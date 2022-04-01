Санкции против России раскололи элиты на Западе

В Европе считают, что ограничения сильнее ударили по ним самим

01 апреля 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Политики и бизнес заявляют, что ограничения бьют по ним самим Фото: Валентина Свистунова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На Западе спустя чуть больше месяца после начала спецоперации РФ на Украине стала все громче звучать критика местных властей, которые ввели санкции против России. Политики и бизнесмены заявляют, что ограничения сильнее бьют по ним самим. Как объяснили URA.RU эксперты, это показывает, что Запад не монолитен и даже среди элит есть диаметрально противоположные мнения. Запад начал вводить санкции с 23 февраля, когда Госдума РФ обратилась к Путину с предложением удовлетворить просьбу о признании независимости Донбасса, который восемь лет бомбила Украина. ЕС, США и их союзники заморозили часть золотовалютных резервов России, прекратили финансовые отношения, отказались от импорта товаров из РФ, зарубежные компании приостановили деятельность в стране. Однако спустя месяц с небольшим на Западе все громче стали выступать против санкций, называя их ошибочными и даже вредными. Ряд политиков публично утверждает, что политика украинского президента Владимира Зеленского привела к негативным последствиям для всей Европы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU А кандидат в президенты Франции Эрик Земмур (выборы пройдут 10 апреля) и вовсе заявил о желании быть похожим на Владимира Путина. «После распада СССР Путин, будучи патриотом своей страны, сумел превратить Россию в великую державу. Так вот, будучи патриотом Франции, я хочу защищать интересы наших граждан», — передало РИА «Новости» слова Земмура. Глава МИД Бразилии Карлус Франса прямо заявил, что санкции используются в качестве оружия. Другие зарубежные политики более завуалированно поддерживают Россию по теме спецоперации. Некоторые из них говорят, что политика украинского президента Владимира Зеленского привела к негативным последствиям. Среди них — депутат Палаты представителей парламента Японии Мунэо Судзуки, который заявил, что, если бы Зеленский не занимался провокациями, украинский кризис не стал бы таким острым. Директор центра исследований в области разведки Франции Эрик Денесе и вовсе потребовал извинений от Зеленского «за то, что был источником конфликта». Британцы обрушились с критикой на правительство страны после того, как их уровень благосостояния рекордно снизился из-за введенных антироссийских санкций Фото: depositphotos.com Негативную реакцию вызвало предоставление беженцам из Украины бесплатного проезда в поездах и самолетах ЕС. Британцы обрушились с критикой на правительство страны из-за того, что уровень благосостояния рекордно снизился после новых антироссийских санкций. Критика звучит и от крупного бизнеса, который поначалу приостанавливал работу в России, однако сейчас наметился обратная тенденция. Так, Microsoft сообщил, что останется в РФ, поскольку среди ее клиентов — школы и больницы, которые при лишении обновлений ПО и услуг могут понести риски и пострадают «ни в чем не повинные люди». Премьер Японии Фумио Кисида заявил об отсутствии у Токио планов выхода из нефтегазового проекта «Сахалин-2», а шведская компания Bonava вернулась на петербургский строительный рынок. Западный бизнес понимает, что санкции и контрсанкции, введенные из-за спецоперации, ставят компании на грань выживания, объяснил URA.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ, депутат Госдумы Олег Матвейчев. Олег Матвейчев уверен, что в европейских СМИ не получить объективную и полную картину по отношению к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Уже остановлено большое количество мероприятий. Понятно, что эти люди — акционеры, руководство компаний и рабочие — они не могут быть против Путина. Они вынуждены задуматься — а что в их жизни случилось и что напортачили политики. Запад лишь позиционирует себя единым, при этом в нем есть множество сопротивляющихся монополизации. Иллюзия этого единства существует за счет политического класса, который частично подчинен американцам и медиа, которые монополизированы Западом», — говорит депутат. По данным Матвейчева, четверть жителей Запада поддерживает Россию. «У них есть свои паблики и лидеры, которые распространяют соответствующую идеологию. Я думаю, что примерно 25% в Европе сторонников [Путина], и тех, кто поддерживают Россию», — отметил он. Ни в одной стране мира столько политических сил не поддерживают Россию, как в Сербии Фото: Василий Заболотных © URA.RU Пока большинство европейцев настроены против России, подтверждает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Есть несколько позиций. Первая — радикальное осуждение России и поддержка Украины. Вторая по популярности — случилась страшная трагедия, давайте как-нибудь из нее выруливать. Эту позицию поддерживает Венгрия и Израиль. Есть третья позиция, которая является дистанцирующейся. Они утверждают, что ситуация нехорошая, но нужно смотреть кто прав, а кто нет. Среди них — Китай и Индия. Те же, кто поддерживают Россию — получают негативные последствия. Например, позитивные высказывания Земмура о Путине привели к снижению его рейтинга», — отметил политконсультант. Директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко в беседе с URA.RU заявил, что в Европе крайне сложно сопротивляться мейнстриму «русофобии», который давит на всех. «Сопротивляются очень сильные политические лидеры в своих странах, которые готовы проводить автономную политику. Мы увидели, что такой отчасти является партия „Альтернатива для Германии“ и такими партиями примерно на 80% являются все сербские политические силы», — резюмировал он. 