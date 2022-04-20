Путин пресек попытки Запада закрыть Россию железным занавесом

Участники президентского проекта будут бороться с санкциями и русофобией

20 апреля 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин доказал миру, что Россия не собирается прятаться за «железным занавесом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не намерена жить под железным занавесом, она открыта для новых идей и для талантливых людей, которых власти готовы поддерживать морально и материально, объяснили URA.RU эксперты итоги заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 20 апреля. В ходе общения с участниками проектов платформы президент РФ Владимир Путин показал, что санкции Запада и русофобия многих не испугали. Молодежь готова не только развиваться в России, но и возвращаться в страну из-за рубежа. Президентской платформе «Россия — страна возможностей» (РСВ) в этом году исполнилось четыре года. Она была создана по инициативе Путина в 2018 году и уже стала социальным лифтом и возможностью реализации для многих россиян. Даже в ходе сегодняшней встречи Путин дал несколько поручений по детальной проработке идей участников, некоторые из которых могут стать новыми проектами платформы. «Это оказалось очень востребованным, интересным и очень полезным делом. Новые проекты, новые идеи, которые без всякого преувеличения оказались весьма востребованными сотнями тысяч наших граждан», — отметил президент и поблагодарил волонтеров, которые помогали людям в пандемию, а сейчас — жителям Донбасса. Число участников проектов платформы «Россия — страна возможностей» за четыре года превысило 10 миллионов человек, сообщил гендиректор организации Алексей Комиссаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Число участников проектов платформы превысило 10 млн человек, сообщил гендиректор РСВ Алексей Комиссаров. Люди поверили, что в России «у любого есть возможность самореализации». По результатам опроса, таких уже 70%, отметил Комиссаров. Он подчеркнул, что как раз для участников проектов РСВ сложившаяся ситуация (санкции, давление Запада) — это в прямом смысле время возможностей. «Я учусь на пилота самолета. В авиации есть такое явление: чем сильнее встречный ветер, тем большую высоту может набрать самолет», — поделился глава РСВ. Это подтвердили и участники встречи. Дизайнер, участник фестиваля «Таврида.АРТ» Инна Королева рассказала, что с нуля создала свой бренд одежды и готова расширять бизнес, чтобы занять освободившуюся нишу после ухода иностранных брендов. «„Сделано в России“ должно стать знаком качества», — сказала девушка и подарила президенту кожаную куртку, изготовленную на ее производстве. Путин поддержал этот настрой. «Если я нашего рынка кто-то уходит, свято место пусто не бывает. И мне бы хотелось, чтобы наши дизайнеры и производители заняли это место», — заявил Путин. Занять пустоту, образовавшуюся после прекращения деятельности сетей фастфуда, готов и предприниматель из Уфы Марат Насхутдинов. Он основал сеть ресторанов быстрого обслуживания «Aibat Hallyar». «Мне послышалось „айпад халява“», — пошутил президент и пообещал Марату подумать, как попробовать его башкирский фаст-фуд. «Голодным никто не останется», — заверил молодой человек. Семья школьницы Дианы Красовской еще в 2015 году уехала из Луганска в Севастополь, и девочка призналась президенту: она надеется, что в ее родном Донбассе наступит мир Фото: официальный сайт президента РФ Платформа «РСВ» через все свои проекты продвигает тему патриотизма, исторической памяти, защиты национальных ценностей. Об этом говорила, например, школьница Диана Красовская из Севастополя, куда ее семья уехала из Луганска в 2015 году. Диана прочитала собственные стихи про Родину и рассказала, что вместе с участниками проекта «Большая перемена» со всей России она помогает детям Донбасса. Девочка призналась: «Я верю, что благодаря России [в Донбассе] наступит мир». И президент заверил: так все и будет. «Трагедия, которая происходила в Донбассе [в течение восьми лет], вынудила Россию начать спецоперацию, целью которой стала — помощь нашим людям, таким, как ты. Постепенно мы добьемся, чтобы жизнь там стала лучше — так же, как в Севастополе», — пообещал Путин. Президент особое внимание обратил на то, что в этом году во флагманском конкурсе платформы «Лидеры России» участвовали жители 150 стран мира. Многие россияне готовы возвращаться в страну из-за границы, как это уже сделал Михаил Горяной, проживший много лет в Германии и в Китае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Честно говоря, для меня было абсолютно неожиданным. Это значит, что у нас много единомышленников, которые хотят идти вместе с нами, вместе развиваться, дружить, поддерживать друг друга. И это лишний раз подчеркивает, что мы с вами на правильном пути», — заявил Путин. Один из участников — гражданин Германии Михаил Горяной. Он рассказал, что семья уехала из