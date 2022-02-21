ВОЗ: пандемия коронавируса закончится в 2022 году

21 февраля 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

По прогнозу ВОЗ, вспышки коронавируса будут, но уже не такие сильные, как сейчас Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. «Мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году. Это значит, что не будет больших всплесков случаев, но не значит, что вирус уйдет», — заявила Вуйнович в интервью ТАСС. Вуйнович отметила, что «Омикрон» — очень заразный штамм, теперь коронавирусом заражается гораздо больше людей. По ее словам, предсказать точно, как будет развиваться ситуация, сложно, поскольку «вирус имеет возможность мутировать». Однако есть «осторожный оптимизм», что, когда «Омикрон» обойдет весь мир, большие вспышки коронавируса закончатся. Ранее Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании в своем отчете заявило, что обнаружены как минимум три варианта «соединения» штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон» (так называемый «Дельтакрон»). Главная их опасность — гибриды быстро размножаются и при этом сильнее, чем уханьский вариант, поражают легкие. Однако они менее жизнеспособны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. «Мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году. Это значит, что не будет больших всплесков случаев, но не значит, что вирус уйдет», — заявила Вуйнович в интервью ТАСС. Вуйнович отметила, что «Омикрон» — очень заразный штамм, теперь коронавирусом заражается гораздо больше людей. По ее словам, предсказать точно, как будет развиваться ситуация, сложно, поскольку «вирус имеет возможность мутировать». Однако есть «осторожный оптимизм», что, когда «Омикрон» обойдет весь мир, большие вспышки коронавируса закончатся. Ранее Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании в своем отчете заявило, что обнаружены как минимум три варианта «соединения» штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон» (так называемый «Дельтакрон»). Главная их опасность — гибриды быстро размножаются и при этом сильнее, чем уханьский вариант, поражают легкие. Однако они менее жизнеспособны.