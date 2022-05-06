Как оживает Мариуполь во время осады «Азовстали»

Фоторепортаж из города, где наводят порядок под канонаду с окруженного завода

06 мая 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

Мариуполь ждет завершения боев на «Азовстали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мариуполь, почти стертый с лица земли артиллерией ВСУ, постепенно приходит в себя. Пока из глубин «Азовстали» продолжают выкуривать оставшихся там боевиков запрещенного в РФ «Азова», горожане и МЧС России убирают с улиц последствия двухмесячной бойни. О чем говорят горожане, какие делают выводы — в репортаже URA.RU. Еще совсем недавно бывшие ожесточенным полем боя улицы и дворы Мариуполя начинают приобретать ухоженный вид. Там, где еще месяц назад почти невозможно было пройти, теперь резво мчатся автомобили номерами ДНР, России и Украины. На глазах корреспондентов URA.RU российские спасатели, например, разгребали остатки завалов Драмтеатра. Здесь же неподалеку в чудом уцелевшем парке спокойную работу спасателям обеспечивают российские военные. Они сразу же заприметили наш автомобиль, что мы припарковали возле театра, и проверили документы. В Мариуполе уже можно встретить велосипедистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мариупольцы еще каких-то пару недель назад боявшиеся выйти из подвалов уже достаточно свободно гуляют по центральным улицам города. Здесь можно повстречать влюбленные парочки, семьи на велосипедах и детей, играющих в футбол. Складывается ощущение, что город уже начал забывать ужас совсем недавних дней и если бы не регулярная канонада из района «Азовстали», то о тяжелых днях напоминали бы лишь руины многоэтажек. Центральная часть города серьезно пострадала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Ребята, а вы россияне? Точно? Мы так ждали россиян. И сейчас ждем уже победы наших над этими, что засели на заводе. Они там основательно окопались. Когда уже их только выбьют оттуда?» — восклицает жительница Мариуполя Нина. Она любезно пригласила корреспондентов URA.RU посмотреть, как живет она и ее соседи. Зеленый двор, стоящих углом пятиэтажных домов прибран. При этом повсюду следы обстрелов. На пустой автомобильной парковке машины без колес. Как говорит нам Нина, авто принадлежало украинскому военному, который жил в их доме. При наступлении армии ДНР он убежал куда-то на Украину, бросив здесь все. Наша собеседница признается, что мечтает о том, что Мариуполь и весь Донбасс целиком станут частью России. Нина ждала прихода России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Мы, мариупольцы, не хотим жить отдельно от России. Я хоть и прожила всю жизнь в Мариуполе, но всегда считала нас с Россией единым целым. Понятно, что не все здесь поддерживают такие же настроения. Хотя те, кто Россию не ждал, уже давно уехали отсюда», — считает она. Нина и ее соседи коротают весенние дни также как и весь город — сидят на лавочке перед домом. Делают редкие вылазки за гуманитарной помощью. Теперь еду и воду можно купить — в городе постепенно возобновляется торговля. На центральных улицах можно встретить торговцев хлебом и сладостями. Мариуполь очищают от завалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В расчистке завалов участвуют спасатели МЧС России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «А мы на 9 мая оливье сделаем. Сходим, купим колбасы. Картошечки отварим. И будем праздновать День победы. Шикарного стола в этом году у нас конечно не будет, но это зато будет настоящий День победы. Если у наших получится выбить все этих нациков с „Азовстали“, то будет действительно праздник», — мечтает Нина. На «Азовстали», тем временем продолжаются бои. Корреспондентам удалось подойти почти вплотную к главной проходной завода. В частном секторе близ предприятия почти нет людей. Те же, кто остался, вынуждены содрогаться от громыхания минометов и танковой стрельбы, который на время сменяется пулеметными очередями. Местами это звучит очень жутко. С высоты птичьего полета видно, что громадное предприятие, бывшее некогда настоящей военной крепостью, теперь буквально перепахано артиллерией и лежит в руинах. «Азовсталь» — последний рубеж украинских боевиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам жителей домов близ «Азовстали», на днях несколько человек пытались прорваться с завода, но были убиты здесь же среди частных домов. Они говорят, что подобные вылазки в составе двух-трех человек украинские военные пытаются совершать с завидной регулярностью, но для них это заканчивается плачевно. В Мариуполе сейчас постепенно начинает восстанавливаться административная власть. В городе работает военная комендатура. Жители на ближайшее время обязаны получить специальные пропуска для перемещения по городу. Повсеместно начинают открываться филиалы различных государственных служб Донецкой народной республики, над входом в которые развиваются флаги России и ДНР. На верхних этажах зданий украинские военные оборудовали огневые точки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Те, кто остался в Мариуполе — сейчас уже не нужны Украине. Нас уже нарекли сепаратистами и предателями, лишь потому, что мы не бросили свои дома. Вот и остались мы фактически в серой зоне. Не принадлежим ни к какой стране», — говорит нам Сергей. Он полжизни отработал на заводе им. Ильича и даже в самых страшных снах не мог себе представить, что его город за какие-то пару месяцев превратится в руины. И сделают это с ним те, кто утверждает, что героически его защищал и оборонял. «Ну вот об азовцах тот же Зеленский говорит, как о каких-то защитниках. Но кого они тут защищали. Город? Его жителей? По Мариуполю видно, как они его защищали и как искренне любили. Если бы не их эта позорная тактика, то город остался бы цел. „Азовсталь“ был бы цел. А сейчас что? Я еще с 2014 года знал, когда они сюда только пришли, что все это добром не кончится. Вот он и финал», — сокрушается наш собеседник. В 19.00 в Мариуполе начинается комендантский час. До этого времени город желательно покинуть или придется искать себе ночлег в заброшенных квартирах, как это делали многие, кто приезжал сюда искать родню, но был вынужден скитаться. Комендантскому часу неподвластна лишь артиллерия, что днем и ночью перепахивает территорию «Азовстали», в попытке достаться засевших там националистов. Руины Драмтеатра в Мариуполе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дорога к главной проходной «Азовстали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Мариуполе открылись торговые точки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Очередь за пропусками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мариупольцы вынуждены коротать дни на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одна из многих могил во дворах Мариуполя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. В апреле Мариуполь перешел под контроль российской армии, а оставшиеся националисты забаррикадировались на «Азовстали». *Нацбат «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, является экстремистским и запрещенным, а России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Мариуполь, почти стертый с лица земли артиллерией ВСУ, постепенно приходит в себя. Пока из глубин «Азовстали» продолжают выкуривать оставшихся там боевиков запрещенного в РФ «Азова», горожане и МЧС России убирают с улиц последствия двухмесячной бойни. О чем говорят горожане, какие делают выводы — в репортаже URA.RU. Еще совсем недавно бывшие ожесточенным полем боя улицы и дворы Мариуполя начинают приобретать ухоженный вид. Там, где еще месяц назад почти невозможно было пройти, теперь резво мчатся автомобили номерами ДНР, России и Украины. На глазах корреспондентов URA.RU российские спасатели, например, разгребали остатки завалов Драмтеатра. Здесь же неподалеку в чудом уцелевшем парке спокойную работу спасателям обеспечивают российские военные. Они сразу же заприметили наш автомобиль, что мы припарковали возле театра, и проверили документы. Мариупольцы еще каких-то пару недель назад боявшиеся выйти из подвалов уже достаточно свободно гуляют по центральным улицам города. Здесь можно повстречать влюбленные парочки, семьи на велосипедах и детей, играющих в футбол. Складывается ощущение, что город уже начал забывать ужас совсем недавних дней и если бы не регулярная канонада из района «Азовстали», то о тяжелых днях напоминали бы лишь руины многоэтажек. «Ребята, а вы россияне? Точно? Мы так ждали россиян. И сейчас ждем уже победы