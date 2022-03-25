Украинская армия взяла в заложники жителей села в Донбассе

Поселок ДНР живет в блокаде, а его голодающих жителей спасают из-под пушечного огня. Фото

25 марта 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Волонтеры единственное спасение для многих жителей оказавшихся жертвами произвола ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недавно освобожденное село Степное на юго-западе от Донецка живет в прифронтовой полосе. Из населенного пункта войска ДНР выбили украинскую армию, которая, отойдя, начали расстреливать поселок из орудий. Под огнем остались жители, прячущиеся в подвалах без воды и еды. Ни местные спасатели, ни МЧС России из-за общей гуманитарной катастрофы не успевают даже привезти воды и хлеба. Как это делают волонтеры, рискуя попасть под обстрел или стать жертвой радикалов — репортаж URA.RU. По мере продвижения войск армии ДНР на всех фронтах из освобожденных населенных пунктов в ДНР прибывает все больше беженцев. Основная их масса сейчас приходится на Мариуполь, однако бегут люди из множества сел, оказавшихся на линии фронта. Украинская армия оставляет после себя выжженную землю, лишая людей жилья и какой-либо возможности добыть себе еду и воду. Практически все города и населенные пункты ДНР, находящиеся в безопасной зоне от линии фронта, превратились в сборные пункты для беженцев. Здесь людям дают еду, временный кров и помогают решить проблемы с документами. Однако сил и средств сейчас на всех попросту не хватает, и люди, оказавшиеся без еды, воды и медикаментов в селах близ линии фронта остаются без помощи. Беженцы из Мариуполя в сборном пункте города Докучаевск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В результате гуманитарную помощь на свои плечи взвалили небезразличные жители, которые на свои средства закупают продукты и лекарства, а после везут это людям с риском для собственной жизни. Корреспондентам URA.RU волею случая удалось познакомиться с одним из таких героев. Миша, уже вторую неделю привозит воду, еду и лекарства жителям сел Березовое и Степное, что сейчас находятся в самом эпицентре боевых действий. Ожесточенная борьба за эти населенные пункты идет уже несколько недель. Армии ДНР еще в начале марта удалось выбить из Степного и Березового украинские войска, после чего последние стали уничтожать артиллерией жилые дома, надеясь накрыть сплошным огнем наступающего противника. Жертвами беспорядочных бомбардировок стали люди, вмиг потерявшие свои дома. Села Березовое и Степное находятся совсем неподалеку от позиций ВСУ. Оттуда те регулярно наносят артиллерийские удары в надежде нанести урон войскам ДНР и армии РФ, расположившихся здесь. Ехать сюда опасно для жизни. Лишь накануне оба населенных пункта в очередной раз накрыло обстрелами, но Миша, несмотря на риск, каждый день едет сюда, чтобы привезти людям самое необходимое. Его мотивы сугубо личные. Он сам вырос в Березовом, тут живут его родители. Мать он вывез из-под обстрелов сразу же, а отец решил остаться. Их дом пострадал во время боевых действий в 2014 году. Досталось ему и сейчас. Следы от осколков на воротах остались с 2014 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Я все это время жил на территории Украины. Город вам называть не буду, поскольку там сейчас осталась моя семья, и им может грозить опасность. Они же до сих пор под контролем украинских войск, а когда их освободит армия ДНР неизвестно. Сам я 21 февраля уехал в командировку в Херсон, и там меня застала врасплох спецоперация. Когда город взяли российские войска, меня выпустили на территорию ДНР в Докучаевск. Там уже к тому времени организовали пункт приема беженцев. Я связался с местной администрацией, чтобы они помогли с гуманитаркой и вывозом людей из Степного и Березового. Еду и лекарства мне предоставили, а вот вывозить сейчас людей оттуда