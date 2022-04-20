Путин обесценил санкции Запада против российских металлургов

Промышленники обойдутся без сотрудничества с Европой

20 апреля 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал, что санкции Запада не смогут уничтожить промышленность Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Запада не смогут разрушить российскую промышленность и выдавить металлургов с мирового рынка. Это показало совещание президента России Владимира Путина по развитию отрасли 20 апреля, считают опрошенные URA.RU эксперты. По их мнению, глава государства дал понять, что санкции лишь вынудят отечественные компании переориентироваться на внутренний рынок и покупателей из дружественных стран, и российская экономика не пострадает. Россия является одним из лидеров мировой металлургии, напомнил в начале встречи глава государства. «Мы находимся в пятерке по объемам производства стали, занимаем ведущие позиции по производству ряда цветных металлов», — сказал Путин. По его словам, сотрудничество российских металлургов и западных компаний всегда оставалось взаимовыгодным и предсказуемым, тем не менее Запад ввел против них незаконные ограничения. Владимир Путин напомнил, что от действий стран Запада прежде всего страдают европейские потребители Фото: Kremlin.ru «Недружественные шаги в отношении российских металлургов приняты в угоду сиюминутным политическим интересам. Под этим предлогом перечеркнуты связи, которые нарабатывались годами, базировались на таких рациональных вещах, как деловая репутация, взаимный интерес и экономическая эффективность», — подчеркнул президент. Такая политика стран Запада уже привела к увеличению стоимости металлов на рынках Европы, а европейские потребители пострадают от повышения инфляции, добавил Путин. Президент отметил важность внесения изменений в инфраструктуру производства и поставок российской металлургической продукции. «Знаю, что бизнес уже перестраивает логистические и производственные цепочки, находит новых поставщиков и покупателей, чтобы сохранить работу предприятий, защитить интересы трудовых коллективов», — заявил глава государства. Президент также поручил обновить Стратегию развития отечественной металлургии, рассчитанную до 2030 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Он также отметил важность поддержки и стимулирования внутреннего спроса за счет увеличения объемов строительства и выпуска товаров, где используется продукции металлургов. «Для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей», — добавил Путин. Также президент поручил обновить до 1 июня Стратегию развития отечественной металлургии, рассчитанную до 2030 года. Путин подчеркнул важность обеспечения активного потребления металла внутри страны, запуска новых металлоемких проектов с комплексным эффектом для отраслей экономики. «Нужно уточнить экспортные направления российской металлургии, переориентировать потоки — вы сами сейчас об этом, коллеги, сказали — на перспективные, динамичные рынки», — отметил президент. Россия поставляла в Европу около 7 млн тонн стали — это около 10% от всего объема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Совещание президента прошло после введения странами Запада четвертого и пятого пакета санкций. Так, с 15 марта Евросоюз отказался от стали и железа из РФ и реэкспортированных с ее территории, а с 8 апреля предложил ввести эмбарго на поставки российского угля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, санкции Запада ударят по ключевому сектору российской экономики, а страна не получит миллиарды евро экспортных поступлений. Совещание у президента показало, что отечественная металлургия не останется без поддержки государства, власть найдет ресурсы для ответа Западу на санкции, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его мнению, главная задача санкций Запада в том, чтобы России было невыгодно производить металл. «В Европе надеются, что санкции сделают нашу экономику нерентабельной, она рухнет, и можно будет забрать освободившиеся рынки. Путин удержит российские компании на [мировом] рынке [c помощью мер поддержки]. Это его ответ на надежду Запада, что с помощью санкций можно „сломать“ металлургов», — заявил Журавлев. Меры поддержки бизнеса, в том числе металлургов, помогут российской экономике Фото: Александр Мамаев © URA.RU Экспорт металлов невыгодно уменьшать, поскольку тогда из-за сокращения производства в стране может произойти всплеск безработицы, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Путин показывает, что экономика не брошена и в сложные времена предпринимаются усилия по поддержке производства и экспорта. Меры помощи бизнесу укрепят всю российскую экономику, чтобы она могла противостоять западным санкциям и продолжала функционировать», — считает аналитик. По его мнению, действия властей направлены на сохранение экономической безопасности. Ограничительные меры Запада не работают, полагает экономист. Для российских металлургов открыты рынки Китая, Индии, Вьетнама, Камбоджи, Индии и Индонезии, подчеркнул Беляев. Конкурентное преимущество российских компаний на рынках юго-восточной Азии в том, что доставка продукции ближе с точки зрения логистики, также предприниматели «могут сыграть ценой», заметил эксперт. По его словам, помощь государства в вопросе переориентации будет заключаться в уменьшении экспортных пошлин, а также различных налоговых послаблений. Статья по теме Путин пресек попытки Запада закрыть Россию железным занавесом Внимание президента к металлургии объясняется тем, что она является очень важной отраслью экономики России, заявил гендиректор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов. «Без того, что производит наша металлургия, не может существовать ни стройка, ни дорожное строительство, ни химия, ни нефтянка, потому что все что нужно этим отраслям оно производится из металлов», — заявил политолог. По его словам, эта отрасль российской экономики находится в особом фокусе у президента, поэтому он лично встречается с металлургами. 