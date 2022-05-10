Что такое «Азовсталь» и почему завод так долго не могут взять

Боевики «Азова»* превратили подземелья предприятия в крепость, скрывающую секреты США

10 мая 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Металлургический комбинат «Азовсталь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Огромная территория металлургического комбината «Азовсталь» стала последним оплотом обороны националистов батальона «Азов»* (запрещен в РФ) и боевиков ВСУ в Мариуполе. Осада завода длится с 18 марта, точных прогнозов по ее окончанию не может дать ни один военный эксперт. URA.RU собрало всю информацию, почему «Азовсталь» стал неприступной крепостью и что может скрываться в глубине многокилометровой промзоны. Город в городе На территории «Азовстали» есть собственный порт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общая площадь «Азовстали» насчитывает 11 квадратных километров — для сравнения, это почти вдвое больше площади украинской Бородянки. В Мариуполе предприятие получило нескромное название — город в городе. Здесь были построены 41 цех и 80 огромных помещений. На заводе шесть гигантских доменных печей, а цеха и корпуса металлургического комбината разбросаны по территории настолько, что для перемещения между ними построены специальные трассы. Металлургический гигант работает с 1933 года. В Великую Отечественную войну предприятие практически уничтожили немецкие войска, но в 1945 году оно было восстановлено и продолжало разрастаться вплоть до начала спецоперации. В туннелях раньше прятались воры Подземелья «Азовстали» представляют из себя настоящий город из пяти уровней. По разным данным, протяженность туннелей оценивается в 24 километра. Основой подземного укрепрайона стали 36 бомбоубежищ, которые по стандартам советской стройиндустрии могли выдержать прямое попадание ядерного боеприпаса. Между подземными бункерами и убежищами проложены тоннели, обустроенные на глубине 30 метров. Есть также и коммуникационные каналы с кабелями и трубами, которые на глубине 8 метров соединяют цеха. Вместимость этих сооружений достигает 12 тысяч человек. Эту информацию в разговоре журналистом BBC сообщил гендиректор «Азовстали» Энвер Цкитишвили. Это же URA.RU подтвердил и бывший сотрудник металлургического комбината. По его словам под цехами завода запутанные катакомбы, заплутать в которых могут даже заводчане, проработавшие на предприятии ни один десяток лет. При этом не каждый мог туда попасть — существовала система пропусков. Туннели проходят даже под рекой, которая отделяет территорию «Азовстали» от прилегающих к нему жилых кварталов. Жители домов близ металлургического комбината рассказали корреспонденту URA.RU, что в этих туннелях еще в мирное время пропало несколько человек, промышлявших кражами металла с завода. Националисты засели в самом защищенном цехе Боевики прячутся в самом недоступном для авиаударов цеху — толстолитовом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По мнению ряда экспертов и мариупольцев (что не противоречит заявлениям Цкитишвили), основная группировка националистов находится под толстолистовым цехом — именно там наиболее прочные перекрытия. Цех представляет себя огромное помещение с громадным станом для производства толстолистового проката — здесь изготавливали металл для судостроения, энергетического машиностроения и ряда других отраслей. Под цехом идет крупный туннель, а тяжелое оборудование в цеху является надежным укрытием в случае штурма подземелий завода. Российским же солдатам при штурме завода будет сложно ориентироваться, поэтому боевики «Азова» будут иметь преимущество. Это может обернуться большими потерями для военных РФ и ДНР. Во многом, именно с этим было связано решение министерства обороны РФ в начале мая приостановить массированный штурм территории металлургического комбината. Заводчан взяли в заложники Тактика живого щита, которую использовали ВСУ и «Азов» стала основным препятствием для союзных войск РФ и ДНР при взятии Мариуполя. Националисты, прикрывавшиеся мирными людьми во время боев в городской застройке, продолжили удерживать людей в бомбоубежищах завода. Боевиков, засевших в «Азовстали», выкуривают авиабомбами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По данным местных жителей, в самом начале спецоперации РФ на Украине, под цехами «Азовстали» прятались до 1000 мирных граждан. Как рассказали URA.RU экс-сотрудники предприятия, к взятию людей в заложники начали готовиться еще до того, как войска союзников вошли в город. В первые дни спецоперации с 24 по 26 февраля металлургический комбинат еще продолжал работать. Впоследствии именно сотрудники «Азовстали», выходившие в те дни на смены, стали первыми заложниками националистов. Мирные люди оставались на территории вплоть до 8 мая, когда было официально объявлено о том, что всех заложников эвакуировали. При этом достоверно известно, что бойцы «Азова» удерживали на предприятии собственных жен и детей. К обороне «Азовстали» готовились заранее Статья по теме Как военные РФ добивают боевиков на «Азовстали» Укрепление завода, с трех сторон окруженного водой, командование «Азова» начало еще с начала февраля 2022 года. По словам местных жителей, незадолго до спецоперации РФ на предприятие приезжал его владелец Ринат Ахметов, спонсировавший нацбат как специальную охрану «Азовстали». На территорию предприятия заранее свозилась тяжелая техника и боеприпасы. Заготавливались продукты питания, а всем сотрудникам, изъявившим оборонять