СК РФ раскрыл, как националисты пытались убить Соловьева

СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на Владимира Соловьева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинские националисты, задержанные сотрудниками ФСБ, пытались взорвать машину журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Ведомство возбудило уголовное дело о покушении на убийство — его фигурантами стали шесть человек.

«Следственным комитетов России задержаны шесть фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева. Преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путем подрыва авто журналиста», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ.

Задержанные националисты подозреваются в покушении на убийство. Следственный комитет РФ ходатайствовал перед судом об их аресте. У задержанных были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства, нацистская символика, наркотические вещества и поддельные паспорта граждан Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что сотрудники ФСБ пресекли нападение террористической группы на российского журналиста. После стало известно, что украинские националисты пытались убить Соловьева. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). Она выполняла указания Службы безопасности Украины. Соловьев отметил, что не знал о готовящемся на него покушении.