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Санкции Запада не смогут разрушить российскую промышленность и выдавить металлургов с мирового рынка. Это показало совещание президента России Владимира Путина по развитию отрасли 20 апреля, считают опрошенные URA.RU эксперты. По их мнению, глава государства дал понять, что санкции лишь вынудят отечественные компании переориентироваться на внутренний рынок и покупателей из дружественных стран, и российская экономика не пострадает. Россия является одним из лидеров мировой металлургии, напомнил в начале встречи глава государства. «Мы находимся в пятерке по объемам производства стали, занимаем ведущие позиции по производству ряда цветных металлов», — сказал Путин. По его словам, сотрудничество российских металлургов и западных компаний всегда оставалось взаимовыгодным и предсказуемым, тем не менее Запад ввел против них незаконные ограничения. «Недружественные шаги в отношении российских металлургов приняты в угоду сиюминутным политическим интересам. Под этим предлогом перечеркнуты связи, которые нарабатывались годами, базировались на таких рациональных вещах, как деловая репутация, взаимный интерес и экономическая эффективность», — подчеркнул президент. Такая политика стран Запада уже привела к увеличению стоимости металлов на рынках Европы, а европейские потребители пострадают от повышения инфляции, добавил Путин. Президент отметил важность внесения изменений в инфраструктуру производства и поставок российской металлургической продукции. «Знаю, что бизнес уже перестраивает логистические и производственные цепочки, находит новых поставщиков и покупателей, чтобы сохранить работу предприятий, защитить интересы трудовых коллективов», — заявил глава государства. Он также отметил важность поддержки и стимулирования внутреннего спроса за счет увеличения объемов строительства и выпуска товаров, где используется продукции металлургов. «Для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей», — добавил Путин. Также президент поручил обновить до 1 июня Стратегию развития отечественной металлургии, рассчитанную до 2030 года. Путин подчеркнул важность обеспечения активного потребления металла внутри страны, запуска новых металлоемких проектов с комплексным эффектом для отраслей экономики. «Нужно уточнить экспортные направления российской металлургии, переориентировать потоки — вы сами сейчас об этом, коллеги, сказали — на перспективные, динамичные рынки», — отметил президент. Совещание президента прошло после введения странами Запада четвертого и пятого пакета санкций. Так, с 15 марта Евросоюз отказался от стали и железа из РФ и реэкспортированных с ее территории, а с 8 апреля предложил ввести эмбарго на поставки российского угля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, санкции Запада ударят по ключевому сектору российской экономики, а страна не получит миллиарды евро экспортных поступлений. Совещание у президента показало, что отечественная металлургия не останется без поддержки государства, власть найдет ресурсы для ответа Западу на санкции, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его мнению, главная задача санкций Запада в том, чтобы России было невыгодно производить металл. «В Европе надеются, что санкции сделают нашу экономику нерентабельной, она рухнет, и можно будет забрать освободившиеся рынки. Путин удержит российские компании на [мировом] рынке [c помощью мер поддержки]. Это его ответ на надежду Запада, что с помощью санкций можно „сломать“ металлургов», — заявил Журавлев. Экспорт металлов невыгодно уменьшать, поскольку тогда из-за сокращения производства в стране может произойти всплеск безработицы, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Путин показывает, что экономика не брошена и в сложные времена предпринимаются усилия по поддержке производства и экспорта. Меры помощи бизнесу укрепят всю российскую экономику, чтобы она могла противостоять западным санкциям и продолжала функционировать», — считает аналитик. По его мнению, действия властей направлены на сохранение экономической безопасности. Ограничительные меры Запада не работают, полагает экономист. Для российских металлургов открыты рынки Китая, Индии, Вьетнама, Камбоджи, Индии и Индонезии, подчеркнул Беляев. Конкурентное преимущество российских компаний на рынках юго-восточной Азии в том, что доставка продукции ближе с точки зрения логистики, также предприниматели «могут сыграть ценой», заметил эксперт. По его словам, помощь государства в вопросе переориентации будет заключаться в уменьшении экспортных пошлин, а также различных налоговых послаблений. Внимание президента к металлургии объясняется тем, что она является очень важной отраслью экономики России, заявил гендиректор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов. «Без того, что производит наша металлургия, не может существовать ни стройка, ни дорожное строительство, ни химия, ни нефтянка, потому что все что нужно этим отраслям оно производится из металлов», — заявил политолог. По его словам, эта отрасль российской экономики находится в особом фокусе у президента, поэтому он лично встречается с металлургами.