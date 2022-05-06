Путин создает в России новый символ победы над нацизмом

Он появится на месте одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны

06 мая 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Россия создаст символ победы над нацизмом — идею уже одобрил президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России появится новый символ победы над нацизмом. Им станет музей на базе Ржевского мемориала, экспозиция которого покажет, что современная Украина стала местом возрождения нацистской идеологии, для искоренения которой и проводится спецоперация, объяснили URA.RU эксперты решение президента РФ Владимира Путина на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей 6 мая. И в Ржевской битве в 1942—1943 годах, и сегодня России противостоит почти вся Европа, отмечают политологи. Встречу с тверским губернатором Путин начал с вопросов газификации региона. Несмотря на то, что область находится в центральной части России и через нее, как отметил Руденя, «проходят практически все ключевые газопроводы», в том числе международные, треть населенных пунктов не имеют доступа к газу. На эти работы в регионе потратят более 20 млрд рублей, сообщил глава региона. «К 2025 году все муниципальные объекты и все объекты областной собственности, социальные объекты — это школы, больницы, детские сады, библиотеки, спортивные учреждения — все будут газифицированы», — заверил губернатор. Курорт «Завидово», где проходит один из самых популярных музыкальных фестивалей, станет местом притяжения туристов со всей страны, пообещал губернатор Игорь Руденя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент поинтересовался строительством Западного моста, который будет состоять из четырех частей. «Это основной мост через Волгу (практически три километра, шесть полос), два дополнительных автомобильных путепровода через Октябрьскую железную дорогу и реконструкция железнодорожного моста, по которому основной ход Октябрьской железной дороги, чтобы не создать коллапс на выезде на Санкт-Петербургском шоссе», — пояснил Руденя. Губернатор рассказал также о планах развития курорта «Завидово», о завершении строительства речного порта — для него осталось построить пассажирский вокзал. Проект, по словам Рудени, уже есть — здание будет выполнено в стиле «сталинский ампир». В 2024 году это позволит организовать туристические речные круизы по Волге. Тверской губернатор Игорь Руденя рассказал о планах по созданию музея на базе Ржевского мемориала Советскому солдату Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ключевой темой встречи стала идея развития Ржевского мемориала Советскому солдату, который президенты России и Белоруссии открыли 30 июня 2020 года. «Это тот Солдат, который объединяет в себе наших воинов, которые воевали и уничтожили фашизм в самом его логове. Мы хотим сделать музей „Ржевская битва“. Первая часть — это большая выставка о том, как проходила Ржевская битва, вся правда о ней. И второе — это связь с новейшей историей, что внуки и правнуки тех, кто победил фашизм в Европе, сегодня побеждают фашизм на территории соседних государств», — отметил Руденя. Президент Путин на это предложение отреагировал словами поэта Александра Твардовского, высеченными на мемориале. «Недаром боролись мы за Родину-мать. Пусть не слышен наш голос, — вы должны его знать». «Хорошие слова Твардовского», — сказал Путин. Сегодня на территории Донбасса и Украины против российской армии выступает практически вся Европа, как это было и подо Ржевом в 1942—1943 годах, отметил политолог Андрей Кошкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Идея создания такого музея и проведение таких параллелей между Ржевской битвой и спецоперацией на Украине не случайны, считают эксперты. Главной причиной Второй мировой войны стал нацизм, который расцветал в Германии и очень быстро захватил всю Европу, поясняет завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Никто даже не мог допустить, что Гитлер так быстро сможет захватить всю Европу и развернуться на Восток. И только Восток его остановил. Ржев — это та страница истории Великой Отечественной войны, которую еще надо осмыслить. Но известно, что там против Советского Союза сражалась практически вся Европа», — говорит эксперт. Похожая ситуация сегодня на Украине, где в течение последних лет возродился и развивался нацизм. «В его лицо сегодня может посмотреть мир, но он не хочет этого делать. Так же, как мир не смотрел в лицо гитлеровскому нацизму. Важно, что этот музей появится не по прошествии времени, как это делается обычно, а сейчас. Это позволит прочувствовать угрозу, показать, откуда она исходит и как», — убежден Андрей Кошкин. Музей подо Ржевом станет символом победы над нацизмом уже в наши дни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Показать эту угрозу важно прежде всего россиянам, считает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. «Часть населения находится в состоянии неопределенности, не понимает, зачем ведется спецоперация на Украине, не понимает масштабы нацификации Украины», — поясняет политолог. В этом смысле проведение параллелей между событиями Великой Отечественной войной и современностью оправдано, убежден директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Спецоперация на Украине — это продолжение событий 1941—1945 годов, когда народ всех союзных республик боролся против фашистских захватчиков. Как чертик из табакерки возникли фашистские формирования на той части бывшего Советского Союза, которая чудовищным образом пострадала от оккупантов в годы войны, и сегодня там снова ходят люди с фашистскими флагами, зигуют. Надеюсь, что к 2025 году [когда откроется музей] мы сможем говорить о победе над неонацистами в современной истории», — резюмировал Солонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В России появится новый символ победы над нацизмом. Им станет музей на базе Ржевского мемориала, экспозиция которого покажет, что современная Украина стала местом возрождения нацистской идеологии, для искоренения которой и проводится спецоперация, объяснили URA.RU эксперты решение президента РФ Владимира Путина на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей 6 мая. И в Ржевской битве в 1942—1943 годах, и сегодня России противостоит почти вся Европа, отмечают политологи. Встречу с тверским губернатором Путин начал с вопросов газификации региона. Несмотря на то, что область находится в центральной части России и через нее, как отметил Руденя, «проходят практически все ключевые газопроводы», в том числе международные, треть населенных пунктов не имеют доступа к газу. На эти работы в регионе потратят более 20 млрд рублей, сообщил глава региона. «К 2025 году все муниципальные объекты и все объекты областной собственности, социальные объекты — это школы, больницы, детские сады, библиотеки, спортивные учреждения — все будут газифицированы», — заверил губернатор. Президент поинтересовался строительством Западного моста, который будет состоять из четырех частей. «Это основной мост через Волгу (практически три километра, шесть полос), два дополнительных автомобильных путепровода через Октябрьскую железную дорогу и реконструкция железнодорожного моста, по которому основной ход Октябрьской железной дороги, чтобы не создать коллапс на выезде на Санкт-Петербургском шоссе», — пояснил Руденя. Губернатор рассказал также о планах развития курорта «Завидово», о завершении строительства речного порта — для него осталось построить пассажирский вокзал. Проект, по словам Рудени, уже есть — здание будет выполнено в стиле «сталинский ампир». В 2024 году это позволит организовать туристические речные круизы по Волге. Ключевой темой встречи стала идея развития Ржевского мемориала Советскому солдату, который президенты России и Белоруссии открыли 30 июня 2020 года. «Это тот Солдат, который объединяет в себе наших воинов, которые воевали и уничтожили фашизм в самом его логове. Мы хотим сделать музей „Ржевская битва“. Первая часть — это большая выставка о том, как проходила Ржевская битва, вся правда о ней. И второе — это связь с новейшей историей, что внуки и правнуки тех, кто победил фашизм в Европе, сегодня побеждают фашизм на территории соседних государств», — отметил Руденя. Президент Путин на это предложение отреагировал словами поэта Александра Твардовского, высеченными на мемориале. «Недаром боролись мы за Родину-мать. Пусть не слышен наш голос, — вы должны его знать». «Хорошие слова Твардовского», — сказал Путин. Идея создания такого музея и проведение таких параллелей между Ржевской битвой и спецоперацией на Украине не случайны, считают эксперты. Главной причиной Второй мировой войны стал нацизм, который расцветал в Германии и очень быстро захватил всю Европу, поясняет завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Никто даже не мог допустить, что Гитлер так быстро сможет захватить всю Европу и развернуться на Восток. И только Восток его остановил. Ржев — это та страница истории Великой Отечественной войны, которую еще надо осмыслить. Но известно, что там против Советского Союза сражалась практически вся Европа», — говорит эксперт. Похожая ситуация сегодня на Украине, где в течение последних лет возродился и развивался нацизм. «В его лицо сегодня может посмотреть мир, но он не хочет этого делать. Так же, как мир не смотрел в лицо гитлеровскому нацизму. Важно, что этот музей появится не по прошествии времени, как это делается обычно, а сейчас. Это позволит прочувствовать угрозу, показать, откуда она исходит и как», — убежден Андрей Кошкин. Показать эту угрозу важно прежде всего россиянам, считает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. «Часть населения находится в состоянии неопределенности, не понимает, зачем ведется спецоперация на Украине, не понимает масштабы нацификации Украины», — поясняет политолог. В этом смысле проведение параллелей между событиями Великой Отечественной войной и современностью оправдано, убежден директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Спецоперация на Украине — это продолжение событий 1941—1945 годов, когда народ всех союзных республик боролся против фашистских захватчиков. Как чертик из табакерки возникли фашистские формирования на той части бывшего Советского Союза, которая чудовищным образом пострадала от оккупантов в годы войны, и сегодня там снова ходят люди с фашистскими флагами, зигуют. Надеюсь, что к 2025 году [когда откроется музей] мы сможем говорить о победе над неонацистами в современной истории», — резюмировал Солонников.