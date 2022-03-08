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05 марта 2022

В Свердловской области ликвидировали ключевой суд. Его вердикты нельзя было оспорить

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Судебное заседание по продлению ареста экс замгубернатора Ванюкова Романа. Курган, судебное заседание, судья, суд, триколор
Свердловский Уставный суд будет ликвидирован с 1 июля Фото:

Уставный суд Свердловской области официально прекратит свое существование с 1 июля. Соответствующий закон, принятый в феврале региональным парламентом, подписал губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть в распоряжении URA.RU. Предусматривается, что отставные судьи будут получать пожизненное содержание.

«Упразднить Уставный суд с 1 июля. Пребывающему в отставке судье, имеющему стаж работы не менее десяти лет, независимо от возраста выплачивается по его выбору пенсия или необлагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание в размере 80% денежного вознаграждения судьи», — говорится в тексте закона.

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Отдельно указывается, что после отставки судьям, а также членам их семей, сохранят право на медицинскую помощь и лекарства за счет областного бюджета. Кроме того, у судей останется право на санаторно-курортное лечение и оплату транспортных расходов.

Оклады судей Уставного суда равны 45-55 тысячам рублей в месяц, также работникам положены надбавки и премии. Согласно декларациям о доходах, руководители органа — председатель и его заместители — ежегодного получают от 5 до 7 млн рублей каждый. На содержание суда тратилось до 50 млн рублей. Депутаты заксобрания ранее сомневались в целесообразности содержания Уставного суда: он рассматривает в среднем три-четыре дела в год.

Свердловский Уставный суд был создан в 1998 году при покровительстве экс-губернатора Эдуарда Росселя. Основной функцией суда является оценка соответствия нормативных документов Уставу области. Решения инстанции невозможно оспорить ни в одном другом суде. Согласно федеральному законодательству, Уставный суд должен прекратить свое существование до 1 января 2023 года.

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Уставный суд Свердловской области официально прекратит свое существование с 1 июля. Соответствующий закон, принятый в феврале региональным парламентом, подписал губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть в распоряжении URA.RU. Предусматривается, что отставные судьи будут получать пожизненное содержание. «Упразднить Уставный суд с 1 июля. Пребывающему в отставке судье, имеющему стаж работы не менее десяти лет, независимо от возраста выплачивается по его выбору пенсия или необлагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание в размере 80% денежного вознаграждения судьи», — говорится в тексте закона. Отдельно указывается, что после отставки судьям, а также членам их семей, сохранят право на медицинскую помощь и лекарства за счет областного бюджета. Кроме того, у судей останется право на санаторно-курортное лечение и оплату транспортных расходов. Оклады судей Уставного суда равны 45-55 тысячам рублей в месяц, также работникам положены надбавки и премии. Согласно декларациям о доходах, руководители органа — председатель и его заместители — ежегодного получают от 5 до 7 млн рублей каждый. На содержание суда тратилось до 50 млн рублей. Депутаты заксобрания ранее сомневались в целесообразности содержания Уставного суда: он рассматривает в среднем три-четыре дела в год. Свердловский Уставный суд был создан в 1998 году при покровительстве экс-губернатора Эдуарда Росселя. Основной функцией суда является оценка соответствия нормативных документов Уставу области. Решения инстанции невозможно оспорить ни в одном другом суде. Согласно федеральному законодательству, Уставный суд должен прекратить свое существование до 1 января 2023 года.
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