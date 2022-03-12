РФ привела ООН доказательства, что не стреляла в роддом Мариуполя

Российские военные не атаковали роддом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя показал в совете безопасности ООН фотографии, которые опровергают заявления, что российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе. Он заявил, что это фейк.

«Вы видели фотографии якобы разрушенного бомбой или ракетой роддома? Они у меня есть. На них видно здание без окон. Оно не разрушено. Вы представляете себе, что должно было случиться со зданием, которое было подвергнуто бомбовому или ракетному удару, и с теми, кто находился внутри здания?» — заявил Небензя, передает РИА «Новости».

По его словам, на фото показан беспорядок внутри здания, перевернутая мебель. «Вы представляете, какие следы разрушений должны были остаться после бомбового или ракетного удара по зданию?» — высказался постпред РФ при ООН. Небензя отметил, что военные специалисты уже показывали фото воронки рядом со зданием, образовавшейся в процессе взрыва мины, которая была заложена в грунт. Есть сообщения о 17 раненых, но не было заявлений о погибших, сказал он.

«И в качестве доказательства предъявляют фальшивую фотографию украинской блогерши Марианны Подгурской, снятой стрингером AP Евгением Малолеткой. Причем эта блогерша на двух фотографиях загримирована как две разные женщины. Нас возмущает гнусная, грязная кампания по очернению российских военных, которая обвиняет их в преднамеренных атаках на гражданские объекты», — сказал Небензя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военные РФ якобы бомбили роддом в Мариуполе. Telegram-канал «Антифейк|Основа» нашел несоответствия в этой информации. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что в роддоме Мариуполя бойцы украинского националистического батальона «Азов» (признан в РФ экстремистским и запрещен) устроили себе базу. По его словам, Россия сообщала об этом еще три дня назад. Он рассказал, что радикалы выгнали оттуда рожениц и всех медсестер.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. В Минобороны РФ заявляли, что не наносят удары по гражданским объектам, мирному населению ничего не угрожает. В ведомстве уже опровергали фейки со стороны вооруженных сил Украины о потерях.

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