комбинат, выдавалось оружие. В беседе с URA.RU экс-сотрудник комбината рассказал, что порядка 400 сотрудников «Азовстали» в разное время вступили в ряды «Азова», но при этом продолжали числиться и регулярно появляться на предприятии. Именно их знания о расположении цехов и подземных коридоров националисты использовали для грамотной подготовки к обороне в ходе попыток штурма завода войсками союзников. Офицеры НАТО в подземельях Статья по теме 15 фактов, что армией Украины командуют натовцы Практически с первого дня осады «Азовстали» из разных источников поступает информация о якобы находящихся под землей высокопоставленных офицеров НАТО и Французского легиона. Именно с этим связывают интерес к происходящему вокруг завода со стороны видных политических деятелей, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон. О присутствии на блокированной территории военных специалистов западных стран, в том числе входящих в НАТО, говорил и советник правительства ДНР Ян Гагин. Он ссылался на информацию от пленных «азовцев» и мирных жителей, вышедших в начале мая из подземелий комбината. Высокопоставленные офицеры НАТО могут стать доказательством того, что именно с подачи США готовилось нападение на Донбасс и Россию, а иностранные специалисты в действительности управляли ВСУ и нацбатами. Именно с этим связывают желание армии РФ взять живыми максимальное количество человек, находящихся на заводе. Подземная биолаборатория По неподтвержденным данным, которые распространялись среди местных жителей, в одном из бункеров «Азовстали» может располагаться секретная лаборатория НАТО с биологическим оружием. О проекте американской компании Metabiota на Украине в марте писало издание New York Post, освещая специфические интересы Хантера Байдена (сына нынешнего президента США) к разработкам в этой сфере и сотрудничеству с украинскими олигархами, в частности с Ахметовым. Секретный объект под названием «PIT-404» может открыть для российских специалистов множество свидетельств того, какие эксперименты ставили специалисты НАТО в своих биолабораториях на Украине. Кроме того, там могут быть обнаружены и тела людей, над которыми ставили биологические эксперименты. По свидетельствам жителей Мариуполя, в городском аэропорту с 2014 года функционировала специальный изолятор, местные называли ее пыточной Службы безопасности Украины или «библиотека». Многочисленные свидетельства уцелевших узников пыточной говорят о том, что нередко людей из «библиотеки» увозили в объект под названием «Яма». По сути, это была следственная тюрьма в подземельях металлургического комбината. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Главным приоритетом российской армии является спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент под контролем российских войск находится Херсонская область и большая часть Запорожской. Почти освобождена Луганская народная республика и часть территории Донецкой республики. В частности после серьезной осады почти полностью освобожден Мариуполь, кроме завода «Азовсталь», где еще держатся боевики ВСУ и националисты. *Нацбат «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, является экстремистским и запрещенным, в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Огромная территория металлургического комбината «Азовсталь» стала последним оплотом обороны националистов батальона «Азов»* (запрещен в РФ) и боевиков ВСУ в Мариуполе. Осада завода длится с 18 марта, точных прогнозов по ее окончанию не может дать ни один военный эксперт. URA.RU собрало всю информацию, почему «Азовсталь» стал неприступной крепостью и что может скрываться в глубине многокилометровой промзоны. Город в городе Общая площадь «Азовстали» насчитывает 11 квадратных километров — для сравнения, это почти вдвое больше площади украинской Бородянки. В Мариуполе предприятие получило нескромное название — город в городе. Здесь были построены 41 цех и 80 огромных помещений. На заводе шесть гигантских доменных печей, а цеха и корпуса металлургического комбината разбросаны по территории настолько, что для перемещения между ними построены специальные трассы. Металлургический гигант работает с 1933 года. В Великую Отечественную войну предприятие практически уничтожили немецкие войска, но в 1945 году оно было восстановлено и продолжало разрастаться вплоть до начала спецоперации. В туннелях раньше прятались воры Подземелья «Азовстали» представляют из себя настоящий город из пяти уровней. По разным данным, протяженность туннелей оценивается в 24 километра. Основой подземного укрепрайона стали 36 бомбоубежищ, которые по стандартам советской стройиндустрии могли выдержать прямое попадание ядерного боеприпаса. Между подземными бункерами и убежищами проложены тоннели, обустроенные на глубине 30 метров. Есть также и коммуникационные каналы с кабелями и трубами, которые на глубине 8 метров соединяют цеха. Вместимость этих сооружений достигает 12 тысяч человек. Эту информацию в разговоре журналистом BBC сообщил гендиректор «Азовстали» Энвер Цкитишвили. Это же URA.RU подтвердил и бывший сотрудник металлургического комбината. По его словам под цехами завода запутанные катакомбы, заплутать в которых могут даже заводчане, проработавшие на предприятии ни один десяток лет. При этом не каждый мог туда попасть — существовала система пропусков. Туннели проходят даже под рекой, которая отделяет территорию «Азовстали» от прилегающих к нему жилых кварталов. Жители домов близ металлургического комбината рассказали корреспонденту URA.RU, что в этих туннелях еще в мирное время пропало несколько