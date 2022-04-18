Заксобрание утвердило новый передел власти в Екатеринбурге. Гордума больше не влияет на стройки

19 апреля 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов и его команда с начала 2021 года последовательно сокращают влияние депутатов на принятие решений в городе Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутаты гордумы Екатеринбурга больше не смогут утверждать правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП), а также редактировать их. Эти полномочия переданы мэрии. Соответствующий закон, инициированный горадминистрацией, приняли свердловские депутаты на очередном заседании. Утверждение документа не было единогласным. Против высказались девять человек. Среди них — коммунисты Александр Ивачев и Габбас Даутов и представитель «Новых людей» Рант Агаджанян. У микрофона им оппонировали единороссы Валентин Лаппо, Виктор Маслаков и бывший мэр Аркадий Чернецкий. О том, что у депутатов заберут градполномочия, URA.RU первым сообщило 4 апреля. Принятие и корректировка ПЗЗ и МНГП были для гордумы едва ли не мощнейшим из оставшихся у нее рычагов влияния на город. В МНГП прописано, сколько должно быть школ, садиков, дорог, парковок на определенную плотность населения. Эти правила обязаны соблюдать при разработке градостроительной документации. А ПЗЗ устанавливают, какие объекты можно возводить на конкретных участках. Периодически изменения ПЗЗ становились предметом кулуарных торгов между чиновниками, девелоперами и депутатами. Так, например, было со стройкой «Баден-Бадена» на берегу Шарташа: проект, одобренный мэром Алексеем Орловым и губернатором Евгением Куйвашевым, заморожен во многом потому, что в сентябре 2021-го депутаты отказались менять назначение участка на берегу озера. Статья по теме Мэрия Екатеринбурга забирает у депутатов сильнейший рычаг власти И это, по данным URA.RU, было одним из аргументов, с которыми Орлов пришел к Куйвашеву в начале года. Второй аргумент: из-за того, что депутаты собираются нерегулярно, уходят на каникулы, утверждение некоторых корректировок ПЗЗ затягивается. Это не только приводит к промедлению в реализации градостроительных проектов, но и вызывает претензии прокуратуры. Хотя городских депутатов не уведомили о готовящемся законе, они смирились — открытых выступлений против задумки чиновников почти не было. Публично высказывались лишь соратник спикера думы Игоря Володина Константин Киселев («Яблоко») и Дмитрий Сергин. По их мнению, передача указанных полномочий в руки мэрии сделает обсуждение важных градостроительных вопросов кулуарным, закрытым от горожан. В мэрии, в свою очередь, парируют: власти, во-первых, не отказываются от общественных обсуждений на сайте администрации, а во-вторых, продолжает работу комиссия по изменению ПЗЗ, куда входят не только чиновники, бизнесмены и эксперты, но и девять депутатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Депутаты гордумы Екатеринбурга больше не смогут утверждать правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП), а также редактировать их. Эти полномочия переданы мэрии. Соответствующий закон, инициированный горадминистрацией, приняли свердловские депутаты на очередном заседании. Утверждение документа не было единогласным. Против высказались девять человек. Среди них — коммунисты Александр Ивачев и Габбас Даутов и представитель «Новых людей» Рант Агаджанян. У микрофона им оппонировали единороссы Валентин Лаппо, Виктор Маслаков и бывший мэр Аркадий Чернецкий. О том, что у депутатов заберут градполномочия, URA.RU первым сообщило 4 апреля. Принятие и корректировка ПЗЗ и МНГП были для гордумы едва ли не мощнейшим из оставшихся у нее рычагов влияния на город. В МНГП прописано, сколько должно быть школ, садиков, дорог, парковок на определенную плотность населения. Эти правила обязаны соблюдать при разработке градостроительной документации. А ПЗЗ устанавливают, какие объекты можно возводить на конкретных участках. Периодически изменения ПЗЗ становились предметом кулуарных торгов между чиновниками, девелоперами и депутатами. Так, например, было со стройкой «Баден-Бадена» на берегу Шарташа: проект, одобренный мэром Алексеем Орловым и губернатором Евгением Куйвашевым, заморожен во многом потому, что в сентябре 2021-го депутаты отказались менять назначение участка на берегу озера. И это, по данным URA.RU, было одним из аргументов, с которыми Орлов пришел к Куйвашеву в начале года. Второй аргумент: из-за того, что депутаты собираются нерегулярно, уходят на каникулы, утверждение некоторых корректировок ПЗЗ затягивается. Это не только приводит к промедлению в реализации градостроительных проектов, но и вызывает претензии прокуратуры. Хотя городских депутатов не уведомили о готовящемся законе, они смирились — открытых выступлений против задумки чиновников почти не было. Публично высказывались лишь соратник спикера думы Игоря Володина Константин Киселев («Яблоко») и Дмитрий Сергин. По их мнению, передача указанных полномочий в руки мэрии сделает обсуждение важных градостроительных вопросов кулуарным, закрытым от горожан. В мэрии, в свою очередь, парируют: власти, во-первых, не отказываются от общественных обсуждений на сайте администрации, а во-вторых, продолжает работу комиссия по изменению ПЗЗ, куда входят не только чиновники, бизнесмены и эксперты, но и девять депутатов.