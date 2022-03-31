Тюменские инсайды: Моору согласовали новый срок

О новых установках Кремля, борьбе за пост главы района и бизнесе экс-прокурора. Выпуск 964

01 апреля 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Нового «Бэтмена» в российском прокате нет, но отечественные кинотеатры показывают фильмы про другого борца за справедливость Коллаж URA.RU Рассказывают, что Кремль уже согласовал кандидатуру Александра Моора на новый губернаторский срок, но для этого ему нужно решить две важные задачи. А в это время тюменские чиновники сошлись в борьбе за хлебное место главы одного из районов области. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: новый бизнес экс-прокурора, ямальский политик рвется в Тюмень, ветераны готовы ехать на Донбасс. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатору Моору придется решить вопрос импортозамещения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Моору поставили новые задачи в Кремле… В Желтом доме ходит слух, что губернатору Тюменской области Александру Моору якобы пришли новые задачи из администрации президента РФ. Поговаривают, что Кремль будет особенно контролировать два показателя работы главы региона: уровень социальной напряженности и успехи в импортозамещении. «Понятно, что во время спецоперации на Украине, на фоне введенных санкций важно, чтобы население не раздражалось резким повышением цен и ростом безработицы. А импортозамещение должно помочь избежать дефицита», — объясняют инсайдеры. … и согласовали новый губернаторский срок Поговаривают, что при успешном выполнении поставленных выше задач, Александр Моор почти со стопроцентной вероятностью будет переизбран на новый губернаторский срок в 2023 году. Мол, Кремлю в сложившейся ситуации нет смысла менять эффективных глав регионов, и даже забирать их на повышение в Москву. «То, что Моор останется в Тюменской области как минимум до 2028 года — вопрос практически решенный. А вот открытый вопрос — как это произойдет: путем прямых выборов, или через утверждение областной думой», — гадают слухмейкеры. Глава района попытался повторить за Моором Слухачи в Желтом доме обсуждают то, как прошел прямой эфир главы Тобольского района Леонида Митрюшкина, в рамках которого мэр отвечал на вопросы жителей. Суть мероприятия полностью повторяет то, что периодически делает губернатор Александр Моор, однако подготовка у подчиненного главы региона явно хромает. «Митрюшкин всю дорогу буквально не поднимал глаз от листков, в которых, очевидно, содержались подготовленные ответы на чаяния жителей. Губернатор себе такого, конечно, не позволяет. Все-таки опыта подготовки к эфирам у Моора гораздо больше. Хотя, сделаем скидку на волнение перед камерой, и новый для мэра формат. Будем надеяться, в следующий раз он справится лучше. В любом случае, инициатива главы пришлась по душе жителям района и областным властям», — говорят источники. На кресло Сергея Путмина нацелились несколько тюменских чиновников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU За место ушедшего чиновника развернулась борьба Говорят, что в среде тюменских чиновников развернулась серьезная борьба за вакантный пост главы Уватского района, который 25 марта покинул Сергей Путмин, уйдя работать в правительство Тюменской области. И причин тут несколько. «Во-первых, в Уватском районе действуют северные коэффициенты к зарплате, да и отпуска дают северные. А во-вторых, и главных, район нефтеносный, богатый — есть где развернуться, а от областного начальства далеко», — уточняют сплетники. По слухам, потенциальных кандидатов на место Путмина у региональных властей уже несколько, но имена их держатся в секрете, чтобы сохранить интригу. Но слухачи подчеркивают, что оба кандидата полностью конкурентноспобны и андердогов среди них нет. К экс-главе района появились вопросы у силовиков По неподтвержденной информацией, к бывшему главе Викуловского района Александру Криволапову могли появиться вопросы у силовых структур. Этим якобы и объясняется тот факт, что ему по-тихому не дали выдвинуться на новый срок полномочий, да и о судьбе экс-чиновника после увольнения власти молчат. «По другой версии у Криволапова могли быть проблемы со здоровьем. Впрочем, первая версия