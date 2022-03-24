Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей

Деньги от правительства получат самые активные россияне

24 марта 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Премьер Михаил Мишустин предложил помощь молодым предпринимателям Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство отвело бизнесу ключевую роль в решении проблем с возможной безработицей, вызванных санкциями. Для поддержки частной инициативы премьер-министр Михаил Мишустин выделил россиянам в возрасте до 25 лет гранты до одного миллиона рублей на создание или развитие своих проектов. Вместе с обнулением ставки налога на прибыль для IT-компаний и освобождения предприятий от проверок это создает в России благоприятные условия для активной молодежи, объяснили URA.RU эксперты. На заседании правительства 24 марта Мишустин сообщил, что молодые предприниматели смогут получить на создание или развитие собственного дела грант от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо до 1 миллиона рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне. «Поддержка частной инициативы остается для нас одной из приоритетных задач. У молодежи всегда много свежих и полезных идей. И государственная поддержка станет хорошим подспорьем для их реализации и будущих успехов», — подчеркнул премьер. Финансирование будет выделено в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Взять государственный грант на открытие своего дела не так рискованно, как кредит Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мишустин напомнил, что отдельным постановлением на три года освободил IT-компании от плановых проверок, а остальные предприятия получили мораторий как на плановые, так и внеплановые проверки до конца 2022 года. «Он распространяется абсолютно на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес, как это было в период пандемии. За исключением, конечно, случаев, когда речь идет о безопасности жизни и здоровья людей», — отметил глава правительства. Поддержкой бизнеса правительство стремится предупредить нарастание безработицы, объяснил URA.RU президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. В организации ожидают от правительства разъяснений по порядку и условиям выдачи грантов, а также решения о том, что станет оператором этой услуги. «Предприниматель трудоустраивает как минимум самого себя, а обычно и еще какое-то количество людей, так что это меры по повышению занятости. Думаю, что те 2 миллиарда рублей, которые Мишустин выделил на гранты — это только начало, чтобы оценить первоначальный эффект», — рассказал эксперт. Мишустин на три года освободил IT-компании от плановых проверок Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Калинина, молодым предпринимателям лучше брать гранты, а не занимать деньги в банке. «Делать первые шаги в бизнесе на кредитные средства очень опасно, вместо этого обычно используют собственные сбережения или просят денег взаймы у родителей, так меньше риска. Еще часть проблем снимают послабления от Налоговой службы. В результате все эти меры поддержки делают ведение бизнеса гораздо комфортнее», — заметил президент «Опоры России». Правительственные гранты на открытие или развитие малого бизнеса подходят молодым предпринимателям гораздо лучше, чем льготные кредиты, а тем более коммерческие займы, подтвердил директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Просто так деньги государство раздавать не будет, получателям грантов надо будет выполнять определенные условия, но кредит даже по очень низкой ставке нужно возвращать в срок, а это может оказаться малому предприятию не по силам. Кредиты — это инструмент скорее для состоявшегося бизнеса. Сделав выбор в пользу грантов, правительство резко снизило риск, который берут на себя молодые предприниматели», — сказал эксперт. Статья по теме Правительство определило новые правила для российского бизнеса Предложенные Мишустиным меры — это реакция на возможный спад производства и рост безработицы из-за санкций, заявил первый зампред комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы Сергей Казанков. «Молодежь креативна, инициативна, энергична. В интересах государства заинтересовать эту активную часть общества открыть свое дело. Это бы сильно помогло в решении проблемы неизбежного спада производства и роста безработицы. Гранты, то есть живые деньги, всегда лучше кредитов, ведь значительная доля от кредитов уходит банкам и больше поддерживает банкиров, а не реальный сектор экономики. Необходимо, чтобы у нас сформировался слой патриотично настроенных предпринимателей. И сформироваться он может только из сегодняшней молодежи», — заключил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство отвело бизнесу ключевую роль в решении проблем с возможной безработицей, вызванных санкциями. Для поддержки частной инициативы премьер-министр Михаил Мишустин выделил россиянам в возрасте до 25 лет гранты до одного миллиона рублей на создание или развитие своих проектов. Вместе с обнулением ставки налога на прибыль для IT-компаний и освобождения предприятий от проверок это создает в России благоприятные условия для активной молодежи, объяснили URA.RU эксперты. На заседании правительства 24 марта Мишустин сообщил, что молодые предприниматели смогут получить на создание или развитие собственного дела грант от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо до 1 миллиона рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне. «Поддержка частной инициативы остается для нас одной из приоритетных задач. У молодежи всегда много свежих и полезных идей. И государственная поддержка станет хорошим подспорьем для их реализации и будущих успехов», — подчеркнул премьер. Финансирование будет выделено в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Мишустин напомнил, что отдельным постановлением на три года освободил IT-компании от плановых проверок, а остальные предприятия получили мораторий как на плановые, так и внеплановые проверки до конца 2022 года. «Он распространяется абсолютно на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес, как это было в период пандемии. За исключением, конечно, случаев, когда речь идет о безопасности жизни и здоровья людей», — отметил глава правительства. Поддержкой бизнеса правительство стремится предупредить нарастание безработицы, объяснил URA.RU президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. В организации ожидают от правительства разъяснений по порядку и условиям выдачи грантов, а также решения о том, что станет оператором этой услуги. «Предприниматель трудоустраивает как минимум самого себя, а обычно и еще какое-то количество людей, так что это меры по повышению занятости. Думаю, что те 2 миллиарда рублей, которые Мишустин выделил на гранты — это только начало, чтобы оценить первоначальный эффект», — рассказал эксперт. По словам Калинина, молодым предпринимателям лучше брать гранты, а не занимать деньги в банке. «Делать первые шаги в бизнесе на кредитные средства очень опасно, вместо этого обычно используют собственные сбережения или просят денег взаймы у родителей, так меньше риска. Еще часть проблем снимают послабления от Налоговой службы. В результате все эти меры поддержки делают ведение бизнеса гораздо комфортнее», — заметил президент «Опоры России». Правительственные гранты на открытие или развитие малого бизнеса подходят молодым предпринимателям гораздо лучше, чем льготные кредиты, а тем более коммерческие займы, подтвердил директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Просто так деньги государство раздавать не будет, получателям грантов надо будет выполнять определенные условия, но кредит даже по очень низкой ставке нужно возвращать в срок, а это может оказаться малому предприятию не по силам. Кредиты — это инструмент скорее для состоявшегося бизнеса. Сделав выбор в пользу грантов, правительство резко снизило риск, который берут на себя молодые предприниматели», — сказал эксперт. Предложенные Мишустиным меры — это реакция на возможный спад производства и рост безработицы из-за санкций, заявил первый зампред комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы Сергей Казанков. «Молодежь креативна, инициативна, энергична. В интересах государства заинтересовать эту активную часть общества открыть свое дело. Это бы сильно помогло в решении проблемы неизбежного спада производства и роста безработицы. Гранты, то есть живые деньги, всегда лучше кредитов, ведь значительная доля от кредитов уходит банкам и больше поддерживает банкиров, а не реальный сектор экономики. Необходимо, чтобы у нас сформировался слой патриотично настроенных предпринимателей. И сформироваться он может только из сегодняшней молодежи», — заключил депутат.