономических санкций против РФ. Экономическая война, объявленная России, стала ключевой темой открытой части переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в Москву менее чем через месяц после предыдущей встречи с Владимиром Путиным Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA Но в первую очередь, Путин поздравил коллегу «с успешным проведением референдума» по поправкам в конституцию Белоруссии. «Этот политический процесс, который вы инициировали, диалог, который вы ведете с людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. А только при такой ситуации можно говорить и об экономическом развитии», — заявил Путин. Сотрудничество между Россией и Белоруссией, отметил Путин, «развивается в положительном ключе». Существующие проблемы связаны в основном с санкциями Запада. «Но попытки ограничить наше развитие, сдержать его, они предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас — сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге пойдет на пользу», — подчеркнул президент РФ. Экономическая война, объявленная Западом, президенты России и Белоруссии считают периодом новых возможностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам Путина, Запад наносит «массированный удар по экономике [России]». «Но практика последних лет показала, что там, где Запад ввел для нас новые ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. Для нас сейчас время возможностей, чтобы двигаться в укрепление своего технологического и экономического суверенитета», — подчеркнул Путин. Лукашенко согласился, что «времена непростые». «Но мы к этому свинству Запада уже привыкли. Это все нелегитимно, незаконно, все в нарушение всех международных договоров… Сегодня санкции для нас — это время возможностей. Нам надо отстроить нашу экономику. Надо собрать ОДКБ и Евразэс, сплотиться всем, и тогда мы забудем про эти санкции, сделаем даже лучше, чем было в Советском Союзе», — заявил Лукашенко. В рамках Евразэс Россия и ее партнеры наладили кооперацию в сфере АПК. Но сейчас задача — усилить промышленное развитие и интеграцию, говорят эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интеграция с Белоруссией и Евразийским Союзом для России — основной сценарий развития на постсоветском пространстве, особенно в последние 8 лет, поясняет эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. И сейчас «стоит вопрос, как задействовать интеграционный механизм». «Речь идет об экономической интеграции — Евразэс, и военной — ОДКБ. Встает вопрос о том, насколько эти силы мобилизованы и насколько можно их использовать, заручиться поддержкой стран, которые входят в них», — отметила эксперт. Экономические потери в любом случае будут у обеих сторон, комментирует генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Однако «запас прочности», по мнению эксперта, есть и у России, и у Белоруссии. И углубление интеграции с партнерами по Евразэс возможно, вместе с тем нужно понимать, что «не все захотят идти на риски попасть под американские санкции», сказал Кортунов. Достичь экономического суверенитета совместными усилиями будет сложно, убежден заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Для этого «нужно вести координацию». «На постсоветском пространстве Россия и Белоруссия — наиболее развитые в промышленном отношении страны, и вести координацию по наиболее чувствительным отраслям промышленности — это их задача. Запад прекрасно понимает, что интеграция между нашими странами становится все более тесной. В том числе за счет того, что у нас примерно одинаковая судьба — и та, и другая страна находится под жестокими экономическими санкциями. А выплывать удобнее вместе», — пояснил Жарихин. Встречей с белорусским коллегой президент РФ Владимир Путин показал, что между ними нет никаких трений, полагает эксперт Евгения Войко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Для Москвы сейчас важно «подтвердить сохранение экономического взаимодействия», подчеркнула эксперт Евгения Войко. «Встречей с Лукашенко Путин показывает, что между двумя странами нет никакого раскола, как это иногда пытаются представить. Это подтверждение того, что Белоруссия остается союзником России, что между лидерами нет никаких трений. Это показатель того, что Россия и Белоруссия по-прежнему действуют сообща, что есть единство позиций и единство в реализации экономических задач в новых условиях», — резюмировала Войко. 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Россия готова усилить экономический блок для противодействия санкциям США и ЕС. Президент РФ Владимир Путин 11 марта встретился с одним из его участников — лидером Белоруссии Александром Лукашенко. В отношении обеих стран Запад ввел серьезные санкции, поэтому «выплывать» придется вместе, поясняют эксперты. Этот союз может быть расширен за счет других постсоветских стран. С момента предыдущей встречи президентов России и Белоруссии прошло меньше месяца. Но тот разговор состоялся еще до начала спецоперации на Украине и до принятия США и ЕС двух жестких пакетов экономических санкций против РФ. Экономическая война, объявленная России, стала ключевой темой открытой части переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Но в первую очередь, Путин поздравил коллегу «с успешным проведением референдума» по поправкам в конституцию Белоруссии. «Этот политический процесс, который вы инициировали, диалог, который вы ведете с людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. А только при такой ситуации можно говорить и об экономическом развитии», — заявил Путин. Сотрудничество между Россией и Белоруссией, отметил Путин, «развивается в положительном ключе». Существующие проблемы связаны в основном с санкциями Запада. «Но попытки ограничить наше развитие, сдержать его, они предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас — сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге пойдет на пользу», — подчеркнул президент РФ. По словам Путина, Запад наносит «массированный удар по экономике [России]». «Но практика последних лет показала, что там, где Запад ввел для нас новые ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. Для нас сейчас время возможностей, чтобы двигаться в укрепление своего технологического и экономического суверенитета», — подчеркнул Путин. Лукашенко согласился, что «времена непростые». «Но мы к этому свинству Запада уже привыкли. Это все нелегитимно, незаконно, все в нарушение всех международных договоров… Сегодня санкции для нас — это время возможностей. Нам надо отстроить нашу экономику. Надо собрать ОДКБ и Евразэс, сплотиться всем, и тогда мы забудем про эти санкции, сделаем даже лучше, чем было в Советском Союзе», — заявил Лукашенко. Интеграция с Белоруссией и Евразийским Союзом для России — основной сценарий развития на постсоветском пространстве, особенно в последние 8 лет, поясняет эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. И сейчас «стоит вопрос, как задействовать интеграционный механизм». «Речь идет об экономической интеграции — Евразэс, и военной — ОДКБ. Встает вопрос о том, насколько эти силы мобилизованы и насколько можно их использовать, заручиться поддержкой стран, которые входят в них», — отметила эксперт. Экономические потери в любом случае будут у обеих сторон, комментирует генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Однако «запас прочности», по мнению эксперта, есть и у России, и у Белоруссии. И углубление интеграции с партнерами по Евразэс возможно, вместе с тем нужно понимать, что «не все захотят идти на риски попасть под американские санкции», сказал Кортунов. Достичь экономического суверенитета совместными усилиями будет сложно, убежден заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Для этого «нужно вести координацию». «На постсоветском пространстве Россия и Белоруссия — наиболее развитые в промышленном отношении страны, и вести координацию по наиболее чувствительным отраслям промышленности — это их задача. Запад прекрасно понимает, что интеграция между нашими странами становится все более тесной. В том числе за счет того, что у нас примерно одинаковая судьба — и та, и другая страна находится под жестокими экономическими санкциями. А выплывать удобнее вместе», — пояснил Жарихин. Для Москвы сейчас важно «подтвердить сохранение экономического взаимодействия», подчеркнула эксперт Евгения Войко. «Встречей с Лукашенко Путин показывает, что между двумя странами нет никакого раскола, как это иногда пытаются представить. Это подтверждение того, что Белоруссия остается союзником России, что между лидерами нет никаких трений. Это показатель того, что Россия и Белоруссия по-прежнему действуют сообща, что есть единство позиций и единство в реализации экономических задач в новых условиях», — резюмировала Войко.