второй никак не противоречит», — подмечают слухмейкеры. Николаю Токарчуку стало скучно в Салехарде Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Ямальский политик жаждет вернуться в Тюменскую облдуму По слухам, экс-депутат Тюменской областной думы, а ныне замглавы Салехарда по внутренней политике Николай Токарчук, очень хочет вернуться в региональный парламент, куда ему не удалось пройти осенью 2021 года. Поводом для возврата может быть гибель парламентария Михаила Пацевича, избравшегося в Тюменскую облдуму по одномандатному округу. «Токарчук сильно не хотел уезжать из Тюмени и в Салехарде откровенно заскучал. А тут есть повод вернуться, выборы экс-депутат вполне может выиграть. Но последнее слово за партийным руководством, конечно», — отмечают инсайдеры. Тюмень сохранит бюджет региона… Говорят, что депутаты Тюменской областной думы уверены в том, что бюджет региона в этом году не уйдет в большой минус. В частности, благодаря тому, что крупнейшие предприятия Тюменской области будут приносить прибыль даже в условиях международных санкций и нестабильной ситуации на фондовых рынках. «Взять тот же тобольский „Запсибнефтехим“. По большому счету, он ориентирован на поставки в страны Азии. В частности, на Китай. А там народ живет вполне платежеспособный. То есть, крупнейшее предприятие региона своими налогами снова внесет огромную лепту в формирование тюменского бюджета. И это только один пример», — уточняют слухмейкеры. Дмитрию Артюхову и Наталье Комаровой может не достаться денег на проекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU …, но неприятно удивит соседей В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что Тюменская область может пересмотреть свои расходы на программу «Сотрудничество». Мол, в местном правительстве уже вовсю обсуждают, какие совместные проекты ХМАО, ЯНАО и Тюмени можно «заморозить» в первую очередь. «Конечно, подобные решения непопулярны. Но в текущих условиях Тюмень вполне может неприятно удивить губернаторов соседних регионов — главу ЯНАО Дмитрия Артюхова и губернатора ХМАО Наталью Комарову. Но тут, как говорится, ничего не поделаешь. Времена такие», — резюмируют сплетники. Тюменские бизнесмены перестали финансировать оппозицию Говорят, что из-за сложной ситуации в российской экономике, тюменские бизнесмены перестали вкладывать деньги в развитие местных отделений политических партий. Например, эсер Сергей Морев, который планирует выдвигать свою кандидатуру ну ближайших выборах в Тюменскую городскую думу, решил оптимизировать свои расходы по этой статье. «Сергей Николаевич — бизнесмен. Соответственно, деньги считать умеет. Поэтому знает, на чем лучше экономить в сложные времена. Например, снизив затраты на финансирование партии „Справедливая Россия — За правду“, которым он активно занимается последние несколько лет», — считают слухачи. Бывший тобольский прокурор Валерий Пушкарев стал ИП Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Экс-прокурор ушел в бизнес Как сообщают инсайдеры, бывший Тобольский межрайонный прокурор Валерий Пушкарев принял неоднозначное решение по поводу продолжения своей карьеры. Несмотря на множество предложений от крупных работодателей региона и Москвы, экс-силовик решил заняться собственным делом. «Пушкарев недавно стал ИП, и собирается активно двигаться в этом направлении. Вроде как даже первые контракты уже заключил, причем на неплохие суммы. А специфику работы выбрал многообещающую: услуги в вопросах сертификации нефтехимического оборудования. Впрочем, кому как не бывшему прокурору становиться эффективным лоббистом? Все логично», — считают сплетники. Новый начальник ГИБДД посягнул на святое По наблюдениям слухачей, после назначения Андрея Миллера на пост главы УГИБДД Тюменской области, в Тюмени активизировалась работа по эвакуации дорогих иномарок с «блатными» номерами. При Александре Селюнине (находится под следствием по обвинению в коррупции — прим. URA.RU) такой тенденции не наблюдалось. «Когда ведомством руководил Селюнин, элитные машины и их хозяев эвакуаторщики и инспекторы практически не беспокоили. Проходили мимо, как будто не замечали, что автомобиль припаркован с нарушениями. Зато сейчас нередко можно увидеть, как иномарки премиум-класса грузят и увозят, и как будто бы даже с большей скоростью, чем среднестатистические