наших над этими, что засели на заводе. Они там основательно окопались. Когда уже их только выбьют оттуда?» — восклицает жительница Мариуполя Нина. Она любезно пригласила корреспондентов URA.RU посмотреть, как живет она и ее соседи. Зеленый двор, стоящих углом пятиэтажных домов прибран. При этом повсюду следы обстрелов. На пустой автомобильной парковке машины без колес. Как говорит нам Нина, авто принадлежало украинскому военному, который жил в их доме. При наступлении армии ДНР он убежал куда-то на Украину, бросив здесь все. Наша собеседница признается, что мечтает о том, что Мариуполь и весь Донбасс целиком станут частью России. «Мы, мариупольцы, не хотим жить отдельно от России. Я хоть и прожила всю жизнь в Мариуполе, но всегда считала нас с Россией единым целым. Понятно, что не все здесь поддерживают такие же настроения. Хотя те, кто Россию не ждал, уже давно уехали отсюда», — считает она. Нина и ее соседи коротают весенние дни также как и весь город — сидят на лавочке перед домом. Делают редкие вылазки за гуманитарной помощью. Теперь еду и воду можно купить — в городе постепенно возобновляется торговля. На центральных улицах можно встретить торговцев хлебом и сладостями. «А мы на 9 мая оливье сделаем. Сходим, купим колбасы. Картошечки отварим. И будем праздновать День победы. Шикарного стола в этом году у нас конечно не будет, но это зато будет настоящий День победы. Если у наших получится выбить все этих нациков с „Азовстали“, то будет действительно праздник», — мечтает Нина. На «Азовстали», тем временем продолжаются бои. Корреспондентам удалось подойти почти вплотную к главной проходной завода. В частном секторе близ предприятия почти нет людей. Те же, кто остался, вынуждены содрогаться от громыхания минометов и танковой стрельбы, который на время сменяется пулеметными очередями. Местами это звучит очень жутко. С высоты птичьего полета видно, что громадное предприятие, бывшее некогда настоящей военной крепостью, теперь буквально перепахано артиллерией и лежит в руинах. По словам жителей домов близ «Азовстали», на днях несколько человек пытались прорваться с завода, но были убиты здесь же среди частных домов. Они говорят, что подобные вылазки в составе двух-трех человек украинские военные пытаются совершать с завидной регулярностью, но для них это заканчивается плачевно. В Мариуполе сейчас постепенно начинает восстанавливаться административная власть. В городе работает военная комендатура. Жители на ближайшее время обязаны получить специальные пропуска для перемещения по городу. Повсеместно начинают открываться филиалы различных государственных служб Донецкой народной республики, над входом в которые развиваются флаги России и ДНР. «Те, кто остался в Мариуполе — сейчас уже не нужны Украине. Нас уже нарекли сепаратистами и предателями, лишь потому, что мы не бросили свои дома. Вот и остались мы фактически в серой зоне. Не принадлежим ни к какой стране», — говорит нам Сергей. Он полжизни отработал на заводе им. Ильича и даже в самых страшных снах не мог себе представить, что его город за какие-то пару месяцев превратится в руины. И сделают это с ним те, кто утверждает, что героически его защищал и оборонял. «Ну вот об азовцах тот же Зеленский говорит, как о каких-то защитниках. Но кого они тут защищали. Город? Его жителей? По Мариуполю видно, как они его защищали и как искренне любили. Если бы не их эта позорная тактика, то город остался бы цел. „Азовсталь“ был бы цел. А сейчас что? Я еще с 2014 года знал, когда они сюда только пришли, что все это добром не кончится. Вот он и финал», — сокрушается наш собеседник. В 19.00 в Мариуполе начинается комендантский час. До этого времени город желательно покинуть или придется искать себе ночлег в заброшенных квартирах, как это делали многие, кто приезжал сюда искать родню, но был вынужден скитаться. Комендантскому часу неподвластна лишь артиллерия, что днем и ночью перепахивает территорию «Азовстали», в попытке достаться засевших там националистов. Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. В апреле Мариуполь перешел под контроль российской армии, а оставшиеся националисты забаррикадировались на «Азовстали». *Нацбат «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, является экстремистским и запрещенным, а России.