попросту некому. Все силы направлены на восстановление Волновахи и помощь людям в Мариуполе. Вот и пришлось брать все в свои руки. Благо у отца был бронежилет. Он у него проверенный, еще в 2014 пулю от „калашникова“ словил и выдержал. Так и езжу туда каждый день сейчас. Военные на блокпосту пропускают, но предупреждают, что каждая такая поездка может оказаться последней», — рассказывает Михаил. Встречаемся с Михаилом возле Дома культуры в Докучаевске. Сюда регулярно приезжают автобусы с беженцами. Основной поток идет с Мариуполя и Волновахи. Здесь им дают все необходимое, регистрируют и помогают добраться до родных в России или в ДНР. Заезжаем в ближайший магазин, закупаем воду и хлеб. Жители Березового выживают благодаря помощи Михаила Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Михаил не смотря на риски ежедневно привозит помощь людям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Колонной из трех машин едем в сторону Березового — это первый пункт на пути нашего гуманитарного конвоя. Тормозим у блокпоста. Миша, уже хорошо знакомый военным на посту, раздает им сигареты и просит пропустить вместе с ним и нас. Мужчины с оружием соглашаются, но предупреждают: будьте осторожнее!. Накануне Березовое вновь накрыли сплошным артиллерийским огнем. Пострадали очередные жилые дома, разбили и технику армии ДНР. Пока стоим на посту мимо нас проходит колонна тяжелой военной техники с уже хорошо известной всему миру буквой Z. «Вчера был в Березовом. Над нами летал беспилотник. После этого, буквально через полчаса село артиллерия накрыла. Они высматривают позиции военных и потом накрывают. Вот только почему и в жилые дома все летит? Техника то стоит дальше» — задается вопросом Миша. Разбитая в боях техника Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Дорога до Степного усыпана разбитой техникой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Дорога в Березовое — это очередной апокалиптический пейзаж, ставший для Донбасса привычной картиной. Выжженное огнем поле, остатки снарядов на обочинах и разбитая кругом техника. Кому она принадлежит непонятно — все сгорело так, что не осталось никаких опознавательных знаков. Повсюду осколки и ящики из-под боеприпасов. С Мишей методично объезжаем дом за домом. Его в селе уже ждут. Знают, что именно он и никто другой привезет еду и воду. Повсюду полностью разрушенные дома. Все, что люди годами строили и куда вкладывали свой труд и душу лежит в руинах, а они вынуждены теперь спать в подвалах. В Степном люди пережидают обстрелы в подвалах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Воды нет, газа нет, света нет. Кроме Миши нам никто не помогает. Надеемся, что дальше будет работать МЧС. Мы уже двадцать дней сидим в подвале. Как начались эти обстрелы украинцами с 27 февраля так и сидим. Если бы не прятались там, то наверное и не выжили был. За это время в наш дом несколько раз прилетело. Ничего уже не осталось. С нами ведь в подвале даже военные ДНР сидели какое-то время. Настолько мощно здесь обстреливали. Стелили сплошным огнем. Все с землей сравняли. Украинцы еще, когда здесь стояли, сразу нас предупредили, что, когда уйдут, от села ничего не оставят. Выполнили свое обещание. А нам уезжать отсюда просто некуда. Да и если уедем, остатки мародеры растащат», — рассказывает жительница села Березовое Тамара. По словам Миши, не все в Березовом и Степном довольные его деятельностью. «Мне уже начали поступать угрозы от некоторых местных. Как меня только не называют — сепаратистом, предателем и так далее. От них можно ждать чего угодно. Тем более моя семья сейчас может оказаться под ударом, если до нациков дойдет информация о моей деятельности. Но основная масса людей здесь все же поддерживает Россию и верит, что долгожданный мир наступит», — говорит Миша. ВСУ отступая уничтожают дома мирных граждан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Люди не представляют как восстанавливать