авто. Думается, в том, что хозяев жизни поставили в один ряд с простыми смертными, есть большая заслуга Андрея Миллера. И правильно: в городе куча платных парковок, и стыдно жлобиться на их оплату, когда ездишь на машине за много миллионов», — говорят источники. Тюменские силовики не смогли «накрыть» настоящих хозяев казино Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский борец с нелегальными казино спутал карты тюменским силовикам Говорят, что пермский борец с азартными играми Артем Горбачев, вскрывший работу нескольких подпольных казино в Тюменской области, помешал местным правоохранительным структурам. Мол, тюменские оперативники несколько недель следили за игорными заведениями, пытаясь вычислить бенефициаров подпольных казино. Но тут появился Горбачев. «Эти заведения, естественно, были в разработке у силовиков, а Горбачев спутал им все карты. Да, технику изъяли. Да, „одноруких бандитов“ нашли. Но вот как теперь искать владельцев игорных заведений, которые наживались на азартных тюменцах — непонятно. Для того, чтобы замести следы у них было достаточно времени. „Спасибо“, Артем!» — не скрывая злорадства ехидничают слухмейкеры. Мошенники пошли в родительские чаты Ходят слухи, что из-за неосторожности некоторых тюменцев, в родительских чатах начали появляться мошенники. «Некоторые родители, не заботятся о собственной безопасности, выкладывают личную информацию на аудиторию в несколько сотен человек. Они указывают свою прописку, ИНН, контактные данные и места работы. Разумеется, такое просто не может не пройти мимо мошенников, которые уже в наглую начали просить дополнительные данные тюменцев. Возможно, главе регионального УМВД Леониду Коломийцу стоит внедрить в чаты сотрудников, чтоб повысить раскрываемость таких преступлений», — шутят инсайдеры. Тюменцы, прошедшие Чечню, готовы принять участие в спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тюменские ветераны готовы биться за Донбасс По подсчетам инсайдеров, в тюменский военкомат обратилось уже более десятка ветеранов боевых действий локальных войн. Все они хотят участвовать в спецоперации. «Некоторым, кто в те времена был офицером, уже за 60. Но они все равно не хотят сидеть сложа руки, и готовы поехать биться с нацистами. Благо, физическая форма у многих неплохая. Вот только военком Алексей Куличков, само собой, выписывает героям отказы. Все же контрактники не могут быть старше 40 лет. При всем уважении, на гражданке им тоже есть чем заняться. Сейчас самое время проводить, к примеру, беседы со школьниками, и звать на такие уроки реальных участников боевых действий. Пусть передают молодежи знания о том, каким кровожадным может быть враг. В ТикТоке такого не рассказывают», — отмечают сплетники. Украинские хакеры пытались помешать детям попасть в школы Сплетники в IT-сфере с усмешкой обсуждают, как хакеры с Украины пытались обрушить работу тюменского сегмента портала Госуслуг. «В Telegram есть специальный канал, куда украинцы скидывают IP-адреса ресурсов, которые нужно атаковать. 31 марта в список попали тюменские Госуслуги. Правда ничего у программистов незалежной не вышло: сегодня и вчера портал работает и работал. Впрочем, добейся они успеха, проблем было бы не избежать, ведь 1 апреля началась запись детей в первые классы, и многие тюменцы для подачи заявлений выбирают именно Госуслуги», — рассказывают слухачи. Тюменские кинотеатры стоят пустыми Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские кинотеатры не смогли заменить «Бетмена» «Братом-2» Говорят, что показ фильма «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова на больших экранах Тюмени не вызвал ажиотажа среди местных любителей кино. Картины демонстрируются в полупустых залах, а некоторые сеансы из-за отсутствия зрителей в кинотеатрах просто отменяют. «Конечно, смотреть в сотый раз „Брата“ вместо нового „Бетмена“, за те же деньги — удовольствие сомнительное. Не каждый готов отдать 300 — 400 рублей за билет на кино, которое можно легко найти в открытом доступе. К тому же, в России „Брата“, без преувеличения, видел, наверное, каждый второй», — заявляют собеседники агентства. Над головой экс-чиновника сгущаются тучи По словам инсайдеров, в администрации Тюмени остались крайне недовольны результатами проверки Счетной палаты, которая проанализировала