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На Западе спустя чуть больше месяца после начала спецоперации РФ на Украине стала все громче звучать критика местных властей, которые ввели санкции против России. Политики и бизнесмены заявляют, что ограничения сильнее бьют по ним самим. Как объяснили URA.RU эксперты, это показывает, что Запад не монолитен и даже среди элит есть диаметрально противоположные мнения. Запад начал вводить санкции с 23 февраля, когда Госдума РФ обратилась к Путину с предложением удовлетворить просьбу о признании независимости Донбасса, который восемь лет бомбила Украина. ЕС, США и их союзники заморозили часть золотовалютных резервов России, прекратили финансовые отношения, отказались от импорта товаров из РФ, зарубежные компании приостановили деятельность в стране. Однако спустя месяц с небольшим на Западе все громче стали выступать против санкций, называя их ошибочными и даже вредными. А кандидат в президенты Франции Эрик Земмур (выборы пройдут 10 апреля) и вовсе заявил о желании быть похожим на Владимира Путина. «После распада СССР Путин, будучи патриотом своей страны, сумел превратить Россию в великую державу. Так вот, будучи патриотом Франции, я хочу защищать интересы наших граждан», — передало РИА «Новости» слова Земмура. Глава МИД Бразилии Карлус Франса прямо заявил, что санкции используются в качестве оружия. Другие зарубежные политики более завуалированно поддерживают Россию по теме спецоперации. Некоторые из них говорят, что политика украинского президента Владимира Зеленского привела к негативным последствиям. Среди них — депутат Палаты представителей парламента Японии Мунэо Судзуки, который заявил, что, если бы Зеленский не занимался провокациями, украинский кризис не стал бы таким острым. Директор центра исследований в области разведки Франции Эрик Денесе и вовсе потребовал извинений от Зеленского «за то, что был источником конфликта». Негативную реакцию вызвало предоставление беженцам из Украины бесплатного проезда в поездах и самолетах ЕС. Британцы обрушились с критикой на правительство страны из-за того, что уровень благосостояния рекордно снизился после новых антироссийских санкций. Критика звучит и от крупного бизнеса, который поначалу приостанавливал работу в России, однако сейчас наметился обратная тенденция. Так, Microsoft сообщил, что останется в РФ, поскольку среди ее клиентов — школы и больницы, которые при лишении обновлений ПО и услуг могут понести риски и пострадают «ни в чем не повинные люди». Премьер Японии Фумио Кисида заявил об отсутствии у Токио планов выхода из нефтегазового проекта «Сахалин-2», а шведская компания Bonava вернулась на петербургский строительный рынок. Западный бизнес понимает, что санкции и контрсанкции, введенные из-за спецоперации, ставят компании на грань выживания, объяснил URA.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ, депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Уже остановлено большое количество мероприятий. Понятно, что эти люди — акционеры, руководство компаний и рабочие — они не могут быть против Путина. Они вынуждены задуматься — а что в их жизни случилось и что напортачили политики. Запад лишь позиционирует себя единым, при этом в нем есть множество сопротивляющихся монополизации. Иллюзия этого единства существует за счет политического класса, который частично подчинен американцам и медиа, которые монополизированы Западом», — говорит депутат. По данным Матвейчева, четверть жителей Запада поддерживает Россию. «У них есть свои паблики и лидеры, которые распространяют соответствующую идеологию. Я думаю, что примерно 25% в Европе сторонников [Путина], и тех, кто поддерживают Россию», — отметил он. Пока большинство европейцев настроены против России, подтверждает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Есть несколько позиций. Первая — радикальное осуждение России и поддержка Украины. Вторая по популярности — случилась страшная трагедия, давайте как-нибудь из нее выруливать. Эту позицию поддерживает Венгрия и Израиль. Есть третья позиция, которая является дистанцирующейся. Они утверждают, что ситуация нехорошая, но нужно смотреть кто прав, а кто нет. Среди них — Китай и Индия. Те же, кто поддерживают Россию — получают негативные последствия. Например, позитивные высказывания Земмура о Путине привели к снижению его рейтинга», — отметил политконсультант. Директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко в беседе с URA.RU заявил, что в Европе крайне сложно сопротивляться мейнстриму «русофобии», который давит на всех. «Сопротивляются очень сильные политические лидеры в своих странах, которые готовы проводить автономную политику. Мы увидели, что такой отчасти является партия „Альтернатива для Германии“ и такими партиями примерно на 80% являются все сербские политические силы», — резюмировал он.