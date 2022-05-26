Свердловские VIP собирают тайную встречу о переизбрании Куйвашева

От губернатора ждут инсайдов со встречи с Путиным

26 мая 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев готовит встречу с теми, кому доверит свое переизбрание на новый срок Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который осенью будет бороться за свое переизбрание, вступает в фазу напряженной работы. Как сообщили URA.RU несколько источников во власти, 27 мая в условиях повышенной секретности впервые соберется предвыборный штаб, который будет руководить кампанией Куйвашева. У топ-политиков есть повод для опасений — их соперница за влияние заметно усиливается. В сентябре Куйвашеву, у которого походит к концу второй губернаторский срок, предстоит вновь участвовать в выборах. 20 мая он получил долгожданное одобрение от президента Владимира Путина. Официально о старте своей кампании губернатор еще не объявил. Но уже известно, что в ближайшие дни он заявится на праймериз «Единой России» — обязательную партийную процедуру для участников любых выборов. Окружение Евгения Куйвашева готовится к старту избирательной кампании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одновременно подготовку ведут и подчиненные Куйвашева. По данным URA.RU, в пятницу, 27 мая, состоится первое собрание избирательного штаба, в который включили сотрудников резиденции и сторонних консультантов. Проведет встречу, как предполагается, сам губернатор — номинально он является руководителем штаба. Опыт прошлых лет, однако, показывает, что Куйвашев обязательно присутствует только на установочном заседании, а после передает управление своему штабному первому заместителю. Областные чиновники признаются, что очень ждут пятничной встречи с начальником. После разговора с Путиным губернатор еще несколько дней находился в отпуске (ради общения с президентом Куйвашев прерывал отдых на один день), и пока не собирал ближний круг в подобном формате. «Разбора по итогам встречи с президентом еще не было», — раскрывает суть ожиданий один из соратников губернатора. Впрочем, среди собеседников URA.RU есть и те, кто убеждены: Куйвашева на заседании ждать не стоит. Вокруг штаба царит ощутимое напряжение. Причина его до конца не ясна. Известно лишь, что подготовка к заседанию ведется в условиях строжайшей секретности. «Никаких подробностей для СМИ», — с иронией передает настрой один из инсайдеров. Статья по теме Переизбранием Куйвашева займется продюсер скандала с Соловьевым От официальных комментариев члены штаба воздерживаются. Вместе с тем приблизительно понятен круг вопросов, который вынесен в повестку. Ожидается, что на грядущей встрече между членами штаба будут распределены зоны ответственности. Согласно схеме, которую пересказал инсайдер URA.RU, первым заместителем Куйвашева будет числиться политический вице-губернатор Олег Чемезов. Также в руководство войдут замгубернатора Азат Салихов (будет отвечать за правовое сопровождение кампании), глава аппарата правительства Валерий Чайников (административные вопросы), его первый зам Вадим Дубичев (политтехнологические вопросы) и руководитель исполкома реготделения «Единой России» Дмитрий Жуков (партийная работа). В то же время другой источник настаивает, что такая разбивка — лишь одна из альтернатив. Аксана Панова с недавних пор пытается завладеть контролем над кампанией Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Между тем ситуация способна обернуться так, что за штабом будут закреплены лишь формальные полномочия. Ранее источники URA.RU сообщали, что взять под контроль губернаторскую кампанию рассчитывает пиарщица Аксана Панова. Пытаясь исправить свое финансовое положение после закрытия Znak.com, журналистка начала переключать на себя пиар-бюджеты областных властных структур. В политкругах не скрывают опасений, что это только начало. Потенциальное усиление Пановой — плохая новость для ключевых политтехнологов кампании Куйвашева. Прежде политическое продвижение губернатора курировали три человека: глава департамента внутренней политики Антон Третьяков, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова и неформальный советник Куйвашева, политтехнолог Ринат Хазеев — лидер самостоятельного — политтехнологического — штаба кампании-2021 в Госдуму и заксобрание. В последнее же время Панова оказалась в более выигрышном положении, оценивает источник, близкий к штабу. Сейчас все трое прежних пиарщиков лишены былого влияния. Хусаинова ждет ребенка и работает из декретного отпуска, не имея прямого доступа к губернатору; Хазеев после провала на выборах-2021 в Госдуму растерял расположение шефа; а Третьяков ввязался в конфликт с патриотическими организациями области, чем приблизил свою отставку. «Все на руку Аксане», — не скрывает злорадства собеседник. Сама Панова отказывается от общения с URA.RU, а в департаменте информполитики пока не ответили на вопросы агентства.

Команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который осенью будет бороться за свое переизбрание, вступает в фазу напряженной работы. Как сообщили URA.RU несколько источников во власти, 27 мая в условиях повышенной секретности впервые соберется предвыборный штаб, который будет руководить кампанией Куйвашева. У топ-политиков есть повод для опасений — их соперница за влияние заметно усиливается. В сентябре Куйвашеву, у которого походит к концу второй губернаторский срок, предстоит вновь участвовать в выборах. 20 мая он получил долгожданное одобрение от президента Владимира Путина. Официально о старте своей кампании губернатор еще не объявил. Но уже известно, что в ближайшие дни он заявится на праймериз «Единой России» — обязательную партийную процедуру для участников любых выборов. Одновременно подготовку ведут и подчиненные Куйвашева. По данным URA.RU, в пятницу, 27 мая, состоится первое собрание избирательного штаба, в который включили сотрудников резиденции и сторонних консультантов. Проведет встречу, как предполагается, сам губернатор — номинально он является руководителем штаба. Опыт прошлых лет, однако, показывает, что Куйвашев обязательно присутствует только на установочном заседании, а после передает управление своему штабному первому заместителю. Областные чиновники признаются, что очень ждут пятничной встречи с начальником. После разговора с Путиным губернатор еще несколько дней находился в отпуске (ради общения с президентом Куйвашев прерывал отдых на один день), и пока не собирал ближний круг в подобном формате. «Разбора по итогам встречи с президентом еще не было», — раскрывает суть ожиданий один из соратников губернатора. Впрочем, среди собеседников URA.RU есть и те, кто убеждены: Куйвашева на заседании ждать не стоит. Вокруг штаба царит ощутимое напряжение. Причина его до конца не ясна. Известно лишь, что подготовка к заседанию ведется в условиях строжайшей секретности. «Никаких подробностей для СМИ», — с иронией передает настрой один из инсайдеров. От официальных комментариев члены штаба воздерживаются. Вместе с тем приблизительно понятен круг вопросов, который вынесен в повестку. Ожидается, что на грядущей встрече между членами штаба будут распределены зоны ответственности. Согласно схеме, которую пересказал инсайдер URA.RU, первым заместителем Куйвашева будет числиться политический вице-губернатор Олег Чемезов. Также в руководство войдут замгубернатора Азат Салихов (будет отвечать за правовое сопровождение кампании), глава аппарата правительства Валерий Чайников (административные вопросы), его первый зам Вадим Дубичев (политтехнологические вопросы) и руководитель исполкома реготделения «Единой России» Дмитрий Жуков (партийная работа). В то же время другой источник настаивает, что такая разбивка — лишь одна из альтернатив. Между тем ситуация способна обернуться так, что за штабом будут закреплены лишь формальные полномочия. Ранее источники URA.RU сообщали, что взять под контроль губернаторскую кампанию рассчитывает пиарщица Аксана Панова. Пытаясь исправить свое финансовое положение после закрытия Znak.com, журналистка начала переключать на себя пиар-бюджеты областных властных структур. В политкругах не скрывают опасений, что это только начало. Потенциальное усиление Пановой — плохая новость для ключевых политтехнологов кампании Куйвашева. Прежде политическое продвижение губернатора курировали три человека: глава департамента внутренней политики Антон Третьяков, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова и неформальный советник Куйвашева, политтехнолог Ринат Хазеев — лидер самостоятельного — политтехнологического — штаба кампании-2021 в Госдуму и заксобрание. В последнее же время Панова оказалась в более выигрышном положении, оценивает источник, близкий к штабу. Сейчас все трое прежних пиарщиков лишены былого влияния. Хусаинова ждет ребенка и работает из декретного отпуска, не имея прямого доступа к губернатору; Хазеев после провала на выборах-2021 в Госдуму растерял расположение шефа; а Третьяков ввязался в конфликт с патриотическими организациями области, чем приблизил свою отставку. «Все на руку Аксане», — не скрывает злорадства собеседник. Сама Панова отказывается от общения с URA.RU, а в департаменте информполитики пока не ответили на вопросы агентства.