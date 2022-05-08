Как военные РФ добивают боевиков на «Азовстали»

Националисты пытаются прорваться с завода и «перерезать всех». Надежда — на Минобороны

09 мая 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

На территории завода «Азвосталь» второй месяц укрываются националисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители кварталов Мариуполя, примыкающих к территории «Азовстали» рискуют быть убитым боевиками «Азова» (запрещен на территории России), регулярно совершающими попытки покинуть территорию завода. Как минимум, один из боевиков сумел сбежать и прячется в жилых массивах. Единственной гарантией сохранности жизней мариупольцев, остаются военные армий РФ и ДНР. Корреспонденты URA.RU провели ночь в подвале дома близ «Азовстали» и своими глазами увидели, как добивают остатки националистов. Азовцы пытаются сбежать ежедневно В Мариуполе, контроль над которым армии РФ и ДНР установили за 68 дней (с 25 февраля по 4 марта шли бои за город), продолжает восстанавливаться мирная жизнь. Единственным очагом сопротивления националистов из батальона «Азов» остается громадная территория завода «Азовсталь», осада которого длится 52 дня (с 18 марта). Десятки квадратных километров промзоны предприятия боевики заблаговременно превратили в укрепрайон, где до последнего удерживали в заложниках мирное население. Постоянная опасность грозит и жителям домов, расположенных в непосредственной близости от «Азовстали» — до завода здесь не более 200 метров. Привыкшие к звукам непрекращающихся обстрелов завода люди опасаются националистов, которые едва ли не ежедневно пытаются прорваться из окружения, угрожая при этом убить всех мирных людей, кто встанет у них на пути. Статья по теме Как оживает Мариуполь во время осады «Азовстали» Неспокойно здесь и сегодня. К сопровождающему нас местному жителю Игорю, подбегает его взволнованная соседка Людмила. Она живет здесь вместе с дочерью и сыном. По ее словам, когда она спускалась за водой вниз по улице прямиком к «Азовстали», то заметила у ручья мужчину, который спешно переодевался. Увидев Людмилу, он достал нож и пригрозил ей, что перережет горло всем ее знакомым, если она кому-нибудь скажет, что видела его тут. Об увиденном Людмила все же рассказала военным ДНР. Нас попросили спуститься в подвал и переждать там, пока военные в полной боеготовности пошли прочесывать местность близ промзоны. Спустя примерно полчаса информация от Людмилы подтвердилась. Солдаты нашли мокрую от воды каску. По их словам, боевику вряд ли получится уйти далеко, поскольку все кварталы вокруг оцеплены, однако жителям подвала на Митрополицкой они посоветовали закрыть дверь на ночь, несмотря на то, что улицы патрулируются круглосуточно. Судя по описанию Людмилы, незваный гость был иностранным наемником. Возможно из Грузии — об этом говорит характерный акцент. По словам солдат, пройти незамеченным сквозь просматриваемую территорию промзоны он мог бы лишь ползком. Уйти на это у него могло несколько дней. Чтобы преодолеть такое расстояние ползком, нужна отличная военная подготовка. От дверей подвала на Митрополитской открывается панорама «Азвостали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Игорь говорит, что несмотря на практически полную безопасность отдаленных от «Азвостали» районов Мариуполя, именно жители близлежащих улиц до сих пор находятся под угрозой. «Нацики чуть ли не ежедневно пытаются покинуть территорию завода. Мы это прямо отсюда наблюдаем. Несколько дней назад три человека перемещались по территории, но их сняли. Чтобы пробраться сюда им приходится переплывать через реку. Все пространство простреливается нашими снайперами. Они как на ладони у россиян и ребят из ДНР, но все равно попытки не прекращают», — говорит наш проводник. Истребитель по прозвищу «Леха» Игорь — коренной мариуполец, ведет нас по улице Митрополицкая, которая практически упирается в территорию многострадального завода «Азовсталь». Металлургический гигант охватывает собой практически всю часть побережья Азовского моря вдоль Мариуполя. Митрополицкая усеяна гильзами и осколками. На перекрестке дежурят военные ДНР. Чуть дальше расположение российских войск. На этом участке сомкнулось второе кольцо окружения националистов из «Азова», запертых в подземельях завода. Первое кольцо расположено уже на самой территории предприятия, но соваться туда попросту опасно — стреляют без предупреждения. Армия РФ и ДНР ведут минометный огонь по территории завода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья Игоря и их соседи уже второй месяц живут в подвале практически разрушенного дома на Митрополицкой. Дом с более чем столетней историей пережил Великую отечественную войну и выстоял, а вот обстрелы со стороны украинской армии выдержать уже не сумел. Уцелел лишь громадный