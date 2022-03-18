После встречи Путина и Артюхова Ямал ждут перемены

Встреча президента РФ и губернатора ЯНАО могут изменить будущее Ямала Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ЯНАО до конца 2022 года полностью решат проблему обманутых дольщиков. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на этот вопрос во время встречи с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

«До конца этого года проблема обманутых дольщиков на Ямале будет полностью решена. Из 518 человек 484 уже восстановлены в правах. Вопрос по оставшимся 34 дольщикам будет закрыт до конца года. 32 человека получат готовые квартиры, еще двое — денежные выплаты», — пояснили в пресс-службе правительства.

Власти ЯНАО решат проблему, на которую обратил внимание Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме того, там отметили, что в округе решается и экологический вопрос, на который также обратил внимание президент. На Ямале будет убрано порядка 300 свалок и усилят мониторинг за нарушителями с помощью беспилотников также очистят водоохранные зоны. «Благодаря интерактивной карте сил и средств реагирования на 1,5 часа сократилось время сбора информации и принятия решения о ликвидации последствий происшествия», — отметили в пресс-службе властей.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко убежден, что важным итогом встречи стало то, что Путин поддержал инициативу Артюхова, что северные надбавки сотрудникам федеральных структур будут платиться с первого дня, а не иметь накопительный характер. «В целом, я считаю, что в условиях санкционного давления роль Ямала будет только возрастать с точки зрения важного в экономическом плане региона и с точки зрения региона, который предлагает передовые управленческие практики», — поясняет эксперт. Кроме того, Минченко отметил важность того, что Путин общался с главой ЯНАО в числе первых — это значит, что президенту важен этот регион.

Задачи, которые поставили Артюхову, могут повлиять на ситуацию в ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член общественной палаты и политолог Евгений Забродин считает, что повестка в регионе может быть изменена исходя из задач, которые поставил президент Артюхову. «Я думаю, что мы увидим новые идеи и инициативы. И если мы увидим какие-то новые меры поддержки населения, то они будут адресными», — поясняет эксперт.

Кроме того, губернатор ЯНАО пообещал президенту расселить весь аварийный фонд. Также Артюхов отметил, что на Ямале продолжат развивать инфраструктуру, построят новые детские сады и школы. Также в регионе продолжат активно помогать многодетным семьям и развивать первичное звено медпомощи.

Ранее президент РФ отметил, что санкционная политика Запада, которая направлена против граждан России, имеет все признаки агрессии. Кроме того, по мнению Путина, действия запада можно расценивать, как экономическую и политическую войну.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам