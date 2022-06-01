Мишустин продемонстрировал, какими будут школы в России

Идеи подсказали дети и родители

01 июня 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин дал старт капремонтам в сельских школах России Фото: Официальный сайт Правительства РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин официально запустил президентскую программу капитального ремонта сельских школ. Работы в одной из них — в Ангеловской школе в Подмосковье — уже начались, и Мишустин проинспектировал их лично 1 июня. Заодно пообщался с учениками и их родителями. Приведение школ в соответствие современным стандартам обучения, вовлечение в процесс реконструкции детей позволит сохранить доступность образования и сами села, объяснили эксперты URA.RU. Экскурсию по Ангеловской школе для главы правительства провела директор учреждения Наталия Рябчикова. Вместе с ним здание осмотрели губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр просвещения Сергей Кравцов. Здание построено в 1963 году и с тех пор капитально не ремонтировалось, рассказала Рябчикова. Работы начались месяц назад. Школьники временно переведены в другие образовательные учреждения. В обновленные классы дети должны вернуться уже 1 сентября. Ремонт в школе вместе с Михаилом Мишустиным проинспектировали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и директор Ангеловской СОШ Наталия Рябчикова Фото: Официальный сайт Правительства РФ Сегодня ребята рассказали премьеру о своих любимых предметах и увлечениях. Особенно Мишустина интересовало отношение ребят к точным наукам и спорту. Глава кабмина пообщался и с родителями школьников, а также с бабушкой одного из детей — женщина училась в этой же школе, когда она только была построена. Мишустин подчеркнул, что проект реконструкции школы учитывает пожелания родителей и учащихся. Более того, они смогли и сами поучаствовать в разработке дизайна учебных классов и других помещений. Например, пятиклассник Михаил Юров презентовал премьер-министру свой проект спортивного зала и футбольного поля за школой. Школьник Миша Юров презентовал премьер-министру собственный дизайн-проект спортзала и футбольного поля Фото: Официальный сайт Правительства РФ Глава кабмина оценил идею вовлечения взрослых и детей в процесс реконструкции. «Самое главное, что родители, учащиеся и учителя могут сами решать, какой будет их школа. Окружающее пространство имеет огромное значение. Например, большую перемену, которая длится 20 минут, дети могут проводить во дворе за школой. Там планируется футбольное поле и другие спортивные площадки. Можно создать условия для игры в настольный теннис», — сказал премьер. Мишустин поручил главам регионов взять на контроль выполнение работ, чтобы к 1 сентября открылись все школы, где ремонт уже начался. По словам Кравцова, речь идет о 1,3 тысячи школ, которые попали в программу, поддержанную президентом РФ Владимиром Путиным, в этом году. В первую очередь реконструируются сельские образовательные учреждения, которые ранее не ремонтировались. Школы получат новые парты, доски и другое современное оборудование. Всего по программе капремонта школ в 2022—2026 годах будет отремонтировано 7,3 тысячи школ. Объем финансирования составит почти 500 млрд рублей. Дизайн спортзала в школе разрабатывали сами ученики Фото: Официальный сайт Правительства РФ Капремонт сельских школ — это вопрос сохранения жизни на селе, пояснил URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Сельское население сокращается, школы признаются неперспективными и закрываются. А для людей учреждения образования — это центр и культуры, и информации, и коммуникации. Закрытие школы — это ликвидация социума, который на нее ориентирован. Не будет школы — не будет деревни. Власти понимают это и стараются поддерживать жизнь на селе», — отметил эксперт. Статья по теме Мишустин дал регионам шанс продолжить мегастройки Визит премьер-министра в сельскую школу — это сигнал о том, что власти готовы уделять селу большее внимание, чтобы сохранить равные возможности для получения образования детям как в центре, так и в отдаленных районах страны, отмечает заслуженный учитель РФ, доцент МГПУ Александр Снегуров. «Некоторые сельские школы закрылись, потому что пришли в ненадлежащее состояние. Бывали случаи, когда отдельные части конструкций зданий отваливались во время уроков, когда приходили в негодность коммуникации. Поэтому власти решили уделять больше внимания состоянию поселковых школ. В целом, это весточка и региональным властям о том, чтобы программу ремонта, реконструкции зданий нужно выполнять вовремя, качественно и эффективно», — пояснил эксперт. Обновление школ поможет решить и