подвал с высокими потолками и толстыми стенами, построенными по технологиям столетней давности. «Мы в этом подвале пережили все с самого начала. Видели, как рушился дом, как вокруг летали снаряды, как азовцы отстреливались с нашей улицы на танках и отступали вглубь завода. Мы их отсюда вообще почти каждую ночь видим. Если вы посмотрите туда дальше вглубь промзоны, то можно заметить корабли. Азовцы там регулярно по ночам фонариками светят. Не знаю, что они там делают, но после этого их сразу начинают долбить с артиллерии и самолетов. Неподалеку здесь и ребята с БТР регулярно по ним палят. Кстати этот БТР мы с соседями прозвали „Жора“ и всегда рады, когда они приезжают», — рассказывает Игорь. Жители домов близ промзоны рискуют стать жертвами сбежавших боевиков «Азова» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Митрополицкой за эти месяцы так свыклись с постоянным падением мин и авиационных бомб поблизости, что даже начали давать клички оружию, с помощью которого союзная армия выкуривает боевиков «Азова». Например, истребитель, скидывающий бомбы на завод здесь именуют просто «Леха». Его прилету всегда рады, но знают, что подарки от «Лехи» для азовцев наводят много шума, а от ударной волны осыпается даже штукатурка подвала. «Российские военные и ребята из ДНР сейчас для нас по факту единственная надежда. Эти с „Азовстали“ могут появиться тут переодетые в любой момент и нас точно перережут. Они же там все отбитые на голову, а у нас тут российский флаг лежит. Мы его пока вывешивать боимся, мало ли кто может бродить по округе. Возьмут и бросят гранату в подвал», — делится опасением еще один постоянный обитатель подвала на Митрополицкой Александр. Наш проводник — Игорь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «От затишья становится жутко» Его квартира в доме по соседству относительно уцелела — нет лишь одной стены. Для Мариуполя такие разрушения даже не назвать критическими. Нетронутым остался лишь автомобиль, на котором Александр каждое утро отправляется на вновь заработавший рынок или едет за гуманитарной помощью. Дружный коллектив на Митрополицкой не бедствует — еда, как и вода в избытке. Проблемы лишь с бензином, которым необходимо подпитывать генератор. Когда с топливом в порядке удается даже посмотреть телевизор, чему сидящие в информационном вакууме Мариупольцы несказанно рады. Так выглядят прилеты авиабомб — работает «Леха» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Знаете, что еще очень сильно напрягает? Это затишье. Вот как сегодня. Полная тишина. Ни одного выстрела, ни с той, ни с другой стороны. Будто затишье перед бурей», — отмечает Игорь. Словно в ответ на его слова начинают свистеть мины. Территория «Азовстали», которая отлично просматривается прямо со входа в подвал на Митрополитской мгновенно начинает полыхать. Режим тишины окончен. Это уже потом мы узнаем, что поступила официальная информация о выводе всех мирных граждан с территории завода. Значит, теперь уничтожать националистов начнут нещадно. «Ну, видимо, сегодня и „Леха“ прилетит! Будет весело!» — восклицает Александр. Люди в подвале на Митрополицкой не падают духом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На улице смеркается. Скоро наступит комендантский час, который в Мариуполе начинается с восьми вечера. Где-то в небе слышен звук реактивных двигателей истребителя. Судя по всему, на охоту вышел «Леха». Его подарки боевикам из «Азова» ударной волной расходятся по кварталам Митрополицкой. В подвале осыпается штукатурка. Слышно, как дребезжат еще целые стекла в оконных рамах. Под горячий чай и шумный оркестр артиллерии, в котором периодически солирует «Леха», наблюдаем за полыхающей «Азовсталью». Изредка во временное затишье артиллерийской канонады врываются характерные звуки стрелкового боя. «Вот теперь, как-то более-менее привычно стало. А то от тишины уже жутковато становится», — шутит Игорь. Ночь решаем пересидеть в подвале с нашими новыми знакомыми. Стены подвала на протяжении все ночи каждые четверть часа сотрясаются от авиабомб, окучивающих «Азовсталь». На их фоне минометные обстрелы кажутся цикадой насекомых в траве. Обитателей бобмубежища на Митрополицкой больше раздражает храп соседей, чем уже привычные звуки бомбежек. Нам же уснуть удается едва. Постоянные раскаты артиллерии и авиабомб не способствуют крепкому сну. Временами закрадывается мысль, что стены подвала попросту рухнут от постоянного сотрясания ударной волной. Коренные жители Митрополицкой спят — канонада артиллерии для них привычный спутник ночи. Мариупольцам еще долго привыкать к ночной тишине. В скором времени она будет сопровождать и сон жителей Митрополицкой, что вынуждены каждый день наблюдать за агонией боевиков «Азова». Россию здесь действительно ждали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подвал стал спасением для пяти десятков жителей домов близ «Азовстали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Мариуполя хотят быть частью России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Охранник, готовый звонким лаем оповестить округу о возможном появлении незваных гостей с «Азовстали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Главным приоритетом российской армии является спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент под контролем российских войск находится Херсонская область и большая часть Запорожской. Почти освобождена Луганская народная республика и часть территории Донецкой республики. В частности после серьезной осады почти полностью освобожден Мариуполь, кроме завода «Азовсталь», где еще держатся боевики ВСУ и националисты. 