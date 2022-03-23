На НТМК раскрыли масштабные экологические планы

Тагильчане почувствуют улучшение качества воздуха уже в этом году

24 марта 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» завод взял на себя обязательства уменьшить выбросы на 20%. Фото: НТМК ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат не будет сокращать экологическую программу. Все мероприятия по сокращению выбросов будут проведены в полном объеме, заявил операционный директор завода Павел Зажигаев. Представитель комбината подчеркнул, что за последние 30 лет НТМК уменьшил выбросы в атмосферу в 4,5 раза — с 290 тысяч тонн до 66 тысячи тонн. Это было сделано благодаря масштабной программе модернизации предприятия. Также в рамках федерального проекта «Чистый воздух» завод взял на себя обязательства уменьшить выбросы на 20%. По словам Павла Зажигаева, начиная с 2000 года, комбинат снизил выбросы почти на 40% Фото: НТМК «Начиная с 2000 года, комбинат снизил выбросы почти на 40%, и за последние года три — еще на 9. За это время комбинатом проведена очень большая мощная работа, построено две новых современных доменных печи, № 6 и №7, с очень хорошей системой аспирации, на коксохиме мы сделали реконструкцию установки сухого тушения кокса (УСТК), и все отходящие газы после тушения кокса, которые раньше уходили в атмосферу, сейчас используются в технологическом процессе … В прошлом году в конвертерном цехе мы запустили аспирационную установку, которая заменила пять существующих в миксерном отделении», — отметил Зажигаев. 23 марта журналистам и общественникам дали возможность лично понаблюдать, как работает новое оборудование. Делегацию провели по всем технологическим этапам производствам. Газ и пыль — на вторичную переработку По словам главного инженера коксохимического производства НТМК Владимира Панкратова, установка сухого тушения кокса, где приготовленный из угля кокс охлаждают с 1000 до 180-250 градусов, была реконструирована в 2017 году. Теперь выбросы, образующиеся в результате технологического процесса, не попадают в атмосферу, а после предварительного очищения поступают в газопровод и используются для технологических нужд комбината. На НТМК проходит глобальная модернизация производства Фото: НТМК «Парниковые газы снизились на 42 тысяч тонн в год, по CO мы снизились на 12 тысяч тонн, по специфике КХП — на 111 тонн», — рассказал Владимир Панкратов. Уникальная доменная печь Кокс используется для производства чугуна. Этот процесс происходит в доменных печах при температуре свыше 1400 градусов. Журналистам показали новую доменную печь №7, запущенную в 2018 году. Процессы в ней полностью автоматизированы. Все технологические показатели — а их до десяти тысяч— стекаются на пульт управления печью. «Это один из самых успешных наших проектов. Удельная производительность проекта составляла 3,21 тонны с кубического метра кокса. На сегодня мы достигаем показателя 3,8 тонны», — рассказал начальник доменного цеха Константин Миронов. Он добавил, что современная установка отвечает и высоким экологическим требованиям. Все технологические процессы закрыты от взаимодействия с окружающей средой, а пыль, образующаяся во время плавки чугуна, улавливается с помощью систем аспирации и уходит на вторичную переработку. Доменной газ также используется: для подогрева в воздухонагревателях и на ТЭЦ. На комбинат пригласили журналистов и общественников, чтобы показать экологические проекты Фото: НТМК Как делают сталь Поскольку химический состав у разных партий чугуна отличается, то по технологии его сначала смешивают и доводят до однородной массы. Это происходит в специальных огромных миксерах. Полученную массу в ковшах отправляют в конвертерный цех, где из нее при температуре около 2 000 градусов плавят сталь. «Раньше это (миксерное — прим. ред.) отделение было оснащено пятью аспирационными установками, достаточно примитивными. Остаточная запыленность у них составляла 100 мг. Это и влияние на экологию, и на воздух рабочей зоны. В итоге было принято решение снести старые установки и построчить одну новую. Остаточные запыленность, которую может обеспечить новая установка, — не более 20 мг. По факту цифра получается еще меньше. Эффективность установки составляет не 96%, как ожидалось, а 98%», — подчеркнула начальник управления охраны окружающей среды НТМК и КГОК Светлана Неугодникова. Современную установку запустили в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Не дым, а пар На комбинате заверили, что не будут сокращать траты на экологические проекты Фото: НТМК Конвертерный цех НТМК был построен в 1963 году и несколько раз серьезно модернизировался, последнее техперевооружение проводилось в 2005—2006 годах. За это время были поменяны все четыре конвертера. Мероприятия позволили не только увеличить производительность, но и повысить очистку отходящих газов, отметил заместитель начальника конвертерного цеха по производству Сергей Кропотов. «Сейчас у нас степень очистки составляет более 90%. Из труб идет белый дым, даже не дым, а пар, что говорит о качестве наших выбросов», — пояснил заместитель начальника конвертерного цеха. Глобальные планы Сейчас на НТМК реализуется еще несколько проектов, направленных в том числе на улучшение экологических показателей. Один из них — по объединению газовых потоков — уже находится в завершающей стадии. «Мы полностью уходим от открытых циклов. Все будет проходить через замкнутые системы, за счет чего удастся сократить выбросы на 175 тонн. Это как раз та ароматика, которая так раздражает жителей города», — пояснила Светлана Неугодникова. На комбинате планируют выйти на проектные цифры уже ко второму полугодию 2022 года. Улучшение качества воздуха жители Нижнего Тагила почувствуют уже в этом году Фото: НТМК Также в ближайшее время начнется техническое перевооружение биохимической установки и переход на новую технологию производства пека. Технологию 1950-х годов заменят современной. В результате воду, используемую в производстве, удастся очищать до уровня дистиллированной. Потом ее вновь будут отправлять на производство. Проект планируется завершить к 2024 году. Кроме того, продолжается работа по модернизации аспирационных установок НТМК, замена их на более мощные и современные.

ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат не будет сокращать экологическую программу. Все мероприятия по сокращению выбросов будут проведены в полном объеме, заявил операционный директор завода Павел Зажигаев. Представитель комбината подчеркнул, что за последние 30 лет НТМК уменьшил выбросы в атмосферу в 4,5 раза — с 290 тысяч тонн до 66 тысячи тонн. Это было сделано благодаря масштабной программе модернизации предприятия. Также в рамках федерального проекта «Чистый воздух» завод взял на себя обязательства уменьшить выбросы на 20%. «Начиная с 2000 года, комбинат снизил выбросы почти на 40%, и за последние года три — еще на 9. За это время комбинатом проведена очень большая мощная работа, построено две новых современных доменных печи, № 6 и №7, с очень хорошей системой аспирации, на коксохиме мы сделали реконструкцию установки сухого тушения кокса (УСТК), и все отходящие газы после тушения кокса, которые раньше уходили в атмосферу, сейчас используются в технологическом процессе … В прошлом году в конвертерном цехе мы запустили аспирационную установку, которая заменила пять существующих в миксерном отделении», — отметил Зажигаев. 23 марта журналистам и общественникам дали возможность лично понаблюдать, как работает новое оборудование. Делегацию провели по всем технологическим этапам производствам. Газ и пыль — на вторичную переработку По словам главного инженера коксохимического производства НТМК Владимира Панкратова, установка сухого тушения кокса, где приготовленный из угля кокс охлаждают с 1000 до 180-250 градусов, была реконструирована в 2017 году. Теперь выбросы, образующиеся в результате технологического процесса, не попадают в атмосферу, а после предварительного очищения поступают в газопровод и используются для технологических нужд комбината. «Парниковые газы снизились на 42 тысяч тонн в год, по CO мы снизились на 12 тысяч тонн, по специфике КХП — на 111 тонн», — рассказал Владимир Панкратов. Уникальная доменная печь Кокс используется для производства чугуна. Этот процесс происходит в доменных печах при температуре свыше 1400 градусов. Журналистам показали новую доменную печь №7, запущенную в 2018 году. Процессы в ней полностью автоматизированы. Все технологические показатели — а их до десяти тысяч— стекаются на пульт управления печью. «Это один из самых успешных наших проектов. Удельная производительность проекта составляла 3,21 тонны с кубического метра кокса. На сегодня мы достигаем показателя 3,8 тонны», — рассказал начальник доменного цеха Константин Миронов. Он добавил, что современная установка отвечает и высоким экологическим требованиям. Все технологические процессы закрыты от взаимодействия с окружающей средой, а пыль, образующаяся во время плавки чугуна, улавливается с помощью систем аспирации и уходит на вторичную переработку. Доменной газ также используется: для подогрева в воздухонагревателях и на ТЭЦ. Как делают сталь Поскольку химический состав у разных партий чугуна отличается, то по технологии его сначала смешивают и доводят до однородной массы. Это происходит в специальных огромных миксерах. Полученную массу в ковшах отправляют в конвертерный цех, где из нее при температуре около 2 000 градусов плавят сталь. «Раньше это (миксерное — прим. ред.) отделение было оснащено пятью аспирационными установками, достаточно примитивными. Остаточная запыленность у них составляла 100 мг. Это и влияние на экологию, и на воздух рабочей зоны. В итоге было принято решение снести старые установки и построчить одну новую. Остаточные запыленность, которую может обеспечить новая установка, — не более 20 мг. По факту цифра получается еще меньше. Эффективность установки составляет не 96%, как ожидалось, а 98%», — подчеркнула начальник управления охраны окружающей среды НТМК и КГОК Светлана Неугодникова. Современную установку запустили в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Не дым, а пар Конвертерный цех НТМК был построен в 1963 году и несколько раз серьезно модернизировался, последнее техперевооружение проводилось в 2005—2006 годах. За это время были поменяны все четыре конвертера. Мероприятия позволили не только увеличить производительность, но и повысить очистку отходящих газов, отметил заместитель начальника конвертерного цеха по производству Сергей Кропотов. «Сейчас у нас степень очистки составляет более 90%. Из труб идет белый дым, даже не дым, а пар, что говорит о качестве наших выбросов», — пояснил заместитель начальника конвертерного цеха. Глобальные планы Сейчас на НТМК реализуется еще несколько проектов, направленных в том числе на улучшение экологических показателей. Один из них — по объединению газовых потоков — уже находится в завершающей стадии. «Мы полностью уходим от открытых циклов. Все будет проходить через замкнутые системы, за счет чего удастся сократить выбросы на 175 тонн. Это как раз та ароматика, которая так раздражает жителей города», — пояснила Светлана Неугодникова. На комбинате планируют выйти на проектные цифры уже ко второму полугодию 2022 года. Также в ближайшее время начнется техническое перевооружение биохимической установки и переход на новую технологию производства пека. Технологию 1950-х годов заменят современной. В результате воду, используемую в производстве, удастся очищать до уровня дистиллированной. Потом ее вновь будут отправлять на производство. Проект планируется завершить к 2024 году. Кроме того, продолжается работа по модернизации аспирационных установок НТМК, замена их на более мощные и современные.