ДНР: на «Азовстали» скрываются старшие офицеры из США и Британии

На «Азовстали» есть иностранные наемники, заявили в ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут быть старшие офицеры из США, Великобритании и Франции. С таким заявлением выступил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

«Я могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских. Об этом заявляют и сами „азовцы“ („Азов“ признан экстремистским и запрещен в РФ, прим. URA.RU), и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли», — сказал Гагин в интервью РИА «Новости».

По его словам, предположительно, там находятся наемники из США, Британии и Франции. На присутствие там иностранных офицеров косвенно указывают попытки деблокировать националистов «Азова» на заводе и стремление представителей других стран договориться по этому вопросу, например, частные звонки президента Франции Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину, заявил Гагин.

Территория завода блокирована российскими военными, там засели националисты. Путин ранее приказал отменить штурм «Азовстали» и блокировать промзону, передает «Царьград». С территории завода и из самого Мариуполя за последнее время эвакуировали около 500 человек, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информацию подтвердили в штабе терробороны ДНР. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в бункерах под «Азовсталью» находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых, передает деловое издание «Взгляд». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. На стороне Украины в боевых действиях участвуют иностранные наемники.

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