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Жители кварталов Мариуполя, примыкающих к территории «Азовстали» рискуют быть убитым боевиками «Азова» (запрещен на территории России), регулярно совершающими попытки покинуть территорию завода. Как минимум, один из боевиков сумел сбежать и прячется в жилых массивах. Единственной гарантией сохранности жизней мариупольцев, остаются военные армий РФ и ДНР. Корреспонденты URA.RU провели ночь в подвале дома близ «Азовстали» и своими глазами увидели, как добивают остатки националистов. Азовцы пытаются сбежать ежедневно В Мариуполе, контроль над которым армии РФ и ДНР установили за 68 дней (с 25 февраля по 4 марта шли бои за город), продолжает восстанавливаться мирная жизнь. Единственным очагом сопротивления националистов из батальона «Азов» остается громадная территория завода «Азовсталь», осада которого длится 52 дня (с 18 марта). Десятки квадратных километров промзоны предприятия боевики заблаговременно превратили в укрепрайон, где до последнего удерживали в заложниках мирное население. Постоянная опасность грозит и жителям домов, расположенных в непосредственной близости от «Азовстали» — до завода здесь не более 200 метров. Привыкшие к звукам непрекращающихся обстрелов завода люди опасаются националистов, которые едва ли не ежедневно пытаются прорваться из окружения, угрожая при этом убить всех мирных людей, кто встанет у них на пути. Неспокойно здесь и сегодня. К сопровождающему нас местному жителю Игорю, подбегает его взволнованная соседка Людмила. Она живет здесь вместе с дочерью и сыном. По ее словам, когда она спускалась за водой вниз по улице прямиком к «Азовстали», то заметила у ручья мужчину, который спешно переодевался. Увидев Людмилу, он достал нож и пригрозил ей, что перережет горло всем ее знакомым, если она кому-нибудь скажет, что видела его тут. Об увиденном Людмила все же рассказала военным ДНР. Нас попросили спуститься в подвал и переждать там, пока военные в полной боеготовности пошли прочесывать местность близ промзоны. Спустя примерно полчаса информация от Людмилы подтвердилась. Солдаты нашли мокрую от воды каску. По их словам, боевику вряд ли получится уйти далеко, поскольку все кварталы вокруг оцеплены, однако жителям подвала на Митрополицкой они посоветовали закрыть дверь на ночь, несмотря на то, что улицы патрулируются круглосуточно. Судя по описанию Людмилы, незваный гость был иностранным наемником. Возможно из Грузии — об этом говорит характерный акцент. По словам солдат, пройти незамеченным сквозь просматриваемую территорию промзоны он мог бы лишь ползком. Уйти на это у него могло несколько дней. Чтобы преодолеть такое расстояние ползком, нужна отличная военная подготовка. Игорь говорит, что несмотря на практически полную безопасность отдаленных от «Азвостали» районов Мариуполя, именно жители близлежащих улиц до сих пор находятся под угрозой. «Нацики чуть ли не ежедневно пытаются покинуть территорию завода. Мы это прямо отсюда наблюдаем. Несколько дней назад три человека перемещались по территории, но их сняли. Чтобы пробраться сюда им приходится переплывать через реку. Все пространство простреливается нашими снайперами. Они как на ладони у россиян и ребят из ДНР, но все равно попытки не прекращают», — говорит наш проводник. Истребитель по прозвищу «Леха» Игорь — коренной мариуполец, ведет нас по улице Митрополицкая, которая практически упирается в территорию многострадального завода «Азовсталь». Металлургический гигант охватывает собой практически всю часть побережья Азовского моря вдоль Мариуполя. Митрополицкая усеяна гильзами и осколками. На перекрестке дежурят военные ДНР. Чуть дальше расположение российских войск. На этом участке сомкнулось второе кольцо окружения националистов из «Азова», запертых в подземельях завода. Первое кольцо расположено уже на самой территории предприятия, но соваться туда попросту опасно — стреляют без предупреждения. Семья Игоря и их соседи уже второй месяц живут в подвале практически разрушенного дома на Митрополицкой. Дом с более чем столетней историей пережил Великую отечественную войну и выстоял, а вот обстрелы со стороны