Днепропетровска в конце 1990-х. Горяной учился к Боннском университете. Долгое время жил и работал в Китае. Сейчас готов навсегда вернуться в Россию, и отказ от немецкого гражданства не считает для себя проблемой. «У китайцев огромное уважение к тому, что Россия проводит свой вектор, свою независимую политику. Хотелось бы, чтобы мой пример стал примером для многих: я могу разъяснять людям со всего мира, как вернуться в Россию. Это нужно и благородно. Конкурс «Лидеры России» стал кульминацией моего долгого пути домой», — заявил Горяной. Президент поддержал такой настрой Горяного. Он отметил, что возвращаются многие. «Мы должны создавать условия для всех, кто хочет работать, реализовывать свои возможности в России. Мы сделаем все, чтобы вас поддержать», — заверил президент. Президент Владимир Путин показал, что Россия открыта для талантливых, инициативных людей, и закрываться от всего мира не собирается, комментируют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Акцент на привлечение к участию во флагманском конкурсе «Лидеры России» жителей из других государств президент сделал неслучайно, считают политологи. Путин показывает, что Россия не находится в глобальной изоляции, что она не стала «мировым изгоем», что к ней нет «однозначно негативного отношения в мире», объясняет социолог Алексей Рощин. Во многих странах русские (в широком смысле), русская цивилизация представляется как «изначальное зло», которое не должно «помешать строительству „правильного“, „светлого“ демократического будущего под руководством США», поясняет гендиректор Института политического анализа Александр Шпунт. «На Западе хотят, чтобы русский мир существовал как закапсулированное северо-корейское общество, которое не коммуницирует с внешним миром. Но это невозможно. Даже перед СССР не опустили железный занавес. Советский Союз сам его опустил. А сейчас русские хотят быть членами международного сообщества. Эту изоляцию придется прорывать», — отметил Шпунт. Флагманский проект «Лидеры России» стал основной площадкой для создания кадрового резерва и в госуправлении, и в бизнесе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проекты РСВ как раз помогают это сделать, полагает эксперт. Если до сих пор для погружения иностранцев в российскую ментальность использовались образовательные механизмы (программы обучения в российских вузах), теперь — конкурс «Лидеры России». Он позволяет это сделать не за пять учебных лет, а за максимум за полгода. «Это попытка сформировать российскую soft power (мягкая сила) по миру», — полагает Шпунт. Президент, по сути, доказал неэффективность антироссийской пропаганды о том, что из России, «этой ужасной страны-агрессора, бежит интеллигентная, образованная, культурная, успешная часть населения, а остаются одни ватники», отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Он показывает, что Россия — страна возможностей. Люди это поняли, поэтому и возвращаются сюда. Они понимают, что на Западе кризис, что англо-саксонская, франко-германская цивилизации явно испытывают кризис целеполагания. Мы же гордимся своими ценностями. И возвращаются в Россию потому, что разделяют эти ценности», — резюмировал Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия не намерена жить под железным занавесом, она открыта для новых идей и для талантливых людей, которых власти готовы поддерживать морально и материально, объяснили URA.RU эксперты итоги заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 20 апреля. В ходе общения с участниками проектов платформы президент РФ Владимир Путин показал, что санкции Запада и русофобия многих не испугали. Молодежь готова не только развиваться в России, но и возвращаться в страну из-за рубежа. Президентской платформе «Россия — страна возможностей» (РСВ) в этом году исполнилось четыре года. Она была создана по инициативе Путина в 2018 году и уже стала социальным лифтом и возможностью реализации для многих россиян. Даже в ходе сегодняшней встречи Путин дал несколько поручений по детальной проработке идей участников, некоторые из которых могут стать новыми проектами платформы. «Это оказалось очень востребованным, интересным и очень полезным делом. Новые проекты, новые идеи, которые без всякого преувеличения оказались весьма востребованными сотнями тысяч наших граждан», — отметил президент и поблагодарил волонтеров, которые помогали людям в пандемию, а сейчас — жителям Донбасса. Число участников проектов платформы превысило 10 млн человек, сообщил гендиректор РСВ Алексей Комиссаров. Люди поверили, что в России «у любого есть возможность самореализации». По результатам опроса, таких уже 70%, отметил Комиссаров. Он подчеркнул, что как раз для участников проектов РСВ сложившаяся ситуация (санкции, давление Запада) — это в прямом смысле время возможностей. «Я учусь на пилота самолета. В авиации есть такое явление: чем сильнее встречный ветер, тем большую высоту может набрать самолет», — поделился глава РСВ. Это подтвердили и участники встречи. Дизайнер, участник фестиваля «Таврида.