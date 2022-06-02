Солдаты ВСУ массово жалуются на Зеленского. Что происходит

Почему на третий месяц спецоперации украинские военнослужащие изменили отношение к власти

02 июня 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Шесть батальонов украинской армии меньше чем за месяц предъявили претензии Владимиру Зеленскому Фото: Официальный сайт президента Украины статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные массово жалуются на отсутствие помощи и обеспечения боеприпасами со стороны Киева. В итоге батальоны отказываются выполнять приказы начальства, покидают занимаемые позиции и просят общественность повлиять на президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. Опрошенные URA.RU эксперты объяснили, почему так происходят и отметили — это не последние проблемы киевского режима в ходе спецоперации. Украинские военные из-за отсутствия обеспечения покидают занимаемые позиции, бросая всю технику Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Претензии к украинским властям начали активно поступать в последние две недели. Среди них — видеообращение от отдельного 18 батальона морской пехоты, которое было опубликовано в сети 1 июня. Боевики обратились к общественности с просьбой «повлиять на высшее руководство», которое преступными приказами посылало их «в атаку на противника под артобстрелы». О том, где сейчас бойцы этого батальона и какая судьба их ждет на данный момент ничего не известно. До этого с разницей в несколько дней пять украинских батальонов пожаловались на отсутствие помощи со стороны Киева. Среди них — остатки 14-й украинской бригады, бойцы 115-й бригады (отказались оборонять Северодонецк из-за чего были отправлены в СИЗО), военнослужащий 95-го батальона (пожаловался на отсутствие денег и ремонт техники за свой счет), военнослужащие 58-й мотопехотной бригады (отказались от выполнения боевых задач из-за отсутствия боеприпасов и питания) и представители 86-го батальона украинской теробороны. С критикой в сторону руководства Украины во время спецоперации высказывались представители полка «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация). Заместитель командира полка Святослав Паламар (позывной «Калина») призывал Зеленского немедленно «деблокировать» Мариуполь, а спустя месяц блокады боевиков на «Азовстали» просил руководство страны «сделать хоть что-то». Аналогичные претензии высказывал и. о. командира 36-й ОБрМП Сергей Волынский (позывной «Волына»). В итоге спустя почти два месяца националисты покинули территорию комбината. Проблемы с обеспечением украинских боевиков боеприпасами и артподдержкой возникают по многим причинам, считает Кошкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После сдачи в плен 2439 боевиков националистического полка «Азов» моральный дух украинской армии значительно ослаб, считает военный эксперт, полковник запаса РФ Андрей Кошкин. «Украинские войска терпят поражение и отступают. Везде идет „маневр отхода“, (так называет Арестович), а на самом деле это просто бегство. Украинские подразделения находятся в ситуации, когда тыловое обеспечение отсутствует: нет боеприпасов, продуктов питания или артиллерийской поддержки. Они чувствуют, что их бросили, что „зрада“ (измена) идет от киевского режима», — рассказал Кошкин. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что батальоны жалуются на свое руководство из-за комплекса факторов. «Убыль профессионального состава, отсутствие огневой поддержки и господство российской авиации очень сильно бьет по психике украинских военнослужащих. Но самое главное — не очень понятно, за что им воевать, если правящая элита раздербанила страну за последние годы. Это руководство не пользуется доверием у них», — отметил эксперт. Эксперты отмечают, что на боевом духе украинских боевиков сказывается превосходство российской армии и союзных сил во всех аспектах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам Подберезкина, сейчас украинской армией руководит Зеленский и его окружение. «Они вмешиваются в военные решения, чего быть не должно. Политическое руководство должно ставить цели, а средства военной стратегии определяют военноначальники. Когда вмешивается высшее политическое руководство, ничего в этом не понимая, это вызывает лютую аллергию», — считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО. Проблемы с обеспечением украинских боевиков боеприпасами и артподдержкой возникают по многим причинам, считает Кошкин. Среди них — успешные действия военных РФ и вооруженных образований республик Донбасса, а также коррупции в ВСУ. «Даже наемники говорят о том, что распределение тылового обеспечения происходит по определенным каналам или договоренностям. Чтобы получить стрелковое оружие или боеприпасы, нужно кому-то позвонить, договориться и заплатить мзду. Получается так, что подпитка современным вооружением и боевой техникой идет только определенным подразделениям», — отметил полковник запаса РФ. Подберезкин считает, что президент Украины Владимир Зеленский вмешивается в военные решения, чего быть не должно Фото: Официальный сайт президента Украины Один из примеров коррупции в ВСУ — хищение больше тысячи бронежилетов, которые должны были поступить в армию. Служба безопасности Украины выяснила, что средства индивидуальной защиты продавали в магазинах, но вернуть удалось лишь часть. Общая стоимость партии превышала 12 миллионов гривен (более 25,2 млн рублей). При этом ряд опрошенных URA.RU экспертов уверены, что военные Украины продолжат демарш. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с URA.RU отметил, что в ближайшее время они начнут массово сдаваться в плен. «После того, как мы прорвемся в Донецкий укрепленный район, мы встретим массовые дезертирства и сдачу в плен на рубеже обороны, который они организовали в районе Запорожья и Харькова», — считает он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Украинские военные массово жалуются на отсутствие помощи и обеспечения боеприпасами со стороны Киева. В итоге батальоны отказываются выполнять приказы начальства, покидают занимаемые позиции и просят общественность повлиять на президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. Опрошенные URA.RU эксперты объяснили, почему так происходят и отметили — это не последние проблемы киевского режима в ходе спецоперации. Претензии к украинским властям начали активно поступать в последние две недели. Среди них — видеообращение от отдельного 18 батальона морской пехоты, которое было опубликовано в сети 1 июня. Боевики обратились к общественности с просьбой «повлиять на высшее руководство», которое преступными приказами посылало их «в атаку на противника под артобстрелы». О том, где сейчас бойцы этого батальона и какая судьба их ждет на данный момент ничего не известно. До этого с разницей в несколько дней пять украинских батальонов пожаловались на отсутствие помощи со стороны Киева. Среди них — остатки 14-й украинской бригады, бойцы 115-й бригады (отказались оборонять Северодонецк из-за чего были отправлены в СИЗО), военнослужащий 95-го батальона (пожаловался на отсутствие денег и ремонт техники за свой счет), военнослужащие 58-й мотопехотной бригады (отказались от выполнения боевых задач из-за отсутствия боеприпасов и питания) и представители 86-го батальона украинской теробороны. С критикой в сторону руководства Украины во время спецоперации высказывались представители полка «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация). Заместитель командира полка Святослав Паламар (позывной «Калина») призывал Зеленского немедленно «деблокировать» Мариуполь, а спустя месяц блокады боевиков на «Азовстали» просил руководство страны «сделать хоть что-то». Аналогичные претензии высказывал и. о. командира 36-й ОБрМП Сергей Волынский (позывной «Волына»). В итоге спустя почти два месяца националисты покинули территорию комбината. После сдачи в плен 2439 боевиков националистического полка «Азов» моральный дух украинской армии значительно ослаб, считает военный эксперт, полковник запаса РФ Андрей Кошкин. «Украинские войска терпят поражение и отступают. Везде идет „маневр отхода“, (так называет Арестович), а на самом деле это просто бегство. Украинские подразделения находятся в ситуации, когда тыловое обеспечение отсутствует: нет боеприпасов, продуктов питания или артиллерийской поддержки. Они чувствуют, что их бросили, что „зрада“ (измена) идет от киевского режима», — рассказал Кошкин. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что батальоны жалуются на свое руководство из-за комплекса факторов. «Убыль профессионального состава, отсутствие огневой поддержки и господство российской авиации очень сильно бьет по психике украинских военнослужащих. Но самое главное — не очень понятно, за что им воевать, если правящая элита раздербанила страну за последние годы. Это руководство не пользуется доверием у них», — отметил эксперт. По словам Подберезкина, сейчас украинской армией руководит Зеленский и его окружение. «Они вмешиваются в военные решения, чего быть не должно. Политическое руководство должно ставить цели, а средства военной стратегии определяют военноначальники. Когда вмешивается высшее политическое руководство, ничего в этом не понимая, это вызывает лютую аллергию», — считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО. Проблемы с обеспечением украинских боевиков боеприпасами и артподдержкой возникают по многим причинам, считает Кошкин. Среди них — успешные действия военных РФ и вооруженных образований республик Донбасса, а также коррупции в ВСУ. «Даже наемники говорят о том, что распределение тылового обеспечения происходит по определенным каналам или договоренностям. Чтобы получить стрелковое оружие или боеприпасы, нужно кому-то позвонить, договориться и заплатить мзду. Получается так, что подпитка современным вооружением и боевой техникой идет только определенным подразделениям», — отметил полковник запаса РФ. Один из примеров коррупции в ВСУ — хищение больше тысячи бронежилетов, которые должны были поступить в армию. Служба безопасности Украины выяснила, что средства индивидуальной защиты продавали в магазинах, но вернуть удалось лишь часть. Общая стоимость партии превышала 12 миллионов гривен (более 25,2 млн рублей). При этом ряд опрошенных URA.RU экспертов уверены, что военные Украины продолжат демарш. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с URA.RU отметил, что в ближайшее время они начнут массово сдаваться в плен. «После того, как мы прорвемся в Донецкий укрепленный район, мы встретим массовые дезертирства и сдачу в плен на рубеже обороны, который они организовали в районе Запорожья и Харькова», — считает он.