украинской армии выдержать уже не сумел. Уцелел лишь громадный подвал с высокими потолками и толстыми стенами, построенными по технологиям столетней давности. «Мы в этом подвале пережили все с самого начала. Видели, как рушился дом, как вокруг летали снаряды, как азовцы отстреливались с нашей улицы на танках и отступали вглубь завода. Мы их отсюда вообще почти каждую ночь видим. Если вы посмотрите туда дальше вглубь промзоны, то можно заметить корабли. Азовцы там регулярно по ночам фонариками светят. Не знаю, что они там делают, но после этого их сразу начинают долбить с артиллерии и самолетов. Неподалеку здесь и ребята с БТР регулярно по ним палят. Кстати этот БТР мы с соседями прозвали „Жора“ и всегда рады, когда они приезжают», — рассказывает Игорь. Жители Митрополицкой за эти месяцы так свыклись с постоянным падением мин и авиационных бомб поблизости, что даже начали давать клички оружию, с помощью которого союзная армия выкуривает боевиков «Азова». Например, истребитель, скидывающий бомбы на завод здесь именуют просто «Леха». Его прилету всегда рады, но знают, что подарки от «Лехи» для азовцев наводят много шума, а от ударной волны осыпается даже штукатурка подвала. «Российские военные и ребята из ДНР сейчас для нас по факту единственная надежда. Эти с „Азовстали“ могут появиться тут переодетые в любой момент и нас точно перережут. Они же там все отбитые на голову, а у нас тут российский флаг лежит. Мы его пока вывешивать боимся, мало ли кто может бродить по округе. Возьмут и бросят гранату в подвал», — делится опасением еще один постоянный обитатель подвала на Митрополицкой Александр. «От затишья становится жутко» Его квартира в доме по соседству относительно уцелела — нет лишь одной стены. Для Мариуполя такие разрушения даже не назвать критическими. Нетронутым остался лишь автомобиль, на котором Александр каждое утро отправляется на вновь заработавший рынок или едет за гуманитарной помощью. Дружный коллектив на Митрополицкой не бедствует — еда, как и вода в избытке. Проблемы лишь с бензином, которым необходимо подпитывать генератор. Когда с топливом в порядке удается даже посмотреть телевизор, чему сидящие в информационном вакууме Мариупольцы несказанно рады. «Знаете, что еще очень сильно напрягает? Это затишье. Вот как сегодня. Полная тишина. Ни одного выстрела, ни с той, ни с другой стороны. Будто затишье перед бурей», — отмечает Игорь. Словно в ответ на его слова начинают свистеть мины. Территория «Азовстали», которая отлично просматривается прямо со входа в подвал на Митрополитской мгновенно начинает полыхать. Режим тишины окончен. Это уже потом мы узнаем, что поступила официальная информация о выводе всех мирных граждан с территории завода. Значит, теперь уничтожать националистов начнут нещадно. «Ну, видимо, сегодня и „Леха“ прилетит! Будет весело!» — восклицает Александр. На улице смеркается. Скоро наступит комендантский час, который в Мариуполе начинается с восьми вечера. Где-то в небе слышен звук реактивных двигателей истребителя. Судя по всему, на охоту вышел «Леха». Его подарки боевикам из «Азова» ударной волной расходятся по кварталам Митрополицкой. В подвале осыпается штукатурка. Слышно, как дребезжат еще целые стекла в оконных рамах. Под горячий чай и шумный оркестр артиллерии, в котором периодически солирует «Леха», наблюдаем за полыхающей «Азовсталью». Изредка во временное затишье артиллерийской канонады врываются характерные звуки стрелкового боя. «Вот теперь, как-то более-менее привычно стало. А то от тишины уже жутковато становится», — шутит Игорь. Ночь решаем пересидеть в подвале с нашими новыми знакомыми. Стены подвала на протяжении все ночи каждые четверть часа сотрясаются от авиабомб, окучивающих «Азовсталь». На их фоне минометные обстрелы кажутся цикадой насекомых в траве. Обитателей бобмубежища на Митрополицкой больше раздражает храп соседей, чем уже привычные звуки бомбежек. Нам же уснуть удается едва. Постоянные раскаты артиллерии и авиабомб не способствуют крепкому сну. Временами закрадывается мысль, что стены подвала попросту рухнут от постоянного сотрясания ударной волной. Коренные жители Митрополицкой спят — канонада артиллерии для них привычный спутник ночи. Мариупольцам еще долго привыкать к ночной тишине. В скором времени она будет сопровождать и сон жителей Митрополицкой, что вынуждены каждый день наблюдать за агонией боевиков «Азова». Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Главным приоритетом российской армии является спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент под контролем российских войск находится Херсонская область и большая часть Запорожской. Почти освобождена Луганская народная республика и часть территории Донецкой республики. В частности после серьезной осады почти полностью освобожден Мариуполь, кроме завода «Азовсталь», где еще держатся боевики ВСУ и националисты.