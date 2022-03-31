Мишустин снял с россиян риск увольнения

Люди и бизнес получили время справиться с последствиями санкций

31 марта 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин ввел мораторий на банкротства с 1 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти как минимум на полгода избавились от проблемы массовых увольнений из-за финансовых проблем предприятий. На заседании правительства 31 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении установить с 1 апреля мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Запрет коснется как организаций, так и индивидуальных предпринимателей. Эта мера властей поможет малому и среднему бизнесу пережить сложный период в экономике, сообщили URA.RU эксперты. Во время своего выступления перед членами правительства Мишустин призвал ответственные ведомства ускорить ввод в эксплуатацию социальных объектов по федеральным целевым программам, сообщил о выделении Фонду развития промышленности дополнительных 20 млрд рублей на поддержку предприятий, а также более 2 млрд рублей на восстановление городов Крыма, пострадавших от наводнения в 2021 году. Однако начал и особо подробно премьер остановился на решении ввести временный запрет на банкротство. «Мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников», — заявил он. Мораторий на банкротство позволит сдержать рост безработицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В правительстве рассчитывают, что это решение позволит поддержать компании и граждан, которые из-за недружественных действий в отношении России оказались в сложной финансовой ситуации и сейчас пока не могут выполнять свои обязательства, добавил Мишустин. Премьер отметил, что только недобросовестные застройщики не смогут воспользоваться мораторием. «Исключение будет сделано лишь по должникам, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве. И включенных в единый реестр проблемных активов», — сказал он. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов — это новый шаг властей по поддержке бизнеса, заявил URA.RU юрист Дмитрий Кваша. «Правительство понимает, что дела у людей и предприятий сейчас обстоят мягко говоря не очень. Правительство выручает людей и компании, у которых есть имущество, есть что терять. Они получили спасительные полгода, чтобы спокойно разобраться со своей ситуацией», — объяснил эксперт. Появился шанс избежать худшего сценария — когда бизнес ликвидируют, но долги не списывают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Решение правительства направлено на сохранение предприятий на время экономической встряски, подтвердил управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин. «Положение должников резко осложнилось. Правительство умаляет права кредиторов на шесть месяцев в надежде, что за это время ситуация может улучшится за счет адаптации к новым экономическим условиям. Хотя спустя этот срок мы можем увидеть увеличение количества банкротств, прямо сейчас предприятия получили шанс найти решение проблем и сохранить себя», — сказал он. Мораторий на банкротство в контексте сложившейся экономической ситуации позволит сдержать рост безработицы, считает юрист по банкротству Денис Бутовичев. «По целому комплексу причин мы сейчас наблюдаем кризис неплатежей. У одних компаний проблемы с логистикой, у кого-то с контрагентами, обязательства в массовом порядке не исполняются. Если сейчас кредиторы начнут взыскивать долги, то не смогут их получить и доведут предприятия до банкротства и ликвидации. Это означает разрушение бизнеса и потерю рабочих мест. Правительство считает эти проблемы временными и пытается не допустить этот сценарий, так что это мера, в том числе, и борьбы с безработицей», — отметил он. Статья по теме Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей Исключение недобросовестных застройщиков из моратория сделано правительством в интересах дольщиков, в противном случае им бы пришлось ждать своих квартир еще дольше, добавил Бутовичев. «Механизм банкротства застройщиков предполагает быструю передачу их объектов на достройку в ДОМ.РФ. Чтобы не тормозить этот процесс мораторием, правительство в интересах обманутых дольщиков предусмотрело такую оговорку», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти как минимум на полгода избавились от проблемы массовых увольнений из-за финансовых проблем предприятий. На заседании правительства 31 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении установить с 1 апреля мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Запрет коснется как организаций, так и индивидуальных предпринимателей. Эта мера властей поможет малому и среднему бизнесу пережить сложный период в экономике, сообщили URA.RU эксперты. Во время своего выступления перед членами правительства Мишустин призвал ответственные ведомства ускорить ввод в эксплуатацию социальных объектов по федеральным целевым программам, сообщил о выделении Фонду развития промышленности дополнительных 20 млрд рублей на поддержку предприятий, а также более 2 млрд рублей на восстановление городов Крыма, пострадавших от наводнения в 2021 году. Однако начал и особо подробно премьер остановился на решении ввести временный запрет на банкротство. «Мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников», — заявил он. В правительстве рассчитывают, что это решение позволит поддержать компании и граждан, которые из-за недружественных действий в отношении России оказались в сложной финансовой ситуации и сейчас пока не могут выполнять свои обязательства, добавил Мишустин. Премьер отметил, что только недобросовестные застройщики не смогут воспользоваться мораторием. «Исключение будет сделано лишь по должникам, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве. И включенных в единый реестр проблемных активов», — сказал он. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов — это новый шаг властей по поддержке бизнеса, заявил URA.RU юрист Дмитрий Кваша. «Правительство понимает, что дела у людей и предприятий сейчас обстоят мягко говоря не очень. Правительство выручает людей и компании, у которых есть имущество, есть что терять. Они получили спасительные полгода, чтобы спокойно разобраться со своей ситуацией», — объяснил эксперт. Решение правительства направлено на сохранение предприятий на время экономической встряски, подтвердил управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин. «Положение должников резко осложнилось. Правительство умаляет права кредиторов на шесть месяцев в надежде, что за это время ситуация может улучшится за счет адаптации к новым экономическим условиям. Хотя спустя этот срок мы можем увидеть увеличение количества банкротств, прямо сейчас предприятия получили шанс найти решение проблем и сохранить себя», — сказал он. Мораторий на банкротство в контексте сложившейся экономической ситуации позволит сдержать рост безработицы, считает юрист по банкротству Денис Бутовичев. «По целому комплексу причин мы сейчас наблюдаем кризис неплатежей. У одних компаний проблемы с логистикой, у кого-то с контрагентами, обязательства в массовом порядке не исполняются. Если сейчас кредиторы начнут взыскивать долги, то не смогут их получить и доведут предприятия до банкротства и ликвидации. Это означает разрушение бизнеса и потерю рабочих мест. Правительство считает эти проблемы временными и пытается не допустить этот сценарий, так что это мера, в том числе, и борьбы с безработицей», — отметил он. Исключение недобросовестных застройщиков из моратория сделано правительством в интересах дольщиков, в противном случае им бы пришлось ждать своих квартир еще дольше, добавил Бутовичев. «Механизм банкротства застройщиков предполагает быструю передачу их объектов на достройку в ДОМ.РФ. Чтобы не тормозить этот процесс мораторием, правительство в интересах обманутых дольщиков предусмотрело такую оговорку», — заключил эксперт.