свои дома Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пока раздаем местным хлеб и воду, в небе взрываются снаряды. Выглядит красиво. Думаем, что пытаются сбить беспилотник. Оказывается, украинская армия применила кассетные бомбы — они разрываются в небе, а затем распадаются по округе, накрывая осколками землю. Где-то в трех сотнях метрах начинают полыхать дома. Бомбы достигли своей цели. Спешно уезжаем. Завтра у нас другие дела, а Миша вновь рискуя жизнь отправится в родные села, чтобы спасать людей. Михаил единственная надежда людей в Степном и Березовом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Прятаться в подвалах приходится даже детям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Житель Степного в руинах собственного дома Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Недавно освобожденное село Степное на юго-западе от Донецка живет в прифронтовой полосе. Из населенного пункта войска ДНР выбили украинскую армию, которая, отойдя, начали расстреливать поселок из орудий. Под огнем остались жители, прячущиеся в подвалах без воды и еды. Ни местные спасатели, ни МЧС России из-за общей гуманитарной катастрофы не успевают даже привезти воды и хлеба. Как это делают волонтеры, рискуя попасть под обстрел или стать жертвой радикалов — репортаж URA.RU. По мере продвижения войск армии ДНР на всех фронтах из освобожденных населенных пунктов в ДНР прибывает все больше беженцев. Основная их масса сейчас приходится на Мариуполь, однако бегут люди из множества сел, оказавшихся на линии фронта. Украинская армия оставляет после себя выжженную землю, лишая людей жилья и какой-либо возможности добыть себе еду и воду. Практически все города и населенные пункты ДНР, находящиеся в безопасной зоне от линии фронта, превратились в сборные пункты для беженцев. Здесь людям дают еду, временный кров и помогают решить проблемы с документами. Однако сил и средств сейчас на всех попросту не хватает, и люди, оказавшиеся без еды, воды и медикаментов в селах близ линии фронта остаются без помощи. В результате гуманитарную помощь на свои плечи взвалили небезразличные жители, которые на свои средства закупают продукты и лекарства, а после везут это людям с риском для собственной жизни. Корреспондентам URA.RU волею случая удалось познакомиться с одним из таких героев. Миша, уже вторую неделю привозит воду, еду и лекарства жителям сел Березовое и Степное, что сейчас находятся в самом эпицентре боевых действий. Ожесточенная борьба за эти населенные пункты идет уже несколько недель. Армии ДНР еще в начале марта удалось выбить из Степного и Березового украинские войска, после чего последние стали уничтожать артиллерией жилые дома, надеясь накрыть сплошным огнем наступающего противника. Жертвами беспорядочных бомбардировок стали люди, вмиг потерявшие свои дома. Села Березовое и Степное находятся совсем неподалеку от позиций ВСУ. Оттуда те регулярно наносят артиллерийские удары в надежде нанести урон войскам ДНР и армии РФ, расположившихся здесь. Ехать сюда опасно для жизни. Лишь накануне оба населенных пункта в очередной раз накрыло обстрелами, но Миша, несмотря на риск, каждый день едет сюда, чтобы привезти людям самое необходимое. Его мотивы сугубо личные. Он сам вырос в Березовом, тут живут его родители. Мать он вывез из-под обстрелов сразу же, а отец решил остаться. Их дом пострадал во время боевых действий в 2014 году. Досталось ему и сейчас. «Я все это время жил на территории Украины. Город вам называть не буду, поскольку там сейчас осталась моя семья, и им может грозить опасность. Они же до сих пор под контролем украинских войск, а когда их освободит армия ДНР неизвестно. Сам я 21 февраля уехал в командировку в Херсон, и там меня застала врасплох спецоперация. Когда город взяли российские войска, меня выпустили на территорию ДНР в Докучаевск. Там уже к тому времени организовали пункт приема беженцев. Я связался с местной