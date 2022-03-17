Путин показал, как Россия будет жить под санкциями

Примером стали регионы, на которые уже восемь лет давит Запад

17 марта 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин наглядно показал, что санкции — это время возможностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции не останавливают развития, и это видно по ситуации в Крыму и Севастополе, которые восемь лет живут в условиях ограничений. Президент РФ Владимир Путин показал это на совещании по социально-экономическому развитию этих регионов 17 марта, объяснили эксперты URA.RU. На этом примере глава государства объяснил, почему санкции — это время возможностей, отмечают политологи. Традиционно в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией президент Путин проводит совещания по социально-экономическому развитию этих регионов. Но сегодняшняя встреча с представителями правительства РФ, руководством обоих регионов проходила на фоне продолжающейся спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине по защите Донбасса и жестких санкций, наложенных на всю страну. Возвращение Крыма и Севастополя в Россию — верный выбор, отметил президент РФ Владимир Путин Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Путин вспомнил, насколько напряженной была ситуация и в феврале—марте 2014 года, когда «крымчане и севастопольцы проявили мужество, патриотизм и стеной встали стеной на пути у неонацистов и радикалов», совершивших госпереворот в Киеве. «Люди в Крыму, в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили, сделали свой свободный сознательный выбор — быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясно», — отметил Путин. Несмотря на санкции, которые Запад наложил на Крым и Севастополь после их возвращения в Россию, оба региона активно развиваются. В рамках госпрограммы, рассчитанной до 2025 года (сегодня Путин заявил, что она будет продлена до 2027, а в перспективе и до 2030 года), более чем из тысячи объектов построена уже половина. Это — аэропорт в Симферополе, Крымский мост, трасса «Таврида» (заканчивается строительство последнего участка около Севастополя), Симферопольская и Балаклавская ТЭЦ. Почти решен вопрос стабильного водоснабжения Крыма и Севастополя. «Безусловно, важно продолжать программу формирования в Крыму и Севастополе комфортной среды для жизни. При этом общий объем финансирования программы в текущем году и в последующие годы не должен, разумеется, сократиться», — заявил президент. Западные санкции, введенные против России, дадут новый стимул для развития Крыма и Севастополя. Для этого сейчас есть возможность, считает Путин. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались каких-то санкционных мер, могли спокойно приходить на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые „ниши“ рынка. Мы такую активность бизнеса обязательно поддержим, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковских, финансовых услуг», — подчеркнул Путин. Промсвязьбанк, попавший под санкции Запада, уже в ближайшее время должен будет начать свою работу в Крыму и Севастополе по поручению президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первым банком, который должен начать работу «как можно быстрее и шире», станет «Промсвязьбанк». «Это действительно станет серьезным стимулом для повышения деловой активности в Крыму, позволит расширять кооперацию с партнерами из других субъектов Федерации», — убежден президент. Крым и Севастополь — наглядный пример, как можно жить и развиваться даже под санкциями Запада, отмечают эксперты. «Эти регионы надо рассматривать как кейс. Опыт преодоления проблем, который есть у руководства Крыма и Севастополя, будет востребован главами других субъектов», — полагает генеральный директор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. В Симферополе несколько лет уже работает новый, один из лучших аэропортов в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Введенные санкции против всей России, конечно, более жесткие, чем были в отношении Крыма и Севастополя, подчеркивают опрошенные URA.RU эксперты. Но, как и тогда, они будут преодолеваться при поддержке федерального центра, о чем еще 16 марта заявил президент Путин. В то же время, если в случае с Крымом и Севастополем это была «государственная опека» (там в первую очередь реализовывались крупнейшие госпроекты — Крымский мост, аэропорт в Симферополе, трасса «Таврида»), то сейчас перед Россией стоит другая задача — «поддержка собственного бизнеса, занятости населения, которые не могут осуществляться только государством», пояснил политолог, один из авторов Большой российской энциклопедии Борис Межуев. «Речь идет о новой экономической политике, и это требует пробуждения бизнеса, экономического развития. Конечно, Крым и Севастополь дают основания надеяться, что Россия сможет все преодолеть. Но, конечно, вызовы другие, ситуация разная, и рецепты должны быть не совсем одинаковые», — считает Межуев. Виноградарство — одно из самых перспективных направлений для бизнеса в Крыму и Севастополе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU То, что сделать это будет непросто, подтверждает, опять же, опыт Крыма, говорит профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «В 1950—1970-е годы Крым представлял собой самостоятельный народно-хозяйственный комплекс. Он снабжал мясомолочной продукцией треть Украины. Производил самые крупные в мире корабли и танкеры. Там был один из ведущих телевизионных заводов СССР, великолепная легкая промышленность, комплекс, ориентированный на космические программы. Развитое виноделие и туристический комплекс. Не все удалось оживить, но это тот потенциал, который заложен. И регионов с подобным уровнем развития комплексности в России много», — отметил эксперт. Санкции, по словам Черняховского, «создают новые возможности, дают новые шансы для регионов». «Они обращают внимание к тому, что было приморожено и не использовалось для развития тогда, когда пришлось ориентироваться на рыночные механизмы, на то, что позволяло получать большую и быструю прибыль. В результате мы тормозили стратегическое развитие», — пояснил политолог. Ситуация, в которой оказалась Россия из-за санкционного давления, должна подтолкнуть общество к продвижению темы русского мира, считает политолог Михаил Мизулин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ситуация, в которой жили последние