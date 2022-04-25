Путин вернул россиянам шанс на дешевую ипотеку

Президент одним решением доказал, что экономика приходит в норму

25 апреля 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации экономики и снизил льготную ставку по ипотеке до 9% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экономика страны стабилизируется после нескольких санкционных ударов. Это позволило снизить процентную ставку по льготной ипотеке, благодаря чему россияне вновь получили шанс на покупку собственного жилья на льготных условиях. Так эксперты URA.RU комментируют итоги совещания по экономическим вопросам, которое президент РФ Владимир Путин провел 25 апреля. К тому же повышение активности на жилищном рынке, по мнению аналитиков, положительно скажется на строительной и на смежных отраслях. Российская экономика продолжает стабилизироваться, подчеркнул в самом начала совещания президент. На это указывает замедление темпов инфляции на фоне укрепления курса рубля и отсутствие ажиотажа на потребительском рынке. «Недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться… Очень важно не отпускать контроль за ситуацией, не допустить разбалансировки экономической динамики. С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен. С другой — избежать серьезного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий, снижению доходов бюджетов», — отметил президент. Президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одно из новых решений Путина направлено на поддержку жителей страны. Президент заявил, что льготная ставка по ипотеке снижается с 12 до 9 процентов. Путин объяснил это тем, что нужно «сделать покупку жилья более доступной для граждан». Это позволит «стимулировать стройку в целом», отметил президент. «Недавно мы установили 12 процентов, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года», — подчеркнул Путин. Но необходимо поддержать и отечественный бизнес, помочь ему «нарастить предложение товаров и услуг», а также «стимулировать покупательную способность» россиян. Путин напомнил, что эффективность экономической политики будет оцениваться по ключевым индикаторам — уровню занятости и доходах людей. Поддержку от государства получат почти 3 млн российских компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вместе с тем спрос во многом зависит от кредитной активности банков. Но она снизилась из-за увеличения ЦБ ключевой ставки и, как следствие, процентных ставок по кредитам. «Такое решение сработало [на стабилизацию на финансовых рынках], и Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике», — подчеркнул Путин. Чтобы поддержать бизнес, власти запустили специальные программы поддержки основных отраслей экономики, стали выдавать льготные кредиты системообразующим предприятиям. Для этих компаний предусмотрены гарантии от госкорпорации ВЭЮ.РФ на сумму 800 млрд рублей, напомнил президент. Сегодня Путин предложил расширить программу и на несистемообразующие производственные предприятия, чтобы они могли «восполнить дефицит оборотных средств». «Объем поддержанных кредитов по этой программе должен быть около 1 триллиона 100 миллиардов рублей», — заявил Путин. Сохранить оборотные средства предприятиям, поставляющим товары и услуги на внутренний рынок, поможет также отсрочка по уплате страховых взносов (это 2,8 млн компаний, на которых работают около 52 млн человек). Стимулирование рынка жилищного строительства подтягивает и смежные отрасли, убеждены эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Решение снизить стоимость льготной ипотеки эксперты считают логичным. ЦБ снижает ключевую ставку, исходя из того, что в последующие годы инфляция в России будет замедляться, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Ипотека — это долгосрочный инструмент, который рассчитан на то, что заемщик будет погашать его годами. Долгосрочные цели ЦБ по инфляции никто не пересматривал, они гораздо ниже текущих уровней, поэтому президент и предложил снизить кредитные ставки по льготной ипотеке», — полагает эксперт. Решение президента показывает, что экономика страны стабилизируется, «валютный рынок успокоился», и люди уже не бегают в поисках вариантов вложения своих накоплений, поясняет директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Сейчас люди готовы к этому решению. Это позволит людям снова инвестировать в жилье», — считает Данилин. У россиян снова появился шанс получить дешевую ипотеку, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снижение ипотечной ставки стимулирует развитие не только жилищного рынка, но и смежных отраслей — производство стройматериалов, средств отделки, сантехники и т. д., отмечает заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. Если не помочь им в условиях санкционного давления, «встанет вся