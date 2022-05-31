Мишустин дал регионам шанс продолжить мегастройки

Губернаторам спишут долги, но при одном условии

31 мая 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил регионы от уплаты бюджетных кредитов в этом году Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ предоставило регионам возможность сохранить инфраструктурные проекты, и перестроить экономику под новые условия. Властям не придется прибегать к новым займам, особенно коммерческим, объяснили URA.RU эксперты решение об освобождении субъектов от уплаты бюджетных кредитов в 2022 году. Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил его на заседании штаба по борьбе с санкциями 31 мая. Высвободившиеся деньги стимулируют экономику в форс-мажорных обстоятельствах, сказали экономисты. Заседание штаба Мишустин начал с темы поддержки регионов и укрепления их финансовой стабильности. Премьер сообщил о принятом решении о реструктуризации бюджетных кредитов регионов. В этом году регионы полностью освобождаются от погашения задолженности. В 2023—2024 годах им разрешается погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а с 2025 по 2029 годы остаток долга должен выплачиваться равными долями. Досрочное погашение долга также возможно. Деньги, освободившиеся в результате реструктуризации кредитов, направят на инфраструктурные объекты, уточнили в пресс-службе правительства РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В договорах о реструктуризации будет прописано одно условие: свободные средства могут быть направлены только на строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов, например, по федеральным проектам «Жилье», «Развитие туристической инфраструктуры» и «Региональная и местная дорожная сеть», уточнили в пресс-службе правительства РФ. «Такой подход позволит регионам снизить долговую нагрузку. Направить высвободившиеся ресурсы на решение актуальных задач. Предложить людям и бизнесу дополнительные меры поддержки. Запустить новые проекты, которые укрепят региональную экономику», — сказал Мишустин. Правительство дает регионам возможность направить высвободившиеся деньги на проекты, которые дают большую отдачу, подтверждает руководитель Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. «Чем выше долговые обязательства, тем выше расходы на их обслуживание. Денег у большинства регионов традиционно не хватает, и сокращение долговой нагрузки они всегда приветствуют. Но последствия санкций пока не проявились в экономике. Поэтому есть риски, что субъектам придется брать кредиты у банков под безумные ставки и загонять себя в долговую яму, как это было в середине 2010-х годов. Власти не хотят наступать на те же грабли», — уточнил собеседник. Статья по теме Мишустин отреагировал на угрозу дефолта регионов России Регионы столкнулись с многочисленными трудностями из-за санкционного давления, и реструктуризация бюджетных долгов позволит поддержать их экономику в новых условиях, уверен директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Многим регионам требуется реструктуризация или списание долгов. Практика списания долгов отработана в цивилизованных странах в форс-мажорных обстоятельствах. Сегодня можно найти более эффективное применение бюджетных средств. Например, направить их на помощь людям или предприятиям. Прямые вложения в бизнес стимулируют развитие экономики в кризис», — пояснил эксперт. Решение правительства показывает, что федеральный центр предоставляет еще больше возможностей для развития страны в другой экономической реальности, полагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Из-за изменения экономической реальности поменялись внутренние первоочередные цели. И правительство корректирует планы», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Правительство РФ предоставило регионам возможность сохранить инфраструктурные проекты, и перестроить экономику под новые условия. Властям не придется прибегать к новым займам, особенно коммерческим, объяснили URA.RU эксперты решение об освобождении субъектов от уплаты бюджетных кредитов в 2022 году. Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил его на заседании штаба по борьбе с санкциями 31 мая. Высвободившиеся деньги стимулируют экономику в форс-мажорных обстоятельствах, сказали экономисты. Заседание штаба Мишустин начал с темы поддержки регионов и укрепления их финансовой стабильности. Премьер сообщил о принятом решении о реструктуризации бюджетных кредитов регионов. В этом году регионы полностью освобождаются от погашения задолженности. В 2023—2024 годах им разрешается погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а с 2025 по 2029 годы остаток долга должен выплачиваться равными долями. Досрочное погашение долга также возможно. В договорах о реструктуризации будет прописано одно условие: свободные средства могут быть направлены только на строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов, например, по федеральным проектам «Жилье», «Развитие туристической инфраструктуры» и «Региональная и местная дорожная сеть», уточнили в пресс-службе правительства РФ. «Такой подход позволит регионам снизить долговую нагрузку. Направить высвободившиеся ресурсы на решение актуальных задач. Предложить людям и бизнесу дополнительные меры поддержки. Запустить новые проекты, которые укрепят региональную экономику», — сказал Мишустин. Правительство дает регионам возможность направить высвободившиеся деньги на проекты, которые дают большую отдачу, подтверждает руководитель Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. «Чем выше долговые обязательства, тем выше расходы на их обслуживание. Денег у большинства регионов традиционно не хватает, и сокращение долговой нагрузки они всегда приветствуют. Но последствия санкций пока не проявились в экономике. Поэтому есть риски, что субъектам придется брать кредиты у банков под безумные ставки и загонять себя в долговую яму, как это было в середине 2010-х годов. Власти не хотят наступать на те же грабли», — уточнил собеседник. Регионы столкнулись с многочисленными трудностями из-за санкционного давления, и реструктуризация бюджетных долгов позволит поддержать их экономику в новых условиях, уверен директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Многим регионам требуется реструктуризация или списание долгов. Практика списания долгов отработана в цивилизованных странах в форс-мажорных обстоятельствах. Сегодня можно найти более эффективное применение бюджетных средств. Например, направить их на помощь людям или предприятиям. Прямые вложения в бизнес стимулируют развитие экономики в кризис», — пояснил эксперт. Решение правительства показывает, что федеральный центр предоставляет еще больше возможностей для развития страны в другой экономической реальности, полагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Из-за изменения экономической реальности поменялись внутренние первоочередные цели. И правительство корректирует планы», — резюмировал политолог.