АРТ» Инна Королева рассказала, что с нуля создала свой бренд одежды и готова расширять бизнес, чтобы занять освободившуюся нишу после ухода иностранных брендов. «„Сделано в России“ должно стать знаком качества», — сказала девушка и подарила президенту кожаную куртку, изготовленную на ее производстве. Путин поддержал этот настрой. «Если я нашего рынка кто-то уходит, свято место пусто не бывает. И мне бы хотелось, чтобы наши дизайнеры и производители заняли это место», — заявил Путин. Занять пустоту, образовавшуюся после прекращения деятельности сетей фастфуда, готов и предприниматель из Уфы Марат Насхутдинов. Он основал сеть ресторанов быстрого обслуживания «Aibat Hallyar». «Мне послышалось „айпад халява“», — пошутил президент и пообещал Марату подумать, как попробовать его башкирский фаст-фуд. «Голодным никто не останется», — заверил молодой человек. Платформа «РСВ» через все свои проекты продвигает тему патриотизма, исторической памяти, защиты национальных ценностей. Об этом говорила, например, школьница Диана Красовская из Севастополя, куда ее семья уехала из Луганска в 2015 году. Диана прочитала собственные стихи про Родину и рассказала, что вместе с участниками проекта «Большая перемена» со всей России она помогает детям Донбасса. Девочка призналась: «Я верю, что благодаря России [в Донбассе] наступит мир». И президент заверил: так все и будет. «Трагедия, которая происходила в Донбассе [в течение восьми лет], вынудила Россию начать спецоперацию, целью которой стала — помощь нашим людям, таким, как ты. Постепенно мы добьемся, чтобы жизнь там стала лучше — так же, как в Севастополе», — пообещал Путин. Президент особое внимание обратил на то, что в этом году во флагманском конкурсе платформы «Лидеры России» участвовали жители 150 стран мира. «Честно говоря, для меня было абсолютно неожиданным. Это значит, что у нас много единомышленников, которые хотят идти вместе с нами, вместе развиваться, дружить, поддерживать друг друга. И это лишний раз подчеркивает, что мы с вами на правильном пути», — заявил Путин. Один из участников — гражданин Германии Михаил Горяной. Он рассказал, что семья уехала из Днепропетровска в конце 1990-х. Горяной учился к Боннском университете. Долгое время жил и работал в Китае. Сейчас готов навсегда вернуться в Россию, и отказ от немецкого гражданства не считает для себя проблемой. «У китайцев огромное уважение к тому, что Россия проводит свой вектор, свою независимую политику. Хотелось бы, чтобы мой пример стал примером для многих: я могу разъяснять людям со всего мира, как вернуться в Россию. Это нужно и благородно. Конкурс «Лидеры России» стал кульминацией моего долгого пути домой», — заявил Горяной. Президент поддержал такой настрой Горяного. Он отметил, что возвращаются многие. «Мы должны создавать условия для всех, кто хочет работать, реализовывать свои возможности в России. Мы сделаем все, чтобы вас поддержать», — заверил президент. Акцент на привлечение к участию во флагманском конкурсе «Лидеры России» жителей из других государств президент сделал неслучайно, считают политологи. Путин показывает, что Россия не находится в глобальной изоляции, что она не стала «мировым изгоем», что к ней нет «однозначно негативного отношения в мире», объясняет социолог Алексей Рощин. Во многих странах русские (в широком смысле), русская цивилизация представляется как «изначальное зло», которое не должно «помешать строительству „правильного“, „светлого“ демократического будущего под руководством США», поясняет гендиректор Института политического анализа Александр Шпунт. «На Западе хотят, чтобы русский мир существовал как закапсулированное северо-корейское общество, которое не коммуницирует с внешним миром. Но это невозможно. Даже перед СССР не опустили железный занавес. Советский Союз сам его опустил. А сейчас русские хотят быть членами международного сообщества. Эту изоляцию придется прорывать», — отметил Шпунт. Проекты РСВ как раз помогают это сделать, полагает эксперт. Если до сих пор для погружения иностранцев в российскую ментальность использовались образовательные механизмы (программы обучения в российских вузах), теперь — конкурс «Лидеры России». Он позволяет это сделать не за пять учебных лет, а за максимум за полгода. «Это попытка сформировать российскую soft power (мягкая сила) по миру», — полагает Шпунт. Президент, по сути, доказал неэффективность антироссийской пропаганды о том, что из России, «этой ужасной страны-агрессора, бежит интеллигентная, образованная, культурная, успешная часть населения, а остаются одни ватники», отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Он показывает, что Россия — страна возможностей. Люди это поняли, поэтому и возвращаются сюда. Они понимают, что на Западе кризис, что англо-саксонская, франко-германская цивилизации явно испытывают кризис целеполагания. Мы же гордимся своими ценностями. И возвращаются в Россию потому, что разделяют эти ценности», — резюмировал Журавлев.