давнюю проблему обучения в две-три смены, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «По статистике прошлого учебного года, 13% детей учились во вторую смену. В более богатых регионах этот процент ниже. Это нельзя считать физиологически правильным. Поэтому власти стремятся создать условия, в том числе с помощью реконструкции школ, для обучения детей в одну смену, и в комфортных условиях», — резюмировал Климанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин официально запустил президентскую программу капитального ремонта сельских школ. Работы в одной из них — в Ангеловской школе в Подмосковье — уже начались, и Мишустин проинспектировал их лично 1 июня. Заодно пообщался с учениками и их родителями. Приведение школ в соответствие современным стандартам обучения, вовлечение в процесс реконструкции детей позволит сохранить доступность образования и сами села, объяснили эксперты URA.RU. Экскурсию по Ангеловской школе для главы правительства провела директор учреждения Наталия Рябчикова. Вместе с ним здание осмотрели губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр просвещения Сергей Кравцов. Здание построено в 1963 году и с тех пор капитально не ремонтировалось, рассказала Рябчикова. Работы начались месяц назад. Школьники временно переведены в другие образовательные учреждения. В обновленные классы дети должны вернуться уже 1 сентября. Сегодня ребята рассказали премьеру о своих любимых предметах и увлечениях. Особенно Мишустина интересовало отношение ребят к точным наукам и спорту. Глава кабмина пообщался и с родителями школьников, а также с бабушкой одного из детей — женщина училась в этой же школе, когда она только была построена. Мишустин подчеркнул, что проект реконструкции школы учитывает пожелания родителей и учащихся. Более того, они смогли и сами поучаствовать в разработке дизайна учебных классов и других помещений. Например, пятиклассник Михаил Юров презентовал премьер-министру свой проект спортивного зала и футбольного поля за школой. Глава кабмина оценил идею вовлечения взрослых и детей в процесс реконструкции. «Самое главное, что родители, учащиеся и учителя могут сами решать, какой будет их школа. Окружающее пространство имеет огромное значение. Например, большую перемену, которая длится 20 минут, дети могут проводить во дворе за школой. Там планируется футбольное поле и другие спортивные площадки. Можно создать условия для игры в настольный теннис», — сказал премьер. Мишустин поручил главам регионов взять на контроль выполнение работ, чтобы к 1 сентября открылись все школы, где ремонт уже начался. По словам Кравцова, речь идет о 1,3 тысячи школ, которые попали в программу, поддержанную президентом РФ Владимиром Путиным, в этом году. В первую очередь реконструируются сельские образовательные учреждения, которые ранее не ремонтировались. Школы получат новые парты, доски и другое современное оборудование. Всего по программе капремонта школ в 2022—2026 годах будет отремонтировано 7,3 тысячи школ. Объем финансирования составит почти 500 млрд рублей. Капремонт сельских школ — это вопрос сохранения жизни на селе, пояснил URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Сельское население сокращается, школы признаются неперспективными и закрываются. А для людей учреждения образования — это центр и культуры, и информации, и коммуникации. Закрытие школы — это ликвидация социума, который на нее ориентирован. Не будет школы — не будет деревни. Власти понимают это и стараются поддерживать жизнь на селе», — отметил эксперт. Визит премьер-министра в сельскую школу — это сигнал о том, что власти готовы уделять селу большее внимание, чтобы сохранить равные возможности для получения образования детям как в центре, так и в отдаленных районах страны, отмечает заслуженный учитель РФ, доцент МГПУ Александр Снегуров. «Некоторые сельские школы закрылись, потому что пришли в ненадлежащее состояние. Бывали случаи, когда отдельные части конструкций зданий отваливались во время уроков, когда приходили в негодность коммуникации. Поэтому власти решили уделять больше внимания состоянию поселковых школ. В целом, это весточка и региональным властям о том, чтобы программу ремонта, реконструкции зданий нужно выполнять вовремя, качественно и эффективно», — пояснил эксперт. Обновление школ поможет решить и давнюю проблему обучения в две-три смены, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «По статистике прошлого учебного года, 13% детей учились во вторую смену. В более богатых регионах этот процент ниже. Это нельзя считать физиологически правильным. Поэтому власти стремятся создать условия, в том числе с помощью реконструкции школ, для обучения детей в одну смену, и в комфортных условиях», — резюмировал Климанов.