восемь лет Крым и Севастополь, а теперь будет жить и вся Россия, подталкивает к осмыслению и еще одного вопроса — о русском мире, убежден доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Вопрос о русском мире, о русском пути, о ценностях и идеалах, которые может и должна нести русская цивилизация — это серьезная тема. Крым и Севастополь показывают, что по ней можно работать. Важно — быть последовательными в своих действиях: если уж встали на этот путь, не сворачивать с него. Если эта проблематика будет проработана, то сложности покажутся простыми», — резюмировал Мизулин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции не останавливают развития, и это видно по ситуации в Крыму и Севастополе, которые восемь лет живут в условиях ограничений. Президент РФ Владимир Путин показал это на совещании по социально-экономическому развитию этих регионов 17 марта, объяснили эксперты URA.RU. На этом примере глава государства объяснил, почему санкции — это время возможностей, отмечают политологи. Традиционно в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией президент Путин проводит совещания по социально-экономическому развитию этих регионов. Но сегодняшняя встреча с представителями правительства РФ, руководством обоих регионов проходила на фоне продолжающейся спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине по защите Донбасса и жестких санкций, наложенных на всю страну. Путин вспомнил, насколько напряженной была ситуация и в феврале—марте 2014 года, когда «крымчане и севастопольцы проявили мужество, патриотизм и стеной встали стеной на пути у неонацистов и радикалов», совершивших госпереворот в Киеве. «Люди в Крыму, в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили, сделали свой свободный сознательный выбор — быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясно», — отметил Путин. Несмотря на санкции, которые Запад наложил на Крым и Севастополь после их возвращения в Россию, оба региона активно развиваются. В рамках госпрограммы, рассчитанной до 2025 года (сегодня Путин заявил, что она будет продлена до 2027, а в перспективе и до 2030 года), более чем из тысячи объектов построена уже половина. Это — аэропорт в Симферополе, Крымский мост, трасса «Таврида» (заканчивается строительство последнего участка около Севастополя), Симферопольская и Балаклавская ТЭЦ. Почти решен вопрос стабильного водоснабжения Крыма и Севастополя. «Безусловно, важно продолжать программу формирования в Крыму и Севастополе комфортной среды для жизни. При этом общий объем финансирования программы в текущем году и в последующие годы не должен, разумеется, сократиться», — заявил президент. Западные санкции, введенные против России, дадут новый стимул для развития Крыма и Севастополя. Для этого сейчас есть возможность, считает Путин. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались каких-то санкционных мер, могли спокойно приходить на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые „ниши“ рынка. Мы такую активность бизнеса обязательно поддержим, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковских, финансовых услуг», — подчеркнул Путин. Первым банком, который должен начать работу «как можно быстрее и шире», станет «Промсвязьбанк». «Это действительно станет серьезным стимулом для повышения деловой активности в Крыму, позволит расширять кооперацию с партнерами из других субъектов Федерации», — убежден президент. Крым и Севастополь — наглядный пример, как можно жить и развиваться даже под санкциями Запада, отмечают эксперты. «Эти регионы надо рассматривать как кейс. Опыт преодоления проблем, который есть у руководства Крыма и Севастополя, будет востребован главами других субъектов», — полагает генеральный директор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Введенные санкции против всей России, конечно, более жесткие, чем были в отношении Крыма и Севастополя, подчеркивают опрошенные URA.RU эксперты. Но, как и тогда, они будут преодолеваться при поддержке федерального центра, о чем еще 16 марта заявил президент Путин. В то же время, если в случае с Крымом и Севастополем это была «государственная опека» (там в первую очередь реализовывались крупнейшие госпроекты — Крымский мост, аэропорт в Симферополе, трасса «Таврида»), то сейчас перед Россией стоит другая задача — «поддержка собственного бизнеса, занятости населения, которые не могут осуществляться только государством», пояснил политолог, один из авторов Большой российской энциклопедии Борис Межуев. «Речь идет о новой экономической политике, и это требует пробуждения бизнеса, экономического развития. Конечно, Крым и Севастополь дают основания надеяться, что Россия сможет все преодолеть. Но, конечно, вызовы другие, ситуация разная, и рецепты должны быть не совсем одинаковые», — считает Межуев. То, что сделать это будет непросто, подтверждает, опять же, опыт Крыма, говорит профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «В 1950—1970-е годы Крым представлял собой самостоятельный народно-хозяйственный комплекс. Он снабжал мясомолочной продукцией треть Украины. Производил самые крупные в мире корабли и танкеры. Там был один из ведущих телевизионных заводов СССР, великолепная легкая промышленность, комплекс, ориентированный на космические программы. Развитое виноделие и туристический комплекс. Не все удалось оживить, но это тот потенциал, который заложен. И регионов с подобным уровнем развития комплексности в России много», — отметил эксперт. Санкции, по словам Черняховского, «создают новые возможности, дают новые шансы для регионов». «Они обращают внимание к тому, что было приморожено и не использовалось для развития тогда, когда пришлось ориентироваться на рыночные механизмы, на то, что позволяло получать большую и быструю прибыль. В результате мы тормозили стратегическое развитие», — пояснил политолог. Ситуация, в которой жили последние восемь лет Крым и Севастополь, а теперь будет жить и вся Россия, подталкивает к осмыслению и еще одного вопроса — о русском мире, убежден доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Вопрос о русском мире, о русском пути, о ценностях и идеалах, которые может и должна нести русская цивилизация — это серьезная тема. Крым и Севастополь показывают, что по ней можно работать. Важно — быть последовательными в своих действиях: если уж встали на этот путь, не сворачивать с него. Если эта проблематика будет проработана, то сложности покажутся простыми», — резюмировал Мизулин.