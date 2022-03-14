Путин одобрил меру, которая сохранит россиянам работу и зарплату

Она позволит смягчить удар санкций

14 марта 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поддержал процесс, который позволит сохранить россиянам работу и доходы, несмотря на санкции Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пережить влияние антироссийских санкций поможет снятие избыточных требований к ведению бизнеса. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко 14 марта поддержал продолжение регуляторной гильотины (пересмотр и отмена избыточных и дублирующих документов, регулирующих работу предпринимателей). Это позволит упростить работу бизнеса и, как следствие, — сохранить рабочие места и доходы людей в период санкционного давления, считают эксперты. О необходимости проведения реформы контрольно-надзорной деятельности Владимир Путин впервые сказал в своем послании в феврале 2019 года. Тогда же, отметил вице-премьер Григоренко, был запущен механизм регуляторной гильотины: правительство вместе с бизнесом начало инвентаризацию существующих обязательных требований к ведению бизнеса. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко доложил президенту РФ Владимиру Путину о первых результатах регуляторной гильотины Фото: Официальный сайт Президента РФ Их оказалось более 318 штук, сообщил Григоренко. Из них уже отменено свыше 143 тысяч требований, которые были признаны неактуальными или избыточными. «Оставшиеся обязательные требования были актуализированы и переутверждены… На законодательном уровне утверждено положение, в соответствии с которым все существующие в России обязательные требования подлежат переутверждению раз в шесть лет… Утверждены две даты, когда могут быть введены [новые] обязательные требования — 1 марта и 1 сентября», — пояснил Григоренко. Кроме того, проведена реформа контрольно-надзорных процедур. Теперь они будут основаны на риск-ориентированном подходе. «Для бизнеса, если он попадает в минимальную зону риска с точки зрения соблюдения обязательных требований, вероятность проведения проверки сводится фактически к нулю… В результате по сравнению с 2019 годом количество проверок снизилось более чем в два раза. Если по итогам 2019 года у нас было проведено чуть более 1,5 млн проверок, то по итогам 2021 года — чуть более 700 тысяч», — отметил вице-премьер. Малый и средний бизнес в текущих условиях оказался наиболее уязвим, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еще одна реформа, которую провело правительство — упрощение процедуры оспаривания результатов контрольных мероприятий. Сделать это можно сейчас в досудебном порядке, подав жалобу на портале Госуслуг, и через 20 рабочих дней получить ответ. По словам Григоренко, контрольно-надзорная деятельность будет совершенствоваться и дальше. «Это действительно очень важно. Мы годами над этим работаем. Я очень надеюсь, что и то, что было сделано в последнее время, положительно скажется на обстановке в экономике страны в целом», — поддержал президент Путин. После начала спецоперации на Украине и введение антироссийских санкций глава государства усилил свое требование к правительству «дать бизнесу максимальную экономическую свободу и возможность работать», пояснил URA.RU первый вице-президент по финансам и финансовым рынкам Общероссийской организации «Опора России» Павел Сигал. «Другого выхода нет. Сейчас только малый и средний бизнес может спасти ситуацию в экономике России — это наиболее гибкий, эффективно реагирующий на все трудности сегмент рынка. Конечно, многие бизнесы закроются или трансформируются. Но полное раскрепощение бизнеса, расширение для него экономических возможностей позволит смягчить санкционные удары, которые сыплются сегодня», — отметил Сигал. Снижать требования к малому бизнесу нужно, но нельзя допустить возврата к «базарному бизнесу» 1990-х годов, считает экономист Владимир Климанов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Действия президента направлены на сохранение работоспособности бизнеса в разных сегментах и формах, включая малые предприятия и самозанятых, пояснил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «К самозанятым, например, нельзя применять регламенты, которые применяются в промышленности. Поэтому, и особенно в свете санкций, имеет смысл снижать формальное контрольное давление на малый и средней бизнес. И этот разговор между бизнесом и властью сейчас будет более содержательным, что наряду с мерами поддержки, которые принимает правительство, позволит сохранить рабочие места и возможность для людей зарабатывать», — отметил Кирьян. Регуляторная гильотина еще не закончена, убежден директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По словам эксперта, «произошло упрощение ряда процедур, связанных с регулированием каких-то вопросов, но ожидания были больше». Бизнес ждет либерализации, связанной с деятельностью правоохранительной и судебной системы. Однако и здесь государству важно не перейти опасную грань, считает Климанов. «Звучат предложения либерализовать деятельность предпринимателей по максимуму. Фактически это означает — вернуться к практике 1990-х годов, когда рыночные институты только формировались. Сокращение регуляторных функций во многих случаях необходимо. Но главное — не перегнуть палку и не уйти с рыночных отношений в базарную экономику начала 1990-х годов», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пережить влияние антироссийских санкций поможет снятие избыточных требований к ведению бизнеса. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко 14 марта поддержал продолжение регуляторной гильотины (пересмотр и отмена избыточных и дублирующих документов, регулирующих работу предпринимателей). Это позволит упростить работу бизнеса и, как следствие, — сохранить рабочие места и доходы людей в период санкционного давления, считают эксперты. О необходимости проведения реформы контрольно-надзорной деятельности Владимир Путин впервые сказал в своем послании в феврале 2019 года. Тогда же, отметил вице-премьер Григоренко, был запущен механизм регуляторной гильотины: правительство вместе с бизнесом начало инвентаризацию существующих обязательных требований к ведению бизнеса. Их оказалось более 318 штук, сообщил Григоренко. Из них уже отменено свыше 143 тысяч требований, которые были признаны неактуальными или избыточными. «Оставшиеся обязательные требования были актуализированы и переутверждены… На законодательном уровне утверждено положение, в соответствии с которым все существующие в России обязательные требования подлежат переутверждению раз в шесть лет… Утверждены две даты, когда могут быть введены [новые] обязательные требования — 1 марта и 1 сентября», — пояснил Григоренко. Кроме того, проведена реформа контрольно-надзорных процедур. Теперь они будут основаны на риск-ориентированном подходе. «Для бизнеса, если он попадает в минимальную зону риска с точки зрения соблюдения обязательных требований, вероятность проведения проверки сводится фактически к нулю… В результате по сравнению с 2019 годом количество проверок снизилось более чем в два раза. Если по итогам 2019 года у нас было проведено чуть более 1,5 млн проверок, то по итогам 2021 года — чуть более 700 тысяч», — отметил вице-премьер. Еще одна реформа, которую провело правительство — упрощение процедуры оспаривания результатов контрольных мероприятий. Сделать это можно сейчас в досудебном порядке, подав жалобу на портале Госуслуг, и через 20 рабочих дней получить ответ. По словам Григоренко, контрольно-надзорная деятельность будет совершенствоваться и дальше. «Это действительно очень важно. Мы годами над этим работаем. Я очень надеюсь, что и то, что было сделано в последнее время, положительно скажется на обстановке в экономике страны в целом», — поддержал президент Путин. После начала спецоперации на Украине и введение антироссийских санкций глава государства усилил свое требование к правительству «дать бизнесу максимальную экономическую свободу и возможность работать», пояснил URA.RU первый вице-президент по финансам и финансовым рынкам Общероссийской организации «Опора России» Павел Сигал. «Другого выхода нет. Сейчас только малый и средний бизнес может спасти ситуацию в экономике России — это наиболее гибкий, эффективно реагирующий на все трудности сегмент рынка. Конечно, многие бизнесы закроются или трансформируются. Но полное раскрепощение бизнеса, расширение для него экономических возможностей позволит смягчить санкционные удары, которые сыплются сегодня», — отметил Сигал. Действия президента направлены на сохранение работоспособности бизнеса в разных сегментах и формах, включая малые предприятия и самозанятых, пояснил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «К самозанятым, например, нельзя применять регламенты, которые применяются в промышленности. Поэтому, и особенно в свете санкций, имеет смысл снижать формальное контрольное давление на малый и средней бизнес. И этот разговор между бизнесом и властью сейчас будет более содержательным, что наряду с мерами поддержки, которые принимает правительство, позволит сохранить рабочие места и возможность для людей зарабатывать», — отметил Кирьян. Регуляторная гильотина еще не закончена, убежден директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По словам эксперта, «произошло упрощение ряда процедур, связанных с регулированием каких-то вопросов, но ожидания были больше». Бизнес ждет либерализации, связанной с деятельностью правоохранительной и судебной системы. Однако и здесь государству важно не перейти опасную грань, считает Климанов. «Звучат предложения либерализовать деятельность предпринимателей по максимуму. Фактически это означает — вернуться к практике 1990-х годов, когда рыночные институты только формировались. Сокращение регуляторных функций во многих случаях необходимо. Но главное — не перегнуть палку и не уйти с рыночных отношений в базарную экономику начала 1990-х годов», — резюмировал эксперт.