стройка в стране, и это будет серьезный удар по экономике в целом», добавляет социальный психолог Алексей Рощин. «Это нужно любой ценой предотвратить. А второе — облегчить жизнь людям. Большинство россиян в результате резкого скачка инфляции сильно пострадали, утратили надежду, что обзаведутся своей квартирой. Теперь же такая надежда у них появилась вновь», — резюмировал Рощин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Экономика страны стабилизируется после нескольких санкционных ударов. Это позволило снизить процентную ставку по льготной ипотеке, благодаря чему россияне вновь получили шанс на покупку собственного жилья на льготных условиях. Так эксперты URA.RU комментируют итоги совещания по экономическим вопросам, которое президент РФ Владимир Путин провел 25 апреля. К тому же повышение активности на жилищном рынке, по мнению аналитиков, положительно скажется на строительной и на смежных отраслях. Российская экономика продолжает стабилизироваться, подчеркнул в самом начала совещания президент. На это указывает замедление темпов инфляции на фоне укрепления курса рубля и отсутствие ажиотажа на потребительском рынке. «Недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться… Очень важно не отпускать контроль за ситуацией, не допустить разбалансировки экономической динамики. С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен. С другой — избежать серьезного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий, снижению доходов бюджетов», — отметил президент. Одно из новых решений Путина направлено на поддержку жителей страны. Президент заявил, что льготная ставка по ипотеке снижается с 12 до 9 процентов. Путин объяснил это тем, что нужно «сделать покупку жилья более доступной для граждан». Это позволит «стимулировать стройку в целом», отметил президент. «Недавно мы установили 12 процентов, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года», — подчеркнул Путин. Но необходимо поддержать и отечественный бизнес, помочь ему «нарастить предложение товаров и услуг», а также «стимулировать покупательную способность» россиян. Путин напомнил, что эффективность экономической политики будет оцениваться по ключевым индикаторам — уровню занятости и доходах людей. Вместе с тем спрос во многом зависит от кредитной активности банков. Но она снизилась из-за увеличения ЦБ ключевой ставки и, как следствие, процентных ставок по кредитам. «Такое решение сработало [на стабилизацию на финансовых рынках], и Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике», — подчеркнул Путин. Чтобы поддержать бизнес, власти запустили специальные программы поддержки основных отраслей экономики, стали выдавать льготные кредиты системообразующим предприятиям. Для этих компаний предусмотрены гарантии от госкорпорации ВЭЮ.РФ на сумму 800 млрд рублей, напомнил президент. Сегодня Путин предложил расширить программу и на несистемообразующие производственные предприятия, чтобы они могли «восполнить дефицит оборотных средств». «Объем поддержанных кредитов по этой программе должен быть около 1 триллиона 100 миллиардов рублей», — заявил Путин. Сохранить оборотные средства предприятиям, поставляющим товары и услуги на внутренний рынок, поможет также отсрочка по уплате страховых взносов (это 2,8 млн компаний, на которых работают около 52 млн человек). Решение снизить стоимость льготной ипотеки эксперты считают логичным. ЦБ снижает ключевую ставку, исходя из того, что в последующие годы инфляция в России будет замедляться, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Ипотека — это долгосрочный инструмент, который рассчитан на то, что заемщик будет погашать его годами. Долгосрочные цели ЦБ по инфляции никто не пересматривал, они гораздо ниже текущих уровней, поэтому президент и предложил снизить кредитные ставки по льготной ипотеке», — полагает эксперт. Решение президента показывает, что экономика страны стабилизируется, «валютный рынок успокоился», и люди уже не бегают в поисках вариантов вложения своих накоплений, поясняет директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Сейчас люди готовы к этому решению. Это позволит людям снова инвестировать в жилье», — считает Данилин. Снижение ипотечной ставки стимулирует развитие не только жилищного рынка, но и смежных отраслей — производство стройматериалов, средств отделки, сантехники и т. д., отмечает заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. Если не помочь им в условиях санкционного давления, «встанет вся стройка в стране, и это будет серьезный удар по экономике в целом», добавляет социальный психолог Алексей Рощин. «Это нужно любой ценой предотвратить. А второе — облегчить жизнь людям. Большинство россиян в результате резкого скачка инфляции сильно пострадали, утратили надежду, что обзаведутся своей квартирой. Теперь же такая надежда у них появилась вновь», — резюмировал Рощин.