человек, промышлявших кражами металла с завода. Националисты засели в самом защищенном цехе По мнению ряда экспертов и мариупольцев (что не противоречит заявлениям Цкитишвили), основная группировка националистов находится под толстолистовым цехом — именно там наиболее прочные перекрытия. Цех представляет себя огромное помещение с громадным станом для производства толстолистового проката — здесь изготавливали металл для судостроения, энергетического машиностроения и ряда других отраслей. Под цехом идет крупный туннель, а тяжелое оборудование в цеху является надежным укрытием в случае штурма подземелий завода. Российским же солдатам при штурме завода будет сложно ориентироваться, поэтому боевики «Азова» будут иметь преимущество. Это может обернуться большими потерями для военных РФ и ДНР. Во многом, именно с этим было связано решение министерства обороны РФ в начале мая приостановить массированный штурм территории металлургического комбината. Заводчан взяли в заложники Тактика живого щита, которую использовали ВСУ и «Азов» стала основным препятствием для союзных войск РФ и ДНР при взятии Мариуполя. Националисты, прикрывавшиеся мирными людьми во время боев в городской застройке, продолжили удерживать людей в бомбоубежищах завода. По данным местных жителей, в самом начале спецоперации РФ на Украине, под цехами «Азовстали» прятались до 1000 мирных граждан. Как рассказали URA.RU экс-сотрудники предприятия, к взятию людей в заложники начали готовиться еще до того, как войска союзников вошли в город. В первые дни спецоперации с 24 по 26 февраля металлургический комбинат еще продолжал работать. Впоследствии именно сотрудники «Азовстали», выходившие в те дни на смены, стали первыми заложниками националистов. Мирные люди оставались на территории вплоть до 8 мая, когда было официально объявлено о том, что всех заложников эвакуировали. При этом достоверно известно, что бойцы «Азова» удерживали на предприятии собственных жен и детей. К обороне «Азовстали» готовились заранее Укрепление завода, с трех сторон окруженного водой, командование «Азова» начало еще с начала февраля 2022 года. По словам местных жителей, незадолго до спецоперации РФ на предприятие приезжал его владелец Ринат Ахметов, спонсировавший нацбат как специальную охрану «Азовстали». На территорию предприятия заранее свозилась тяжелая техника и боеприпасы. Заготавливались продукты питания, а всем сотрудникам, изъявившим оборонять комбинат, выдавалось оружие. В беседе с URA.RU экс-сотрудник комбината рассказал, что порядка 400 сотрудников «Азовстали» в разное время вступили в ряды «Азова», но при этом продолжали числиться и регулярно появляться на предприятии. Именно их знания о расположении цехов и подземных коридоров националисты использовали для грамотной подготовки к обороне в ходе попыток штурма завода войсками союзников. Офицеры НАТО в подземельях Практически с первого дня осады «Азовстали» из разных источников поступает информация о якобы находящихся под землей высокопоставленных офицеров НАТО и Французского легиона. Именно с этим связывают интерес к происходящему вокруг завода со стороны видных политических деятелей, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон. О присутствии на блокированной территории военных специалистов западных стран, в том числе входящих в НАТО, говорил и советник правительства ДНР Ян Гагин. Он ссылался на информацию от пленных «азовцев» и мирных жителей, вышедших в начале мая из подземелий комбината. Высокопоставленные офицеры НАТО могут стать доказательством того, что именно с подачи США готовилось нападение на Донбасс и Россию, а иностранные специалисты в действительности управляли ВСУ и нацбатами. Именно с этим связывают желание армии РФ взять живыми максимальное количество человек, находящихся на заводе. Подземная биолаборатория По неподтвержденным данным, которые распространялись среди местных жителей, в одном из бункеров «Азовстали» может располагаться секретная лаборатория НАТО с биологическим оружием. О проекте американской компании Metabiota на Украине в марте писало издание New York Post, освещая специфические интересы Хантера Байдена (сына нынешнего президента США) к разработкам в этой сфере и сотрудничеству с украинскими олигархами, в частности с Ахметовым. Секретный объект под названием «PIT-404» может открыть для российских специалистов множество свидетельств того, какие эксперименты ставили специалисты НАТО в своих биолабораториях на Украине. Кроме того, там могут быть обнаружены и тела людей, над которыми ставили биологические эксперименты. По свидетельствам жителей Мариуполя, в городском аэропорту с 2014 года функционировала специальный изолятор, местные называли ее пыточной Службы безопасности Украины или «библиотека». Многочисленные свидетельства уцелевших узников пыточной говорят о том, что нередко людей из «библиотеки» увозили в объект под названием «Яма». По сути, это была следственная тюрьма в подземельях металлургического комбината. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Главным приоритетом российской армии является спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент под контролем российских войск находится Херсонская область и большая часть Запорожской. Почти освобождена Луганская народная республика и часть территории Донецкой республики. В частности после серьезной осады почти полностью освобожден Мариуполь, кроме завода «Азовсталь», где еще держатся боевики ВСУ и националисты. *Нацбат «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, является экстремистским и запрещенным, в России.