администрацией, чтобы они помогли с гуманитаркой и вывозом людей из Степного и Березового. Еду и лекарства мне предоставили, а вот вывозить сейчас людей оттуда попросту некому. Все силы направлены на восстановление Волновахи и помощь людям в Мариуполе. Вот и пришлось брать все в свои руки. Благо у отца был бронежилет. Он у него проверенный, еще в 2014 пулю от „калашникова“ словил и выдержал. Так и езжу туда каждый день сейчас. Военные на блокпосту пропускают, но предупреждают, что каждая такая поездка может оказаться последней», — рассказывает Михаил. Встречаемся с Михаилом возле Дома культуры в Докучаевске. Сюда регулярно приезжают автобусы с беженцами. Основной поток идет с Мариуполя и Волновахи. Здесь им дают все необходимое, регистрируют и помогают добраться до родных в России или в ДНР. Заезжаем в ближайший магазин, закупаем воду и хлеб. Колонной из трех машин едем в сторону Березового — это первый пункт на пути нашего гуманитарного конвоя. Тормозим у блокпоста. Миша, уже хорошо знакомый военным на посту, раздает им сигареты и просит пропустить вместе с ним и нас. Мужчины с оружием соглашаются, но предупреждают: будьте осторожнее!. Накануне Березовое вновь накрыли сплошным артиллерийским огнем. Пострадали очередные жилые дома, разбили и технику армии ДНР. Пока стоим на посту мимо нас проходит колонна тяжелой военной техники с уже хорошо известной всему миру буквой Z. «Вчера был в Березовом. Над нами летал беспилотник. После этого, буквально через полчаса село артиллерия накрыла. Они высматривают позиции военных и потом накрывают. Вот только почему и в жилые дома все летит? Техника то стоит дальше» — задается вопросом Миша. Дорога в Березовое — это очередной апокалиптический пейзаж, ставший для Донбасса привычной картиной. Выжженное огнем поле, остатки снарядов на обочинах и разбитая кругом техника. Кому она принадлежит непонятно — все сгорело так, что не осталось никаких опознавательных знаков. Повсюду осколки и ящики из-под боеприпасов. С Мишей методично объезжаем дом за домом. Его в селе уже ждут. Знают, что именно он и никто другой привезет еду и воду. Повсюду полностью разрушенные дома. Все, что люди годами строили и куда вкладывали свой труд и душу лежит в руинах, а они вынуждены теперь спать в подвалах. «Воды нет, газа нет, света нет. Кроме Миши нам никто не помогает. Надеемся, что дальше будет работать МЧС. Мы уже двадцать дней сидим в подвале. Как начались эти обстрелы украинцами с 27 февраля так и сидим. Если бы не прятались там, то наверное и не выжили был. За это время в наш дом несколько раз прилетело. Ничего уже не осталось. С нами ведь в подвале даже военные ДНР сидели какое-то время. Настолько мощно здесь обстреливали. Стелили сплошным огнем. Все с землей сравняли. Украинцы еще, когда здесь стояли, сразу нас предупредили, что, когда уйдут, от села ничего не оставят. Выполнили свое обещание. А нам уезжать отсюда просто некуда. Да и если уедем, остатки мародеры растащат», — рассказывает жительница села Березовое Тамара. По словам Миши, не все в Березовом и Степном довольные его деятельностью. «Мне уже начали поступать угрозы от некоторых местных. Как меня только не называют — сепаратистом, предателем и так далее. От них можно ждать чего угодно. Тем более моя семья сейчас может оказаться под ударом, если до нациков дойдет информация о моей деятельности. Но основная масса людей здесь все же поддерживает Россию и верит, что долгожданный мир наступит», — говорит Миша. Пока раздаем местным хлеб и воду, в небе взрываются снаряды. Выглядит красиво. Думаем, что пытаются сбить беспилотник. Оказывается, украинская армия применила кассетные бомбы — они разрываются в небе, а затем распадаются по округе, накрывая осколками землю. Где-то в трех сотнях метрах начинают полыхать дома. Бомбы достигли своей цели. Спешно уезжаем. Завтра у нас другие дела, а Миша вновь рискуя жизнь отправится в родные села, чтобы спасать людей.