расходы шахматной школы «Ладья». А отвечать придется бывшему чиновнику мэрии и нынешнему директору учреждения Андрею Колычеву. «Колычев у руля школы уже не первый год, до этого у него был большой опыт работы в администрации. Уж должен знать, что к деньгам нужно относиться с осторожность, и все складывать копеечка к копеечке. А тут Счетная палата находит нарушения в бухгалтерии. Отношение к Колычеву испортилось, имиджевые потери налицо. Как бы школе не урезали финансирование. Ведь в итоге пострадает не только доход руководителя, но и в целом развитие шахмат в городе», — рассуждают слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рассказывают, что Кремль уже согласовал кандидатуру Александра Моора на новый губернаторский срок, но для этого ему нужно решить две важные задачи. А в это время тюменские чиновники сошлись в борьбе за хлебное место главы одного из районов области. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: новый бизнес экс-прокурора, ямальский политик рвется в Тюмень, ветераны готовы ехать на Донбасс. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моору поставили новые задачи в Кремле… В Желтом доме ходит слух, что губернатору Тюменской области Александру Моору якобы пришли новые задачи из администрации президента РФ. Поговаривают, что Кремль будет особенно контролировать два показателя работы главы региона: уровень социальной напряженности и успехи в импортозамещении. «Понятно, что во время спецоперации на Украине, на фоне введенных санкций важно, чтобы население не раздражалось резким повышением цен и ростом безработицы. А импортозамещение должно помочь избежать дефицита», — объясняют инсайдеры. … и согласовали новый губернаторский срок Поговаривают, что при успешном выполнении поставленных выше задач, Александр Моор почти со стопроцентной вероятностью будет переизбран на новый губернаторский срок в 2023 году. Мол, Кремлю в сложившейся ситуации нет смысла менять эффективных глав регионов, и даже забирать их на повышение в Москву. «То, что Моор останется в Тюменской области как минимум до 2028 года — вопрос практически решенный. А вот открытый вопрос — как это произойдет: путем прямых выборов, или через утверждение областной думой», — гадают слухмейкеры. Глава района попытался повторить за Моором Слухачи в Желтом доме обсуждают то, как прошел прямой эфир главы Тобольского района Леонида Митрюшкина, в рамках которого мэр отвечал на вопросы жителей. Суть мероприятия полностью повторяет то, что периодически делает губернатор Александр Моор, однако подготовка у подчиненного главы региона явно хромает. «Митрюшкин всю дорогу буквально не поднимал глаз от листков, в которых, очевидно, содержались подготовленные ответы на чаяния жителей. Губернатор себе такого, конечно, не позволяет. Все-таки опыта подготовки к эфирам у Моора гораздо больше. Хотя, сделаем скидку на волнение перед камерой, и новый для мэра формат. Будем надеяться, в следующий раз он справится лучше. В любом случае, инициатива главы пришлась по душе жителям района и областным властям», — говорят источники. За место ушедшего чиновника развернулась борьба Говорят, что в среде тюменских чиновников развернулась серьезная борьба за вакантный пост главы Уватского района, который 25 марта покинул Сергей Путмин, уйдя работать в правительство Тюменской области. И причин тут несколько. «Во-первых, в Уватском районе действуют северные коэффициенты к зарплате, да и отпуска дают северные. А во-вторых, и главных, район нефтеносный, богатый — есть где развернуться, а от областного начальства далеко», — уточняют сплетники. По слухам, потенциальных кандидатов на место Путмина у региональных властей уже несколько, но имена их держатся в секрете, чтобы сохранить интригу. Но слухачи подчеркивают, что оба кандидата полностью конкурентноспобны и андердогов среди них нет. К экс-главе района появились вопросы у силовиков По неподтвержденной информацией, к бывшему главе Викуловского района Александру Криволапову могли появиться вопросы у силовых структур. Этим якобы и объясняется тот факт, что ему по-тихому не дали выдвинуться на новый срок полномочий, да и о судьбе экс-чиновника после увольнения власти молчат. «По другой версии у Криволапова могли быть проблемы со здоровьем. Впрочем, первая версия второй никак не