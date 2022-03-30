Британцев взбесили последствия антироссийских санкций. «Эта страна однажды взорвется»

31 марта 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

Британцы негодуют из-за падения доходов на фоне антироссийских санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Британцы обрушились на свое правительство из-за падения доходов на фоне антироссийских санкций. Жители страны отмечают резкое снижение уровня жизни. Негодование граждан передает британская газета Daily Mail. «Обложите налогами богатых, а не бедных! Эта страна однажды взорвется от гнева, поверьте мне», — пишет пользователь под ником Purple Hexagon. Авторы комментариев винят в падении доходов свое правительство. По мнению британцев, чиновники не задумывались о своем народе, когда вводили ограничения против РФ. Так, по словам Snowbird56, «боль почувствуют все, кроме чиновников, которых обеспечили всеми необходимыми удобствами». «Спасибо этому правительству, позор вам всем», — негодует Zeppy4. По словам жителей Великобритании, инициированные канцлером казначейства Риши Сунаком меры поддержки в виде снижения налогов, не приносят должного эффекта. «Они действительно смеются над нами с этими смехотворными налоговыми льготами», — уверен CommonsensePlease. «Одной рукой дают, а другой забирают… Власти настолько оторваны от реальности, что путешествие на Луну уже близко», — продолжил мысль madmacca_5. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британцы обрушились на свое правительство из-за падения доходов на фоне антироссийских санкций. Жители страны отмечают резкое снижение уровня жизни. Негодование граждан передает британская газета Daily Mail. «Обложите налогами богатых, а не бедных! Эта страна однажды взорвется от гнева, поверьте мне», — пишет пользователь под ником Purple Hexagon. Авторы комментариев винят в падении доходов свое правительство. По мнению британцев, чиновники не задумывались о своем народе, когда вводили ограничения против РФ. Так, по словам Snowbird56, «боль почувствуют все, кроме чиновников, которых обеспечили всеми необходимыми удобствами». «Спасибо этому правительству, позор вам всем», — негодует Zeppy4. По словам жителей Великобритании, инициированные канцлером казначейства Риши Сунаком меры поддержки в виде снижения налогов, не приносят должного эффекта. «Они действительно смеются над нами с этими смехотворными налоговыми льготами», — уверен CommonsensePlease. «Одной рукой дают, а другой забирают… Власти настолько оторваны от реальности, что путешествие на Луну уже близко», — продолжил мысль madmacca_5. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.