противоречит», — подмечают слухмейкеры. Ямальский политик жаждет вернуться в Тюменскую облдуму По слухам, экс-депутат Тюменской областной думы, а ныне замглавы Салехарда по внутренней политике Николай Токарчук, очень хочет вернуться в региональный парламент, куда ему не удалось пройти осенью 2021 года. Поводом для возврата может быть гибель парламентария Михаила Пацевича, избравшегося в Тюменскую облдуму по одномандатному округу. «Токарчук сильно не хотел уезжать из Тюмени и в Салехарде откровенно заскучал. А тут есть повод вернуться, выборы экс-депутат вполне может выиграть. Но последнее слово за партийным руководством, конечно», — отмечают инсайдеры. Тюмень сохранит бюджет региона… Говорят, что депутаты Тюменской областной думы уверены в том, что бюджет региона в этом году не уйдет в большой минус. В частности, благодаря тому, что крупнейшие предприятия Тюменской области будут приносить прибыль даже в условиях международных санкций и нестабильной ситуации на фондовых рынках. «Взять тот же тобольский „Запсибнефтехим“. По большому счету, он ориентирован на поставки в страны Азии. В частности, на Китай. А там народ живет вполне платежеспособный. То есть, крупнейшее предприятие региона своими налогами снова внесет огромную лепту в формирование тюменского бюджета. И это только один пример», — уточняют слухмейкеры. …, но неприятно удивит соседей В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что Тюменская область может пересмотреть свои расходы на программу «Сотрудничество». Мол, в местном правительстве уже вовсю обсуждают, какие совместные проекты ХМАО, ЯНАО и Тюмени можно «заморозить» в первую очередь. «Конечно, подобные решения непопулярны. Но в текущих условиях Тюмень вполне может неприятно удивить губернаторов соседних регионов — главу ЯНАО Дмитрия Артюхова и губернатора ХМАО Наталью Комарову. Но тут, как говорится, ничего не поделаешь. Времена такие», — резюмируют сплетники. Тюменские бизнесмены перестали финансировать оппозицию Говорят, что из-за сложной ситуации в российской экономике, тюменские бизнесмены перестали вкладывать деньги в развитие местных отделений политических партий. Например, эсер Сергей Морев, который планирует выдвигать свою кандидатуру ну ближайших выборах в Тюменскую городскую думу, решил оптимизировать свои расходы по этой статье. «Сергей Николаевич — бизнесмен. Соответственно, деньги считать умеет. Поэтому знает, на чем лучше экономить в сложные времена. Например, снизив затраты на финансирование партии „Справедливая Россия — За правду“, которым он активно занимается последние несколько лет», — считают слухачи. Экс-прокурор ушел в бизнес Как сообщают инсайдеры, бывший Тобольский межрайонный прокурор Валерий Пушкарев принял неоднозначное решение по поводу продолжения своей карьеры. Несмотря на множество предложений от крупных работодателей региона и Москвы, экс-силовик решил заняться собственным делом. «Пушкарев недавно стал ИП, и собирается активно двигаться в этом направлении. Вроде как даже первые контракты уже заключил, причем на неплохие суммы. А специфику работы выбрал многообещающую: услуги в вопросах сертификации нефтехимического оборудования. Впрочем, кому как не бывшему прокурору становиться эффективным лоббистом? Все логично», — считают сплетники. Новый начальник ГИБДД посягнул на святое По наблюдениям слухачей, после назначения Андрея Миллера на пост главы УГИБДД Тюменской области, в Тюмени активизировалась работа по эвакуации дорогих иномарок с «блатными» номерами. При Александре Селюнине (находится под следствием по обвинению в коррупции — прим. URA.RU) такой тенденции не наблюдалось. «Когда ведомством руководил Селюнин, элитные машины и их хозяев эвакуаторщики и инспекторы практически не беспокоили. Проходили мимо, как будто не замечали, что автомобиль припаркован с нарушениями. Зато сейчас нередко можно увидеть, как иномарки премиум-класса грузят и увозят, и как будто бы даже с большей скоростью, чем среднестатистические авто. Думается, в том, что хозяев жизни поставили в один ряд с простыми смертными, есть большая заслуга Андрея Миллера. И правильно: в городе куча платных парковок, и стыдно жлобиться на их оплату, когда ездишь на машине за много миллионов», — говорят источники. Пермский борец с нелегальными казино спутал карты тюменским силовикам Говорят, что пермский борец с азартными играми Артем Горбачев, вскрывший работу нескольких подпольных казино в Тюменской области, помешал местным правоохранительным структурам. Мол, тюменские оперативники несколько недель следили за игорными заведениями, пытаясь вычислить бенефициаров подпольных казино. Но тут появился Горбачев. «Эти заведения, естественно, были в разработке у силовиков, а Горбачев спутал им все карты. Да, технику изъяли. Да, „одноруких бандитов“ нашли. Но вот как теперь искать владельцев игорных заведений, которые наживались на азартных тюменцах — непонятно. Для того, чтобы замести следы у них было достаточно времени. „Спасибо“, Артем!» — не скрывая злорадства ехидничают слухмейкеры. Мошенники пошли в родительские чаты Ходят слухи, что из-за неосторожности некоторых тюменцев, в родительских чатах начали появляться мошенники. «Некоторые родители, не заботятся о собственной безопасности, выкладывают личную информацию на аудиторию в несколько сотен человек. Они указывают свою прописку, ИНН, контактные данные и места работы. Разумеется, такое просто не может не пройти мимо мошенников, которые уже в наглую начали просить дополнительные данные тюменцев. Возможно, главе регионального УМВД Леониду Коломийцу стоит внедрить в чаты сотрудников, чтоб повысить раскрываемость таких преступлений», — шутят инсайдеры. Тюменские ветераны готовы биться за Донбасс По подсчетам инсайдеров, в тюменский военкомат обратилось уже более десятка ветеранов боевых действий локальных войн. Все они хотят участвовать в спецоперации. «Некоторым, кто в те времена был офицером, уже за 60. Но они все равно не хотят сидеть сложа руки, и готовы поехать биться с нацистами. Благо, физическая форма у многих неплохая. Вот только военком Алексей Куличков, само собой, выписывает героям отказы. Все же контрактники не могут быть старше 40 лет. При всем уважении, на гражданке им тоже есть чем заняться. Сейчас самое время проводить, к примеру, беседы со школьниками, и звать на такие уроки реальных участников боевых действий. Пусть передают молодежи знания о том, каким кровожадным может быть враг. В ТикТоке такого не рассказывают», — отмечают сплетники. Украинские хакеры пытались помешать детям попасть в школы Сплетники в IT-сфере с усмешкой обсуждают, как хакеры с Украины пытались обрушить работу тюменского сегмента портала Госуслуг. «В Telegram есть специальный канал, куда украинцы скидывают IP-адреса ресурсов, которые нужно атаковать. 31 марта в список попали тюменские Госуслуги. Правда ничего у программистов незалежной не вышло: сегодня и вчера портал работает и работал. Впрочем, добейся они успеха, проблем было бы не избежать, ведь 1 апреля началась запись детей в первые классы, и многие тюменцы для подачи заявлений выбирают именно Госуслуги», — рассказывают слухачи. Тюменские кинотеатры не смогли заменить «Бетмена» «Братом-2» Говорят, что показ фильма «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова на больших экранах Тюмени не вызвал ажиотажа среди местных любителей кино. Картины демонстрируются в полупустых залах, а некоторые сеансы из-за отсутствия зрителей в кинотеатрах просто отменяют. «Конечно, смотреть в сотый раз „Брата“ вместо нового „Бетмена“, за те же деньги — удовольствие сомнительное. Не каждый готов отдать 300 — 400 рублей за билет на кино, которое можно легко найти в открытом доступе. К тому же, в России „Брата“, без преувеличения, видел, наверное, каждый второй», — заявляют собеседники агентства. Над головой экс-чиновника сгущаются тучи По словам инсайдеров, в администрации Тюмени остались крайне недовольны результатами проверки Счетной палаты, которая проанализировала расходы шахматной школы «Ладья». А отвечать придется бывшему чиновнику мэрии и нынешнему директору учреждения Андрею Колычеву. «Колычев у руля школы уже не первый год, до этого у него был большой опыт работы в администрации. Уж должен знать, что к деньгам нужно относиться с осторожность, и все складывать копеечка к копеечке. А тут Счетная палата находит нарушения в бухгалтерии. Отношение к Колычеву испортилось, имиджевые потери налицо. Как бы школе не урезали финансирование. Ведь в итоге пострадает не только доход руководителя, но и в целом развитие шахмат в городе», — рассуждают слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.